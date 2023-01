O Concurso de Escrita Linux por Linode e HackerNoon

Este é para todos os amantes do Linux - Linode e HackerNoon estão entusiasmados em sediar um Concurso de Escrita Linux! Aqui está sua chance de ganhar dinheiro com uma premiação mensal de US$ 3.000! Pode ser qualquer história sobre o sistema operacional #linux . Pode ser sua opinião, uma entrevista com um especialista ou um tutorial - qualquer coisa relacionada ao Linux.

Entrar no concurso é bem fácil. Apenas envie seu artigo para HackerNoon com a tag #linux , e você estará qualificado como participante do concurso, de 1º de junho a 30 de agosto.

Prêmios concedidos a cada mês

1º Lugar: 1.250 USD

2º Lugar: 1.000 USD

3º Lugar: 750 USD





Sobre Linode

Acelere a inovação com soluções e serviços de nuvem Linux simples, econômicos e acessíveis.

Linode traz $ 100 em crédito e um teste gratuito de 60 dias para a comunidade HackerNoon! Reivindique esta recompensa AGORA !

Regras e Diretrizes do Linux Writing Contest

Deve ser maior de 18 anos para entrar.

O conteúdo da história pode ser qualquer história no #linux

Devo criar uma conta HackerNoon , pois os vencedores serão contatados por e-mail.

Quem pode se inscrever no concurso?

Qualquer pessoa com mais de 18 anos. Não há restrições de localização.

Posso escrever sob um pseudônimo?

Sim! Você pode usar seu nome real em seu perfil HN, um nome falso ou até mesmo criar uma persona para escrever.

Quanto tempo durará o concurso?

Rodada 1: 1º a 30 de junho de 2022

Rodada 2: 1º de julho a 31 de julho de 2022

Rodada 3: 1º de agosto a 31 de agosto de 2022

Posso enviar mais de uma inscrição para o concurso?

É claro! Cada envio de história será considerado uma nova inscrição no concurso de redação.





Como os vencedores são selecionados?



A cada mês, vamos levar as 10 principais histórias enviadas que recebem mais atenção (humanos reais, não bots!). Essas 10 histórias serão votadas pela equipe do HackerNoon e as 3 histórias com mais votos vencerão.

Posso ganhar mais de um prêmio?

Sim! Se você enviar várias histórias, cada uma terá a chance de ganhar.





Os indicados são selecionados pelo tráfego total e tempo de leitura a cada mês e depois votados por nossa equipe. Se 2 de suas histórias enviadas estiverem entre as 10 mais lidas naquele mês, ambas poderão ganhar um prêmio.





O que significa que você pode conseguir o primeiro e o segundo lugar no concurso se 2 de suas histórias chegarem ao top 10.





Se eu ganhar um prêmio na rodada 1, ainda posso enviar outra entrada para a rodada 2?

Absolutamente! Sinta-se livre para entrar em cada rodada da competição.





Escreva sua história Linux hoje! Desejo-lhes tudo de bom!