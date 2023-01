O Concurso de Redação Descentralizada da Internet 2022: Resultados de abril anunciados!

Funções hash criptográficas em Blockchain (com código Bash e Python) por @balapriya conquistou a primeira posição! Em segundo lugar, temos os pensamentos do 7º presidente dos EUA, Andrew Jackson, sobre criptomoedas, de @michael-brooks. Como explicar o NFT Boomby @futuristiclawyer conquistou a terceira posição!

Olá Hackers! Aqui estamos novamente com os vencedores do concurso de redação #Descentralized-Internet para o mês de abril!





O HackerNoon está animado para sediar um Concurso de Escrita na Internet Descentralizada em colaboração com QuickNode ! Aqui está sua chance de ganhar dinheiro com um prêmio total mensal de 5.000 USDT . Você pode escrever sobre qualquer coisa relacionada à Internet descentralizada - podem ser as novas atualizações emocionantes que você conhece ou sua opinião sobre elas.

Veja como você pode participar:

Como listamos as melhores histórias?

Primeiro, selecionamos todas as histórias marcadas com #InternetDescentralizada no HackerNoon, publicado em abril. Em seguida, escolhemos as 10 melhores histórias, usando peso de 60:30:10, respectivamente, para:





Número de horas lidas

O número de pessoas alcançadas

A frescura do conteúdo



Aqui está a lista dos nossos 10 principais candidatos:





Vencedores!

Como de costume, criamos uma enquete no canal do concurso de redação do HackerNoon e pedimos aos editores que votassem. Então aqui estão os resultados:

Eba @balapriya! Você ganhou Você ganhou 2.500 USDT!!





Funções hash criptográficas são uma classe de funções hash que são criptograficamente seguras. De autenticação de senha e verificação de integridade a blockchain - essas funções são usadas em uma infinidade de aplicativos.





Parabéns @michael-brooks! Você ganhou 1.500 USDT!





**Jackson:**Então, aceito o fato de que a sociedade avançou com toda essa tecnologia e que meus princípios ajudaram a iniciar toda a tendência de criptomoedas e ativos digitais. Mas eu tenho que traçar a linha em algum lugar. Eu simplesmente não sinto o mesmo sobre o transporte. Não gosto da maneira como carros e aviões ocuparam o lugar do meu amado cavalo. Mas quem sou eu para criticar o progresso? É hora de me juntar a ele e voltar ao passado. Já vi muita coisa e até lidei com guerras bancárias, então quero compartilhar algumas considerações finais com você.

Smith: Ouvi dizer que você gosta de uma boa luta.

Jackson: Sim, já participei de duelos, mas isso não vem ao caso. E venci várias batalhas na Guerra de 1812. Acho que você está indo na direção certa com a criptografia, mas esteja preparado para as batalhas. E prepare-se para



@futuristiclawer ganhou 500 USDT!





O mirrorworld ainda não existe totalmente, mas está chegando. Em breve, todos os lugares e coisas do mundo real – todas as ruas, postes de iluminação, prédios e cômodos – terão seu gêmeo digital em tamanho real no mundo dos espelhos. Por enquanto, apenas pequenas manchas do mirrorworld são visíveis através de fones de ouvido AR. Peça por peça, esses fragmentos virtuais estão sendo costurados para formar um lugar compartilhado e persistente que será paralelo ao mundo real.





Parabéns a todos os vencedores! Vejo vocês na próxima vez.