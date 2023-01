Mais estúdios AAA serão comprados por negócios absurdos em dinheiro nos próximos 3 anos

Os jogos estão em seu momento mais crucial da história. Entender como o mercado está ficando mais restrito, adaptando-se à criptografia, mais inclusivo e mais alinhado com a publicidade será a chave para o sucesso no espaço de jogos.

LEARN MORE ABOUT @MAX-ALBERT 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Qual é o estado atual da indústria de jogos?





O jogo está em seu momento mais importante na memória recente. Por um lado, a receita de jogos para celular caiu no primeiro trimestre de 2022 (embora ainda tenha mais do que o dobro desde 2018) , e 80% dos usuários de smartphones já baixaram um jogo em seus dispositivos - isso mostra que a indústria de jogos “cresceu em seus sapatos ”. Eclipsando filmes, música e televisão em marketshare.





A questão permanece… os jogos podem crescer ainda mais ? Formas experimentais de jogos, como metaverse, jogos criptográficos, jogos educacionais e advergames, têm se mostrado uma promessa incrível. Em um estudo da Deloitte, 82% dos jogadores que participaram de um evento no jogo no metaverso compraram um produto como resultado. Isso faz com que as agências de publicidade fiquem babando para despejar dinheiro em eventos do metaverso.





O tempo dirá apenas para ver se os jogos podem se expandir além de sua participação de mercado de 250 bilhões, mas certamente estou otimista!





Os pontos positivos e negativos do estado dos jogos:

Positivo: o jogo está se tornando mais inclusivo

Uma grande mudança positiva para a indústria de jogos é que ela está se tornando mais inclusiva. Houve um destaque na Blizzard Entertainment por seu tratamento injusto com suas funcionárias . A Raven Software ganhou um sindicato por melhores condições de trabalho para seus trabalhadores, especialmente os de garantia de qualidade .





Parece haver um grande esforço para ajudar a apoiar o BIPOC e os fundadores de estúdios de jogos femininos. O progresso é lento, mas importante.





Positivo: o empreendimento está lançando cheques maciços nos jogos





Além disso, há uma explosão de capital disponível para empreendedores que buscam deixar sua marca no setor. Isso é mais pronunciado pelo anúncio da a16z do GAMES FUND ONE , uma enorme pilha de capital que procura investir em jogos, suporte a jogos e jogos na web 3.





Positivo? Jogos tendem a se sair bem em mercados de baixa





Por fim, e isso pode ser um pouco contrário, estou realmente animado por estarmos entrando em um mercado de baixa. Os jogos há muito mantêm uma certa resiliência às economias em recessão de maneiras que outras indústrias de entretenimento não têm . Os jogos tiveram um ótimo desempenho durante a crise imobiliária de 2008 e explodiram absolutamente durante a economia da Covid. Embora eu nunca desejasse uma recessão porque entendo as implicações de um nível humano, o empresário em mim está curioso para ver se os jogos continuarão a ser o refúgio seguro para investimentos em entretenimento - talvez atraindo ainda mais investimentos do que de outra forma.





Negativo: Jogar para Ganhar é totalmente mal compreendido pela população em geral

Um problema no jogo agora é que os investidores e o público não entendem os pontos fortes e fracos do Play to Earn.





Alexis Ohanian precisa retirar seu investimento do Skyweaver e colocá-lo em um modelo de jogo melhor para ganhar o mais rápido possível - talvez MEGAFANS ! Nem todo gênero de jogo se presta bem à criptografia. Em 2018, escrevi um artigo sobre como Hearthstone “resolveu” os problemas de monetização de jogos de cartas fazendo o oposto do que os jogos criptográficos fazem. Se Alexis lesse meu artigo, eu poderia ter economizado muito dinheiro para ele!





Com o Axie Infinity também afundando , espero que os investidores, desenvolvedores e a comunidade em geral entendam o fato de que nem todo gênero de jogo é adequado para jogar para ganhar, e devemos parar de criar jogos para ganhar modelos que estão condenados desde o início. .





Negativo: as compras no aplicativo são antiéticas e precisamos de um novo sistema!





Mais uma coisa, os métodos mais lucrativos de ganhar dinheiro em jogos são por meio de compras no aplicativo móvel, especificamente na AppStore do iOS . Mas essas práticas de monetização são tipicamente antiéticas - viciam os jogadores e os induzem a pagar muito mais do que podem pagar. Precisamos de uma nova estratégia lucrativa de monetização. Talvez a criptografia seja a resposta!





Qual parte da tecnologia de jogos você mais gosta e por quê?

Os advergames estão em alta. As empresas agora estão começando a perceber que a melhor maneira de investir em jogos do ponto de vista publicitário não é lançar um banner no Frameplay.gg ou patrocinar uma equipe de eSports, mas contratar um estúdio de jogos como Gamify ou AppStop.io para construir um jogo sob medida em torno de seu produto. Os resultados são nada menos que incríveis. O AppStop.io lançou vários dos 100 maiores sucessos do iOS para várias marcas e mudou a opinião pública desses produtos em até 92%. A razão pela qual eu gosto mais de advergame é porque é tão inovador que as empresas e os investidores poderão inovar neste espaço nos próximos dois anos com muito pouca concorrência.





Que peça de tecnologia de jogos você acha que está faltando?

“Falta” é a palavra errada, mas acredito que os produtos da Metaverse têm um potencial não realizado. Eu tive um tweet viral outro dia quando disse: “Quem rebatizou 'MMOs' como 'Metaverse' é um maldito gênio”. O ethos por trás desse tweet é o seguinte: World of Warcraft é talvez o melhor produto Metaverse já inventado e lançado em 2004 . Até hoje ainda é o produto metaverso mais tocado e lucrativo.





Será interessante ver se o novo MMO Bored Ape da Yuga Lab será capaz de destronar World of Warcraft. Eu acredito que eles estão fazendo a coisa certa ao jogar no espaço MMORPG em oposição ao espaço MMO sandbox como Roblox, no entanto, eles têm grandes desafios pela frente. Seu orçamento total é de apenas 450 milhões, o que é um centavo no espaço MMO. Por exemplo, o Facebook acabou de lançar 4,3 bilhões em seu projeto Metaverse e está hilariamente mal equipado para obter um retorno sobre esse investimento.





Preste atenção na sala de recreação . Este jogo de metaverso VR é a coisa mais próxima que a humanidade tem do Ready Player One e parece estar indo muito bem. Minhas fontes internas me dizem que eles têm um grande problema com rotatividade , mas se conseguirem descobrir seu problema de engajamento, aposto que eles ganharão o espaço do metaverso de longo prazo nos laboratórios de realidade do Facebook.

Por fim, qual é o futuro dos jogos? Para onde vai a indústria?

Vou fazer algumas previsões: