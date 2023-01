O espaço do problema de folga e suas restrições

O Slack é a solução líder do setor para empresas de tecnologia. Vejo uma grande oportunidade de melhoria na forma como as equipes e empresas se comunicam e colaboram. A Slack foi adquirida por $ 27,7 bilhões em 2021 e a Deel atingiu recentemente $ 100M ARR (mostrando que o mercado está crescendo). IMHO Slack não escala. Quanto mais pessoas em um espaço de trabalho do Slack, mais barulhento ele se torna. Isso faz com que as pessoas se esqueçam de responder as mensagens ou até mesmo onde responder. O Slack é baseado no IRC e é um cliente de mensagens. Foi construído para comunicação síncrona e não para colaboração. O que devemos construir como uma alternativa ao Slack?

Ao decidir qual startup iniciar, tenho pensado sobre o espaço do problema que desejo abordar. Uma área que está chamando minha atenção é a comunicação e colaboração em equipe, especialmente para trabalhadores de conhecimento . Isto é por várias razões:





Com a tendência de equipes distribuídas/híbridas, a comunicação eficaz está se tornando cada vez mais importante. Grande tamanho de oportunidade. A Slack foi adquirida por $ 27,7 bilhões em 2021 e a Deel atingiu recentemente $ 100M ARR (mostrando que o mercado está crescendo). Passei quase 4 anos trabalhando no Workplace da Meta, então estou familiarizado com a construção neste espaço. Talvez o mais importante, eu gosto de construir neste espaço.





Olhando para a atual solução líder do setor para empresas de tecnologia, Slack , vejo uma grande oportunidade de melhoria na forma como as equipes e empresas se comunicam e colaboram.

Abaixo está o meu pensamento sobre o espaço do problema depois de conduzir muitas sessões de pesquisa. Eu adoraria seus pensamentos e comentários sobre isso (comente abaixo).

O Problema Atual

Slack não escala. Quanto mais pessoas em um espaço de trabalho do Slack, mais barulhento ele se torna. O Slack é baseado no IRC e é um cliente de mensagens. Foi construído para comunicação síncrona e não para colaboração. Como resultado, a maneira de escalar o Slack para uma grande empresa é criar mais e mais canais. Isso aumenta a quantidade de informações geradas em uma empresa. Embora isso possa ser bom, os usuários do Slack não têm a capacidade de filtrar informações de alta qualidade de baixa qualidade.





Isso causa uma série de problemas:





Os funcionários se sentem sobrecarregados. Existem muitos canais e muitas mensagens.

Eles sentem falta de discussões importantes que acontecem nos canais e principalmente nos tópicos.

Eles não podem encontrar ou consultar discussões anteriores.

O Slack torna-se difícil de navegar e fácil de perder o seu lugar. Isso faz com que as pessoas se esqueçam de responder às mensagens ou mesmo onde responder a uma mensagem.



Essas dores são sentidas principalmente por empresas que dependem de comunicação escrita para colaboração, pois produzem muitas informações que são consumidas dentro do Slack. Estas tendem a ser empresas que possuem uma ou mais das seguintes características:





são remotos ou híbridos.

têm funcionários que estão distribuídos em fusos horários.

tem mais de 50 funcionários.

principalmente de trabalhadores do conhecimento.

Explorando soluções existentes

folga

Já mencionado acima são os problemas com o Slack. No entanto, para seu crédito, o que o Slack faz bem é:

Atuação. É rápido e confiável.

Projeto. Sua interface é intuitiva e simples.

Integrações.

Adoção. Nas empresas que usam o Slack, a maioria dos funcionários o usa.





Os últimos 2 pontos são particularmente importantes, pois são dois efeitos de rede separados e fortes que dificultam a substituição do Slack dentro de uma empresa.

Alternativas Slack

Alternativas Slack tendem a se enquadrar em duas categorias:

Clones slack puros, mas com algumas pequenas variações são Mais importante e RocketChatName . Em escala, essas soluções enfrentam os mesmos problemas do Slack. Clone do Slack, mas com recurso X. O recurso X geralmente é algo como gerenciamento de tarefas, gerenciamento de projetos, notas, etc. Exemplos desses aplicativos são chanty , Rock.so , Rebanho , Ryver , Torção (existem muitos mais).



O problema dos apps da segunda categoria é que eles acabam concorrendo com duas ferramentas existentes. Por exemplo, eles não apenas precisam garantir que sua funcionalidade de bate-papo seja melhor que a do Slack, mas também precisam garantir que seus recursos de gerenciamento de tarefas/projetos sejam melhores que Asana / Monday / Jira / Notion / G-suite etc. interromper os esforços de rede de todos esses produtos dentro de uma empresa para obter uma forte adoção. Para seu crédito, eles reduzem o número de aplicativos que você usa ou precisa para pesquisar informações, o que foi um pequeno problema que surgiu em algumas sessões de pesquisa.

Microsoft Teams

Com 270 milhões de usuários ativos mensais, o Teams é o maior concorrente no espaço. É adotado por empresas que usam principalmente o conjunto de produtos da Microsoft. O Teams é extremamente bem integrado ao restante do pacote da Microsoft. Eles tendem a ser usados por organizações maiores/mais antigas, por exemplo, Accenture e Pfizer.





O Teams não é muito adotado por empresas ou startups que priorizam a tecnologia. Não está claro para mim por que isso acontece. Curiosamente já ouvi:

O desempenho não é tão bom.

Reputação da Microsoft (por exemplo, não considerado um software líder do setor).

Slack é o padrão estabelecido.



Se você tiver mais insights sobre isso, por favor me avise.

Princípios para encontrar uma solução melhor para o Slack

Uma solução substituta para o Slack precisa fazer o que o Slack faz bem. Nomeadamente:





atuação

Integrações

IU intuitiva e simples





Você pode melhorar as coisas que o Slack faz mal (ou seja, sobrecarga de informações), aderindo aos seguintes princípios:





Não sobrecarregue seus usuários, ou seja, como usuário, devo ser capaz de saber rapidamente o que é importante para mim e requer minha atenção (ao contrário do Slack, onde nunca fica imediatamente claro o que é informação de sinal alto versus o que é ruído).

Navegação simples. Devo saber para onde quero navegar no aplicativo e fazê-lo rapidamente.

Por fim, o aplicativo deve parecer familiar e quase não requer integração, especialmente se você for um usuário do Slack. Isso ajudará na adoção dentro de uma empresa.

Quebrando o efeito de rede

Como mencionado, uma das razões pelas quais o Slack funciona tão bem é que ele tem grande adoção dentro de uma empresa. Existem duas maneiras de substituir esse efeito de rede: de cima para baixo e de baixo para cima.





De cima para baixo: convença os executivos C-suite a substituir o Slack por uma ferramenta alternativa. Isso é difícil de conseguir, pois mudar a principal ferramenta de comunicação de qualquer empresa encontrará muita resistência internamente. Isso é especialmente verdadeiro quanto mais funcionários uma empresa possui. O outro problema com essa abordagem é que ela requer um grande investimento inicial na construção de um produto com muitos recursos antes que seja viável para toda a empresa mudar.





De baixo para cima: Impulsione a adoção dentro de uma empresa fazendo com que equipes independentes de 2 ou mais pessoas usem seu produto. Na verdade, essa é a abordagem que o Slack usou para ganhar adoção. Com o tempo, equipes suficientes dentro de uma empresa estavam usando o Slack e fazia sentido que toda a empresa o adotasse.





Acho que há uma oportunidade aqui para dar um passo adiante: impulsionar a adoção dentro de uma empresa fazendo com que indivíduos independentes usem seu produto. É muito mais fácil um indivíduo adotar um produto por conta própria do que precisar convencer um colega de trabalho a usar um produto com ele.

Próximos passos

Sinto que agora tenho uma boa base do espaço do problema e suas restrições. O próximo passo para mim é usar isso para debater possíveis soluções.





Obrigado por ler e, por favor, compartilhe seus pensamentos comigo.









