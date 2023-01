O coeficiente de Nakamoto e como ele pode afetar a robustez de um Blockchain

A interrupção de Solana foi causada por uma configuração incorreta de um único nó, que desativou a cadeia por 6 horas inteiras. O Coeficiente Nakamoto (NC) é “uma forma precisa de medir a descentralização do projeto”. Com a forma como o blockchain funciona atualmente, se nós suficientes se reunirem, eles podem sobrescrever efetivamente a cadeia, reverter transações e controlar a rede como um todo.

LEARN MORE ABOUT @ANORMALJOURNEY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @ANORMALJOURNEY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

fonte.





Assim como o mundo estava se voltando para o outono de 2022, um dos maiores blockchains funcionais caiu.





Esta também não foi a primeira vez - Solana teve seu quinhão de tempo de inatividade ao longo dos anos, especialmente este ano.





O aspecto preocupante foi: foi devido a uma configuração incorreta de um único nó - que tirou a cadeia por 6 horas inteiras. Como se pode imaginar, para um gigante da criptomoeda financeira, isso é um grande negócio.





Para um protocolo que se popularizou e tem uma pontuação respeitável no Coeficiente de Nakamoto, ele mostra como o conceito de descentralização mudou ao longo dos anos. Isso sugere o fato de que a robustez de um blockchain não pode ser medida com uma pontuação simples – há aspectos mais profundos, tanto social quanto tecnicamente, que devem ser considerados.





A escalabilidade do Blockchain em geral tem sido uma das conversas há anos. Com mais e mais startups querendo usar blockchain para mais do que cripto, ficou claro que a tecnologia deve ser capaz de facilitar a adoção para as massas.

O que diabos é o coeficiente de Nakamoto?





https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bust_of_Satoshi_Nakamoto_in_Budapest.jpg





Se você esteve no espaço blockchain ou web3 por qualquer período de tempo, é provável que a palavra “descentralização” de alguma forma tenha escapado de qualquer conversa relacionada ao espaço.





Segundo a definição da CNBC, o Coeficiente de Nakamoto (NC) é “uma forma precisa de medir a descentralização do projeto”. O Coeficiente de Nakamoto é essencialmente o número de nós que detêm 50%, ou a maioria, da rede. Com a forma como o blockchain funciona atualmente, se nós suficientes se reunirem, eles podem sobrescrever efetivamente a cadeia, reverter transações e controlar a rede como um todo.





Essa descentralização e consenso técnico, que é como os blockchains decidem se seu saldo é legítimo ou não, é a faca de dois gumes do blockchain - se um número suficiente de pessoas ganhar influência sobre os nós, o livro-razão pode efetivamente ser reescrito com uma versão alternativa da história.





Daí porque o Coeficiente Nakamoto é considerado uma métrica importante – se você pode medir o quão descentralizada é uma cadeia, você pode ter uma ideia melhor de quão segura ela é. Infelizmente, é bastante difícil de calcular - pois requer métricas que abrangem nós, desenvolvedores, mineradores e muito mais.





No entanto, está claro que há muito mais aspectos na segurança e robustez de um blockchain do que apenas essa métrica. A interrupção de Solana foi causada por uma configuração incorreta de um único nó, por exemplo, que entrou em conflito com o estado da cadeia.





Em outras palavras, é muito dependente da cadeia. A definição do que exatamente essa métrica significa é específica do protocolo, o que significa que uma série de outros fatores deve ser considerada.

O futuro do Blockchain - Consenso baseado em formigas?





https://fineartamerica.com/featured/ants-spencer-meagher.html





Blockchain depende fortemente de uma coisa – consenso. Na verdade, é isso que torna o blockchain muito diferente de um banco de dados distribuído; sua capacidade de conter um mecanismo para tomar decisões de forma autônoma sobre quais alterações de dados/estado incluir.





Já está provado que o Proof of Work carece da escalabilidade necessária para o futuro, apesar de ser o consenso mais robusto em termos de segurança (Bitcoin é a prova disso). Para tornar o blockchain sustentável, escalável e seguro, é preciso haver uma mudança na abordagem em consenso.





Em uma nota interessante, as formigas na natureza realmente têm seu próprio sistema de consenso. Eles contêm maus atores, tentativas de motim e suas comunicações por meio de feromônios químicos são muito semelhantes a como os blocos se conectam no blockchain.





As formigas são um tanto centralizadas - mas à custa da estabilidade. Eles ainda têm independência, mas também uma regra de ordem geral que permite que a estabilidade da colônia prospere. Seria interessante explorar um mecanismo de consenso que ainda garantisse aos usuários total soberania sobre seus dados e ações, mas com um conjunto de regras autônomas on-chain em comum acordo.

Conclusão





Não se trata mais apenas de garantir saldos e gastos duplos - os usuários querem verificar dados, identidade e informações mais profundas. Eles querem usar essa tecnologia para garantir o controle sobre sua identidade e presença online, algo que está se tornando crucial em nosso dia a dia.





Web3, blockchain e outras tecnologias contribuirão e se enquadrarão na mesma categoria - o próximo tecido técnico que impulsionará nossas vidas diárias. Métricas como o Coeficiente de Nakamoto demonstram a necessidade de garantir que esses sistemas sejam robustos o suficiente para uso global.





A identidade/o aspecto social é subestimado na medição da robustez de uma rede, assim como as formigas podem identificar maus atores por meio de uma trilha de proveniência química, o mesmo deve acontecer com as blockchains.





O tempo dirá o que o futuro reserva para como e quando o blockchain será usado para as massas.

Também publicado aqui