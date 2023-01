Concurso de redação sobre o futuro dos jogos: resultados de abril de 2022 anunciados!

Os vencedores são os escritores de uma das 10 histórias relevantes que geraram mais tráfego. Eles são então votados pela equipe do HackerNoon e as cinco histórias com mais votos são anunciadas como vencedoras. A cada mês, os vencedores recebem prêmios em dinheiro de um prêmio total de US$ 15.900. Ainda temos mais duas rodadas, então se você quiser participar com seu próprio artigo sobre o futuro dos jogos, basta criar uma conta aqui e enviar um artigo com a tag #future-of-gaming!

Ei hackers! Abril chegou ao fim, deixando-nos anunciar os vencedores do concurso #future-of-gaming realizado com MegaFans ! Os leitores do HackerNoon, um e todos, testemunham!





A cada mês, os vencedores recebem prêmios em dinheiro de US$ 15.900 em prêmios com alguns dos melhores MegaFans NFTs! Ainda temos mais duas rodadas, então se você quiser participar com seu próprio artigo sobre o futuro dos jogos, basta criar uma conta aqui e enviar um artigo com a tag #future-of-gaming!





Você também pode seguir as instruções aqui!

Concurso de Redação do Futuro dos Jogos de abril de 2022 Nomeações 🔥

Os vencedores são os escritores de uma das 10 histórias relevantes que geraram mais tráfego. Eles são então votados pela equipe do HackerNoon e as cinco histórias com mais votos são anunciadas como vencedoras.





Então, vamos direto ao assunto e veja quem foi indicado este mês!





E os vencedores são 👀

Para garantir que estamos livres de hackers (alerta de bot! 🤖), os editores votaram nas histórias vencedoras.





Neste artigo, desenvolveremos um jogo Arduino Starship que será exibido em um display LCD 16x2. O jogo será controlado por um joystick e por um computador através do Serial Monitor. No jogo, o jogador controla a nave voadora e uma pontuação alta é armazenada na EEPROM. Vamos lidar com cada elemento separadamente e como tudo funcionará em conjunto. O projeto é interessante e abre oportunidades para novos aprendizados: como fazer e exibir um personagem personalizado no display LCD. Como ler e gravar dados em EEPRom (memória não volátil)





Parabéns, @chingiz ! Este artigo será marcado para a próxima escassez de peças! Você ganhou $ 1.750 e um MegaFans NFT!

À medida que os jogadores continuam a explorar e descobrir o vasto mundo aberto de Elden Ring, a perspectiva de PvP pode ser um empreendimento atraente. Os chefes são divertidos, mas não seria muito mais divertido ver como você se compara a jogadores reais? Para todos os duelistas e Bloody Fingers à espreita em Volcano Manor, aqui estão 5 construções PvP para Elden Ring que dominam o campo de batalha.





Este escritor parabeniza @adrianmorales e espera que nunca sejam invadidos por eles! Por favor, pegue seu prêmio de $ 1.250 e um MegaFans NFT em vez de minhas runas!

O crescimento das economias P2E ocorre em um momento em que mais pessoas do que nunca estão saindo do escritório e procurando se tornar seus próprios chefes trabalhando como freelancers. Eles têm potencial para evoluir e se tornar um fluxo de renda secundário confiável para apoiar as pessoas que desejam fazer essa mudança.





Um artigo fascinante @kellanjansen ! Você ganhou $ 1000!

Em 2017, a Animoca Brands, desenvolvedora de jogos para dispositivos móveis com sede em Hong Kong, foi avaliada em menos de US$ 6. O surgimento do NFT e a crença nas perspectivas dessa tecnologia levaram ao fato de que hoje a empresa vale cerca de US $ 8 bilhões. A infância de Yat Siu foi na década de 1980 na Áustria, onde ele se sentia em desvantagem por causa de sua origem chinesa. Depois de abandonar a faculdade, ele fundou mais de uma dúzia de empresas antes de seu primeiro sucesso. Em 2012, todos os jogos produzidos pela Animoca foram repentinamente removidos da AppStore. A Animoca teve de declarar falência em 2017.





Uma história inspiradora, @strateh76 ! Parabéns por ganhar $ 800!





Os jogadores e desenvolvedores ocidentais se posicionaram fortemente contra os NFTs - mas há uma lacuna de informação que está inflamando a situação. Como desenvolvedor de jogos experiente, reuni muitas das declarações de ambos os lados para tentar encontrar um meio-termo. A resistência que obtemos nos jogos ocidentais não está acontecendo em outros lugares e em muitos outros setores. Algumas pessoas estão tentando tirar proveito da situação para ganho pessoal. As grandes empresas estão com medo da multidão NFT. No entanto, essas grandes empresas podem comprar ou investir em empresas de sucesso no espaço NFT.





Este artigo responde a algumas perguntas que muitas pessoas tiveram. Muito bem, @sillytuna e aproveite seu prêmio de $ 500!





Com isso termina nosso rápido anúncio! Obrigado a todos que já enviaram um artigo e mais uma rodada de parabéns aos nossos vencedores! Fique de olho em contests.hackernoon.com para mais detalhes. Em breve entraremos em contato com os ganhadores.