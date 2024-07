Ligando para todos os escritores: saiba do que se trata o concurso de redação de Crypto-API da equipe CoinGecko

Neste AMA, discutimos o concurso de redação em andamento,Crypto-API e os principais tópicos para a comunidade de escritores HackerNoon: se você está discutindo o valor das APIs de dados de criptomoeda, destacando líderes do setor como a API CoinGecko, oferecendo tutoriais, compartilhando experiências de integração , explorando casos de uso ou tópicos relacionados, queremos ouvir sua opinião!

Veja as instruções por escrito aqui e compartilhe sua história para ganhar US$ 1.000!

Conheça nossos convidados - Em breve Aik Chiew e Julia Ng!

Em breve Aik Chiew lidera Produto na CoinGecko, com 3 anos de ampla experiência na indústria de criptografia e mais de 10 anos em Produto. Atualmente, ele conduz todas as iniciativas de produtos API CoinGecko, com foco no aprimoramento do produto API em soluções públicas, de autoatendimento e empresariais.



Trazendo 10 anos de experiência em marketing, abrangendo desde multinacionais até startups, Julia Ng é atualmente líder de crescimento na CoinGecko e lidera iniciativas estratégicas de crescimento e marketing para CoinGecko e sua API.



Neste AMA, Soon Aik e Julia compartilham tudo sobre:

Casos de uso e estudos de caso mais populares para API CoinGecko – compartilhando exemplos de produtos e projetos existentes usando nossa API.

Endpoints da API CoinGecko e cobertura de dados – como quais são os endpoints mais populares; novos endpoints DEX on-chain e qualquer dúvida que você possa ter sobre seus dados criptográficos e cobertura.

Precisão e confiabilidade dos dados – discuta sua metodologia e como seus dados são agregados.

Análise e insights de mercado – compartilhe insights sobre como desenvolvedores e analistas podem aproveitar a API CoinGecko para conduzir análises de mercado, rastrear tendências e identificar oportunidades de negociação. Discuta a disponibilidade de dados históricos e ferramentas para realizar análises técnicas, backtesting ou pesquisas.

Abrindo espaço para perguntas, sugestões e ideias sobre o que usuários e desenvolvedores gostariam de ver em roteiros futuros.

Este tópico do Slogging de Mónica Freitas, Julia Ng, Soon Aik Chiew, Asher Umerie, Sheharyar Khan, Adrian Morales e Jose Hernandez ocorreu no canal oficial #amas do slogging e foi editado para facilitar a leitura.

Olá Julia Ng e em breve Aik Chiew! Obrigado por se juntar a nós! Gostaria de começar perguntando um pouco sobre vocês, sua experiência e envolvimento com APIs.

Julia Ng

Oi pessoal! Julia aqui da CoinGecko. Atualmente lidero Growth Marketing na CoinGecko e já trabalhei em empresas como Sephora (divisão SEA), TripAdvisor e uma startup chamada Yours Skincare. Tenho experiência em Comunicação de Marketing e comecei no ramo de agência de publicidade/eventos.



Em termos de minha experiência em API, entrei para a equipe de API CoinGecko no início do terceiro trimestre do ano passado. Tem sido emocionante trabalhar em estreita colaboração com Soon Aik Chiew, nosso líder de produto para API e o restante da equipe. Fico feliz em poder compartilhar mais sobre nossa API com a comunidade Hackernoon hoje 🙌

Esse é um histórico interessante, Julia Ng.

Como você está avaliando o processo de crescimento do reconhecimento e uso da API da CoinGecko? O que você está mais animado para mostrar às pessoas e quais são os maiores desafios para aumentar a adoção?

Julia Ng

Que bom que você perguntou! Sobre o crescente reconhecimento e uso - dentro da indústria de criptografia, a CoinGecko é uma autoridade e potência global em dados de criptografia, dado seu início há muitos ciclos de mercado de alta e baixa em 2014. A maior parte do que você vê na CoinGecko ( http://www.coingecko. com - na web e no aplicativo) e nosso agregador e rastreador DEX irmão, GeckoTerminal ( http://www.geckoterminal.com ) são acessíveis por meio de nossa API de dados criptográficos.



Em outras palavras, encontramos um mercado de produtos adequado à indústria de criptografia, onde novos projetos de criptografia, dApps (aplicativos descentralizados), carteiras e assim por diante, nos procuram para nossos preços de criptografia agregados de nível empresarial e dados de mercado, metadados , dados de troca descentralizada em cadeia (DEX).



Assim, quando se trata de aumentar a adoção, nosso principal desafio é alcançar novos usuários fora da indústria, onde nossa marca pode ser menos conhecida, bem como superar a concorrência de outros provedores de dados criptográficos, inovando continuamente em nosso produto e garantindo que atender nosso mercado com os dados que procuram, da forma mais precisa, oportuna e abrangente possível.

Julia Ng

Daí também o nosso Concurso de Redação e este AMA com Hackernoon! Haha

Em breve Aik Chiew

Olá Monica e todos, obrigado por nos receber! Sinta-se à vontade para me chamar de SA. Atualmente estou morando na Malásia, então se alguém estiver visitando, olá!



Passei a última década na indústria de tecnologia, inicialmente como consultor de UX e depois fazendo a transição para uma função de produto de tecnologia. API é uma iniciativa bastante nova na CoinGecko e tem sido uma curva de aprendizado, já que gerenciar tal produto era uma novidade para mim. Estamos constantemente absorvendo o feedback da comunidade, o que nos ajuda a melhorar e servir melhor nossos usuários.



Isso me mantém acordado à noite, pensando em como aprimorar nossa API para capacitar outras pessoas, seja auxiliando na tomada de decisões financeiras ou permitindo-lhes fornecer novas inovações financeiras. Ver como nossa API capacitou desenvolvedores, amadores e empresas em todo o mundo é realmente emocionante. Mal podemos esperar para conversar mais com vocês!

Viagem divertida! Em breve Aik Chiew para quem não sabe, pode explicar o que é API do CoinGecko? Quais são alguns de seus casos de uso?

Em breve Aik Chiew

Re: O que é API CoinGecko e alguns de seus casos de uso

A API CoinGecko ( http://www.coingecko.com/api ) permite que você obtenha programaticamente uma ampla gama de dados de mercado criptográfico, como preços ao vivo, capitalização de mercado, volume de negociação, dados históricos, metadados (imagens, categorias) e muito mais.



Além de criar aplicativos de análise de dados criptográficos e rastreadores de portfólio (como CoinGecko), é comum que projetos usem nossa API e forneçam dados de mercado ao vivo para seus usuários, enriquecendo seus aplicativos com dados históricos de gráficos de preços, metadados e muito mais. Muitos hobbyistas também gostam de usar nossos dados de API no Planilhas Google/Excel para acompanhar seu portfólio ou pesquisar oportunidades de investimento.



Existem muito mais casos de uso exclusivos, como chatbots e oráculos. Aqui estão algumas referências que podem ser úteis:

Julia Ng

Somando-se ao argumento de Soon Aik, os casos de uso da API CoinGecko abrangem desde uso individual/pessoal até projetos de criptografia e instituições de pesquisa. Por exemplo:



Casos de uso pessoal: acompanhamento de portfólio ou lucros e perdas

Carteiras como Metamask usam nossos dados de mercado de moedas para exibir alterações de preços criptográficos e consultar preços de tokens usando endereços de contrato.

Painéis analíticos DeFi e exploradores como o Zapper contam com nossos dados criptográficos para fornecer insights abrangentes de mercado tanto na web quanto no aplicativo.

A plataforma de pesquisa e visualização de dados Statista usa nossos dados de preços de moedas para seus gráficos interativos.



Adicionei algumas imagens aqui para facilitar a referência.

Julia Ng, interessante... Presumo que alcançar pessoas fora da criptografia com uma API seja a parte mais difícil de tudo

Que tendências você notou quando se trata de adoção de dapps e criptografia em geral? Que lugar a API da CoinGecko pode ocupar na atual indústria de criptografia?

Julia Ng

Em termos de tendências, a criptografia é uma indústria muito movida pelo sentimento e pela narrativa. Há um aumento notável nas inscrições/uso de API quando a criptografia está em um mercado altista, simplesmente porque novos projetos e inovações (como novos protocolos de camada de blockchain) surgem como resultado do otimismo.



Muito recentemente, os memecoins têm aumentado, o que resultou no ressurgimento dos bots de negociação do Telegram. Os bots de negociação de criptografia do Telegram oferecem aos traders uma vantagem porque são capazes de executar negociações em uma velocidade mais rápida do que conectar-se manualmente a um DEX. Esses bots do Telegram podem então contar com endpoints de dados DEX on-chain em nossa API para recuperar os dados de preço e mercado.



Sobre o tema dados DEX on-chain, gostaríamos de destacar que é nossa oferta mais recente e que vem ganhando força desde seu lançamento, há 2 meses! Os principais conjuntos de dados incluem pools de liquidez criptográfica, dados de token por endereço de contrato e dados de gráfico OHLCV. :estrelado:



Para aqueles que desejam explorar, há um total de 20 endpoints de dados DEX na cadeia .

Asher Umerie

Olá em breve Aik Chiew



Ótimos insights até agora!



Vamos conversar sobre dados. Como a CoinGecko garante a precisão e confiabilidade de seus dados? Você poderia nos explicar a metodologia usada para agregar e verificar esses dados?

Em breve Aik Chiew

Re: Garantindo a precisão e confiabilidade dos dados

CoinGecko agrega dados de preço, volume e liquidez de criptomoedas em vários tickers de mais de 1.000 bolsas em todo o mundo e calcula o preço de mercado de cada criptomoeda por meio de nosso algoritmo abrangente. Nossa metodologia está publicada em nosso site e se você estiver interessado em se aprofundar, aqui está nossa metodologia detalhada de agregação de preços .



Um aviso da minha parte: integramos mais de 1.000 exchanges , que é o maior número do setor, para garantir que forneçamos os preços médios globais mais precisos .

Asher Umerie

Obrigado por isso em breve Aik Chiew!



Com a proliferação de novas criptomoedas e tokens, como a CoinGecko decide quais incluir em sua plataforma de rastreamento?

Julia Ng

Asher Umerie Para ser listada na CoinGecko, uma criptomoeda deve primeiro ser negociável em uma bolsa rastreada pela CoinGecko. Temos critérios de listagem e processo de verificação rigorosos, onde nossa equipe de operações analisa minuciosamente pontos de dados como informações do site e da equipe, perfis de mídia social com um mínimo de seguidores e possui um explorador de blocos funcional para que nossos usuários possam verificar transações e monitorar a rede. atividade.



Se os ativos criptográficos forem negociados em uma bolsa descentralizada (DEX) suportada pelo GeckoTerminal, eles serão automaticamente listados no GeckoTerminal. Os usuários podem encontrar os tokens pesquisando o endereço do contrato na barra de pesquisa.



O que isso significa em relação à nossa API? – Por meio de nossos novos endpoints de dados DEX on-chain desenvolvidos pelo GeckoTerminal e acessíveis via API CoinGecko, os usuários podem obter dados para criptomoedas não listadas no CoinGecko . Isso significa ampla cobertura e acesso a 2,6 milhões de tokens e 2,9 milhões de pools de liquidez criptográfica (realmente precisos neste AMA).

Em breve Aik Chiew Isso é tão legal! Como os desenvolvedores podem aproveitar a API CoinGecko para aprimorar a funcionalidade de seus projetos de criptografia além do rastreamento de mercado e gerenciamento de portfólio? Algum recurso interessante que as pessoas deveriam conhecer?

Em breve Aik Chiew

Re: recursos interessantes!

Claro, temos alguns endpoints e casos de uso interessantes aqui:



1./search/trending - para obter moedas, NFTs e categorias que estão em alta no momento coingecko.com , com base em pesquisas de usuários.

- Dicas profissionais: além dos traders que usam esses pontos de extremidade para identificar possíveis oportunidades de investimento, observamos projetos da web3 aproveitando esses dados para explorar clientes e parceiros em potencial. 😏

2. /coins/id - para obter metadados abrangentes de uma moeda, como sites, links de mídia social, imagens e descrições, também inclui dados de pares de tickers e métricas exclusivas, como um número na lista de observação e contagens de votos no CoinGecko. 3. /global - para obter o valor de mercado total da indústria, inclui dados históricos , o que pode ser útil para acompanhar o crescimento da indústria ou até mesmo compará-lo com o valor de mercado do Bitcoin para obter dados de dominância do Bitcoin 4./categories - obtenha a lista completa de categorias suportadas no CoinGecko e, em seguida, obtenha uma lista de moedas em uma categoria específica com /moedas/ponto de extremidade de mercados .

Agora temos mais de 200 categorias com curadoria de nossa equipe; do memecoin à IA, e tudo o que o cripto-verso abrange, tudo sob o céu e além!

Uma coisa que os desenvolvedores gostam particularmente é a capacidade da nossa API de pesquisar os dados de uma moeda com um endereço de contrato, o que reduz o esforço e o tempo necessários para o mapeamento do ID da API.

Em nosso painel do desenvolvedor, também fornecemos alguns recursos úteis para aprimorar a experiência do desenvolvedor, como:

Visualização do histórico de uso de dados

Limite máximo de uso da API para evitar excesso

Gerenciamento de chaves API

Sheharyar Khan

Olá pessoal! Fico feliz em ter você aqui e muito animado para aprender mais sobre a API CoinGecko. Para começar, qual recurso da API CoinGecko que você gostaria que mais usuários conhecessem?

Em breve Aik Chiew

Olá, Sheharyar Khan. Obrigado por perguntar.

Se eu sugerisse apenas um recurso, seriam os dados da API DEX on-chain que Julia também compartilhou acima, que é a última adição de endpoints de API.



Sinta-se à vontade para saber mais sobre isso aqui: https://docs.coingecko.com/docs/endpoint-showcase#geckoterminal



Historicamente, a CoinGecko (e nossa API) tem se concentrado principalmente em fornecer preços agregados e dados de mercado, que é o motivo pelo qual a maioria de nossos usuários nos conhece. Muitas pessoas podem ainda não saber que também oferecemos dados NFT e DEX por meio de nosso site, aplicativo e API. Esperamos que mais pessoas os descubram e se beneficiem disso!



Dados NFT ( API ): rastreamos os preços mínimos de mais de 4.000 coleções em 11 redes blockchain.



GeckoTerminal (dados DEX onchain): rastreamos mais de 2 milhões de moedas em 145 redes blockchain.

Adrian Morales

Olá a todos, obrigado por se juntarem a nós! Quais você acha que são os recursos e diferenciais mais fortes do CoinGecko que o diferenciam de plataformas de dados criptográficos semelhantes?

Em breve Aik Chiew

Olá, obrigado por perguntar o que nos diferencia de outras plataformas semelhantes. Se eu fosse resumir, seria a profundidade e amplitude dos dados que fornecemos (conforme compartilhado acima), juntamente com uma equipe de suporte dedicada 24 horas por dia, 7 dias por semana, que garante a precisão e confiabilidade dos dados. O mercado cripto nunca dorme, temos que inovar constantemente com excelência tecnológica e operacional para acompanhar.

Em breve Aik Chiew e Julia Ng responderão como garantir a confiabilidade dos dados. Estou curioso sobre seu roteiro futuro. Há algum recurso ou melhoria futura que os usuários e desenvolvedores possam esperar?

Em breve Aik Chiew

Oi Mônica,

É claro que os usuários de API sempre exigem dados melhores e mais rápidos, bem como uma experiência de desenvolvedor superior.



Melhorar a qualidade dos dados e o desempenho do serviço tem sido um esforço contínuo de nossas equipes. Estamos ansiosos para levar isso para o próximo nível, oferecendo mais dados em tempo real e novos endpoints para desbloquear novos casos de uso para nossos usuários.



No que diz respeito à experiência do desenvolvedor, estamos explorando maneiras de tornar nossa API mais fácil de usar, como fornecer bibliotecas SDK e oferecer mais opções de entrega de dados.

Sheharyar Khan

Obrigado em breve! Seguindo o comentário anterior de Julia Ng sobre os casos de uso do CoinGecko; quem você diria que é o perfil de pessoa/usuário ideal para usar a API CoinGecko em geral? Os usuários de determinadas profissões (investimento, pesquisa, finanças, etc.) se beneficiariam mais com a API?

Julia Ng

Sheharyar Khan, vou intervir! Nossa persona ideal são definitivamente empresas que exigem nossos planos personalizados de mais alto nível 😉 Mas, falando sério - a persona ideal seriam as principais partes interessadas (como fundadores, gerentes de produto, desenvolvedores seniores) em empresas que precisam de preços criptográficos e dados de mercado, seja para construir um apresentam ou potencializam sua oferta principal. Os usuários de determinadas profissões, como você mencionou, investimento, pesquisa e finanças, também seriam definitivamente beneficiados, especialmente se estiverem procurando pesquisar sobre criptomoedas, tendências de mercado ou estratégias de negociação de backtest.

Adrian Morales

Como você diria que a CoinGecko se adapta ou planeja adaptar seu marketing para responder ao mercado de criptografia ocasionalmente volátil? Como são os tempos de baixa para a criptografia na CoinGecko?

Julia Ng

Independentemente do sentimento do mercado, ainda haverá projetos criptográficos sendo construídos no espaço. Tempos de baixa significam apenas que há menos atividade no mercado, mas isso nos permite nos acalmar, focar na melhoria do nosso produto, enquanto continuamos a comunicar essas melhorias aos projetos e usuários que considerariam a nossa API útil. Eles assumiriam a forma de guias, recursos de vídeo, boletins informativos e assim por diante.



Por falar nisso, adoraríamos ouvir a comunidade Hackernoon – que tipo de conteúdo em torno de nossa API despertaria seu interesse?

Olá a todos! Qual é a parte mais difícil de fazer marketing para um produto/site criptográfico?

Julia Ng

Ei, Jose Hernandez, na minha opinião, gerando demanda fora do mercado de criptografia existente, simplesmente porque nosso produto é consideravelmente um nicho. Se os usuários não desejam integrar uma API de dados de preços criptográficos, não há muito que possamos fazer, exceto continuar aumentando a conscientização e a educação sobre nossa oferta, para que, quando o fizerem, estejamos em primeiro lugar.

Em breve Aik Chiew imagino que seja um apelo constante por novos recursos. Isso me leva ao concurso de redação que CoinGecko está organizando no HackerNoon. Quais são suas esperanças para este concurso? Que tipo de envio você está procurando? Júlia Ng

Julia Ng

Mónica Freitas Adoraríamos ver submissões que explorassem como nossa API de dados criptográficos capacita desenvolvedores, comerciantes e projetos criptográficos a inovar. Pode ser aprofundar um caso de uso específico ou idealizar um caso de uso potencial que pode não existir tecnicamente hoje, como na interseção de IA + ML.



Além disso, também encorajamos envios que se aprofundem na cobertura e profundidade dos dados de ativos criptográficos, metadados, dados históricos e como eles podem ser usados para pesquisas, análises, estratégias de negociação e muito mais. Pontos de bônus se for específico da API CoinGecko!

Asher Umerie

Ótimas respostas até agora Julia Ng!



A IA é inegavelmente a delícia do momento. Nos últimos anos, pareceria que inovação = integração de IA. Sobre o tópico de interseção de IA/ML com sua API de dados criptográficos, quais são alguns casos de uso potenciais que você considera promissores?

Julia Ng

Asher Umerie Bem, alguns casos de uso promissores seriam a realização de análises ou https://www.coingecko.com/learn/bitcoin-price-prediction-machine-learning usando algoritmos de aprendizado de máquina (pense em redes neurais, análise de sentimentos), programação financeira ( ou seja, usando dados históricos e de preços em tempo real para projetar estratégias de negociação algorítmica, construir bots de atiradores) e assim por diante. Os criptobots de IA são outro segmento de casos de uso em potencial – existem https://www.coingecko.com/learn/ai-crypto-chatbot que revelam os dados corretos com base nas entradas do usuário, bots de alerta de preços, bots de negociação, bots de Telegram ( por exemplo, https://twitter.com/coingecko/status/1715035138135068901 ), apenas para citar alguns.



Para elaborar, por exemplo, você pode conduzir uma análise de sentimento usando algoritmos de aprendizado de máquina. Os usuários podem acessar o site e os metadados de mídia social de criptomoedas, disponíveis via API CoinGecko, e processar essas informações em um modelo de aprendizado de máquina, para identificar se a comunidade de mídia social de um projeto está crescendo ou estagnada, ou como identificar tendências com base em quantos os usuários colocaram uma lista de observação ou votaram positivamente em uma moeda ou token. Outro exemplo é empregar algoritmos que analisam metadados obtidos de nossa API, para verificar a legitimidade de sites ou sinalizar se sites são suspeitos ou maliciosos.



Para previsões de preços, pode ser tão simples quanto desenvolver um modelo de previsão de preços usando dados históricos de preços para uma ou algumas criptomoedas, ou algo mais complexo com base no volume de negociação e na atividade do pool de liquidez.

Asher Umerie

Coisas verdadeiramente emocionantes, Julia Ng!

Agradeço o fato de o blog CoinGecko cobrir essas aplicações potenciais de forma concisa. Sua equipe está fazendo um trabalho importante.

Asher Umerie

Em breve Aik Chiew esse é para você! Para desenvolvedores que são novos no uso da API CoinGecko, quais recursos ou suporte vocês fornecem para ajudá-los a começar de forma rápida e eficaz? Existem práticas recomendadas ou dicas que você recomendaria para maximizar o valor de sua API?

Em breve Aik Chiew

Olá Asher Umerie, para desenvolvedores que são novos na API CoinGecko, seja você um iniciante ou um profissional como Satoshi, não se preocupe, nós ajudamos você,



A equipe disponibilizou muitos recursos úteis, mas não se limitando ao seguinte:



Encorajamos fortemente todos os novos a começarem com este guia tutorial de 10 minutos . Concluir isso deve capacitá-lo a usar nossa API como um profissional!



Algumas práticas recomendadas também são mostradas aqui para você seguir.



A prática leva à perfeição! Comece assinando nossa API Demo primeiro gratuitamente e testando os endpoints gratuitos em nossa documentação da API . Você será um mestre em pouco tempo.



Asher Umerie

Obrigado em breve Aik Chiew!

Asher Umerie



Vamos inverter a pergunta anterior da Monica. Que tipos de envio você consideraria inadequados para este concurso?

Julia Ng

Asher Umerie Dado que a API CoinGecko fornece preços agregados de criptografia e dados de mercado , definitivamente preferiríamos que os envios se concentrassem ou incluíssem APIs de dados criptográficos (como a nossa), em vez de ancorarem totalmente na 'API criptografada', como em APIs de trocas criptográficas ( por exemplo, API Binance) ou API Bitcoin.



É totalmente aceitável que os envios contenham uma combinação de diferentes tipos de APIs, como em uma peça de comparação, desde que inclua nossa oferta de API.

Ótimos tópicos Julia Ng

Que conselho você daria aos escritores? Algum recurso que você compartilharia? Especialmente se eles escreverem sobre a API CoinGecko





Julia Ng

Mónica Freitas Confira nossas páginas de API e documentação de API ! Tudo, desde uma visão geral de nossos endpoints até como cada endpoint é usado em CoinGecko.com e GeckoTerminal.com e casos de uso, estão lá.

Se você precisar de mais inspiração, fornecemos uma lista de instruções para escrever em nossa página do concurso, para que a energia flua! Desejo a todos os escritores boa sorte :)

Asher Umerie

Isso é um encerramento para este AMA!



Obrigado Julia Ng e Soon Aik Chiew pelo seu tempo, respostas atenciosas e atenção aos detalhes. Estamos ansiosos para acompanhar sua jornada daqui em diante e ver o que você fará a seguir!



Para todos os escritores do HackerNoon, certifique-se de aproveitar os insights valiosos compartilhados durante esta conversa ao elaborar suas inscrições para o concurso de redação #crypto-api.



Mal podemos esperar para ler o que você descobriu!