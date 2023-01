O hexágono da identidade: como usar um NFT como sua imagem de perfil do HackerNoon

Ouçam! Ouçam! Belos seres humanos em todo o mundo.





Informe que agora você pode fazer upload de NFTs baseados em Eth ou Matic para o seu perfil do HackerNoon como seu avatar. O que mais? ela aparece delimitada pelo notório hexágono de identidade.



Bem assim:

A mudança é algo com o qual estamos muito familiarizados no HackerNoon. E muitas vezes, ficamos no limite disso. Como tal, ao longo dos últimos meses (e desde o nosso início), mostramos um compromisso não apenas em mudar junto com a comunidade de tecnologia e nossa internet, mas também em defendê-la ativamente em algumas áreas.









Nós empurramos recurso após recurso para dar as boas-vindas ao futuro.









Por exemplo, nossa primeira incursão (significativa) na Web3 foi permitir inscrições e logins baseados em carteira à nossa plataforma. Mas isso não é tudo, também permitimos NFTs como incorporações de histórias , monetização da bobina , geração estável de imagem AI em nosso editor de texto para usuários selecionados (editores e administradores) e assim por diante.





Espere, há mais.











Também lançamos o Páginas do HackerNoon Coin - onde os dados da moeda encontram as histórias- e Classificação dos Jogos Blockchain . E para nossos escritores, nós sempre organizamos concursos de redação patrocinados. Agora mesmo, você pode participar de qualquer um de nossos concursos ativos , como o #enterthemetaverse concurso patrocinado pela Sandbox ou patrocinado pela Sora concurso de redação defi . Com HackerNoon, sempre há algo para todos.





E agora, fotos de perfil NFT!









Usando o Moralis - um recurso que fornece várias ferramentas para trabalhar com contratos Web3 - os desenvolvedores do HackerNoon são capazes de buscar metadados NFT dos endereços de carteira dos usuários nas redes Ethereum e Polygon .





Mas você não precisa se preocupar com o back-end - a menos que você queira, é claro .





Tudo o que você precisa fazer é seguir as etapas abaixo:

Carregando sua foto de perfil NFT no HackerNoon

Sua foto de perfil NFT pode ser configurada em duas etapas fáceis:





Vincule sua carteira ao HackerNoon

Atualize seu avatar.

Vinculando sua carteira ao HackerNoon

Se sua carteira já estiver vinculada, você pode pular esta etapa.

Se não for então:





Navegue até o canto superior direito da página inicial do HackerNoon e clique no seu avatar. Em seguida, selecione editar perfil no menu suspenso.









Em seguida, selecione Wallet no menu de navegação.

Depois que isso for feito, você verá um prompt para conectar sua carteira.





Atualizando seu avatar no HackerNoon

Navegue até Detalhes na página Editar perfil e, desta vez, clique em Carregar avatar, conforme mostrado abaixo.









Selecione um NFT de sua escolha e pronto.

Atualize a página e voilá!!





Isso é tudo para a atualização! Obrigado por ser uma parte importante da comunidade HackerNoon e fique atento para futuras atualizações.