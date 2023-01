Concurso de Redação sobre o Futuro dos Jogos: Anunciados os resultados de maio!

A história mais votada este mês é The Dark Side of Roblox: Child Exploitation and Sex Games por @strateh76. Em segundo lugar, está Por que o Blockchain Gaming em sua forma atual não pode sobreviver por @sekip. Em terceiro lugar temos, More Than Just The Future Of Gaming de @kameir. O quarto lugar da lista é A Decentralized Layer for Web3 Gaming de @simonchandler.

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Ei, Gamers! Os resultados de maio para o concurso #future-of-gaming da MegaFans foram divulgados! Como de costume, recebemos algumas histórias incríveis no último mês. Realmente aprecio o entusiasmo! Então, quem ganhou este mês?





Mas primeiro - o que é o concurso de redação #Future-of-Gaming?

HackerNoon está animado para sediar o Concurso de Redação do Futuro dos Jogos em colaboração com MegaFans! Você pode escrever sobre qualquer coisa relacionada ao futuro dos jogos. Pode ser qualquer história sobre o futuro dos jogos, para onde a indústria está indo, e os tópicos relacionados: Play-to-Earn, Blockchain games, Metaverse, NFTs, Esports, Gaming & Mobile Gaming, Web2 & Web 3!





Depois que sua história for aprovada e publicada por nossos editores, você se qualifica como candidato ao concurso com um prêmio total de US$ 15.900.





Ainda sem ideias? Sem problemas. Nós escrevemos um prompt de escrita para você! Basta responder às perguntas desta entrevista para se qualificar para o concurso!

Concurso de Redação para o Futuro dos Jogos de Maio de 2022 Nomeações 🔥

Os vencedores são os escritores de uma das 10 histórias relevantes que geraram mais tráfego. A equipe do HackerNoon então vota neles, e as cinco histórias com mais votos são anunciadas como vencedoras.





Então, vamos direto ao assunto e veja quem foi indicado este mês!





E os vencedores são 👀

Para garantir que estamos livres de hackers (alerta de bot! 🤖), os editores votaram nas histórias vencedoras. Aqui estão os vencedores:

Existem problemas na microindústria do Roblox com os quais os criadores da plataforma não podem ou não querem lidar. Isso apesar da preocupação geral da plataforma com o público jovem.





Parabéns, @ strateh76 ! Este artigo será marcado para a próxima escassez de peças! Você ganhou $ 1.750 e um MegaFans NFT!

Se os jogos de blockchain esperam crescer, o modelo atual de economias e experiências isoladas se tornará cada vez mais impraticável - e alienará todos, exceto os jogadores mais comprometidos. Isso é um problema para a grande maioria dos cerca de 3 bilhões de jogadores diários em todo o mundo, para quem o alto atrito e as altas barreiras de entrada equivalem a pouca diversão. Portanto, embora o investimento em jogos de blockchain seja considerável e a conscientização sobre isso seja generalizada, há muito trabalho a ser feito antes que a adoção convencional possa seguir o exemplo. É claro que os jogos blockchain devem evoluir.





Parabéns, @ sekip ! Você ganhou $ 1.250 e um MegaFans NFT!

Talvez a diversão distraída sempre tenha sido o papel principal dos jogos, mas o mundo virtual ficou em segundo plano por muito tempo. Em vez de apenas uma ferramenta para destruição recreativa e fantasias, há muito potencial do mundo real a ser encontrado nos jogos. Esses espaços virtuais podem ser a chave para simular decisões e teorias sociais impactantes.





Eba @ kameir ! Olhe para aqueles números de leitura, cara! Você ganhou $ 1.000.





“É apenas uma questão de tempo até que o IC comece a adicionar mais e mais sub-redes que permitirão bilhões de usuários”, diz Bartek Laskowski, o desenvolvedor do Mission Is Possible. “O melhor é que os desenvolvedores não precisam se preocupar com problemas de dimensionamento.”





Essa é uma história bastante informativa, @simonchandler ! Parabéns por ganhar $ 800!





A verdade simples e inegável sobre os jogos de guerra presentes e futuros é que eles são baseados em guerras passadas. Primeiro vem uma guerra, depois um jogo sobre ela, e não o contrário. Portanto, você nunca pode culpar os jogos de guerra, goste deles ou não, jogue-os ou não.





Parabéns, @nebojsa.todorovic ! Você ganhou $ 500!





Na mesma nota - vamos encerrar! Obrigado a todos que já enviaram um artigo, e mais uma rodada de parabéns aos nossos vencedores! Fique de olho em contests.hackernoon.com para mais detalhes. Em breve entraremos em contato com os ganhadores!!!





Lembre-se: também criamos um prompt de escrita para você! Basta responder às perguntas desta entrevista para se qualificar para o concurso!





Saúde,





Equipe HackerNoon.