Os 7 principais vazamentos do infame hacker Bjorka que chocaram o público

Quem não conhece a Bjorka? Este hacker não identificado recebeu muita atenção de várias elites políticas e do público. Bjorka afirmou que embolsou dados populacionais do povo indonésio e dados pessoais das elites políticas no poder.

Atualmente, o governo ainda está tentando descobrir quem é Bjorka. No entanto, hacking ou invasão de dados é um crime cibernético que se enquadra no domínio criminal.

Lista das ações de Bjorka que chocaram o público

Bjorka divulgou vários dados. Não apenas funcionários, mas também desmantelou dados de instituições públicas e governamentais.

Os dados estão circulando em fóruns ou grupos do Telegram. Além do Telegram, Bjorka também mencionou várias contas no Twitter de seus funcionários-alvo.

Mas o Twitter não demorou muito para bloquear a conta @bjorkanism depois de enviar vários tweets relacionados a dados de funcionários do estado.

Então, quem são os funcionários e instituições no radar de Bjorka? A seguir está uma lista dos nomes que Bjorka revelou e uma lista de instituições que Bjorka hackeou:

1. Bjorka revela a morte do brigadeiro J

Bjorka descobre os nomes por trás do Caso Ferdy Sambo. Bjorka, através de sua nova conta no Twitter @bjorxanism, revelou quem poderia ser o responsável pelo caso Ferdy Sambo.

Em seu último upload, Bjorka mencionou o nome de um policial que, segundo ele, era parente próximo de Ferdy Sambo.

Bjorka escreveu repentinamente no Twitter expressando curiosidade sobre a resposta de Tito Karnavian, chefe de Ferdy Sambo. Ele disse que Tito sabia tudo sobre o caso da morte do Brigadeiro J.

Por causa da propagação do upload, a identidade de Tito Karnavian inclui número de telefone, endereço de e-mail, endereço residencial, NIK, KK e outros. Mas, por outro lado, Bjorka explicou por que vazou os dados dos funcionários.

Ele disse que sua missão era ajudar os necessitados, inclusive auxiliando os indonésios que desejam entrar em contato e perguntar a seus líderes. Então, pelo menos, eles podem ter uma ideia de como é quando recebem spam.

2. Bjorka revela a morte de Munir Said Thalib

Bjorka nomeou Muchdi Purwopranjono como a pessoa por trás do assassinato do ativista de direitos humanos Munir Said Thalib.

Durante os 18 anos desde a morte de Munir em 7 de setembro de 2004, os ativistas consideram que a divulgação ainda é limitada aos atores de campo.

O relato de Bjorka também afirmou que Muchdi não gostava de Munir porque Munir foi muito sincero ao revelar que os perpetradores do sequestro de 13 ativistas de 1997-1998 eram membros do Kopassus, conhecido como Equipe Mawar.

Muchdi também usou um ex-piloto da Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, para matar Munir. Isso ocorre porque Munir é conhecido por ter voado para a Holanda usando o Garuda Indonesia.

3. Bjorka divulga a carta secreta de Jokowi

Bjorka também vazou cartas secretas para Jokowi, incluindo as da Agência de Inteligência do Estado.

Os documentos roubados em setembro de 2022 continham 679.180 dados com capacidade de 40 MB (compactados) e 189 MB (não compactados).

Mesmo assim, Bjorka não deu detalhes sobre o preço de venda. Essa possibilidade comprovou sua declaração anterior no Telegram de que poderia invadir os dados do presidente.

4. Bjorka vaza dados do cliente Indihome

Vinte e seis milhões de dados de clientes da IndiHome vazaram e entraram no site escuro. Vários dados contêm histórico de navegação, incluindo data, palavras-chave, domínio, plataforma, navegador, URL e localização. Bjorka afirmou ter obtido os dados de um hack em agosto de 2022.

5. Bjorka vaza 1,3 bilhão de dados do cartão SIM do telefone

Bjorka admitiu que obteve os dados do cartão SIM do sistema do Ministério das Comunicações e Tecnologia da Informação. Ele carregou dois milhões de dados de amostra de Sim Cards de telefone celular do povo indonésio no site Breached.

Os dados vazados incluem o Número de Identificação da População, número de telefone, nome do prestador de serviço ou prestador e data de registro. O Ministério do Interior e as operadoras móveis estão realizando mais pesquisas para identificar lacunas nos vazamentos de dados.

6. Bjorka vaza dados da Comissão Eleitoral Geral

Recentemente, Bjorka também vazou vários dados supostamente pertencentes à Comissão Eleitoral Geral. Um upload do banco de dados de cidadania da Indonésia do KPU 105M apareceu no site do BreachForum.

Bjorka afirma ter 105.003.428 milhões de dados da população indonésia, incluindo NIK, cartão de família, nome completo, local de nascimento, sexo, idade e outros.

7. Bjorka vaza dados pessoais da elite política indonésia

Bjorka até publicou os dados pessoais das elites políticas indonésias, como Johnny G. Plate, Puan Maharani, Semuel Pangerapan, Erick Thohir, Luhut Binsar Pandjaitan e Denny Siregar. Esses dados pessoais são bem detalhados, desde números de telefone até histórico de vacinas.

Bjorka estava doxando para o Ministro das Comunicações e Informática Johnny G Platdi em seu aniversário. Além de dizer Feliz Aniversário, Bjorka fez dox anexando vários dados de Johnny.

Este hacker também aludiu ao ativista de mídia social Denny Siregar usando dinheiro de impostos indonésios.

Enquanto isso, Bjorka também carregou os dados pessoais do Ministro Coordenador de Assuntos Marítimos, Luhut Binsar Pandjaitan. As informações estavam na forma de NIK, KK, local, data de nascimento, mãe e pai, esposa, situação familiar e histórico educacional.

Bjorka vende dados hackeados

Bjorka vendeu os resultados hackeados no site da brecha.to. O preço dos documentos hackeados é relativamente baixo, com apenas oito créditos em moedas. Os usuários podem comprar 30 créditos de moedas por 8 euros ou cerca de IDR 120 mil no site.

Os compradores só podem comprar por meio da troca de criptomoedas.

A Bjorka também vende dados de registro do cartão SIM. Ele vendeu por US $ 50.000 ou cerca de Rp. 740 milhões. Ele só está disposto a aceitar pagamentos com bitcoin e ethereum.





Conclusão

Essa lista de ações de Bjorka continua a agitar o público até hoje. Mas, essas ações colhem muitos prós e contras, considerando que os assuntos privados da comunidade e da elite política continuam em destaque.