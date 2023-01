Musk levou a piada do Twitter longe demais

Muito longo; Para ler Musk provavelmente foi vítima da falácia do custo irrecuperável agora que foi forçado a pagar US$ 44 bilhões para comprar o Twitter. Ele ficou tão amargo com a compra que tudo o que ele quer fazer é queimá-lo até o chão. Enquanto isso, o veículo de Jeff Bezo para dominar o mundo, a Amazon, foi encontrado tratando funcionários como merda em países de baixo custo (surpresa, surpresa) e o lizardman Zuck reconheceu que os aplicativos de mensagens WhatsApp e Messenger da Meta provavelmente impulsionariam as vendas no futuro, à frente de Horizon Worlds.

LEARN MORE ABOUT @SHEHARYARKHAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @SHEHARYARKHAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Musk é o exemplo perfeito de como levar uma piada longe demais. Depois expondo sua queixa com Twitter de princípios de liberdade de expressão e brincando com a ideia de construir uma plataforma rival, o bilionário excêntrico e suposto visionário passou um pequena fortuna para se tornar o maior acionista da empresa de mídia social. O que se seguiu foram meses de disputas legais em um testamento ele, ele não vai saga que acabou em Musk sendo forçado comprar todo o Twitter por mais do que provavelmente vale.





Musk provavelmente se sentiu muito estúpido com a coisa toda, mas agora provavelmente foi vítima da falácia do custo irrecuperável. Em vez de refletir sobre as decisões que o levaram a liquidar parte de seu próprio patrimônio líquido para comprar o Twitter por US$ 44 bilhões, ele passou seus primeiros dias na empresa fazendo piadas idiotas, demitir funcionários , e coroando-se CEO.





Agora ele está determinado queimando a empresa no chão .





Na semana passada, o Twitter pediu aos funcionários restantes da empresa que escolher entre "trabalhar longas horas em alta intensidade" ou GTFO. Compreensivelmente, centenas de funcionários optaram por sair em vez de trabalhar para um megalomaníaco, deixando o Twitter com uma equipe reduzida lutando para corrigir bugs e evitar interrupções no serviço.





Enquanto isso, Musk está tentando encontre outra pessoa para executar o Twitter. Claramente, corrigir os problemas da empresa de mídia social está além da profundidade de Musk, então ele quer que outra pessoa assuma a responsabilidade enquanto ele justifica sua remuneração ímpia na empresa de veículos eletrônicos tesla . Mas eis o seguinte: Musk decidiu liderar o Twitter por conta própria. Se ele não tivesse intenção de administrar o negócio, poderia simplesmente deixar o ex-CEO Parag Agrawal para administrar o Twitter até que um substituto fosse encontrado. Na verdade, é preciso se perguntar por que Musk decidiu comprar o Twitter em primeiro lugar e se envolvendo-se pessoalmente na moderação de conteúdo é uma boa ideia.





Os ex-executivos do Twitter provavelmente estão rindo agora, tendo usado a oferta hostil de aquisição do bilionário para abandonar o navio e ganhar milhões enquanto deixa o homem mais rico do mundo resolver os problemas que afligem a empresa de mídia social, incluindo sua falta de rentabilidade . Por enquanto, Musk parece mais focado em estimular o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, de volta à plataforma, apesar do último. recusando a oferta depois de ser banido do Twitter.





O Twitter ficou em 52º lugar na pesquisa desta semana. rankings de empresas de tecnologia enquanto a Tesla ficou em 78º lugar.

Demissões chegam à Amazon ⛈️

E assim aconteceu. Amazonas decidiu deixar ir quase 10.000 pessoas , seguindo os passos de outras empresas de tecnologia, pequenas e ampla , em curso corrigindo agora que a pandemia do COVID-19 praticamente acabou.





Enquanto isso, The Verge Publicados um relatório contundente sobre uma prática menos conhecida na Amazon de contratar funcionários na Índia e na Costa Rica para revisar as imagens das câmeras do armazém em uma tentativa de treinar os algoritmos de monitoramento de armazéns da empresa. Fiel à forma, a Amazon trata seus funcionários ainda pior em países de baixo custo, com trabalhadores chamando seus empregos de "estressantes", "entorpecentes" e "esmagadores".





A Amazon ficou em 14º lugar no ranking desta semana.

Bate-papo de negócios é onde está 🤑🤑🤑

Em mais um sinal de que o foco de Mark Zuckerberg no metaverso é condenado ao fracasso , a meta O CEO reconheceu que os aplicativos de mensagens da empresa, WhatsApp e Messenger, impulsionarão as vendas antes do Horizon Worlds.





"Falamos muito sobre as oportunidades de longo prazo, como o metaverso, mas a realidade é que as mensagens comerciais provavelmente serão o próximo grande pilar de nossos negócios, à medida que trabalhamos para monetizar mais o WhatsApp e o Messenger", disse Zuck ouviu dizer aos funcionários em uma reunião em toda a empresa após a decisão da Meta de demitir 11.000 pessoas.





Meta ficou em 16º lugar no ranking desta semana, enquanto Facebook e Instagram , que são de propriedade da Meta, classificadas em 1º e 3º lugar, respectivamente.

É Pior Do Que Parece 😱

O novo CEO da FTX, John Jay Ray III - notável por gerenciar os maiores fracassos corporativos da história, incluindo o da Enron - disse ele nunca tinha visto em sua carreira uma falha tão completa dos controles corporativos.





Enquanto isso, os legisladores americanos se esforçavam para descobrir quem culpar pela supervisão frouxa da FTX, cujo ex-CEO Sam Bankman-Fried, ou SBF, é considerado agachado em um bairro nobre nas Bahamas, enquanto sua agora falida corretora de criptomoedas quase US$ 3,1 bilhões em dinheiro devido a seus 50 maiores credores.

Em Outras Notícias.. 📰

O aplicativo de anotações e gerenciamento de tarefas Evernote é sendo adquirido pelo desenvolvedor de aplicativos italiano Bending Spoons. 🤝

pelo desenvolvedor de aplicativos italiano Bending Spoons. 🤝 Google , que ficou em 18º lugar esta semana, Defina as regras sobre quem os funcionários convidam para palestras em sua sede. 🔍

, que ficou em 18º lugar esta semana, sobre quem os funcionários convidam para palestras em sua sede. 🔍 Bob Iger é de volta na Walt Disney Co., BABY! O ex-CEO, responsável pela adquirindo Marvel, Lucasfilm e Pixar durante sua gestão, substitui Bob Chapek depois de apenas dois anos se aposentando do papel. 👨‍💼

E isso é um embrulho! Este foi o resumo da empresa de tecnologia e você estava lendo a edição nº 25! Vejo vocês na próxima semana. PAZ ☮️





— Sheharyar Khan, Editor, Business Tech @ HackerNoon