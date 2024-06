O concurso de redação #crypto-api da CoinGecko e HackerNoon

Saudações, hackers!





Como sempre, a equipe HackerNoon quer ajudá-lo a ser recompensado por suas percepções de nicho, conhecimento no assunto e habilidades de redação.





Diante disso, temos o prazer de anunciar o primeiro Concurso de Escrita #crypto-api - oferecido a você por CoinGecko e HackerNoon !





Convidamos construtores, inovadores e todos os participantes do setor de criptomoedas a compartilhar seus insights sobre APIs de dados de criptomoedas e ter a chance de ganhar muito com um prêmio total de US$ 1.000 .





Esteja você discutindo o valor das APIs de dados de criptomoedas, destacando líderes do setor como a API CoinGecko, oferecendo tutoriais, compartilhando experiências de integração, explorando casos de uso ou tópicos relacionados, queremos ouvir sua opinião!





Precisa de mais algumas ideias para começar? Clique neste modelo para mais sugestões!

para mais sugestões! Veja outros envios com a tag #crypto-api .





Informações importantes sobre o concurso Inscrições abertas: 18 de abril de 2024

Encerramento das inscrições: 18 de julho de 2024 - 23h EST

Prêmio total: $ 1000 (3 vencedores)





Sobre a API CoinGecko

O #crypto-api Writing Contest é patrocinado pela CoinGecko API – acesse preços de criptografia, dados de mercado, metadados e dados DEX on-chain da API de dados de criptomoeda mais confiável, precisa e abrangente do mundo. Rastreando mais de 2,4 milhões de criptomoedas em 140 redes e 1.000 DEXes, a API CoinGecko conta com a confiança de milhares de líderes do setor, incluindo Metamask, Etherscan, Chainlink e muito mais.

Ganhe 15% de desconto com o código "HACKERNOON15" em www.coingecko.com/api





Regras e diretrizes do concurso de redação #crypto-api

Deve ter mais de 18 anos para entrar.​

O conteúdo da história pode ser qualquer história original em #crypto-api .

Deve criar uma conta HackerNoon, pois os vencedores serão contatados por e-mail.​

Quem pode participar do concurso?​

Qualquer pessoa com mais de 18 anos. Não há restrições de localização.

Posso escrever com um pseudônimo?

Sim! Você pode usar seu nome verdadeiro em seu perfil HackerNoon, um nome falso ou até mesmo criar uma persona para escrever.

Quanto tempo durará o concurso?

O concurso terá duração de 3 meses, começando em 18 de abril de 2024 e terminando em 18 de julho de 2024.

Posso enviar mais de uma inscrição para o concurso?

Claro. Cada história enviada será considerada uma nova inscrição no concurso de redação.

Como os vencedores são selecionados?

Após 3 meses, selecionaremos e anunciaremos as 10 principais histórias enviadas que receberão mais atenção (humanos reais, não bots!).

A seguir, as histórias selecionadas serão votadas pela equipe do HackerNoon.

As 3 histórias com mais votos serão coroadas vencedoras.





Lembre-se: quanto antes você enviar sua primeira história, maiores serão suas chances de ganhar!

​

Comece um rascunho ou use este modelo para participar do concurso de redação #crypto-api .