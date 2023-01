NFTs explicados: casos de uso e por que "clicar com o botão direito do mouse e salvar" não funciona

O Bored Ape Yacht Club (BAYC) é de longe a joia da coroa dos NFTs. No auge, seu preço mínimo atingiu impressionantes $ 300.000. A utilidade social associada a possuir o BAYC é a utilidade social de possuir o NFT ao lado de figuras proeminentes como Neymar (#5269, #6633) e Steph Curry (#7990), músicos como The Chainsmokers (#7691), Post Malone (#961 , #9039) e Marshmello (#4808) Os verdadeiros detentores “reais” possuem o NFT subjacente desse JPEG.

O Bored Ape Yacht Club (BAYC) é de longe a joia da coroa dos NFTs. No auge, seu preço mínimo atingiu impressionantes $ 300.000. Para colocar as coisas em perspectiva, $ 300.000 poderiam dar a você uma casa confortável em quase qualquer parte do mundo, ou um carro esportivo de luxo como o Lamborghini Huracan, com muito ainda sobrando!





Como tal, pode ser desconcertante para a maioria de nós compreender como na Terra uma imagem digital vale tanto. Quem em sã consciência pagaria US$ 300.000 pelo JPEG de um macaco que qualquer um pode clicar com o botão direito do mouse e salvar?





Você está certo - eles não. Fique comigo um pouco aqui.

Mais do que JPEGs: a utilidade social dos BAYC NFTs

[Binance] apenas um bando de macacos esquisitos… provavelmente nada?





$BTC ou $ETH, assim como o USD, são fungíveis: cada unidade é equivalente entre si. O $ ETH em sua carteira criptográfica denotará o mesmo valor que qualquer $ ETH por aí, assim como a nota de USD1 em sua mão representará o mesmo valor que qualquer nota de USD1 por aí.





Por outro lado, os NFTs são tokens exclusivos que vivem no blockchain. Eles não são fungíveis — daí o acrônimo NFT: token não fungível. Cada BAYC não é idêntico um ao outro, apesar de existirem na mesma coleção NFT.





Como analogia, você e seu amigo poderiam morar em Beverly Hills, mas sua propriedade não é idêntica à de seu amigo ou, na verdade, a qualquer outra propriedade em Beverly Hills. Cada propriedade terá seus próprios projetos e layout, o que significa que todos terão valores de mercado diferentes (embora altamente correlacionados).

[Moedas para usar] ilustração simples: itens fungíveis vs. itens não fungíveis





Mergulhar em como as criptomoedas (e blockchain) funcionam está além do escopo deste artigo – você pode aprender mais sobre isso aqui .





De volta ao BAYC. Para entender, é preciso parar de olhar para BAYC NFTs como JPEGs 2D, mas sim a utilidade social associada à posse do NFT ao lado de figuras de grande destaque: atletas como Neymar (# 5269, # 6633) e Steph Curry (# 7990 ), músicos como The Chainsmokers (#7691), Post Malone (#961, #9039) e Marshmello (#4808), e personalidades públicas como Kevin Hart (#9258) e Mark Cuban (#1597).





Para ilustrar ainda mais, imagine um cenário em que o Yuga Labs (o criador do BAYC) hospeda uma festa de iate particular, com acesso apenas aos detentores de BAYC NFT. A lista de convidados está repleta de estrelas - Neymar estará lá; Steph Curry também estará presente; e, portanto, você também gostaria de comparecer à festa.





Sua utilidade agora se tornaria aparente: você pode clicar com o botão direito do mouse e salvar quantos JPEGs BAYC quiser, mas no final ainda terá o acesso negado à festa do iate. Por quê? Porque os detentores “reais” possuem o NFT subjacente desse JPEG, que é verificável de forma transparente no blockchain por qualquer pessoa.

[Opensea] BAYC#6662: o JPEG associado versus seu NFT “real”





O acima é apenas uma instância específica. E se o Yuga Labs fizesse parceria com Steph Curry para dar prioridade aos titulares do BAYC para os ingressos para o Golden State NBA Finals Game 7? Ou juntar-se a Post Malone para distribuir assentos gratuitos na primeira fila para os titulares do BAYC em seu próximo show em Paris? Ou unir forças com Mark Cuban para convidar os titulares do BAYC para um jantar privado único?





Melhor ainda, e se a Yuga Labs fizer parceria com a Epic para trazer as skins BAYC para o Fortnite? Ou colaborar com a Coca-Cola para apresentar alguns BAYCs bebendo Coca-Cola para o último anúncio do Super Bowl? Ou unir forças com a Marvel para mostrar BAYC NFTs em uma cena de 1 minuto em seu último filme MCU?





Com a quantidade de dinheiro espalhada pelos cofres do Yuga Labs e os detentores de NFTs BAYC vestidos de celebridades, esses cenários certamente estão nos cartões. A Epic não verá o BAYC como uma mera coleção de JPEGs de macacos digitais - e sim como uma marca poderosa ostentando um grande número de seguidores. O mesmo vale para a Coca-Cola ou a Marvel quando estão na mesa de negociações com a Yuga Labs.

[The NFT Unicorn] O Bored Ape Yacht Club agora é uma marca cultural - os proprietários do BAYC NFT obtêm o assento na primeira fila





Com um limite artificial auto-imposto de 10.000 unidades, os BAYC NFTs também funcionam como um símbolo de status como um subproduto de sua exclusividade - semelhante a possuir relógios Rolex ou Ferraris. No devido tempo, seu prestígio pode até superar o dos bens de luxo físicos, à medida que marchamos em direção a uma sociedade cada vez mais alfabetizada digitalmente liderada por millennials e Gen Zs - só o tempo dirá.





Por fim, a natureza programável e combinável dos tokens on-chain, fungíveis ou não fungíveis, permitiria que praticamente qualquer NFT (incluindo BAYC NFTs) fosse usado como um “Lego monetário”. Ao contrário de itens físicos como bolsas Gucci, os proprietários de NFT podem facilmente negociar seus NFTs, não importa onde sua contraparte esteja baseada, garantir seus NFTs e tomar dinheiro emprestado deles, vender ações fracionárias de seus NFTs ou até mesmo gerar derivativos personalizados de seus NFTs!

[Forkast] NFTFi: um mercado on-chain P2P que permite empréstimos garantidos por NFTs como garantia





BAYC é inegavelmente um caso especial: um pioneiro (ou “OG”) do espaço NFT, com um público massivo povoado por figuras proeminentes e celebridades. Como tal, o valor de seus NFTs é amplamente derivado da utilidade social que pode conceder a seus detentores - apoiado pelos cofres do Yuga Labs, bem como pela posição pública de seus detentores VIP.





Com isso dito, a maioria dos projetos NFT não são da estatura do BAYC - eles são mais frequentemente coleções de arte digital “puras” lançadas por artistas sem comunidade distinguível, nem dinheiro ou influência. Isso levanta a questão: os NFTs têm algum valor além da utilidade social?

NFTs para proveniência na era digital

[Wikipedia] Mona Lisa, indiscutivelmente a obra de arte mais conhecida do mundo





Em exibição permanente no Louvre, em Paris, acredita-se que a Mona Lisa valha cerca de US $ 850 milhões em dólares de hoje. Embora a pintura em si não seja desleixada, não é de forma alguma irreplicável. Um artista habilidoso com dedicação suficiente poderia ter pintado uma réplica “perfeita” da Mona Lisa (na verdade, houve uma réplica dela; esta foi vendida por US $ 300 mil em 2021 ), que teria sido indiscernível do original, exceto por aos olhos de alguns aficionados.





Mas então, por que a pintura original é avaliada quase 3000x mais do que sua réplica “perfeita”?





Resposta curta: proveniência histórica.





Não importa se uma réplica tem qualidade “melhor” – a única coisa que importa é a proveniência da Mona Lisa. Não importa quantas Mona Lisas surjam no futuro, a única que foi pintada a óleo sobre um painel de choupo branco da Lombardia em 1500 por Leonardo da Vinci, roubada do Louvre em 1911 e trazida para a Itália, mas de alguma forma foi recuperada de volta ao Louvre inteiro, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e, finalmente, tornou-se propriedade da República Francesa, é a Mona Lisa.

[The Guardian] Mona Lisa em exibição no Louvre: proveniência histórica, não “qualidade” artística





Os NFTs podem fornecer a arte digital de um artista com proveniência. Não se engane, a proveniência não impede que alguém reproduza seu trabalho. Assim como a Mona Lisa tem inúmeras réplicas, sua arte digital inevitavelmente será duplicada - não há como contornar isso.





O que a proveniência implica é que não importa quantas réplicas exatas de sua arte digital existam na Internet, haveria apenas uma instância dela cunhada como um NFT em seu endereço público.

[SolScan] Belugies NFT: qualquer um pode verificar a autenticidade de um NFT simplesmente visitando um blockchain explorer e cruzando os endereços públicos do minter com os do(s) artista(s)





Claro, alguém poderia realmente cunhar sua arte digital como um NFT em seu próprio endereço público, mas o fato é que você é o artista original e, portanto, a proveniência da arte digital seria baseada em você como seu criador legítimo.





Desde que a arte digital seja reconhecida como sua obra aos olhos do público (assim como você reconhece a Mona Lisa como obra de Leonardo da Vinci, apesar da existência de inúmeras réplicas que afirmam ser o “original”), ninguém poderia realmente “roubar ” sua arte digital. Depois de anunciar seu endereço público e, em seguida, cunhar sua arte digital como um NFT sob ele, todo o valor acumulado de sua arte digital fluirá diretamente para você dos "falsos", mesmo que esses vigaristas tenham cunhado seus NFTs antes de você .

[Realista de mercado] Abigail, de 14 anos, também conhecida como “PeachSunday”, a artista por trás dos Belugies NFTs - ela planeja doar parte de seus lucros para organizações de conservação de baleias belugas e programas hospitalares infantis





Assim como o valor da Mona Lisa decorre principalmente de sua proveniência histórica, o valor de um NFT de arte digital dependeria fortemente do próprio artista emissor: 1) quanto mais entusiasmo pela arte digital, maior o valor do NFT; 2) quanto menos unidades de NFT forem reservadas para a arte digital, maior será o preço de cada NFT. E vice versa.





Em teoria, um artista poderia realmente emitir NFTs adicionais no futuro para a mesma arte digital que já foi cunhada como NFTs anteriormente. Na prática, no entanto, isso não apenas dilui o valor para os detentores existentes dos NFTs dessa arte digital, mas também causa uma perda significativa de confiança em relação ao artista.

NFTs: seu canivete suíço na cadeia





O caso de uso de NFTs transcende apenas a utilidade social do estilo BAYC ou proveniência para coleções de arte digital “puras”. Sendo tokens programáveis em sua essência, os NFTs podem, de fato, ser as representações na cadeia de qualquer coisa considerada de valor: acordos de compartilhamento de renda (ISA), ativos do mundo real (RWA), programas de fidelidade, itens do jogo, você escolhe isto!





No entanto, os NFTs não são uma bala mágica - como diz o ditado: lixo entra, lixo sai. O valor do próprio NFT dependerá, em última instância, de seu emissor subjacente: BAYC NFTs imbuem os detentores de utilidade social, NFTs de arte digital fornecem aos detentores uma trilha de proveniência, ISA NFTs representam reivindicações sobre fluxos de receita futuros do emissor, RWA NFTs representam reivindicações de ' ativos fora da cadeia mantidos sob custódia pelo emissor, NFTs de itens no jogo vinculam os detentores a certas funções ou utilitários no jogo, e a lista continua.





