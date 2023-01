O que a compra do Twitter de Elon Musk significa para o DOGE

O preço da Dogecoin subiu para US$ 0,1428, marcando um aumento de 12% em seu preço em 24 horas. Elon Musk é uma das pessoas mais populares no Twitter há anos e finalmente decidiu comprar a plataforma de mídia social. Nas últimas semanas, o espaço tecnológico tem falado sobre as últimas notícias - a [aquisição do Twitter] pelo bilionário Elon Musk. Houve especulações sobre o que a aquisição poderia significar para o espaço criptográfico.

Na onda de aquisição do Twitter por Musk, surgiram dúvidas sobre o que isso poderia significar para a plataforma daqui para frente. No espaço criptográfico, os entusiastas do Dogecoin (DOGE) também perguntam o que a aquisição pode significar para seu ativo favorito.

A aquisição de Elon Musk aumenta a Dogecoin

Como muitos esperavam, o preço do DOGE disparou imediatamente após a confirmação da compra do Twitter por Elon Musk. Nos dias desde que o bilionário fez sua compra no Twitter, a moeda do meme com tema de cachorro imediatamente viu um aumento em seu preço. O preço da Dogecoin subiu para US$ 0,1428, marcando um aumento de 12% em seu preço em 24 horas.





O salto é compreensível. A Dogecoin sempre prosperou com os desenvolvimentos vindos de seus maiores apoiadores, e não há nenhum apoiador tão grande quanto Musk no momento. O bilionário twittou seu apoio ao DOGE várias vezes e foi uma das maiores influências por trás do aumento astronômico da moeda em 2021, que viu seu preço subir para US$ 0,74.





Com a confirmação da notícia de que Musk compraria o Twitter, era evidente que o preço do DOGE iria disparar . Investidores oportunistas viram isso como uma forma de ganhar dinheiro, e vários deles imediatamente correram para o ativo para fazer compras.





No entanto, as coisas diminuíram desde então, e o preço do DOGE voltou para a região de US$ 0,12 antes da confirmação do acordo de Musk com o Twitter. Independentemente disso, os investidores ainda estão se perguntando o que esse acordo pode significar para o Twitter e o DOGE em particular.





Vale a pena notar que Previsões de preço de Dogecoin ainda são bastante positivos. Investidores e analistas continuam confiantes de que o valor do ativo aumentará com o tempo, especialmente quando o mercado estiver em alta.

A crença criptográfica inabalável de Musk

Isso significa que Musk continua otimista sobre as criptomoedas serem o canal de pagamento do futuro. O bilionário demonstrou apoio à criptomoeda em várias ocasiões e dados do Bitcoin Treasuries mostra que a Tesla ainda detém US$ 1,68 bilhão em Bitcoin.





Desde que fez sua aquisição no Twitter, Musk tem falado muito sobre sua visão para a empresa e a própria plataforma. O bilionário não terminou de expor sua visão, mas houve especulações sobre o que isso poderia significar para as criptomoedas.





Um aspecto em que Musk está tentando mudar o Twitter é em termos de monetização. O bilionário acredita que existem maneiras de o Twitter monetizar tweets, e ele recentemente sugerido que a plataforma poderia abrir uma opção de pagamento que suporta Dogecoin.





Tal movimento não seria necessariamente surpreendente. O próprio Musk expressou sua crença de que o Dogecoin poderia ser uma opção de pagamento ainda mais superior do que o Bitcoin. No início deste ano, a Tesla começou a aceitar Dogecoin como forma de pagamento de mercadorias em sua loja online oficial. Ao mesmo tempo, Musk disse que a empresa poderia começar a aceitar a moeda meme como método de pagamento para carregar veículos em postos de abastecimento em todo o país.





Se Musk acredita que o Dogecoin é um canal de pagamento de primeira linha, ele pode decidir usar o Twitter como o campo de teste perfeito para o ativo. Dependendo de como ele decidiu monetizar os tweets e abrir o Twitter para obter mais lucratividade, poderíamos ver a plataforma de mídia social anunciar uma nova era de pagamentos usando a moeda do meme com tema de cachorro.





Por enquanto, a questão será se as pessoas vão querer ou não pagar pelo Twitter. O canal de mídia social conseguiu subir no ranking de outras plataformas sociais principalmente porque é gratuito - qualquer pessoa pode abrir uma conta no Twitter e começar a usar a plataforma sem ter que pagar um centavo. As pessoas estarão dispostas a mudar isso?

Consertar Dogecoin ainda é uma prioridade

Apesar do burburinho causado pela aquisição do Twitter por Musk, vale a pena notar que nada está definido ainda. Por um lado, agora se espera que Musk sinta a pressão de administrar a plataforma de mídia social que passou a maior parte do ano passado criticando. Se ele não conseguir mostrar que o Twitter pode de fato ser melhor e ainda manter sua lucratividade, então suas apostas de US$ 44 bilhões provavelmente teriam sido em vão.





Neste momento, há pouco para mostrar que o bilionário está priorizando o Dogecoin em seus planos. Ao mesmo tempo, também há muito trabalho a ser feito com o próprio DOGE.





O mais proeminente é o tokennomics da moeda. O Dogecoin ainda não é um token deflacionário, o que significa que pode não funcionar necessariamente como o Bitcoin quando se trata de operar como um investimento que pode ajudar os detentores a se proteger contra a inflação. Portanto, mesmo que seja adotado como método de pagamento pelo Twitter e várias outras empresas, ainda há muito a desejar quando se trata de funcionalidade.





Recentemente, vimos um reconstituição da Fundação Dogecoin que procura abordar algumas dessas questões e obter mais clareza. A reconstituição tinha um objetivo simples - fazer com que o Dogecoin deixasse de ser uma “moeda meme” para se tornar um ativo com maior funcionalidade e utilidade.





Conforme explicado na época, o novo foco da Fundação Dogecoin é proteger a marca e a comunidade Dogecoin, mantendo a funcionalidade do blockchain do ativo. Já houve conversas sobre a construção de um sistema de apostas para o Dogecoin, além de trazer mais usos para o ativo. Tudo isso certamente melhorará seu apelo aos investidores e aumentará seu preço daqui para frente.