Cryptocurrency Lingo 101: seu guia essencial para abreviações criptográficas

Se você é novo no mundo das criptomoedas , pode sentir que todo mundo está falando em código. Isso porque, bem, eles meio que são! Os entusiastas da criptografia adoram suas abreviações e siglas. Mas não tema! Estamos aqui para ajudá-lo a entender tudo isso. Vamos analisar alguns dos jargões criptográficos mais comuns em termos simples:





Blockchain e abreviações de rede

PIF



BIP significa Bitcoin Improvement Proposal, um documento formal que descreve alterações, adições ou modificações no protocolo Bitcoin. Essas propostas foram elaboradas para melhorar a funcionalidade, segurança e escalabilidade da rede Bitcoin, com contribuições e feedback da comunidade de criptomoedas.









BTM

BTM significa Bitcoin Teller Machine, um tipo de caixa eletrônico (ATM) que permite aos usuários comprar ou vender Bitcoin e outras criptomoedas. Essas máquinas fornecem uma maneira conveniente para as pessoas interagirem com o mercado de criptografia sem usar trocas online.









DAO

DAO significa Organização Autônoma Descentralizada. É um tipo de organização que opera por meio de regras codificadas em programas de computador chamados contratos inteligentes. Os DAOs são geridos pelos seus membros e operam sem estruturas de gestão hierárquicas. O seu objectivo é criar uma forma mais transparente e eficiente de organizar a tomada de decisões colectiva. Clique aqui para ver os melhores marcadores DAO









DPoS

DPoS é um algoritmo de consenso usado na tecnologia blockchain. Neste sistema, os detentores de tokens votam para eleger delegados que validam as transações e criam novos blocos. Os delegados se revezam para proteger a rede e receber recompensas por seus serviços. DPoS visa melhorar a escalabilidade e eficiência em redes blockchain.









EEE

A Enterprise Ethereum Alliance (EEA) é uma organização global composta por empresas, fornecedores de tecnologia e especialistas em Ethereum que trabalham para promover a adoção do Ethereum para uso empresarial. A EEA visa criar soluções padrão, promover melhores práticas e facilitar a colaboração dentro do ecossistema Ethereum.









PEI

EIP significa Proposta de Melhoria Ethereum. É um protocolo utilizado para sugerir melhorias e mudanças na rede Ethereum. Estas propostas são submetidas por desenvolvedores e membros da comunidade para resolver problemas e melhorar a funcionalidade da plataforma Ethereum. Os EIPs passam por um processo de revisão antes da implementação.









ERC

ERC significa Ethereum Request for Comments. É um padrão técnico utilizado para propor melhorias na rede blockchain Ethereum. Os ERCs são usados para discutir e implementar mudanças, atualizações e novos recursos no ecossistema Ethereum, fornecendo uma forma estruturada para os desenvolvedores colaborarem e inovarem.









EVM

EVM significa Máquina Virtual Ethereum. É uma plataforma descentralizada que permite a execução de contratos inteligentes na rede Ethereum. O EVM é responsável por executar código em um ambiente à prova de adulteração, garantindo a execução segura e confiável de transações e aplicações descentralizadas (dApps) na blockchain Ethereum.









FA

FA, ou Análise Fundamental, é um método usado para avaliar o valor intrínseco de um ativo. Centra-se nos factores económicos, financeiros e qualitativos que podem afectar o preço de um activo. A FA considera fatores como finanças da empresa, tendências do setor e condições de mercado para tomar decisões de investimento.









LN

LN refere-se à Lightning Network, um protocolo de segunda camada para transações Bitcoin rápidas e de baixo custo. Ele permite transações instantâneas criando canais de pagamento fora da cadeia, aliviando o congestionamento na blockchain principal. LN melhora a escalabilidade e usabilidade do Bitcoin, oferecendo uma solução potencial para seus problemas de escalabilidade.









MACD

MACD é uma ferramenta de análise técnica usada para identificar mudanças na tendência de uma criptomoeda. Ele compara duas médias móveis de dados de preços para prever possíveis mudanças no mercado. Os traders utilizam o MACD para confirmar sinais de compra ou venda e tomar decisões informadas sobre os seus investimentos.









Ministério da Educação

MoE significa Meio de troca. Refere-se a uma moeda digital ou virtual usada para fazer transações, semelhante ao dinheiro tradicional. É uma das principais funções da criptomoeda, permitindo aos usuários comprar, vender e comercializar bens e serviços de forma descentralizada.









P2P

P2P significa Peer to Peer, uma rede descentralizada onde os participantes interagem diretamente entre si, sem a necessidade de uma autoridade central. Isso permite transações diretas, compartilhamento de recursos e comunicação entre indivíduos. A tecnologia P2P é comumente usada em compartilhamento de arquivos, criptomoedas e mercados online. Clique aqui para ver os melhores marcadores de trocas P2P









PoA

PoA significa Prova de Autoridade, um algoritmo de consenso usado na tecnologia blockchain. No PoA, apenas nós autorizados têm permissão para criar novos blocos e validar transações, garantindo uma rede controlada e segura. Este algoritmo prioriza a eficiência e escalabilidade da rede, tornando-o popular entre determinados projetos de blockchain. Clique aqui para obter os melhores marcadores PoA Blockchain









PoB

PoB significa Proof of Burn, um algoritmo de consenso usado na tecnologia blockchain. Nesse processo, os tokens de criptomoeda são destruídos ou “queimados” intencionalmente para verificar as transações. Este método é usado como uma alternativa aos algoritmos tradicionais de prova de trabalho ou prova de aposta na rede blockchain. Clique aqui para ver os melhores marcadores PoB Blockchain









PoD

PoD significa Prova de Desenvolvedor, um conceito usado em criptomoeda para verificar a credibilidade e experiência dos desenvolvedores que trabalham em um projeto específico. Este processo de verificação garante transparência e confiança dentro da comunidade criptográfica, fornecendo evidências das qualificações e histórico dos desenvolvedores.









PoS

Proof of Stake (PoS) é um mecanismo de consenso usado em redes blockchain. No PoS, os participantes bloqueiam uma certa quantidade de criptomoeda como “aposta” para validar transações e proteger a rede. Os participantes são escolhidos para criar novos blocos com base na quantidade de criptomoeda que possuem, promovendo segurança e eficiência da rede. Clique aqui para ver os melhores marcadores PoS Blockchain









Pancada

PoW significa Prova de Trabalho, um algoritmo de consenso usado em redes blockchain. Requer que os participantes, conhecidos como mineiros, resolvam quebra-cabeças matemáticos complexos para validar transações e criar novos blocos no blockchain. Embora eficaz, o PoW tem enfrentado críticas pelo seu elevado consumo de energia e impacto ambiental. Clique aqui para obter os melhores marcadores PoW Blockchain









SC

SC significa Smart Contract, um contrato autoexecutável com os termos do contrato diretamente escritos em código. Esta tecnologia aplica, verifica ou facilita automaticamente a negociação de um contrato, eliminando a necessidade de intermediários. Os Contratos Inteligentes são uma característica importante da tecnologia blockchain, utilizados para diversas aplicações em sistemas descentralizados.









Seg Wit

SegWit é a abreviação de Segregated Witness, uma atualização de protocolo para redes blockchain como Bitcoin. Ele separa os dados da assinatura digital das informações das transações para aumentar a capacidade e a segurança da rede. Embora alguns o vejam como uma melhoria essencial, outros estão preocupados com a sua implementação e o potencial impacto na descentralização.









SoV

SoV significa Reserva de Valor, referindo-se a ativos que mantêm seu valor ao longo do tempo. Este termo é frequentemente usado no mundo das criptomoedas para descrever moedas ou tokens que são vistos como investimentos confiáveis e estáveis. O SoV desempenha um papel crucial no espaço dos ativos digitais para a preservação da riqueza a longo prazo.









TA

TA, abreviatura de Análise Técnica ou Análise de Tendências, é um método utilizado no mercado financeiro para prever movimentos futuros de preços de ativos. Envolve a análise de tendências estatísticas, volumes de negociação e outros indicadores-chave para tomar decisões de investimento informadas. Muitos traders utilizam o TA para compreender as tendências do mercado e realizar negociações lucrativas.









UoA

UoA significa Unidade de Conta no mundo das criptomoedas. É usado para medir o valor dos ativos digitais dentro de uma rede ou plataforma específica. A UoA ajuda a padronizar preços e transações num sistema financeiro descentralizado e sem fronteiras.









UTC

UTC significa Tempo Universal Coordenado, um padrão de tempo global comumente usado no comércio de criptomoedas e em outros setores. Ajuda a garantir a consistência no calendário em diferentes regiões, facilitando a coordenação das transações e da comunicação. O UTC é baseado no horário atômico e não segue o horário de verão.









WP

Um whitepaper, muitas vezes abreviado como WP na comunidade criptográfica, é um documento abrangente que descreve os detalhes e especificações técnicas de um projeto de criptomoeda. Normalmente inclui informações sobre o propósito do projeto, tecnologia, recursos, tokenomics, roteiro e membros da equipe. Os white papers são essenciais para que os investidores tomem decisões informadas.









YTD

YTD significa Year to Date e é uma abreviatura comumente usada em finanças e negócios. Refere-se ao período que vai do início do ano civil corrente até a presente data. É frequentemente usado para analisar tendências e desempenho durante um período de tempo específico.









Abreviações Técnicas





2FA

2FA significa Two Factor Authentication, uma medida de segurança que exige que os usuários forneçam duas formas diferentes de identificação antes de acessar uma conta. Isso adiciona uma camada extra de proteção além de apenas uma senha. As formas comuns de 2FA incluem códigos SMS, varreduras biométricas ou tokens de hardware.









Addy

Addy é uma abreviatura comum para endereço no mundo da criptomoeda. É frequentemente usado em referência à sequência única de caracteres usada para enviar e receber moeda digital. Um addy pode ser um longo código alfanumérico que identifica uma carteira ou usuário específico dentro de uma rede blockchain.









API

API significa Interface de Programação de Aplicativo. É um conjunto de regras e protocolos que permitem que diferentes aplicativos de software se comuniquem entre si. As APIs permitem que os desenvolvedores acessem recursos ou dados específicos de um serviço ou plataforma sem a necessidade de entender seu funcionamento interno.









ASIC

ASIC significa Circuito Integrado Específico de Aplicação. É um tipo de hardware projetado especificamente para uma aplicação específica, como a mineração de criptomoedas. Os ASICs são conhecidos por sua alta eficiência e desempenho em operações de mineração, o que os torna populares entre os mineradores de criptomoedas que buscam maximizar suas capacidades de mineração.









BFA

BFA significa Brute Force Attack, um método usado por hackers para obter acesso não autorizado a um sistema, tentando todas as combinações possíveis de senhas até encontrar a correta. Esse tipo de ataque pode ser demorado, mas pode ser eficaz na violação de medidas de segurança.





Bech32

Bech32 é um formato de endereço Bitcoin, também conhecido como endereço bc1. É um formato de endereço SegWit nativo que oferece maior segurança e eficiência em comparação aos endereços tradicionais. Os endereços Bech32 começam com "bc1" e não diferenciam maiúsculas de minúsculas, tornando-os mais fáceis de ler e transmitir.

CPU

A CPU, ou Unidade Central de Processamento, é um componente chave de um sistema de computador responsável pela execução de instruções e cálculos. Muitas vezes é chamado de cérebro do computador, pois controla a operação geral da máquina.

BFT

BFT, ou Tolerância a Falhas Bizantinas, é um algoritmo de consenso que permite que um sistema funcione de forma eficaz mesmo se alguns nós ou componentes não funcionarem corretamente ou fornecerem informações imprecisas. Este método garante a confiabilidade e segurança de sistemas descentralizados como redes blockchain.

DAG

DAG significa Directed Acycline Graph, uma estrutura de dados escalonável usada na tecnologia blockchain. Ele permite que as transações sejam processadas simultaneamente, em vez de blocos sequenciais como o blockchain tradicional. Esta tecnologia proporciona maior eficiência e tempos de transação mais rápidos em comparação com os sistemas blockchain tradicionais.

DAPP ou dApp

Um DApp, abreviação de Aplicativo Descentralizado, é um tipo de aplicativo executado em uma rede descentralizada de computadores, em vez de em um único servidor. Essa estrutura descentralizada garante maior segurança, transparência e autonomia aos usuários. DApps são comumente associados à tecnologia blockchain e contratos inteligentes. Clique aqui para ver os melhores favoritos do dApp

DDoS

DDoS significa Negação de Serviço Distribuída. É um tipo de ataque cibernético em que vários sistemas comprometidos são usados para atingir um único sistema, fazendo com que ele fique sobrecarregado com tráfego e incapaz de funcionar corretamente. Isso pode levar à interrupção de serviços ou perda de dados.

DEVCON

DEVCON é uma abreviatura de Developers Conference, um evento focado em reunir desenvolvedores para colaborar, aprender e discutir avanços em tecnologia, especialmente no espaço criptográfico. Os participantes podem participar de workshops, palestras e oportunidades de networking para trocar ideias e aprimorar suas habilidades.

GPU

Uma GPU, ou Unidade de Processamento Gráfico, é um circuito eletrônico especializado projetado para manipular e alterar rapidamente a memória para acelerar a criação de imagens e gráficos em um dispositivo de exibição. As GPUs são comumente usadas em jogos, mineração de criptomoedas e design gráfico devido ao seu alto poder de processamento.

IPFS

IPFS significa Sistema de Arquivos Interplanetários. É um protocolo hipermídia ponto a ponto projetado para criar um método permanente e descentralizado de armazenamento e compartilhamento de arquivos na Internet. O IPFS permite que os usuários acessem e distribuam conteúdo sem depender de um servidor centralizado, aumentando a segurança e a eficiência.

PKI

PKI significa Public Key Infrastructure, um sistema que gerencia chaves públicas e privadas usadas para criptografar e descriptografar informações em canais de comunicação seguros. Ele garante a autenticidade, integridade e confidencialidade dos dados trocados pelas redes. A PKI desempenha um papel crucial na manutenção de transações e comunicações online seguras.

Mult

Uma assinatura múltipla, ou multi-sig, é um recurso de segurança em criptomoedas que requer múltiplas chaves privadas para autorizar transações. Isso ajuda a impedir o acesso não autorizado e fornece proteção adicional aos fundos dos usuários. Multi-sig é comumente usado em carteiras e bolsas para aprimorar as medidas de segurança.

AGORA

Um nonce é um número gerado para um uso e propósito específico, normalmente em protocolos criptográficos. Ele é usado apenas uma vez para evitar ataques de repetição e aumentar a segurança, introduzindo aleatoriedade nos processos de criptografia. Os Nonces desempenham um papel crucial na garantia da integridade e confidencialidade das comunicações digitais.





SHA-256

SHA-256 é uma função hash criptográfica que gera um valor hash exclusivo de 256 bits, normalmente usado em criptomoedas como Bitcoin para proteger transações e dados. Ele garante a integridade e autenticidade dos dados criando um hash de comprimento fixo exclusivo para cada entrada, tornando-o um componente chave na tecnologia blockchain.





Abreviaturas Financeiras





LBC

AML significa Anti-Money Laundering, um conjunto de leis e regulamentos concebidos para evitar que criminosos disfarcem fundos obtidos ilegalmente como rendimentos legítimos. As instituições financeiras são obrigadas a aderir às práticas de LBC para detectar e denunciar atividades suspeitas às autoridades e prevenir esquemas de branqueamento de capitais.









ATH

ATH significa All-Time High no mundo da criptomoeda. Refere-se ao preço mais alto que uma determinada criptomoeda já atingiu desde a sua criação. Traders e investidores costumam usar o termo ATH para acompanhar o desempenho e o crescimento potencial de um ativo criptográfico.









ATL

ATL é uma abreviatura no mundo das criptomoedas que significa All-Time Low. Refere-se ao preço mais baixo pelo qual uma determinada moeda digital já foi negociada. Os investidores muitas vezes olham para esta métrica para avaliar o desempenho histórico e o potencial de crescimento futuro de uma criptomoeda.









ALT ou Altcoin

ALT ou Altcoin é uma abreviatura de Criptomoeda Alternativa, referindo-se a qualquer moeda digital que não seja Bitcoin. Essas moedas servem como alternativas ao Bitcoin e oferecem diversos recursos e funcionalidades. Altcoins podem ser negociados, minerados ou usados para diversos fins dentro do ecossistema de criptomoedas. Clique aqui para ver os melhores marcadores Altcoin









CEX

CEX significa Centralized Exchange, referindo-se a plataformas onde os usuários podem comprar, vender e negociar criptomoedas diretamente por meio de terceiros. Estas bolsas são geridas por uma autoridade central, oferecendo conveniência e liquidez, mas potencialmente levantando preocupações de segurança e privacidade devido ao controlo centralizado dos fundos. Clique aqui para ver os melhores marcadores CEX









CMC

CMC significa Coinmarketcap, um site de dados de criptomoedas que fornece informações sobre preços, capitalizações de mercado e volumes de negociação de várias criptomoedas. É uma ferramenta popular usada por traders e investidores para acompanhar o desempenho de diferentes ativos digitais no mercado.









DAICO

DAICO significa Oferta Inicial Autônoma Descentralizada de Moedas. É um modelo de arrecadação de fundos que combina elementos de uma ICO tradicional com características de uma organização autônoma descentralizada (DAO). Os DAICOs visam proporcionar aos investidores mais controle e segurança, permitindo-lhes votar no financiamento e desenvolvimento de projetos.









DCA

Dollar Cost Averaging (DCA) é uma estratégia de investimento em que um investidor compra uma quantia fixa em dólares de um determinado investimento em intervalos regulares, independentemente do preço. Este método é usado para reduzir o impacto da volatilidade do mercado no preço geral de compra.









DeFi

DeFi significa Finanças Descentralizadas, um termo usado para descrever serviços e aplicações financeiras que operam sem intermediários tradicionais como bancos. Esses sistemas são construídos com base na tecnologia blockchain, permitindo que os usuários acessem serviços financeiros como empréstimos e empréstimos diretamente, sem a necessidade de uma autoridade central. Clique aqui para ver os melhores marcadores DeFi









DES

DEX significa Troca Descentralizada, que é um tipo de troca de criptomoedas que opera sem uma autoridade central ou intermediário. Isso permite que os usuários negociem diretamente entre si de maneira segura e transparente. Os DEXes são vistos como uma alternativa mais segura e privada às tradicionais exchanges centralizadas. Clique aqui para ver os melhores marcadores DEX









DLT

DLT significa Distributed Ledger Technology, um sistema onde os dados são armazenados de forma descentralizada em vários locais. Essa tecnologia garante transparência, segurança e elimina a necessidade de intermediários nas transações. DLT é a tecnologia subjacente de criptomoedas como Bitcoin, fornecendo um registro de transações à prova de falsificação.









ERC-20

ERC-20 é um padrão técnico usado para criar e implementar tokens na blockchain Ethereum. Ele descreve um conjunto de regras e requisitos que todos os tokens devem seguir para garantir a compatibilidade com vários serviços e aplicações. Os tokens ERC-20 tornaram-se amplamente utilizados no espaço de criptomoedas.









ERC-721

ERC-721 significa Ethereum Request for Comment 721, um padrão de token no blockchain Ethereum projetado especificamente para tokens não fungíveis (NFTs). NFTs são ativos digitais exclusivos que representam a propriedade de um item ou conteúdo específico. Esta abreviatura é comumente usada no mundo da criptomoeda e da tecnologia blockchain.









ETF

Um ETF é um fundo de investimento negociado em bolsas de valores, semelhante às ações. Possui ativos como ações, commodities ou títulos e geralmente acompanha um índice. Os investidores podem comprar ou vender ações do ETF ao longo do dia em bolsa, oferecendo benefícios de diversificação e liquidez.









ETP

ETP significa Exchange-Traded Product, um tipo de produto financeiro que acompanha o desempenho de um determinado ativo ou grupo de ativos. Os ETPs são negociados em bolsas de valores, proporcionando aos investidores uma maneira fácil de obter exposição a diversos mercados e setores.









FIAT

FIAT em criptografia refere-se a moedas emitidas pelo governo, como dólares, euros ou ienes. Ao contrário das criptomoedas, as moedas FIAT não são garantidas por commodities, mas por regulamentações governamentais. No mundo criptográfico, FIAT é frequentemente usado para denotar moedas tradicionais ao discutir sua troca ou conversão em criptomoedas.









Empresário independente

IBO significa Oferta de Recompensa Inicial, um método de crowdfunding no espaço de criptomoedas onde os participantes são recompensados com tokens por completarem tarefas específicas ou promoverem um projeto. É uma forma de os projetos gerarem interesse e engajamento ao mesmo tempo que distribuem tokens para um público amplo.









OIC

ICO significa Oferta Inicial de Moedas, um método de arrecadação de fundos onde uma empresa cria e vende seus tokens de criptomoeda para levantar capital para um projeto. Os investidores compram esses tokens na esperança de lucros futuros se o projeto for bem-sucedido. As ICOs têm sido controversas devido às suas questões regulatórias e ao potencial de fraude.









ITO

ITO significa Oferta Inicial de Token, um método de arrecadação de fundos usado por startups de criptomoedas para levantar capital. Semelhante a uma oferta inicial de moedas (ICO), o ITO envolve a venda de tokens digitais a investidores em troca de financiamento. No entanto, os ITOs normalmente oferecem tokens que atendem a uma utilidade específica dentro do ecossistema da startup.









BTC

mBTC é uma abreviatura de Millibitcoin, que representa 0,001 BTC ou um milésimo de Bitcoin. É comumente usado para fornecer uma forma mais gerenciável e fácil de precificar bens e serviços no mundo das criptomoedas, especialmente à medida que o valor do Bitcoin continua a aumentar.









MCAP

MCAP refere-se à capitalização de mercado, que é o valor total de uma criptomoeda em circulação. É calculado multiplicando o preço atual de uma moeda pelo número total de moedas em circulação. O MCAP é frequentemente usado como um indicador-chave do valor geral e do crescimento potencial de uma criptomoeda.









PnD

PnD significa Pump-and-Dump, uma estratégia de negociação enganosa frequentemente usada no mercado de criptomoedas. Este esquema envolve inflacionar artificialmente o preço de um ativo (pump) através de informações enganosas e exageros, apenas para vender rapidamente (despejar) uma vez que investidores desavisados tenham sido atraídos.









OTC

OTC significa Over the Counter, um termo usado no mundo das criptomoedas para se referir a transações que não são realizadas em uma bolsa centralizada. Essas transações normalmente são feitas diretamente entre duas partes, sem a necessidade de intermediário. A negociação OTC é frequentemente usada para grandes negociações ou por razões de privacidade. Clique aqui para obter os melhores marcadores de negociação OTC









SATS

SATS significa Satoshis, que são as menores unidades de Bitcoin. Um Satoshi equivale a 0,00000001 BTC. Esta abreviatura é comumente usada no mundo das criptomoedas para se referir a pequenas frações de Bitcoin.









STO

STO significa Oferta de Token de Valores Mobiliários, um método de arrecadação de fundos que envolve a oferta de tokens digitais que representam títulos como ações ou títulos. Isso permite que as empresas levantem capital e cumpram as regulamentações de valores mobiliários. Os STOs são vistos como uma alternativa mais regulamentada às ofertas iniciais de moedas.









TPS

TPS significa Transações por Segundo, que é uma métrica usada para medir a velocidade de processamento de uma rede blockchain. Quanto maior o TPS, mais rápidas as transações podem ser confirmadas e adicionadas ao blockchain. Um TPS alto é frequentemente visto como um sinal de uma rede escalável e eficiente.









Tx

Tx é a abreviação de transação, um termo comumente usado no mundo das criptomoedas. Refere-se ao processo de transferência de fundos ou dados em uma rede blockchain. As abreviaturas Tx são frequentemente usadas para identificar e rastrear rapidamente transações em várias plataformas blockchain.









TxID

TxID significa Identificação de Transação, que é um código exclusivo atribuído a cada transação em uma rede blockchain. Ele ajuda os usuários a rastrear e verificar facilmente suas transações, fornecendo um identificador específico para cada transferência de ativos digitais. O TxID desempenha um papel crucial na manutenção da transparência e segurança das transações blockchain.









BTC

uBTC significa MicroBitcoin e equivale a 0,000001 Bitcoin. Esta abreviatura é comumente usada na comunidade de criptomoedas para se referir a unidades menores de Bitcoin. Ele permite transações e cálculos mais fáceis ao lidar com frações de Bitcoin.









UXTO

Saída de transação não gasta. Na tecnologia blockchain, UTXO refere-se a um conjunto de saídas de transações não gastas. Esses resultados representam fundos que não foram utilizados em transações subsequentes e estão disponíveis para transações futuras. UTXO desempenha um papel crucial na garantia da integridade e segurança da rede blockchain.













Termos conversacionais de criptomoeda

AMA

AMA é uma abreviatura comum na comunidade criptográfica que significa “Ask Me Anything”. É frequentemente usado por indivíduos, empresas ou projetos para se abrirem às perguntas da comunidade. Uma sessão AMA permite comunicação direta e transparência entre os entusiastas da criptografia e a entidade que hospeda a sessão.









BTD ou BTFD

BTD ou BTFD são gírias usadas no mundo das criptomoedas que significam “Buy The Dip” ou “Buy the F****** Dip”. Esta frase abreviada incentiva os investidores a comprar ativos quando o mercado experimenta uma queda temporária nos preços. É comumente usado para capitalizar potenciais aumentos de preços futuros.









CONSTRUIR

BUIDL é uma abreviatura criptográfica que significa "Build". Foi intencionalmente escrito incorretamente para transmitir uma sensação de ironia. Este termo é frequentemente usado na comunidade blockchain e criptomoeda para enfatizar a importância de agir e criar novos projetos, em vez de apenas especular sobre os existentes.









TC

CT significa Crypto Twitter, uma comunidade na plataforma de mídia social Twitter que se concentra em discussões, notícias e opiniões relacionadas à criptomoeda e à tecnologia blockchain. Os membros da CT frequentemente compartilham insights, atualizações e análises sobre diversas moedas digitais e suas tendências de mercado.









DYOR

DYOR é uma abreviatura comumente usada no espaço de criptomoedas, lembrando os indivíduos de conduzirem suas próprias pesquisas antes de tomarem qualquer decisão de investimento. Isto garante que eles tenham uma compreensão completa dos riscos e recompensas potenciais associados a um determinado projeto ou ativo. Ele enfatiza a responsabilidade pessoal e a devida diligência completa.









ELI5

ELI5 significa "Explique como se eu tivesse 5 anos". É um pedido de explicação direta e adequada para uma criança. É usado quando alguém deseja um tópico dividido em termos simples, sem jargões complicados ou detalhes técnicos.









FOMO

FOMO é uma abreviatura comum no mundo das criptomoedas que significa “Fear of Missing Out”. Refere-se à ansiedade ou desconforto que os indivíduos podem sentir quando veem outros lucrando com uma determinada oportunidade de investimento e temem perder ganhos potenciais.









FUD

FUD significa Medo, Incerteza, Dúvida no mundo das criptomoedas. Esta abreviatura refere-se às emoções e à mentalidade que podem levar os investidores a tomar decisões irracionais com base em informações negativas ou rumores. É importante que os investidores permaneçam calmos e racionais quando confrontados com FUD, a fim de tomarem decisões informadas.









FUDster

Uma pessoa que espalha Medo, Incerteza e Dúvida na comunidade de criptomoedas. Esses indivíduos podem espalhar propositalmente informações erradas ou exagerar notícias negativas para criar pânico e fazer baixar os preços. Eles podem ter um impacto significativo no sentimento do mercado e no comportamento dos investidores. É importante que os investidores conheçam os FUDsters e conduzam suas próprias pesquisas completas.









HODL

HODL é um termo usado na comunidade de criptomoedas para incentivar os investidores a manterem seus ativos durante a volatilidade do mercado, em vez de entrarem em pânico nas vendas. Enfatiza uma estratégia de investimento a longo prazo e incentiva a resiliência face às flutuações de preços.









JOMO

JOMO significa "Alegria de Perder". Refere-se à sensação de contentamento e satisfação que se sente ao optar por se desconectar ou não participar de determinada atividade, priorizando o próprio bem-estar e a paz de espírito. Muitas vezes é visto como uma mentalidade positiva no mundo acelerado de hoje.









KYC

KYC significa Know Your Customer, processo utilizado por instituições financeiras para verificar a identidade de seus clientes. Isso ajuda a prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Os clientes são obrigados a fornecer documentos de identificação e informações pessoais para cumprir os regulamentos e garantir a transparência nas transações.









Lambo

Lambo é uma abreviatura comumente usada na comunidade de criptomoedas para se referir à compra de um Lamborghini, simbolizando riqueza e sucesso nas negociações. Representa o objetivo final de alcançar a independência financeira através do investimento em criptomoedas.









OCO

OCO significa “One Cancels the Other” e é uma técnica de negociação usada no investimento em criptomoedas. Envolve a configuração de duas ordens simultâneas, uma ordem stop e uma ordem limite. Se uma ordem for executada, a outra será automaticamente cancelada. Essa estratégia ajuda a gerenciar riscos e maximizar ganhos potenciais.









REKT

REKT é um termo usado na comunidade de criptomoedas para descrever perdas financeiras significativas. É a abreviatura de “destruído” e significa que um investidor sofreu uma diminuição substancial no valor dos seus investimentos. Esta abreviatura é comumente usada em fóruns online e discussões em mídias sociais.









TLT

TLT significa Think Long Term e se refere à abordagem de tomada de decisões com foco no futuro. Esta abreviatura é comumente usada no mundo criptográfico para lembrar os investidores de considerarem o potencial de longo prazo de seus investimentos, em vez de se concentrarem em ganhos de curto prazo.









Termos de Referência

TOR significa The Onion Router, uma tecnologia de rede que permite aos usuários navegar anonimamente na Internet. Ao criptografar e rotear dados através de vários servidores, o TOR ajuda a proteger a privacidade e o anonimato do usuário online. É comumente usado por indivíduos que buscam evitar a vigilância ou censura governamental.









Abreviações para Comissões Regulatórias





CFTC

A CFTC, ou Commodity Futures Trading Commission, é uma agência reguladora responsável por supervisionar a negociação de contratos futuros e opções sobre commodities. Estabelecida em 1974, a CFTC visa proteger os participantes do mercado contra fraude e manipulação, ao mesmo tempo que promove práticas comerciais transparentes e justas.









Departamento de Justiça

A abreviatura DOJ significa Departamento de Justiça, uma agência do governo federal responsável por fazer cumprir a lei e garantir a justiça nos Estados Unidos. Supervisiona uma ampla gama de questões jurídicas, incluindo investigações criminais, aplicação de direitos civis e questões antitruste.









FDIC

FDIC é uma agência governamental dos Estados Unidos que garante depósitos em instituições financeiras até um determinado limite. Este seguro ajuda a proteger o dinheiro dos clientes em caso de falência de um banco. A agência também regula e supervisiona os bancos para garantir a segurança e solidez do sistema bancário.









FTC

FTC significa Federal Trade Commission, uma agência governamental dos Estados Unidos encarregada de promover a proteção do consumidor e prevenir práticas comerciais anticompetitivas. A FTC trabalha para fazer cumprir regulamentações relacionadas à publicidade, privacidade e fraude, garantindo práticas comerciais justas e transparentes no mercado.









SEC

A SEC significa Securities and Exchange Commission, uma agência governamental responsável por regular a indústria de valores mobiliários, fazer cumprir as leis de valores mobiliários e proteger os investidores. Supervisionam as negociações nas bolsas de valores, garantem mercados justos e transparentes e tomam medidas contra atividades fraudulentas no setor financeiro.













Conclusão

À medida que a indústria criptográfica continua a expandir-se e a evoluir, sem dúvida surgirão novas siglas e termos. No entanto, ao se familiarizar com esses acrônimos fundamentais, você estará mais bem equipado para navegar com confiança no mundo emocionante e dinâmico da criptomoeda. Lembre-se de que manter-se informado e ter cautela são princípios fundamentais para o sucesso neste cenário em rápida mudança. Boas negociações!