A Meta assustou os mercados depois de anunciar que o Reality Labs, uma divisão interna responsável pelo desenvolvimento da abordagem da Meta no metaverso, continuará registrando perdas em 2023; A Adidas terá um impacto de $ 250 milhões em seu lucro após seu rompimento público com Kanye West; O plano de Musk de tornar o Twitter amigável para os anunciantes ainda não recebeu adesão das marcas; e espere escassez de iPhones no futuro.

O metaverso é um show de merda. Servidores mortos. Gráficos sem brilho. Trolls. E, em alguns casos, um requisito para comprar hardware caro. Não é de admirar então que Facebook pai meta tem lutado para fazer com que alguém se importe com seus mundos virtuais, apesar de queimar bilhões em dinheiro.





Sim, o Facebook pode ter apostado tudo na visão do fundador e CEO Mark Zuckerberg para o futuro, mas é improvável que Zuck e seus amigos da 1 Hacker Way estejam abrindo champanhe para comemorar os eventos que se seguiram à decisão de sua empresa de apostar em uma tecnologia que ainda não alcançou apelo de massa.





Faz um ano desde que o Facebook mudou seu nome corporativo para Meta e revelou o logotipo 'infinito', sinalizando, talvez, a atração de mundos virtuais infinitos para as massas, mas nada aconteceu desde então. A ideia de que as pessoas vão comprar fones de ouvido caros só para ter estranhos jogue palavrões neles em um videogame que parece pior do que um título da era PS2 já custou à empresa mais da metade do preço de suas ações e eliminou $ 650 bilhões em seu valor de mercado.

O último revés ocorreu na última quinta-feira, depois que os resultados trimestrais da empresa mostraram que perdas no Reality Labs, uma divisão interna responsável pelo desenvolvimento da visão do Meta no metaverso, continuou se ampliando e continuará a fazê-lo em 2023. Compreensivelmente, os investidores não estavam felizes , fazendo com que as ações da Meta caíssem novamente:





Enquanto Zuckerberg tem sem planos de desacelerar , vale a pena perguntar: quão ruins estão as coisas no metaverso? Empresas além da Meta podem oferecer um vislumbre. Veja a Decentraland, por exemplo: apenas algumas semanas atrás, a empresa disse tinha 8.000 usuários ativos diários em sua plataforma - um número ridiculamente baixo para uma empresa avaliada em US$ 1,2 bilhão.





Embora nem de longe tão desastroso quanto Decentraland, roblox também tem lutou para obter o mesmo nível de usuários durante a pandemia do COVID-19, quando a plataforma centrada na juventude se tornou a moda. Tudo isso é para dizer que, embora o metaverso possa parecer muito legal no papel, o conceito em si simplesmente não cola e acaba parecendo um MMO antigo com servidores mortos. Zuck provavelmente sabe disso, e é por isso que ele está tentando enganar outras megacorporações a fazer com que seus funcionários usem o metaverso. Más notícias, porém, trabalhar no metaverso é desagradável .





A Meta não seria a primeira (nem a última!) a falhar em introduzir o conceito de um mundo dentro do mundo para o público em geral, embora sua fracasso pode ser o mais espetacular devido ao tamanho e escopo da empresa. Como este autor opina no The Washington Post , o destino do Facebook pode ser o mesmo do Second Life.





O Facebook continua na boca de todos, ajudando-o a manter o primeiro lugar no ranking de empresas de tecnologia do HackerNoon. Seu pai, Meta, estava em 10º lugar. O companheiro de metaverso, Roblox, estava em 2º lugar.

Adidas Kicks Ye Habit 🏃

Adidas incursão no metaverso ano passado depois de anunciar uma parceria com o Bored Ape Yacht Club, PUNKS Comic e gmoney, gerando US$ 23,4 milhões em uma única tarde após sua estreia. Ainda assim, isso não foi suficiente para reverter a sorte da empresa. Assim como a Meta, o preço das ações da empresa vem caindo desde pelo menos o início do ano devido ao seu fraco desempenho financeiro e a uma queda na demanda por seus tênis.





Agora, teve que interromper sua parceria com Kanye West (que é legalmente conhecido como Ye) por causa de seus comentários anti-semitas, custando à empresa $ 250 milhões em relação ao seu lucro líquido, uma vez que não deseja mais vender a altamente lucrativa linha de tênis Yeezy. A Adidas reagiu muito mais lentamente aos comentários de Ye do que algumas outras marcas, resultando em uma reação e crescente pressão do público para fazer a coisa certa.

Must quer te vender liberdade 💰

Elon Musk finalmente adquiriu Twitter Inc. , e OH.MY.GOD, o ciclo de notícias está ficando louco. Na verdade, Musk foi coberto de forma tão abrangente nas notícias que se tornou uma reminiscência de como a mídia noticiou Donald Trump antes e durante sua presidência.





Enquanto a parte 'ele vai, não vai' da saga de aquisição terminou na última sexta-feira, a parte 'e agora' começou com algumas demissões de alto nível. Depois de entrar no Twitter HQ com um coletor real ( presumivelmente apenas para aquele trocadilho ), Musk, o homem mais rico do mundo, despedido altos executivos, incluindo o diretor-executivo Parag Agrawal, o diretor financeiro Ned Segal e o chefe de assuntos jurídicos e de políticas Vijaya Gadde. Antes de começar a sentir pena de qualquer um deles, espera-se que os ex-executivos do Twitter ganhar milhões da saída.





No entanto, você deve sentir pena do quase 2.000 pessoas que será demitido como parte de Musk para cortar a gordura da empresa, presumivelmente, de tal forma, que o Twitter não deve os funcionários demitidos quaisquer concessões de ações.





No entanto, quando tudo estiver dito e feito, Musk, um autoproclamado absolutista da liberdade de expressão que acredita que o Twitter é muito mais valioso do que é atualmente, quer tornar a plataforma mais atrativo para anunciantes (embora marcas não está comprando , ainda).





Enquanto isso, Wall Street está se perguntando se é mesmo sustentável para Musk estar gerenciando tantas empresas. Ele já é o CEO da tesla e SpaceX, e se sua nova descrição de perfil no Twitter ('Chief Twit') é uma indicação, ele também pode estar dirigindo o Twitter.





O Twitter ficou em 41º lugar nas tendências esta semana, enquanto a outra empresa de Musk tesla estava em 48º lugar no Tech Rankings do HackerNoon.

COVID-19 afeta a produção do iPhone📱

Um novo relatório da Reuters indica que a produção de Maçã O iPhone da empresa pode cair até 30%, já que a fábrica chinesa que fabrica os smartphones lida com bloqueios relacionados ao COVID-19.





Embora a fabricação continue conforme planejado, o declínio pode tornar os iPhones mais difíceis de encontrar, pelo menos temporariamente, e pode resultar em cambistas vendendo os smartphones a um preço ainda mais alto em sites como o eBay.





A Apple ficou em 7º lugar no ranking de tecnologia desta semana.

E isso é um embrulho! Obrigado por ler a edição #22 do Tech Company News Brief! Vejo vocês na próxima semana. PAZ ☮️





— Sheharyar Khan, Editor, Business Tech @ HackerNoon