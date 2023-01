NFTs, o metaverso e jogos: onde estamos agora e para onde vamos?

NFTs, ou 'tokens não fungíveis', são registros digitais de propriedade que existem em um blockchain. A oferta mais alta para o NFT no OpenSea no final de junho é de apenas 2 ETH, o que ainda está muito longe do preço inicial pedido de US$ 48 milhões. O Goldman Sachs comparou os leilões NFT à venda de cartões Pokémon raros, completos com comparações com as flutuações de preço difíceis de prever. Os direitos de propriedade baseados em NFT na blockchain foram apreendidos pela indústria de jogos blockchain, que cria itens digitais no jogo no formato NFT.

LEARN MORE ABOUT @DANKHOMENKO 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @DANKHOMENKO 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Os NFTs entraram na mira da grande mídia recentemente após relatos de que o empresário cripto que comprou um NFT do primeiro tweet de Jack Dorsey lutou para obter uma oferta de menos de US$ 10.000 depois de comprá-lo por US$ 2,9 milhões. A oferta mais alta para o NFT no OpenSea no final de junho é de apenas 2 ETH, o que ainda está muito longe do preço inicial pedido de US$ 48 milhões. No entanto, embora histórias sardônicas como essa provavelmente ganhem força no mainstream, os sucessos dos NFTs e sua influência revolucionária em setores estabelecidos, como jogos ou mercados em desenvolvimento como o metaverso, geralmente são subestimados.

O que são NFTs?

NFTs , ou 'tokens não fungíveis', são registros digitais de propriedade que existem em um blockchain . Essencialmente, cada NFT é composto de duas partes: (1) um pedaço de código negociável e (2) metadados pertencentes ao ativo de propriedade, como uma obra de arte digital. O código negociável pode ser trocado e armazenado em uma carteira digital que dá ao seu titular direitos de propriedade sobre o ativo criptografado na blockchain. A movimentação desse pedaço de código negociável é registrada com segurança no blockchain e fornece ao detentor a prova de autenticidade e propriedade. Esse código geralmente aparece como um link para o ativo armazenado em outro lugar porque os arquivos que compõem os ativos NFT geralmente são muito grandes para serem armazenados 'on-chain'.

Obviamente, ser o proprietário deste pedaço de código de forma alguma significa que você é a única pessoa que pode ver e apreciar, por exemplo, uma obra de arte por trás de um NFT, daí a popularidade do 'Clique com o botão direito, Salvar como' meme durante os NFTs ganham destaque. No entanto, assim como imprimir uma imagem de um cartão colecionável em papel não significa que você possui o cartão, simplesmente baixar uma imagem de um NFT. Essa analogia de cartões comerciais NFT é usada por muitos analistas, incluindo Goldman Sachs , que comparou os leilões NFT à venda de cartões Pokémon raros, completos com comparações com as flutuações de preço difíceis de prever.

Crédito da imagem: NFT Plazas

Os NFTs estão se tornando parte integrante dos jogos blockchain

Este sistema de direitos de propriedade baseados em NFT no blockchain foi aproveitado pela indústria de jogos blockchain, que cria itens digitais no jogo no formato NFT. No contexto dos jogos blockchain 'jogar para ganhar' (P2E), os itens NFT do jogo podem ser usados pelos próprios jogadores para aumentar seus ganhos com o jogo ou podem ser vendidos em um mercado NFT.

Um exemplo de jogo que abraça totalmente o aspecto NFT da tecnologia blockchain é o SIDUS HEROES . Em minha entrevista com a Forbes, você pode encontrar minha consideração de que o impacto revolucionário dos NFTs na experiência de jogo levou os estúdios de jogos da velha escola a tentar desesperadamente “acompanhar os jogos de blockchain implementando NFTs e outras mecânicas criptográficas em seus projetos”.

Está se tornando mais difícil para os estúdios mais antigos e estabelecidos acompanhar o mercado de jogos blockchain agora que muitos novos jogos P2E trouxeram desenvolvedores com experiência na criação de jogos AAA . Por exemplo, o jogo P2E Sabai Ecoverse atraiu uma com experiência trabalhando para a Ubisoft e outros grandes estúdios de desenvolvimento de jogos. Andrei Gusev , da Sabai, disse que eles estão conscientemente “aproveitando a experiência para construir um bom produto primeiro e depois colocá-lo no blockchain”.

O próximo passo para NFTs

É altamente provável que nos próximos anos veremos os grandes estúdios de desenvolvimento estabelecidos, como a Blizzard e a Ubisoft, fazendo um esforço mais concentrado para ingressar no mercado de jogos blockchain com jogos integrados ao NFT. A Ubisoft já deu alguns passos experimentais nessa direção ao introduzir o conteúdo NFT para o Ghost Recon . No entanto, o progresso continua lento porque, como admitiu um executivo da Ubisoft , os estúdios ainda acreditam que seus jogadores “não entendem o que um mercado secundário digital pode trazer para eles”.

Por outro lado, os jogos P2E atuais estão caminhando para uma maior integração entre ativos do mundo real e NFTs do jogo. A Sabai está liderando o caminho integrando NFTs imobiliários do mundo real em sua jogabilidade. Seguindo a liderança das inovações na indústria P2E, em breve poderemos ver os NFTs e a tecnologia blockchain usados no varejo regular para vender de tudo, de imóveis aingressos para shows .

Uma crise no horizonte?

Uma grande questão ainda paira sobre todo o mercado de NFT, e isso está relacionado ao seu nível de resiliência a uma potencial crise financeira. Um problema com o mercado de NFT consistentemente apontado pelos analistas é que, embora os NFTs sejam únicos na medida em que representam um token único no blockchain, eles não são únicos no sentido de o ativo subjacente não ser replicável. Isso ocorre porque os criadores de NFT sempre podem criar mais cópias de um NFT ostensivamente exclusivo, criando outro token blockchain vinculado a uma cópia 1:1 do mesmo ativo subjacente.

Isso supostamente cria um tipo de instabilidade sistêmica no mercado, já que os NFTs parecem ser capazes de passar de um mercado de peças únicas para cartões comerciais semelhantes ao mercado com vários graus de raridade. Dado o exemplo da queda das vendas globais de arte de US$ 62 bilhões para US$ 39 bilhões durante a crise financeira global de 2008, é possível que um colapso de mercado de magnitude semelhante ocorra com os NFTs no caso de outra crise.

NFTs na cadeia

Um artigo NFT pessimista do Project Syndicate argumenta que outro problema sistêmico com o mercado NFT é que não é possível “armazenar o ativo digital subjacente real” no blockchain. O código on-chain negociável fornecido por um NFT geralmente é um link IPFS que o envia para uma versão descentralizada do Dropbox ou do Google Docs, onde você pode 'visualizar' o ativo subjacente. Um NFT baseado em IPFS atua como uma escritura de uma casa, mas com a ressalva de que a própria casa pode ser 'perdida', deixando o titular do NFT sem nada. Isso ocorre porque o IPFS não é imutável da mesma forma que um blockchain.

No momento, a maioria dos NFTs depende do IPFS. Como tal, eles efetivamente apenas fazem hiperlinks para outros sites. No entanto, já existem NFTs disponíveis que não possuem dependências externas. Ou seja, existem NFTs com ativos totalmente on-chain que utilizam apenas uma carteira digital e o blockchain. Esse tipo de NFT teria potencialmente mais resiliência ao tipo de instabilidade que os comentaristas baixistas apontaram. Uma empresa que cria esse novo tipo de NFT é a unsigned_algorithms , ou Unsig, na blockchain Cardano.

Crédito da imagem: canal Kaizen Crypto no YouTube

Unsig usa magia de codificação para criar peças de arte usando apenas a pequena quantidade (cerca de 15kb) de espaço de código oferecido pela blockchain Cardano . Além da arte final visível, o próprio código usado para criá-lo é a própria arte, pois é preciso muita habilidade para usar a compactação de função e a minificação de código para criar algo bonito com tão pouco espaço. Como a obra de arte é criada a partir do código, ela está situada na própria blockchain Cardano, em vez de ser vinculada ao NFT em um site fora da cadeia.

Esta coleção de NFTs on-chain não pode ser apenas 'copiada e colada' ou 'salvada com o botão direito do mouse'. A imagem visível do código na tela do seu computador não faz parte do blockchain e é separada do código Cardano criativo próprio usado para gerá-lo. Essa inovação cria um novo tipo de NFT que pode muito bem ser mais resiliente a uma futura crise financeira do que os comentaristas céticos presumiram.

Conclusão

Os NFTs serão uma parte fundamental do Metaverso. À medida que os usuários navegam em mundos virtuais, eles poderão pegar itens, receber recompensas, possuir coisas e comprar e vender itens e serviços, assim como no mundo real. Não há dúvida de que ambos os conceitos mudarão o mundo de maneiras inimagináveis. No entanto, alguns pioneiros e desenvolvedores já estão trabalhando para tornar algumas dessas ideias uma realidade.