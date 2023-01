A defesa do trabalho como o sentido da vida

“Ainda estamos esperando uma cura para a morte, mas até então construir produtos pode ser a próxima melhor coisa.” O falecido cofundador da Apple, Steve Jobs, tem muitas citações famosas, mas uma de uma entrevista da Playboy em 1985 me atinge com mais força do que as outras: “Estamos aqui para fazer uma diferença no universo. Caso contrário, por que estar aqui?” Alguns interpretaram como inspiração para viver uma vida cheia de propósito e, para mim, de 23 anos, esse certamente foi o caso. Essas palavras foram um gatilho que me afastou de uma carreira médica para uma de construção de produtos.

LEARN MORE ABOUT @RAUDASCHL 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @RAUDASCHL 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





Foto de Kostya Kartavenka .

“Ainda estamos esperando uma cura para a morte, mas até então construir produtos pode ser a próxima melhor coisa.”

O falecido cofundador da Apple, Steve Jobs, tem muitas citações famosas, mas uma de uma entrevista para a Playboy

Alguns interpretaram isso como inspiração para viver uma vida cheia de propósito e, para mim, aos 23 anos, esse foi certamente o caso. Essas palavras foram um gatilho que me afastou de uma carreira médica para uma de construção de produtos.





Tenho certeza de que muitos que trabalham com design, engenharia ou gerenciamento de produtos já experimentaram algo semelhante em algum momento. É um sentimento que nos faz questionar se estamos gastando nosso tempo com sabedoria e se alguém nos agradeceria pela forma como o gastamos.





Como Jobs disse em seu discurso em Stanford em 2005: “Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida”.





Os humanos parecem amar a sensação de destino iminente; de que outra forma poderiam existir extensões de cromo de cinco estrelas que nos lembram quanto tempo nos resta para viver?





A mortalidade é um grande motivador, mas também emocionalmente incapacitante – uma constante tortura de nunca “fazer o suficiente” ou estar “satisfeito” o suficiente com qualquer resultado.





Era a isso que eu suspeitava que Jobs estava se referindo quando questionado sobre a motivação por trás da criação de sua biografia: “Eu queria que meus filhos me conhecessem … eu nem sempre estava lá para eles e queria que eles soubessem por que e entendessem o que eu fiz. .”





Por que nossa experiência interna não é como a dos outros animais? Um pombo não fica sentado e agoniza sobre que tipo de pombo ele quer ser esta semana. Um Panda não está tentando ser o Einstein dos Pandas. O que há em ser Homosapien que nos faz preocupar com o fato de que nossas ações na vida contam para alguma coisa?





Se esperamos alavancar essa poderosa motivação sem nos devorar como um [Ouroboros], precisamos examinar o que desencadeia essa emoção em primeiro lugar.

Como a Mortalidade Motiva

O filósofo do século 20, e estrela deste artigo, Ernest Becker , vai explicar esse fenômeno apontando que temos uma tensão fundamental no centro de nossa existência.





Veja, nós, humanos, somos capazes de fazer algumas coisas impressionantes. Podemos imaginar e construir coisas que não existem, criar sociedades, escrever sinfonias, projetar deuses e toneladas de outras coisas legais (o que Becker chama de “entidades simbólicas”). No entanto, ao mesmo tempo, sempre há um azar de cruzamento de estrada, doença ou conflito geopolítico longe da morte; nossas “entidades biológicas”.





Tomados literalmente, até mesmo os esforços de Steve Jobs para “colocar uma marca no universo” acabaram fracassando; Daqui a 10.000 anos, ninguém saberá o que era um iPhone.





A tensão vem da reconciliação de que nossas habilidades simbólicas – a capacidade de contemplar o infinito e criar coisas significativas – são fundamentalmente restringidas por uma existência biológica tão frágil e sem sentido.





Somos forçados a um estado de terror induzido pela percepção de que somos animais limitados com horizontes ilimitados. Não apenas tememos a morte; Becker diria que o que tememos é que nosso fim de vida seja insignificante.





“Este é o terror da morte: ter emergido do nada, ter um nome, consciência de si mesmo, sentimentos profundos, um excruciante anseio interior pela vida e auto-expressão – e com tudo isso ainda para morrer.” Ernesto Becker





Tranquilizando-nos no Trivial

Então o que fazer?





Não vamos simplesmente ficar sentados em um estado de terror neurótico pelo resto de nossas vidas. Vamos encontrar algo que nos ajude a nos distrair do medo existencial.





Becker descreve essas distrações como um objeto que fornece orientação sobre como devemos viver - algo para transferir nosso medo da insignificância.





Esses objetos de transferência podem ser uma métrica de produto, uma carreira, um líder de um movimento, seu chefe, seus pais, seus filhos, o número de curtidas em uma postagem, um número em sua conta bancária ou uma coleção de sapatos premiados.





O que estamos efetivamente fazendo, argumenta Becker, é alavancar essas entidades simbólicas para que se tornem a maneira como vemos nossa identidade.





Para a maioria das pessoas que estão lendo, suspeito que o objeto de transferência mais comum seja uma imersão no trabalho - um meio de nos mantermos continuamente ocupados.





Isso remete à ideia de que construir coisas como produtos que sobrevivem a nós é uma forma de superar nossos limites biológicos. Que nos tornamos eternizados através do trabalho, produzimos.





É provavelmente a razão pela qual os pesquisadores tentam encontrar curas para doenças, por que um pai quer que seus filhos tenham uma vida melhor, por que as pessoas criam obras de arte ou correm maratonas. É provavelmente por isso que fazemos qualquer coisa além de passar nossos dias comendo batatas fritas e derretendo no sofá.





Mesmo que consigamos construir algo que estabeleça um legado, não há garantias de que seja uma rede positiva para a humanidade.





Ideologias políticas podem subjugar sociedades, modelos de IA podem reforçar a discriminação e descobertas científicas têm o potencial de matar milhões.





“As ideias que libertaram uma geração tornam-se os grilhões da próxima.” Isaías Berlim





Agora não me interpretem mal.





É fácil ler o que foi dito acima e concluir: “Bem, qual é o sentido de tentar? Por que fazer qualquer coisa se sabemos que, em última análise, não é nada?”





O filósofo francês Albert Camus ouvia isso e retrucava: “Parabéns, aqui está seu certificado de graduação no primeiro grau da existência humana”.





Para Camus, buscar o sentido da vida e não encontrar nada é fundamental. Você acabou de encontrar o caminho para a corrida e chegou à linha de partida.





A grande questão de Camus para nós agora é, sabendo tudo o que sabemos, “o que vamos fazer a seguir?”





Veja, não estou sugerindo que trabalhar em projetos de imortalidade seja necessariamente uma coisa ruim. Na verdade, é provavelmente a única coisa que deveríamos fazer.





Aceitar o absurdo de tudo ao nosso redor é um passo, uma experiência necessária. Não deve se tornar um beco sem saída. Desperta uma revolta que pode se tornar frutífera. Albert Camus



Ernest Becker sugere que nossas ilusões de ter impacto e significado por meio de coisas como projetos de imortalidade são absolutamente necessárias. Becker chama essas ilusões de “mentiras necessárias” ou uma “desonestidade necessária e básica sobre si mesmo e toda a situação”.





Aquela proposta de seis páginas que seu chefe pediu na segunda-feira está salvando nossas vidas, e nem recebemos um cartão de agradecimento.





Precisamos dessas mentiras. Se não os tivéssemos, a maioria de nós provavelmente não seria capaz de funcionar.

A solução provavelmente está em algum lugar no meio - em algum lugar entre o absurdo da existência e um sistema definitivo de significado.





Voltar a usar nossas ilusões como ferramentas exige que empreendamos uma espécie de aforismo de três etapas do eu, que adaptei aqui do fantástico podcast Philosophise This de Steven West (mande amor para ele):





Atualmente, fazemos interface com o mundo ao nosso redor com base em um conjunto de ilusões construídas Atualmente, temos atividades significativas com as quais nos envolvemos todos os dias NÃO estamos acessando a complexidade do universo





Em vez de chafurdar no desespero, devemos pegar toda essa energia e inteligência neurótica transbordante e aplicá-la a algo realmente produtivo para nós.





Mesmo que isso signifique fazer a mesma coisa todos os dias no mesmo horário, tudo bem. Se isso significa não fazer nada intencionalmente, tudo bem. Se soubermos o que dá centro à nossa vida e nos isola da infelicidade, tudo bem.





O que não queremos é nos tornar escravos de nossas paixões. Ou usar nossas ilusões para escapar de dilemas morais, negando sua realidade ou usando-as para prejudicar os outros.





Devemos viver de ilusões produtivas, mas nunca tanto que neguemos que sejam apenas isso - ilusões.

Como Melhor Viver Com Nossa Mortalidade

É um tanto reconfortante saber que enquanto os humanos vivem, nós também morremos.





Qualquer um pode querer mais e mais, mas é preciso uma pessoa acima da média para dominar o contentamento.





Voltando a Becker, ele diria que o universo tem algum tipo de significado último; nunca saberemos o que é. “O mistério da vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivenciada”, diz o filósofo do século XIX Jacobus Johannes Leeuw.





A grande coisa sobre a construção de projetos de legado e imortalidade é sua capacidade de nos ajudar a construir uma vida cheia de realização, ao mesmo tempo em que esperamos tornar a vida de outras pessoas melhor ao longo do caminho. Como diz o Dalai Lama: “Se você quer que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Se você quer ser feliz, pratique compaixão."





O truque que filósofos como Becker recomendariam que usássemos é estarmos cientes de que nossas ilusões podem nos ajudar a aprender a lidar com elas.





Quando aceitamos que a morte é uma ferramenta que dá sentido às nossas vidas e ao nosso trabalho, as coisas que escolhemos fazer com o nosso tempo aqui começam a se tornar mais significativas. O fato de alguém ter tirado o dia de folga e decidido passar com você fazendo algo divertido de repente torna tudo ainda mais especial.





Atividades como o trabalho podem nos trazer significado, com certeza, mas acredito que a relação causal costuma ser oposta: encontramos atividades significativas por meio de nosso investimento nelas.





Minha melhor tentativa de resumir todas essas ideias seria que, quando deixamos que as implicações da finitude nos permeiem um pouco, é um alívio porque nos permite alinhar melhor nossas expectativas com a realidade da situação.





Não para que percamos a esperança de fazer coisas incríveis, mas para que possamos realizar algumas realizações significativas e brilhantes, em vez de perseguir inutilmente um nível ilimitado de produtividade.





Planejar o fim da vida pode ser uma maneira de fazer as pazes com isso – e também pode ser muito libertador.





“Assim como nascemos no tempo, o tempo também nos destruirá. A mortalidade é o preço que pagamos por participar da Criação, a progressão de nossas vidas medida pelo círculo dos corpos celestes.” (Miles J. Unger, Michelangelo)

Termo aditivo

Pessoalmente, estou do lado da perspectiva estóica romana de Sêneca sobre o assunto. Sêneca disse uma vez: “De todas as pessoas, apenas aquelas que estão no lazer reservam tempo para a filosofia, apenas aquelas que estão realmente vivas”.





Não acho que poderia desistir facilmente de minhas ambições de legado, mas acho que a próxima melhor coisa é procurar os escritos dos maiores pensadores da humanidade. “Nada disso o forçará a morrer”, observa Sêneca, “mas todos o ensinarão a morrer”.

Referências





Anteriormente publicado aqui.