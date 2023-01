O grande debate criptográfico presidencial com Polk, Nixon, Jackson e Washington

Richard Nixon livrou-se do padrão-ouro como moeda durante uma época de rápida inflação. Jackson foi um grande defensor dos direitos dos estados. Polk reformou o sistema bancário, favoreceu os direitos dos estados e reduziu as tarifas. Washington teria ficado fascinado com a tecnologia blockchain.

Você deve estar se perguntando por que reuni presidentes do passado para refletir sobre como eles reagiriam ao admirável mundo novo das criptomoedas e à descentralização do dinheiro. E provavelmente você também deve estar curioso para saber por que escolhi esses quatro presidentes em particular para participar desse debate imaginário. Veja por que eles foram selecionados e o que eu acho que eles teriam a dizer sobre criptografia neste fórum animado.





Critérios para participar deste debate:





Richard Nixon: Ele se livrou do padrão-ouro como moeda durante uma época de rápida inflação. Parece um pouco complicado, mas ele fez isso acontecer em 1971.

Andrew Jackson, 7º presidente: Jackson foi um grande defensor dos direitos dos estados. Ele defendeu o homem comum e fechou o banco nacional durante seu mandato. Ele foi chamado de Old Hickory por sua dureza.

James Polk, 11º presidente: Polk era um protegido de Andrew Jackson, que ganhou o apelido de Young Hickory porque eram muito parecidos. Ele era frequentemente referido como o primeiro candidato azarão porque Polk era basicamente desconhecido fora dos círculos políticos. Ele também reformou o sistema bancário, favoreceu os direitos dos estados e reduziu as tarifas. Ele era um cara que tomava conta - ele estabeleceu metas para sua administração e cumpriu todas elas.

George Washington, primeiro presidente: Os outros três presidentes tiveram muitas realizações, mas também foram considerados por alguns como divisores durante seu tempo. Parecia justo completar a equipe com um presidente muito popular. Além disso, como você lerá mais adiante neste artigo, um especialista descreve por que Washington teria ficado fascinado com a tecnologia blockchain.





Primeira Rodada: Conheça e Cumprimente os Presidentes





Moderador: Aqui está uma mensagem para o painel. Primeiro, gostaria de dizer que nos reunimos aqui no ano de 2022. É um futuro distante para alguns de vocês. Eu já dei a vocês um briefing sobre os principais acontecimentos que aconteceram desde que todos vocês deixaram o cargo. Como você pode ver, muitas coisas mudaram desde sua época – até mesmo a de Nixon.





Para a discussão de hoje, selecionamos um tópico que abrange gerações e décadas. Vamos discutir as mudanças na moeda dos EUA e o surgimento da criptomoeda. Isso deve ser bastante animado, já que alguns de vocês - Nixon, Polk e Jackson foram advogados ao mesmo tempo. Washington era fazendeiro e general e ganha pontos de bônus especiais por ser o primeiro presidente dos Estados Unidos e presidir a primeira convenção que redigiu a constituição dos Estados Unidos.





Nixon: Antes de começarmos, gostaria de acrescentar algo à discussão.





Moderador : Ok, Sr. Presidente, vá em frente.





Nixon: Não importa o que as pessoas possam dizer, eu não sou um vigarista. Meu cão Checkers vai atestar por mim.





Jackson: Talvez você não seja um bandido, mas eu não vi seu rosto em uma nota dos Estados Unidos. George está em toda parte com moedas e uma nota de $ 1. Estou no popular $ 20 e estava em algumas notas grandes no passado. James, você deveria estar em um projeto de lei também, mas pelo menos você estava no dólar de ouro presidencial em 2009. Em vez disso, Ben Franklin recebe toda a atenção agora aparecendo em uma nota de $ 100.





Washington: E não importa o que digam, eu não estava usando peruca quando eles capturaram minha imagem. Esse era todo o meu próprio cabelo.









Moderador: Bem, em breve isso pode nem importar, porque hoje vamos nos concentrar em por que uma nova forma de moeda – criptografia – oferece mais flexibilidade do que as notas com as quais você está acostumado e pode, em última instância, substituir o antigo sistema de papel-moeda isso é centralizado. Discutiremos por que a criptografia oferece mais liberdade às pessoas porque elas não estão sujeitas a apenas um único emissor de moeda. Alguns estados podem até emitir sua própria moeda lastreada em ativos, como terras.





Polk: Eu gosto desse conceito! Parece que a criptografia é nosso novo Destino Manifesto, por assim dizer. Apoiei o plano de meu amigo Andrew de desmantelar o banco dos Estados Unidos e substituí-lo por um sistema bancário descentralizado. Isso ajuda a dar mais independência aos estados. Não se esqueça, criei um tesouro independente em 1846. Liberdade. Independência. Funciona para mim.









Washington: Hmm... ouvi falar daquele lugar em Massachusetts onde eles usam sua própria moeda local chamada BerkShares para comprar bens e serviços em uma comunidade. Ajuda a construir um senso de identidade local. Descobri outro lugar onde as pessoas usam lascas de madeira para comprar produtos. O que eles vão pensar a seguir? Na minha época, lascas de madeira eram usadas para substituir os dentes. Eu teria dado qualquer coisa para ter coroas de porcelana.





Moderador: Você sabia que todos vocês podem ter, sem saber, ajudado a pavimentar o caminho para o grande movimento das criptomoedas que estamos vendo hoje? Como mencionei a você anteriormente durante nosso briefing antes deste debate, as criptomoedas são ativos digitais que dependem de código para gerenciar e emitir transações. Discuti como a tecnologia blockchain funciona e como ela utiliza computadores para rastrear transações. E não há intermediários envolvidos. Está se tornando cada vez mais popular porque não depende de uma autoridade emissora centralizada.









Jackson: Isso é música para os meus ouvidos! Quando fechei o banco nacional do país em 1883, o Second Bank of the US, redistribuí o dinheiro para os bancos estaduais. Isso deu ao público mais opções. Incomodava-me que o banco nacional tivesse tanto poder político e econômico e falta de supervisão na época. E devo ter feito algo certo porque me livrei da dívida nacional! Sou o único presidente a fazer isso.





Nixon: É a minha vez de falar. Basicamente, se eu não me livrasse de amarrar os dólares americanos ao ouro, talvez você nem tivesse criptomoedas. Bem, foi uma jogada ousada da minha parte, e vou levar o crédito por isso. Fiz isso para conter a inflação e impedir que nações estrangeiras sobrecarregassem nosso sistema quando trocassem seus dólares por ouro. Em 1971, custava US$ 35 a onça – agora é cerca de US$ 2.000. Na época, havia mais dólares americanos em mãos estrangeiras e não havia ouro suficiente. Em vez de serem lastreadas em moedas de ouro, as notas eram respaldadas pela fé e confiança de nosso governo. Eles confiaram em mim. Eles realmente confiaram em mim. Eu repito. Eu não sou um bandido!





Moderador: Isso é ótimo, mas nem todo mundo quer ficar em dívida com um emissor de moeda. Portanto, ter a opção de criptografia oferece a eles outra alternativa à nota de dólar. De fato, de acordo com um artigo do Guardian , “a criação do euro, o esvaziamento da manufatura dos EUA, a chegada das criptomoedas e a capacidade dos bancos centrais de imprimir quantidades aparentemente ilimitadas de dinheiro podem ser rastreadas até agosto de 1971. .” Isso foi tudo devido aos seus esforços, Sr. Nixon.





Nixon: Uau! A criptografia está se tornando tão popular. Espero que as pessoas se lembrem de mim pelo meu papel em fazer isso acontecer, em vez de pensar em Watergate.





Moderador: De acordo com um artigo no crowdfundinsider.com , o membro sênior do Competitive Enterprise Institute (CEI), John Berlau , diz que George Washington provavelmente gostava de criptomoedas. “Washington, como um sujeito que manteve registros detalhados e usou tinta invisível, [teria ficado] fascinado pelos livros criptografados no núcleo da criptomoeda e sua tecnologia blockchain associada, que prometem novos níveis de privacidade e eficiência nas transações.”





Washington: Isso parece certo para mim. Tinta invisível era como criptografia na minha época. Gosto do conceito dessas propriedades em criptomoeda - criptografia, livros contábeis e moedas emitidas de forma privada. Eu estava à frente do meu tempo e tenho orgulho disso. Afinal, sou conhecido como o Pai do Nosso País.