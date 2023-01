O que a regulamentação da Stablecoin pode significar para o Reino Unido

Em 4 de abril, o governo do Reino Unido anunciou planos para estabelecer o país como um “centro global” para a indústria cripto. As stablecoins foram desenvolvidas como solução para esse problema com o primeiro exemplo, Tether (USDT), atrelando seu valor ao dólar americano. Outras stablecoins têm seus valores atrelados ao ouro e, no caso do Petro, ao valor de um barril de petróleo fabricado em uma parte específica da Venezuela. O governo venezuelano tentou aumentar a adoção geral da criptomoeda geral com o Petrocoin.

Em 4 de abril, o governo do Reino Unido anunciou planos para estabelecer o país como um “centro global” para a indústria cripto. Parte do plano é a regulamentação e integração das stablecoins na economia, embora os detalhes ainda não sejam conhecidos.





Um dos aspectos mais atraentes e controversos das criptomoedas tem sido a aparente falta de supervisão governamental. Os proponentes alegaram que, graças ao blockchain, não haveria necessidade de as nações gerenciarem cuidadosamente as criptomoedas, evitando assim a burocracia sufocante e a ineficiência.





Regulamentar as stablecoins seria uma reversão dessa tendência, levantando a questão; O que vai acontecer em seguida?





O que é um Stablecoin?





Essa questão é turva pela questão do que é uma stablecoin. “Isso é algo que é debatido”, diz o Dr. Garrick Hileman, chefe de pesquisa da Blockchain.com. “Existem três tipos amplos de stablecoins, as stablecoins indexadas ao dólar americano ou à Fiat, stablecoins com garantia criptográfica que são apoiadas por outros ativos criptográficos e um terceiro tipo começando a surgir, chamado stablecoins algorítmicos, que têm seu valor definido e gerenciado por um algoritmo. ”





“Os vários instrumentos desenvolvidos no espaço criptográfico são notoriamente voláteis.” Dr. Hileman continua. Nos 13 anos desde que foi lançado, o valor de um bitcoin caiu mais de 80% três vezes, com o restante do mercado sendo igualmente instável. Parte do problema é que Bitcoins e muitas outras criptomoedas não têm lastro, ele explica: “[Isso significa] que você não pode resgatar um bitcoin por algum tipo de ativo ou garantia que ajude a estabilizar seu valor”.





As stablecoins foram desenvolvidas como uma solução para esse problema com o primeiro exemplo, Tether (USDT), atrelando seu valor ao dólar americano. Ao fazer isso, o valor do Tether tornou-se muito mais estável e pode ajudar a fornecer um método para converter criptomoedas sem lastro em moeda fiduciária. Também é acompanhado por USD Coin (USDC).





Embora as stablecoins não sejam tão prolíficas quanto suas contrapartes mais voláteis, as empresas sediadas no Reino Unido que lidam com criptomoedas e trabalham com blockchains estão olhando para o anúncio com entusiasmo.





Stablecoins no Reino Unido





Alex Moss, diretor da Firecask , empresa de marketing online com sede em Manchester, aguarda os detalhes do que o Tesouro fará. Como grande parte de seus negócios vem de NFTs de todo o mundo, com apenas 10% originários do Reino Unido, ele precisa lidar com conversões de moeda de criptomoedas para fiduciárias e de dólares americanos para libras.





“Neste momento, quando alguém me paga em criptomoeda, há tantos obstáculos para colocar esse dinheiro na minha conta bancária do Santander, tantos procedimentos necessários que poderiam ser mais fáceis”, diz ele.





O processo atual o leva a converter criptomoedas em stablecoin, normalmente USDC, em moeda fiduciária e, finalmente, em libras.





Moss descreve esse problema de sua perspectiva: “Digamos que eu receba US$ 100.000 em USDC. Eu sei que atualmente vale £ 160.000 hoje. Onde eu pego? Binance, Coinbase, em algum outro lugar? E então, tenho que tentar colocá-lo no nível fiduciário. E mesmo assim, faço isso direto para GBP para USDC? Em caso afirmativo, qual é a implicação de fazer isso de USDC para USD e, em seguida, usar algo como Transferwise e fazer a troca de moeda lá?”





Ele espera que a estrutura regulatória que o HMRC possa estabelecer possa suavizar o processo, eliminando a conversão de USD para GBP e dando às stablecoins alguma legitimidade para pessoas céticas em relação às criptomoedas. Ao fazer isso, ele espera, o Reino Unido se tornará “mais voltado para o futuro”.





Especulando sobre o que o HMRC poderia fazer, ele está mais animado com uma stablecoin atrelada à libra, regulamentada pelo governo dizendo: “Ficaria mais barato no curto prazo e todo o dinheiro ficaria no país em vez de pagar alguma taxa de gás ou qualquer cobrança governamental ou regulatória que a Binance possa estar fazendo.”





Sua empolgação, no entanto, pode ser atenuada pela experiência menos empolgante que a Venezuela teve com sua stablecoin nacional, a Petro, e com as criptomoedas em geral. O país latino-americano recorreu às criptomoedas para lidar com as sanções impostas pelos EUA ao criar o Petro.





o Petro





O governo venezuelano tentou aumentar a adoção do Petro exigindo seu uso para pagamentos de alguns serviços governamentais e combustível para companhias aéreas.





Apesar dessas tentativas, o Petro não alcançou ampla adoção. Apenas 15% dos pagamentos de combustível foram feitos através do Petro em 2020, com adoção não melhorando. Nickole, um artista venezuelano de NFT e escritor da publicação de criptomoedas BitAcademyWeb, concorda. Ela diz: “a maioria dos venezuelanos não entende do que se trata o Petro, e aqueles que o entendem não o usam porque não é um criptoativo descentralizado”.





Em vez disso, a maioria dos venezuelanos usa outras criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e USDT, de acordo com Nickole. “A moeda mais usada é o USDT. Muitas lojas usam. A outra moeda mais usada é o Bitcoin.”





A Venezuela não é uma comparação fantástica com o Reino Unido. Graças à hiperinflação causada por sanções e uma economia em espiral, os venezuelanos recorreram a outras criptomoedas além do Petro para evitar a inflação, de acordo com Nickole. “Outras stablecoins como USDT e USDC são muito fáceis de usar ao fazer qualquer transação sem o risco de perder valor a longo prazo.”





Embora existam fortes incentivos para usar criptomoedas, o custo e os requisitos técnicos para usar criptomoedas impediram seu uso para muitos venezuelanos, especialmente entre as partes mais pobres do país .





Sem incentivos tão fortes para adotar criptomoedas, Moss não espera nenhuma mudança radical. Ainda assim, ele está ansioso para ver o que vai acontecer. “Será interessante ver qual será a reação. Não do espaço NFT ou do espaço criptográfico, mas de fora.”