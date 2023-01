O pesadelo do incêndio criminoso Freelancers em desenvolvimento de software

Não se trata de liderança, mas de prevenção de crises. Nós dizemos: Como engenheiro, todos os desenvolvedores não podem evitar a extinção do projeto a qualquer custo. Mesmo pequenas empresas que não podem gastar muito em recursos humanos, não em grandes empresas como o Google. Não deixe que os outros assumam a liderança na avaliação das pessoas, não avaliando-as com base em sua capacidade de resolver problemas, mas nas especificidades de sua descoberta de um problema. Se você quer liderar seu próprio projeto de tecnologia, não deixe aqueles que querem fazer parte da avaliação dos outros, um freelancer psicopata!

“A riqueza é como a água do mar; quanto mais bebemos, mais sede temos; e o mesmo vale para a fama.





–––Arthur Schopenhauer



Não se trata de liderança, mas de prevenção de crises.





Você é um membro da equipe técnica que trabalha para uma empresa de médio porte. Um dia, você decide se encontrar com o gerente de um projeto no qual está envolvido.



Apenas uma pequena conversa com aquele cara e as últimas pilhas de tecnologia continuam saindo dele. Ele parece muito articulado e tem um link para seu canal do YouTube em seu cartão de visita, tem uma reputação excelente. Ele seria um excelente gerente de projetos. Você deve pensar assim. Aparentemente, essa pessoa não é um proprietário interno, mas um desenvolvedor freelancer. Você presumiu que ele tinha um currículo tão brilhante.

















No entanto, você se torna cada vez mais desconfiado.



Primeiro, eles negam sua educação e qualificações. Você está extremamente relutante em avaliar qualquer coisa que não seja um ser humano real. Ele parece excêntrico e exibe seus amigos, mas suas interações reais com eles permanecem desconhecidas. O mais desconcertante era o fato de que sempre havia falhas, onde esse homem havia expressado preocupação, nas partes mais profundas da pilha do projeto.





Para resumir, seu projeto falhou completamente com inundações recorrentes.





É isso. Este homem assumiu a responsabilidade de atear fogo, incendiá-los, apagá-los com gosto, formar ativos ilusórios e corroer seus colegas de trabalho e projetos.







O que causa essa tragédia?



Muitas empresas colocam um freelancer como chefe do projeto de tecnologia.



Como esperado, sua empresa tem alguns problemas em contratar um profissional interno de tecnologia porque não pode oferecer a remuneração que eles gostariam. Por enquanto, sua empresa contratou um freelancer como gerente de projetos por três meses e pense nisso.



Seu GM tem uma excelente personalidade e um pouco de ousadia em nos confiar um projeto baseado apenas em sua impressão do candidato no início da entrevista. Em suma, a GM é menos avançada tecnologicamente.





Mantenha isso em mente. Esses psicopatas estão determinados a impressionar.



Que erros específicos você comete?





Ele intencionalmente causa um acidente. Então, confundiu e corrige-se. Então ele está tentando bajular.





Ele enterra bombas em seus projetos. Ele os enterra, onde podem ser consertados mais tarde, mas são difíceis de encontrar. Não em qualquer outra coisa que seja difícil de consertar depois; sua arquitetura, ou no banco de dados.





A maioria dos psico-freelancers não consegue encontrar bugs que eles mesmos inventaram. A bomba que ele planta não deve ser tão difícil de encontrar, mas também não deve ser tão fácil de consertar.





Eles são como os incendiários da rua. Muitos incendiários aparecem no local do incêndio como observadores depois que o fogo se espalha.





O que os diferencia dos incendiários é que eles não criam essa conspiração para sua própria satisfação, mas para criar um trabalho que só eles podem fazer e para salvar sua própria reputação resolvendo-o de maneira espetacular.





Soluções e Medidas Preventivas





Depois de ler tudo isso, espero que agora você perceba o horror dessa maldade.



Como engenheiro, todos os desenvolvedores não podem evitar a extinção do projeto a qualquer custo. Seu ato deliberado de causar tal incêndio para o bem de seu próprio mérito é imperdoável para todos os engenheiros.





Listo uma série de soluções promissoras para esse problema.



Desenvolvimento orientado a testes





O TDD é um processo essencial para o desenvolvimento em larga escala. Provavelmente, tornaria mais difícil ser desonesto. No entanto, todos sabemos que não pode cobrir todo o processo de desenvolvimento, pois o custo de criação de testes aumenta e o processo se torna um tipo.



Lembre-se do caráter do diabo aqui.



Ele é um psicopata que sonha em se tornar o Superman e não faz coisas horríveis como pegar ladrões no mercado local.

Mudança de critérios de avaliação

Gerentes não gerenciam pessoas. Eles gerenciam o trabalho que realizam.



No entanto, seria muito difícil lidar se a cabeça é um estranho. Tragédias como essa costumam acontecer, mas em empresas relativamente pequenas que não podem gastar muito com recursos humanos, não em grandes empresas como o Google.



Mesmo quando os trabalhadores internos têm uma compreensão detalhada de seu trabalho, não os avaliamos com base em sua capacidade de resolver problemas, mas nas especificidades de sua descoberta de um problema.



Se a sua empresa não possui nenhum mecanismo para que o pessoal de nível inferior avalie os superiores, eles não diferem da Máfia ou do Culto. Não deixe aqueles que querem desempenhar um papel fazê-lo.



Não deixe que outros assumam a liderança na avaliação das pessoas. Esta é uma verdade universal para todas as empresas. Eles sempre precisam das avaliações dos outros. Ficar preso neste vórtice é extremamente problemático.



Algumas organizações fazem coisas como um a um para absorver as frustrações dos subordinados, mas você não deve fazer isso quando tem um psicopata. Não se esqueça, eles são seu chefe. Apenas nunca leve a sério o "quero que você seja honesto comigo" do seu chefe. Isso tudo é uma isca.













Extremamente perigoso, fará com que colecionem sentimentos pessoais. Não deixe nenhum tipo de lamúria subir. Para o psicopata, até mesmo uma reunião pública é apenas um evento para escrever a história de fundo. É apenas um evento para obter uma imagem detalhada dos sentimentos do indivíduo, frente e verso.













Trabalho monitorado remotamente



Mesmo após o COVID-19, trabalhar remotamente com o Zoom é mais popular para pequenas e médias empresas. Acima de tudo, a possibilidade de ver o rosto da outra parte de forma mais objetiva através da tela é uma vantagem.





Novamente, seus métodos são sempre os mesmos. Eles mesmos quebram o sistema, fazem com que outra pessoa encontre o problema e, depois da confusão, eles mesmos o extinguem.





O método exclusivo do Remote está surgindo. Eles podem criar muitas armadilhas, incluindo telefones da web desconectados deliberadamente, postagens falsas para cobertura e ocultação e anúncios para distração.



Cuidado. Eles usarão qualquer ferramenta como subterfúgio.

solução alternativa razoável



Devemos ter algumas medidas estritas no recrutamento. Repita os testes de codificação. Não considere os candidatos como seres humanos em entrevistas extremamente secas.



No entanto, o mais provável de produzir os melhores resultados é uma indicação de seu conhecido, a menos que ele mude de ideia depois de ser contratado.





Nosso problema é como lidar com isso depois que ele entrou na sua empresa. Adote uma votação secreta ou um sistema de autoridade com limite de tempo. Não deixe estranhos entrarem no cockpit. Defina os alvos numéricos e use o software de depuração para isolar o problema.



Os limites de confiar nas pessoas

Todo mundo quer fazer seu nome. Especialmente se você for um freelancer com uma reputação diretamente relacionada à sua renda.





O que estou tentando dizer aqui é que o mais importante é a avaliação do pessoal. Sim, a governança é necessária. Um software DAO resolverá isso?





Esse dilema ainda existe. Porque, em última análise, os seres humanos adotam o software e todo software deve ser criado por seres humanos.





Em comparação com outras empresas, existem muitas opiniões sobre práticas de gestão e métodos de desenvolvimento e também muitos livros publicados hoje. O desenvolvimento de software é inerentemente complicado. Não temos uma fórmula fixa que sempre produz uma variedade de presas, mesmo que seja possível.





Os engenheiros juniores, em particular, geralmente se preocupam com a tecnologia mais recente, mas devem saber que mesmo os engenheiros são apenas uma engrenagem no negócio.





Nossa pergunta final é: "O software pode depurar humanos?". Não haveria fim para esta batalha.