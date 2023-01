Mas primeiro, deixe-me fazer uma cotação

Destaque qualquer passagem em um artigo do HackerNoon que você deseja transformar em uma citação. Assim que você fizer isso, dois ícones aparecerão. O da direita simplesmente copiará o texto. O da esquerda é o criador de citações. Clique nele e ele criará uma imagem. Ele lhe dará duas opções: baixe-o como uma imagem ou compartilhe-o no Facebook (e em breve, Linkedin e Twitter!).

LEARN MORE ABOUT @JOSEH 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @JOSEH 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

HackerNoon sempre foi um lugar onde as pessoas podem compartilhar seus conhecimentos e construir seus portfólios de escrita ao mesmo tempo. Tudo o que fazemos é para tornar essa experiência mais fácil e melhor. É por isso que estamos muito felizes em apresentar nosso mais novo recurso: nosso criador de cotações integrado!

Como funciona

Tornamos o processo o mais simples possível. Veja como funciona:





Destaque qualquer passagem em um artigo do HackerNoon que você deseja transformar em uma citação.

Assim que você fizer isso, dois ícones aparecerão. O da direita simplesmente copiará o texto. O da esquerda é o criador de citações.

Clique nele e ele criará uma imagem.

Ele lhe dará três opções: baixe-o como uma imagem, compartilhe-o no Facebook (e em breve, Linkedin e Twitter!) ou salve-o em seu perfil.





E aí está, uma citação pronta para compartilhar em qualquer plataforma de mídia social.









Veja como fica quando você salva uma cotação em seu perfil!





Por que os leitores devem usá-lo

Ok, então você tem uma citação salva como uma imagem. Isso é legal, mas para quê? Bem, queridos leitores, há tanto que você pode fazer com ele.





Como dissemos anteriormente, nosso objetivo é compartilhar conhecimento. Você já se deparou com um parágrafo tão informativo ou bom que você sabe que outras pessoas também o leram?





Bem, transforme esse bad boy em uma citação e compartilhe! Compartilhe com seus amigos no Facebook, Twitter ou Instagram uma passagem interessante que ficou com você. É uma maneira fácil e rápida de informá-los sobre tópicos que você sabe que eles se preocupam ou sobre um tópico que você sabe que eles deveriam começar a se preocupar.

Por que os escritores devem usá-lo

Se você está particularmente orgulhoso de uma passagem que escreveu, pode ser uma boa ideia fazer uma citação dela e adicioná-la ao seu perfil do HackerNoon. Continue adicionando mais, e pode ser uma vitrine do seu trabalho. As pessoas podem rolar para baixo em seu perfil, ver rapidamente sua escrita incrível e, em seguida, tomar a decisão de ler seus artigos completos ou até mesmo se inscrever em você.





Mas esse recurso também é útil em outros sites; não apenas HackerNoon.





Se você é um escritor que gosta de compartilhar suas histórias no LinkedIn, ótimo; continuar a fazer isso. No entanto, enfeitar sua página com essas grandes citações verdes.





Eles chamam a atenção imediatamente e dão aos leitores uma amostra rápida do que podem esperar da história completa. Se eles gostarem do parágrafo que leram (e temos certeza de que gostarão porque vocês são todos escritores talentosos), eles clicarão no seu artigo com certeza.





O criador de citações é uma ferramenta útil tanto para leitores quanto para escritores, e mal podemos esperar para ver as citações incríveis que a comunidade HackerNoon publica! Compartilhou uma cotação já usando este recurso? Marque-nos @HackerNoon para ter a chance de aparecer!