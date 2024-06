Lumoz oferece suporte à prova de fraude Op Stack + ZK, iniciando um novo paradigma na arquitetura L2

Depois de completar um total de dezenas de milhões de dólares em financiamento, a camada de computação modular Lumoz continua a fazer progressos no espaço da Camada 2 (L2). Esta semana, a Lumoz anunciou que sua Camada de Computação Modular suportará a arquitetura Op Stack + ZK Fraud Proof Layer 2, iniciando um novo paradigma na arquitetura L2.





A camada de computação modular suportará Op Stack + ZK Fraud Proof













A Op Stack + ZK, arquitetura Fraud Proof, é um novo design que integra provas de validade baseadas em prova de conhecimento zero na tecnologia Optimistic Rollup. Quando os desafiantes apontam que o sequenciador enviou dados incorretos, eles submetem um desafio ao L1. O Sequenciador deve gerar a Prova ZK correspondente dentro de um período de desafio limitado e enviá-la ao contrato da Camada 1 para verificação. Se os resultados da verificação mostrarem que os dados são válidos, o desafio é inválido; caso contrário, o desafio será bem-sucedido.





Esta ilustração demonstra o processo específico de tratamento de provas de fraude na tecnologia Layer 2 sob a arquitetura Op Stack e ZK Fraud Proof. Nesta arquitetura, o módulo Op Stack assume as funções principais da Camada 2, incluindo o gerenciamento das funções básicas do blockchain da Camada 2 e a responsabilidade de enviar lotes para a Camada 1. Enquanto isso, o módulo ZK Fraud Proof se concentra em lidar com os desafios da fraude. -prova.





Os detalhes do processo são os seguintes:

Iniciação do Desafio: Os validadores iniciam o desafio para comprovação de fraude. Sincronização de informações: os Lumoz Verify Nodes sincronizam informações de desafio para se preparar para a próxima etapa de verificação. Obtenção de entradas de prova de conhecimento zero: os nós de verificação obtêm os dados de entrada de prova de conhecimento zero necessários do módulo Op Stack, que inclui rastreamento de bloco, informações de lote, etc. Gerando Prova de Conhecimento Zero: Lumoz solicitará então que a camada de computação modular gere a prova de conhecimento zero necessária. Envio de Prova: Uma vez gerada a prova de conhecimento zero, os Lumoz Verify Nodes enviam a prova para a Camada 1 para verificação.





Através do processo acima mencionado, o processo de contestação e verificação do ZK Fraud Proof é concluído.

É bem sabido que o Optimistic Rollup tem custos mais baixos, mas tempos de espera de retirada mais longos, enquanto o ZK Rollup permite retiradas quase imediatas, mas a um custo mais elevado. Esta solução combina as vantagens e desvantagens do Optimistic Rollup e do ZK Rollup, não só mantendo as características de baixo custo, mas também reduzindo eficazmente o tempo de espera.













Camada de computação modular

Lumoz fornece uma camada de computação modular que oferece suporte de poder de computação estável e confiável para blockchains utilizando a arquitetura Op Stack + ZK Fraud Proof. Quando a Camada 2 envia dados em lote, se houver desafiantes iniciando desafios, a camada de computação modular contará com seus serviços de computação para gerar os dados de prova correspondentes (Prova). Este processo requer que os serviços de computação da camada de computação modular enviem a Prova correta dentro de um prazo especificado. Se isto for alcançado, considera-se que o desafiante falhou no desafio; caso contrário, considera-se que o desafiante teve sucesso no desafio.

O papel da camada de computação modular do Lumoz na arquitetura Op Stack + ZK Fraud Proof:













Concluindo, a Lumoz ZK Prover Network, por meio da participação descentralizada dos mineradores nos cálculos ZKP, amplo suporte de circuito e um processo abrangente de verificação de provas, fornece uma camada de computação modular de alto desempenho para a arquitetura Optimistic+ZK Fraud Proof. Combinado com a tecnologia de comunicação cross-rollup nativa confiável da Lumoz, ele não apenas compartilha liquidez com segurança entre todos os rollups, mas também oferece interoperabilidade robusta de multi-rollup, abrindo novas possibilidades para aplicativos descentralizados e protocolos DeFi.





Conclusão

A Camada de Computação Modular da Lumoz, suportada por Optimistic Rollup e ZK Fraud Proof, foi pioneira em um novo modelo de arquitetura de Camada 2. Esta solução preenche a lacuna existente no mercado atual para uma solução mista de ZK e OP, conseguindo uma integração técnica eficaz. Ao combinar as vantagens do Optimistic Rollup e do ZK Rollup, podemos reduzir significativamente os custos e diminuir os tempos de espera de verificação. Como pioneira neste campo, a Lumoz continuará a alavancar os seus pontos fortes e a otimizar constantemente as suas soluções tecnológicas. Ao mesmo tempo, esperamos também que mais pessoas prestem atenção e contribuam para o desenvolvimento desta arquitetura híbrida de Optimistic Rollup e ZK Fraud Proof, contribuindo para o desenvolvimento da indústria!





