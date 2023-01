Muito longo; Para ler Depois de adquirir pequenas empresas de jogos, como a desenvolvedora Oxenfree Night School Studio, a Netflix planeja lançar seu próprio estúdio de videogame, intensificando assim seus esforços para se estabelecer na indústria de jogos. Com sede em Helsinque, na Finlândia, o estúdio da Netflix será liderado pelo ex-executivo da Zynga e da Electronic Arts, Marko Lastikka. Neste tópico do Slogging, nossa comunidade discutiu a mudança da Netflix e como isso afetará a indústria de jogos.

LEARN MORE ABOUT @SLOGGING 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @SLOGGING 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Depois de adquirir pequenas empresas de jogos, como a desenvolvedora Oxenfree Night School Studio, a Netflix planeja lançar seu próprio estúdio de videogame, intensificando assim seus esforços para se estabelecer na indústria de jogos. Com sede em Helsinque, na Finlândia, o estúdio da Netflix será liderado pelo ex-executivo da Zynga e da Electronic Arts, Marko Lastikka.



Neste tópico do Slogging, nossa comunidade discutiu a mudança da Netflix e como isso afetará a indústria de jogos.

Este tópico Slogging de Mónica Freitas, Manas Goel, Valentine Enedah, Teri, Ashish Kushwaha, Hamza, Daniel Yerimah, Daniela Gerardo, Alokam Chinenye Augusta e Sara Pinto ocorreu no canal #gaming oficial do slogging e foi editado para facilitar a leitura.

Netflix planeja lançar seu próprio estúdio de videogame

https://www.bbc.com/news/technology-63048019

🔥 1

"A Netflix está montando seu próprio estúdio de videogame, pois intensifica seus esforços para se estabelecer na indústria de jogos.



Com sede em Helsinque, na Finlândia, será liderado pelo ex-executivo da Zynga e da Electronic Arts, Marko Lastikka.



A Netflix já comprou pequenas empresas de jogos, como a desenvolvedora Oxenfree Night School Studio.



Mas a gigante do streaming agora vai mais longe e cria um estúdio do zero.



Lastikka é uma figura estabelecida nos jogos, tendo cofundado o estúdio Zynga - também em Helsinque - que trabalhou no FarmVille 3 sob sua liderança."

"Amir Rahimi, vice-presidente de Game Studios da Netflix, anunciou a "visão de construir um estúdio de jogos de classe mundial" https://about.netflix.com/en/news/building-our-internal-games-studios .



"[Ele] trará uma variedade de jogos originais encantadores e profundamente envolventes, sem anúncios e sem compras no aplicativo."

"A Netflix tem tido um interesse crescente na indústria de jogos nos últimos anos.



Já lançou diversas séries baseadas em jogos, como Arcane (baseado em League of Legends) e Cyberpunk: Edgerunners (baseado em Cyberpunk: 2077).



A Netflix também está trabalhando em estreita colaboração com a Ubisoft, que verá uma série de televisão de ação ao vivo Assassin's Creed desenvolvida e um jogo para celular exclusivo da Netflix.



Não está claro se o estúdio Netflix pretende desenvolver jogos exclusivamente para dispositivos móveis ou se também terá como alvo o mercado de consoles domésticos."

Eu não esperava isso! O que você acha dessa mudança da Netflix? Será suficiente para compensar as muitas assinaturas canceladas? É uma nova oportunidade de sucesso?

Eu acho que este é apenas o melhor movimento. Quero dizer, quem poderia esperar que uma plataforma OTT lançasse videogames?! Alguns meses atrás, o YouTube estava em maior precedência do que o Netflix. E isso foi por causa dos podcasts. Agora eu sei que tenho potencial para terminar uma série em, digamos, 3 horas e isso mantém você engajado por um dia em seu tempo livre. Obviamente, o YouTube faz o mesmo por você, mas só desta vez, ele o mantém preocupado todos os dias. A Netflix não poderia competir. Mas agora, com os videogames incluídos, acho que essa pequena lasca pode se tornar uma verdadeira virada de jogo para a Netflix. Além disso, o que poderia ser mais envolvente do que ficar sentado brincando com seus personagens fictícios favoritos?





Mónica Freitas, tenho a certeza, vão-se destacar. Eles podem até chegar perto da Sony e, claro, de seu maior projeto de todos os tempos, The God of War.

🔥 1

Nunca experimentei o Netflix, mas lançar esse tipo de serviço faria sentido para quem gosta de mergulhar na realidade dos jogos e aproveitar a emoção. Há tempos emocionantes pela frente.

Ashish Kushwaha 14h48

Eu acho que é apenas uma maneira de aumentar seus negócios. A indústria de jogos vai crescer ainda mais no futuro por causa de tecnologias como VR, AI, etc. Além disso, os jogos se enquadram no entretenimento, o que pode atrair pessoas que gostam de filmes para videogames e vice-versa.

Não sou um grande fã de jogos, mas acho que é um desenvolvimento bem-vindo na indústria de jogos.

🔥 1

Embora isso possa ser uma grande jogada da equipe da Netflix, ainda não foi visto.

Manas Goel, Valentine Enedah, Teri, ótimos pontos! Quais filmes/séries você gostaria que fossem transformados em videogames?

Marco Polo, Aviso Vermelho, Homem Cinzento🔥🔥

🔥 1

Mónica Freitas, a Netflix costuma estar na berlinda de algumas de suas decisões. A decisão de aumentar os preços e parte do conteúdo original que eles enviaram. Talvez eles estejam tentando mudar a atenção de um lugar para outro. Eles certamente são titãs em sua indústria e mudaram o jogo uma vez, teremos que esperar para ver se eles podem fazer isso de novo.

Daniela Gerardo, não vejo isso como um "olha lá" distração - vejo mais como eles aproveitando os títulos que já têm e usando-os para entrar no universo dos jogos e ganhar mais dinheiro. Você não gostaria de ver alguns filmes ou programas de TV transformados em jogos?

Não tenho certeza se isso ajudaria a Netflix a recuperar suas assinaturas perdidas, mas seria algo que eu gostaria pessoalmente.

Alokam Chinenye Augusta, quais programas você gostaria de ver transformados em videogames?

Eu não sei muito sobre filmes, mas se Prison Break pudesse ser convertido em um videogame, seria legal.



Essa foi a única série que assisti desde o começo até a última temporada.

🔥 2

Entrar na indústria de jogos parece emocionante! Acho que é uma forma interessante de combater o crescente número de assinaturas canceladas. Parece que é algo em que já estão de olho há bastante tempo e, se já gostam, pode ser um investimento inteligente, Mónica Freitas.

Mónica Freitas, sabemos que tipo de jogos estão interessados em produzir?

Sara Pinto, não faço ideia, mas presumo que esteja relacionado com os seus espetáculos.