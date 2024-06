O fim de tudo

Você vai me amar, não importa o que aconteça?

Você vai me abraçar, mesmo quando ninguém mais o fará?

Você vai me ver,

A maneira como eu vejo você?





-Dia 345. O ano da peste.





Meu nome é Kevwe. Eu sou um corredor. Foi assim que os reguladores me chamaram. Um dos poucos que sobreviveram ao holocausto, fui uma lenda viva. Eles disseram tantas coisas sobre mim, nem todas boas. Mas eu não me importei, eu era um corredor. Uma elite. Uma força da natureza.





Meus pés pousaram na superfície áspera de uma casa debilitada e decolei novamente. O vento parecia vivo de alguma forma, acariciando meu rosto com toques suaves que fariam um cara durão chorar. Minhas pernas eram minhas armas, minha única razão de existência. Eu pulei de novo. A sola do meu pé roçou levemente uma borda serrilhada, e eu reprimi um estremecimento quando a dor percorreu meu corpo. Foi uma faísca; estava me queimando por dentro. Cerrei os dentes e continuei correndo, saltando de uma ruína para outra, transformando o terreno baldio em meu playground. Um corredor como eu era necessário nos esforços da Resistência. Estávamos espalhados e os comandantes temiam uma retaliação das forças desconhecidas.





Nigéria. Um deserto de ruínas e escuridão. Corri, minha respiração ficando ofegante. Meus olhos permaneceram à frente, sem ousar olhar para o grande corte nos dedos dos pés. A dor me deu um foco de laser enquanto eu saltava de uma ponta a outra. Marrom, o mundo era marrom. Sem cor, como ferrugem. Como nos dias em que desejei morrer. O céu estava tingido de uma cor acobreada. Tudo começou assim que a praga devastou o mundo como fogo rápido. É mais como um inferno. As taxas de mortalidade foram suficientes para causar alarme e interromper o horário normal de trabalho. Escola também. Tudo parou.





Esse foi o fim do futuro que projetei a partir de uma imaginação hiperativa. No começo eu não queria ser um corredor, mas um corredor poderia fugir da praga. Os vírus humanóides sofreram mutações a um ritmo alarmante. Os insetos da morte. Ou assim eles eram chamados. Essa foi a primeira coisa em que eles se transformaram; Insetos. Insetos voadores. Por mais nojento que isso possa parecer. Sua inteligência parecia aumentar quanto mais elevada era a forma que assumiam. Seres pálidos e translúcidos. Seres que roubaram rostos e futuros. Seres de origem desconhecida. Isso é o que eles se tornaram. Eu não sabia se esse era o último estágio de sua evolução, mas saber o quão baixo os humanos estavam na cadeia alimentar? Provavelmente não foi.





É por isso que corro. Para fugir da minha morte.





Disseram-me que os seres se tornariam mais fortes e provavelmente ultrapassariam um corredor, mas não contei com isso. A inteligência deles era limitada. Eles permaneceram na forma básica de qualquer organismo que consumissem; Humanos incluídos. O que significa que eles eram alegremente medianos. Boas notícias? Definitivamente não. Imagine humanos que nunca se cansam, humanos que não têm coração para bombear o sangue ou cérebro para indicar quando precisam parar. Eles eram demônios imparáveis, sem nenhuma maneira conhecida de morrer.





Como você mata uma criatura imparável?





A resposta é: você não. Você corre e reza a todos os deuses para que eles não te peguem. Você corre até seu coração falhar e você não para mesmo depois disso. Você corre, mesmo que isso te mate.





Curiosamente, havia um motivo para fugir. As tábuas da alma. Os infectados são aqueles que as criaturas do vírus não conseguiram consumir completamente. Mas as suas mentes desapareceram, pior do que os pacientes com demência. Eles não vivem, seus corações ainda batem ritmicamente em seus peitos, mas permanecem como cascas vivas; caricaturas do que já foram. A morte às vezes parecia misericordiosa. Mas matá-los significaria matar metade da população. Isso significaria que as criaturas bastardas venceram.





As tábuas da alma só podem ser encontradas nessas ruínas e, na maioria das vezes, as criaturas vis ingerem essas tábuas para compreender melhor os humanos. Eles não precisam de mentes, as tábuas da alma meio que dançam em sua visão e eles veem o que têm que fazer. Conseqüentemente, as tábuas da alma são importantes. Para nós, corredores, porque podemos ver nossos entes queridos voltarem à vida, mesmo quando eles nunca dizem uma palavra.





Valeu a pena o céu e a terra. Para ver o sorriso que iluminaria seus rostos. É por isso que corro.





Mas eu já estava comprometido. O corte no telhado, o rastro de sangue que me seguia a cada salto. As criaturas podiam sentir o cheiro de sangue. Eu não sabia como ou por que, mas muitos deles consumiram aqueles com quem eu corria. Kemi, Shola, Etus, Akachi, etc. Certa vez, chamei-os de amigos. Mas, eles foram levados.





Pelos Sem Sangue. O único vírus com inteligência. Eles poderiam correr ainda melhor do que eu, mas não poderiam escapar da morte.





Maldito inferno.





Quase perdi um passo quando vi a luz fraca de uma placa de alma sob uma massa confusa de edifícios que já tinham visto dias melhores. Parei abruptamente, feliz por não ter perdido. Dei uma olhada nas ruínas, algumas paredes incapazes de sobreviver à ferrugem e caindo aos pedaços com um leve toque. O céu ainda brilhava como cobre, uma cor doentia. Na maioria das noites, era tingido de vermelho. As paredes da maioria das casas em ruínas tinham pintura descascada das poucas que ainda permaneciam de pé. Às vezes, eu me perguntava como o mundo foi para o inferno em tão pouco tempo.





“Você chegou aqui primeiro. E... você está sangrando. Ouvi uma voz atrás de mim e me virei para encarar a garota que acabara de pousar, tão ágil quanto um gato. Ela tinha um pequeno sorriso no rosto, como se sorrir estivesse abaixo dela. Suas sobrancelhas cheias se ergueram um milímetro, suas íris marrom-café olhando diretamente através de mim e para dentro da minha alma. Ela estava vestida como eu, toda preta. Mas o dela a fazia parecer... gostosa.





Sim, sou estúpido. A parede está desmoronando e estou pensando no corpo de uma garota. Que original.





“Não fique boquiaberto comigo. Você não é Keno. Posso jurar que os olhos dela me seguem onde quer que eu vá.” A recém-chegada, Zenith, estremeceu como se lembrasse de algo terrível. Eu não a culpava, Keno podia ser autoritário às vezes.





“Pucada lenta.” Eu brinquei, ganhando uma cotovelada pelos meus problemas. Zenith pode ser violento. Muito.





“Só porque você chegou aqui primeiro não significa que você é mais rápido. Apenas estúpido. Beligerante. Insuportável. Detestável. Você nunca escuta. Estávamos destinados a formar fileiras...” Ah, sim, uma das famosas palestras de Zenith. Forme fileiras, vá em pares ou grupos. Ninguém ficou sozinho. Ou alguma outra besteira. Que irritante.





“Sabe, não sei dizer quais palavras são reais e quais são falsas. Você sabe, com você jogando palavras upandan. Você é literalmente um dicionário ambulante.” Ela se irritou e eu sabia que havia atingido um ponto nevrálgico. Zenith sempre foi muito exigente com a gramática. Que desperdício. O mundo havia desmoronado. Para quem ela teria lido Shakespeare? O Sem Sangue ?





"Não. Luis e Raheem estão na frente. Explorando e tentando apagar o sangue com aquela mochila poderosa deles. Você pode ficar surpreso desta vez. Agora, deixe-me ver esse corte. Ela ordenou, tão matronal como sempre. Essa foi a nossa Zenith, a mãe do grupo. Uma pena que Etus não pudesse mais vê-la, eles eram uma coisa há muito tempo.





Ela limpou o corte e aplicou anti-séptico, sem arriscar usar nada exagerado enquanto estávamos ao ar livre. Ela conseguia selar algo tão pequeno quanto um corte, mas demorava e tempo era o que não tínhamos. Olhei para o céu enquanto escurecia e Raheem mais ou menos voou de cima de um prédio. Ele escalou o prédio bem na frente dos meus olhos. Num segundo ele não estava lá e no seguinte, ele estava.





“Tais truques mesquinhos. Eu faço melhor.” Luis resmungou ao aparecer cerca de dois segundos depois de Raheem. Raheem era o narcisista, sua aparência também não ajudava. Ele gostava de Zenith, mas ela agia cegamente aos seus avanços. Geralmente era cheio de tensão correr com eles. Eu preferi fazer isso sozinho.





“Pegue todos os tabletes de alma que puder. Nos encontramos na cantina depois de tudo isso. Kevwe, você pode correr? Zenith se virou para mim. Balancei a cabeça afirmativamente. Felizmente, Luis e Raheem me ignoraram. Eles sempre fizeram isso. Eu não existia para eles, não da maneira que importava. Eu era o pirralho insubordinado. Ou foi o que eles disseram.





Saí correndo depois de carregar o máximo de comprimidos de alma que pude, colocando-os na mochila que carregava. Eles me pesaram um pouco, mas não muito.





Zenith estava logo atrás. Eu pude ouvir um som sobrenatural enquanto as criaturas se levantavam do que quer que estivessem fazendo. Eles estão de olho em nós, acumulando as tábuas da alma.





“Foda-se, Kevwe! Foda-se! Você causou isso com sua necessidade de provar um ponto!” Raheem praguejou em voz alta, mas eu não disse uma palavra em retaliação. Nós não íamos conseguir. Quando as criaturas estavam totalmente despertas, não tinham limites. Eles correram como humanos normais, mas não perderam resistência. Eles não morreram.





Ela vai me perdoar se eu seguir esse caminho?





Parei de pensar e me concentrei em correr, esperando que talvez pudesse fazer algo a respeito do tesouro que vinha atrás de nós.





"Alguma ideia?" Zenith perguntou a Luis. Felizmente, ela não mencionou as palavras de Raheem, mesmo sabendo que eu condenei todos nós.





“Nós sobrevivemos? Chegar ao portão e usar um tablet de alma? Não sei." Luis respondeu honestamente, tentando não demonstrar medo em sua voz. Mas eu conhecia esse tom. Etus também tinha. Dami também. Essa bravata imprudente.





“Vamos fazer isso, rapazes!” Zenith disse, sua voz passando para as outras duas. Raheem assentiu e acelerou o passo. Saltamos sobre prédios como se fossem feitos de sacos de palha, nossos sapatos nunca tocando o chão antes de nos movermos novamente.





“Vou ganhar tempo para você. Correr." Eu disse, parando. Eu causei isso, tive que lidar com as consequências.





“Não faça isso, porra. Você não é um santo! Você é um bastardo egoísta que só pensa em si mesmo e em nada mais. Correr!" Raheem gritou comigo, parando abruptamente também. Zenith e Luis já haviam partido há muito tempo.





“Eu não vou. Desculpe. Agora é a minha vez.” Eu disse, totalmente pronto para me sacrificar.





"Como diabos eu vou deixar você." Ele disse e então quebrou uma tábua de alma, jogando a essência em mim.





“Agora corra, seu bastardo. E não pare, ou eu vou te assombrar.” Ele se virou para encarar o tesouro que já estava quase sobre nós, a placa da alma fazendo seu trabalho, limpando minha cabeça e fazendo de tudo para me lembrar do medo da morte. Então, eu corri.





Virei-me para olhar para ele, me perguntando por que ele fez o que fez. O ódio ainda ardia em seus olhos. Mas desta vez eu pude entender.





Ativei meus sapatos quando cheguei perto do portão, entrando gradualmente enquanto meu corpo se tornava tão translúcido quanto as criaturas que nos roubaram. Eu estava dentro.





Era um lugar modesto, com paredes altas o suficiente para eu esticar o pescoço para ter uma boa visão. Uma fortaleza de pedra. Subi as escadas para me reportar ao líder do meu pelotão; Zênite.





“Onde está Raheem?” Ela perguntou assim que seus olhos pousaram em mim. Outro. Morto.





“Ele não sobreviveu. Ele se sacrificou para me salvar. Eu respondi o mais sinceramente que pude quando ouvi sua inspiração aguda. O mundo parou.





"Você pode sair." Ela disse, com uma certa firmeza em sua voz. Saí, incapaz de dizer as palavras que queria. As histórias da bravura de Raheems nos últimos momentos.





Fui até a enfermaria com um tablet da alma na mão. Minha mente fraturou. Nunca esperei sentir dor por alguém como Raheem. Mas a dor ameaçou rasgar meu coração.





As pessoas abriram caminho para mim enquanto eu me dirigia para a cama no canto mais distante do quarto. A forma doentia de uma mulher deitada em uma cama que já tinha visto dias melhores. Coloquei a placa da alma com cuidado na mão dela, observando-a em busca de qualquer sinal de reconhecimento. Nada. E assim, um comprimido da alma foi absorvido sem qualquer alteração perceptível.





Voltei desanimado, com as costas curvadas. Zenith estava caminhando em minha direção, com lágrimas escorrendo pelos olhos. Eles estavam vermelhos de lágrimas. Ela me agarrou pela frente das minhas roupas, batendo minhas costas na parede mais próxima.





"Trazer. Raheem. Voltar." Ela falou com os dentes cerrados, sua dor era tão aguda que eu podia sentir o gosto na minha língua.





"Não posso." Eu disse, as palavras sendo sufocadas pela minha boca.





“Um vegetal está naquela maldita cama que você não sai há mais de 300 dias. Você foi responsável pela morte de muitos de nós por causa da sua hipocrisia. Você o viu morrer! Ela gritou, sua voz acusadora. Nenhum vestígio da líder que ela sempre foi.





"Ele fez. Ele morreu para me proteger. Eu respondi, esperando sinceramente que ela me fizesse o favor e me matasse ali mesmo.





“Você...” Ela conseguiu me deixar ir, a dor destruindo seu corpo. Ela gritou, sua voz embargada. Acabei de assistir.





Foi um festival de dor. Naquela noite, ela me pediu desculpas pelas declarações que fez. Fiquei grato por ela ter perdoado.





Ela foi encontrada morta no dia seguinte. Suicídio.





Quantos mais você matará para ressuscitar os mortos?





Zenith não merecia morrer. Raheem não. Etus não. Eu era o problema, a anomalia. Eles me odiavam, eu me odiava.





Voltei para a enfermaria, segurando sua mão. Sua pele era oca e quase translúcida.





Eu a recuperei das garras da morte. Mas talvez eu devesse ter morrido em vez disso.





"Eu me odeio. Eu te amo. Eu odeio o que tenho que fazer você passar, mas se você acordar, peço desculpas. Eles morreram, para me salvar. Para salvar minha fantasia infantil. Nunca quis perder tanto. Mas então, se isso vai te salvar, não me importo. Mesmo que o próprio mundo se volte contra mim, estarei ao seu lado. Mesmo quando tudo que eu quero é morrer. Espero que você se lembre dos dias que passei conversando com você sobre absolutamente nada. Espero que você não chore ao acordar. Espero… que você encontre algo. Alguém. Você é quem eu sempre amei e se eu pudesse sacrificar o mundo para salvá-lo... adeus, Seta.”





Senti a mão dela apertar a minha. Olhei novamente, mas parecia ser um truque da minha mente. Dei um beijo em sua testa e saí.





O último sacrifício.





*





Nós vamos subir,

Mesmo das cinzas.





-Dia 7321. Os anos após a peste.





Eu fico e observo sua lápide. Quase não me lembro da voz dele, quase não me lembro de tudo. Mas fico ao lado de sua lápide, como um ato de penitência. Por todas as suas lápides. Os corredores. O último bastião de defesa da humanidade. Os vírus sofreram mutação mais uma vez e migraram para o espaço. Eles perderam o interesse pelos humanos. Quando acordei, só conseguia me lembrar de uma voz. A voz dele.





Eles sempre serão lembrados, mesmo que tenham morrido desnecessariamente. Luis ainda está de pé. O último corredor em pé. Embora ele não precise mais correr, nunca o vi sorrir. Nem uma vez. Ele olha para longe, olhando para o horizonte. O céu é azul. A humanidade está construindo novamente. Somos alguns milhões na Nigéria agora. Imigrantes, bunkers escondidos. O céu não parece mais morto.





Vocês conseguem ver isso, corredores? Eu espero que você consiga. Você merece. Heróis. Da terra.





-Desconhecido.