Myria Games vs Immutable X: Camada 2 e plataformas ZK-Rollup comparadas

A indústria de blockchain evoluiu ao longo dos anos, desde a criação do Bitcoin em 2009 como moeda digital até o lançamento do Ethereum em 2015, adicionando contratos inteligentes e criptomoedas programáveis ao espaço criptográfico.



À medida que o espaço blockchain continua a crescer, a escalabilidade tem sido um importante ponto de discussão para os blockchains de desenvolvimento mais populares, como o Ethereum. Em resposta a isso, novos protocolos surgiram com redes de Camada 2 e ZK-Rollups mostrando a maior promessa para resolver o problema de escalabilidade.



Neste artigo, veremos duas plataformas com redes de camada 2 e ZK-Rollups voltadas para tokens não fungíveis (NFTs) e jogos criptográficos.

Myria

Myria é um ecossistema de protocolos e produtos focado em jogos, sendo seu protocolo principal um Ethereum Layer 2 que está sendo desenvolvido com o objetivo principal de dimensionar os jogos de blockchain e seus ativos relacionados. O ecossistema Myria também inclui um mercado NFT, bem como DEX.



A plataforma está construindo um ecossistema que inclui jogos criptográficos gratuitos com ativos NFT (como skins) que podem ser movidos e usados entre diferentes jogos. Um dos maiores problemas quando se trata de jogos blockchain é a escalabilidade, devido às altas taxas e transações lentas quando a rede Ethereum fica congestionada.





Se os jogadores tiverem que pagar até $ 70 apenas para mover uma skin de personagem ou um personagem NFT, a adoção em larga escala será difícil. Embora as taxas médias de transação do Ethereum custem menos de um dólar , a taxa média pode chegar a US$ 12 , o que ainda é caro, quase 1/4 do custo de um jogo AAA de US$ 60.





Para resolver isso, a plataforma está desenvolvendo Myria Chain, a rede Ethereum L2 que visa reduzir taxas de transação e tempos de transação. As redes da Camada 2 funcionam tirando transações da rede da Camada 1 (Ethereum) e executando através da blockchain da Camada 2 (Myria Chain neste caso), o que reduz o número de transações que o L1 precisa confirmar.





Devido à rede L1 lidar com menos transações, é menos provável que fique congestionada, mantendo as taxas baixas e as velocidades de transação rápidas. Outro benefício das redes L2 são taxas radicalmente reduzidas e velocidades rápidas na própria rede L2, uma vez que geralmente são blockchains Proof-of-Stake, permitindo que os usuários enviem transações por menos de um centavo, com transações que levam apenas alguns segundos para serem concluídas.





Myria Chain também usa Zero-Knowledge Rollups (ZK-Rollups) que funcionam retirando milhares de transações da cadeia principal (Myria Chain neste caso), rolando-as em uma única transação e enviando uma prova de validade de volta à cadeia principal como confirmação. Isso permite que os usuários se envolvam em jogos blockchain e NFT com taxas baixas e velocidades rápidas, mantendo a segurança da rede Ethereum. Especificamente, a Myria Chain usa ZK-STARKs para agrupar milhares de transações L2 em uma única transação.

X imutável

O Immutable X é um protocolo de dimensionamento de camada 2 baseado em Ethereum, criado especificamente para dimensionar tokens não fungíveis (NFTs). Este protocolo compartilha algumas semelhanças com Myria quando se trata do propósito de sua plataforma L2. Enquanto Myria está focada em escalar jogos blockchain, Immutable X está focada em escalar NFTs, no entanto, o protocolo foi desenvolvido pelos criadores por trás de God's Unchained, um jogo de cartas NFT. O protocolo também possui um mercado para negociar NFTs no jogo, começando primeiro com NFTs de God's Unchained.





O dimensionamento no protocolo Immutable X é realizado principalmente por meio de seu mecanismo de dimensionamento Zero Knowledge-Rollup. Zero-Knowledge Rollups (também conhecidos como ZK-Rollups) são contratos inteligentes que retiram várias transações da blockchain Ethereum e as combinam em uma única transação antes de enviar um SNARK (argumento sucinto e não interativo de conhecimento) de volta à blockchain principal para provar a validade da transação. O ZK-Rollups possibilita aumentar a escalabilidade e a experiência do usuário do Ethereum sem comprometer a segurança fundamental do blockchain.



A Immutable X trabalhou com a StarkWare para desenvolver seu mecanismo ZK-Rollup para ajudar seus usuários a negociar NFTs. Em sua iteração da tecnologia ZK-Rollup, o protocolo usa ZK-STARKs (Zero-Knowledge Scalable Transparent ARguments of Knowledge) como provas de validade, assim como Myria Chain.





Os usuários têm a capacidade, por meio do uso de ZK-STARKs, de fazer cálculos com terceiros ou comunicar dados verificados com terceiros sem que os dados ou cálculos sejam expostos a terceiros de maneira verificável publicamente.





Por muito tempo, os sistemas à prova de ZK foram construídos usando ZK-SNARKs. Por causa disso, o sistema ZK proof precisava ser originalmente configurado por um ou mais indivíduos confiáveis, o que resultou na introdução de uma vulnerabilidade: a privacidade de todo o sistema pode ser comprometida por essas "pessoas confiáveis". Ao eliminar a necessidade de uma configuração confiável, os ZK-STARKs aprimoram essa tecnologia.





ZK-Rollups requerem um operador (Immutable X neste caso) que é responsável por fazer as transações em uma rede linear. Isso significa essencialmente ordenar as transações em uma sequência previsível e gradual, sem interrupções. A implementação da tecnologia Zero-Knowledge permitirá que os usuários negociem NFTs no mercado Immutable X por taxas muito baixas com tempos de liquidação rápidos, o que, por sua vez, deve facilitar a adoção mais ampla de NFT e jogos criptográficos para os usuários.

Conclusão

Myria e Immutable X construíram protocolos L2 e Zero Knowledge para o dimensionamento de jogos NFT e blockchain. Ao tirar transações do blockchain Ethereum e executá-las através de suas redes proprietárias, eles podem alavancar a segurança (e popularidade) do Ethereum, bem como permitir que seus usuários se envolvam em NFT e jogos criptográficos com custos muito baixos e velocidades rápidas.