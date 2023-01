Lições do meu primeiro emprego como engenheiro de software

LEARN MORE ABOUT @HOROSIN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Neste artigo, quero compartilhar pensamentos relacionados ao meu primeiro ano em meu primeiro emprego como engenheiro. Foi uma experiência transformadora. Eu era freelancer antes, mas fazer parte da equipe construindo projetos ambiciosos acabou sendo muito diferente. As lições descritas aqui se aplicam a conseguir este emprego, sobreviver no desconhecido e tirar o máximo proveito dele. Algumas coisas eram diferentes do que seriam hoje, pois no começo eu trabalhava principalmente no escritório.





A primeira empresa em que trabalhei era focada em bioinformática e biotecnologia. A ideia geral era trazer medicina personalizada para pacientes com câncer. Acreditávamos que poderíamos desenvolver terapias que mudariam o mundo e levar conforto a milhões de pessoas que sofrem em todo o mundo. Ideia fascinante, certo? Essas ideias atraem pessoas excepcionais e tive a chance de aprender com elas.

Se você gosta da empresa, basta se candidatar

Ouvi falar da empresa pela primeira vez em uma feira de empregos na minha cidade. Eu vi o estande deles enquanto tomava um café e gostei muito do design gráfico e de suas mensagens. Resolvi ir lá e me candidatar a uma vaga. Comentei isso com um amigo com quem participei do evento.





No entanto, fui conversar com outras empresas primeiro. Deixei meu currículo em estandes de algumas Big Tech e empresas conhecidas. Procurei o estande da empresa de bioinformática, mas não encontrei. Mais tarde descobri que era perto da escada que usei apenas uma vez.





Quando minha amiga e eu estávamos saindo da feira de empregos, ela me perguntou se eu havia conversado com a empresa e como tinha sido. Eu disse que não conseguia encontrá-los e que devíamos pegar algo para comer. Mesmo morrendo de fome, ela me convenceu a voltar e encontrar o estande.





Na época, eu estava procurando algo em meio período. Descobriu-se que eles não só não tinham vagas para iniciantes nem para estágios, mas o tempo integral era a única opção. Eles passaram algum tempo conversando comigo e me pediram para deixar meus dados de contato, apenas por precaução. Eles ligaram depois de alguns dias. O gerente de RH me disse que eles gostaram tanto de conversar comigo que decidiram me dar uma chance e me convidar para uma entrevista. E o resto é história.

Fique com bons mentores

Tive a sorte de trabalhar com um grande engenheiro sênior e proprietário do produto em meu primeiro projeto lá. Ele estava executando o projeto usando um sabor muito saudável do Scrum. Tinha a cabeça cheia de ideias, era muito forte tecnicamente e aberto a novas abordagens. Nós nos divertimos muito trabalhando juntos.





Ele foi trabalhar em outros projetos, mas ainda assim cooperamos. Quando outro desenvolvedor sênior que assumiu a liderança técnica deixou a empresa, tomei seu lugar. Pude seguir as lições do meu mentor (nem eu nem ele chamavam assim) e ter sucesso na função. Mantivemos contato durante os cinco anos que passei na empresa e nos apoiamos mutuamente.





Estamos realizando ligações semanais até hoje, discutindo problemas, trocando ideias e buscando feedback. Sua orientação foi fundamental para que eu chegasse onde estou.

O crescimento da empresa acelera o seu próprio

Quando entrei na empresa, o quadro de funcionários era de vinte e tantos. Quando eu estava saindo, passava de cento e cinquenta. Graças ao rápido crescimento, pude assumir novas funções, assumir mais responsabilidades e agregar mais valor. Isso significava um salário mais alto, mais influência e trabalhar em projetos de maior impacto.

Faça pausas

Pode parecer óbvio, mas a pandemia me mostrou que havia esquecido essa lição. Sempre que eu estava no escritório, meus colegas, especialmente meu mentor, me puxavam da mesa para fazer pausas regulares. Isso significava tomar café, jogar tênis de mesa, andar em círculos pelo prédio, almoçar, sair para tomar sorvete ou explorar cozinhas e salas de descanso espalhadas pelo complexo de escritórios. Isso pode soar como se estivéssemos esperando qualquer chance de evitar o trabalho. Não poderia estar mais longe da verdade.





Graças à sua experiência no trabalho de escritório, eles sabiam o valor de manter o equilíbrio adequado. Eu não seria tão eficiente e aprenderia tão rápido se não tivesse a chance de clarear a cabeça de vez em quando. Olhar para uma tela por oito horas seguidas também não é saudável.





Quando comecei a trabalhar remotamente, isso não era um problema porque eu viajava e trocava muito de espaço de trabalho. As pausas eram naturais. Mas quando entramos em confinamento, passei a maior parte do tempo em minha cidade natal. Eu não estava acostumada a me cuidar durante o horário de trabalho e tive que aprender de novo. Comecei a fazer caminhadas regulares ao longo do dia. E descobri que uma ótima desculpa para fazer isso é tomar um sorvete!

Soft skills são tão importantes quanto conhecimento técnico

O design e a codificação do sistema são apenas uma parte do trabalho de um engenheiro de software. Você precisa ser capaz de comunicar suas ideias a diferentes grupos de interessados. Espera-se que você seja o mentor de colegas mais jovens. Há muito trabalho com o produto, escrevendo documentação, entendendo requisitos e conversando com clientes em nossa linha de trabalho. Não negligencie habilidades não técnicas. O tempo investido em desenvolvê-los compensa. Disseram-me que minha escolha de desenvolver esse meu lado me ajudou a obter promoções subsequentes.

Assuma a responsabilidade e você crescerá

Comecei como iniciante e acabei com uma oferta para me tornar diretor de engenharia de software da empresa. Este caminho foi marcado por eu assumir responsabilidades adicionais e corresponder às expectativas.





Bons gerentes esperam que você seja proativo, aumente sua influência e ajude os outros. Quando você vê uma oportunidade de ajudar alguém, aproveite. Você pode obter visibilidade e mostrar suas habilidades em situações diferentes de suas tarefas diárias. Como eu realmente me importava em ajudar sempre que via espaço para minha contribuição, provei que posso confiar.





Mais responsabilidade geralmente significa maior remuneração, novos desafios e mais satisfação. Se não for esse o caso, você sabe que deveria procurar outra coisa!

Compartilhe conhecimento desde o início

Você pode pensar que, como engenheiro iniciante, ainda não está apto para ensinar outras pessoas. A realidade é que você teve a chance de aprender as mais novas tecnologias e novas formas de resolver problemas. Você pode ensinar não apenas pessoas do seu nível ou abaixo dele, mas também engenheiros muito mais antigos do que você.





Por causa da minha experiência como freelancer e meu amor pelo desenvolvimento de front-end, descobri surpreendentemente que tenho uma vantagem sobre os outros. Eu não era um dos melhores engenheiros, mas era um dos melhores da empresa no desenvolvimento de aplicativos do lado do cliente. Fui rapidamente encorajado por meus mentores a realizar alguns workshops internos.





Mais tarde, essa ideia evoluiu para mim, falando em várias conferências de tecnologia por ano e realizando ainda mais workshops. E isso me levou a escrever este blog.

Entrevista regularmente

Mesmo que você se sinta bem em uma determinada empresa, é essencial saber como o mercado valoriza suas habilidades. Por causa disso, desde o primeiro ano, fui regularmente entrevistado para novos empregos. Isso me deu poder de negociação, mas também me educou sobre o mercado. Usei o conhecimento dessas entrevistas para melhorar nossos processos internos de recrutamento e tarefas de programação usadas para selecionar candidatos. Lembre-se de que permaneci na referida empresa por quase cinco anos.

Se você quer algo, peça

Quer se trate de salário, termos de trabalho, folga prolongada ou transferência para um projeto diferente - certifique-se de perguntar antes de ficar frustrado. Ganhei muito sendo direto com minhas ideias e pedindo gentilmente as coisas que achava que melhorariam minha experiência na empresa. Na maioria das vezes, eu poderia justificar isso trazendo mais valor para meu empregador a longo prazo.





Depois de ler A semana de trabalho de 4 horas , soube que queria trabalhar remotamente. Me preparei, melhorei minha comunicação assíncrona, expus os prós e contras e marquei uma reunião com meu chefe. Tornei-me o primeiro funcionário remoto perguntando e declarando claramente o valor de uma mudança proposta.

Exercício

Eu sei, você provavelmente está cansado de ouvir que deve cuidar do seu corpo. A saúde era uma discussão interminável no escritório. Talvez porque trabalhássemos na área médica, as pessoas estavam brutalmente cientes da ciência relacionada ao exercício. Constantemente me perguntavam sobre meus objetivos de treinamento. Um colega, ao passar por mim no corredor, sempre dizia uma coisa - “Como está indo sua preparação para o triathlon?”. E eu nunca mencionei nenhum desejo de fazer isso, foi um empurrão sutil para começar a pensar nisso.





Então, fui intimidado a malhar? De jeito nenhum. Senti muito apoio e todo o conhecimento que precisava estava disponível durante os coffee breaks. Eu tinha um histórico com esportes profissionais (judô) e corri uma maratona um ano antes, mas faltou equilíbrio e rotina. Acabei malhando regularmente na academia do escritório antes, durante ou depois do trabalho. A motivação estava por toda parte.





Dependendo de quando eu fiz isso, serviu a uma função diferente. Fazer isso antes do trabalho ajudou a entrar no ritmo e pensar melhor. Exercitar-se durante o horário de trabalho era a melhor maneira de fazer uma pausa para depois superar o problema que parecia impossível. E malhar à tarde acabou sendo a melhor maneira de redefinir e fazer a transição para o foco pessoal pelo resto do dia. Optei por fazer um treino leve pouco antes do almoço, dividindo o dia em dois. Às vezes parecia que eu estava dobrando meu tempo produtivo.





Estou feliz por ter a motivação e a capacidade de cuidar de mim durante esse período. Eu estava gastando muito tempo trabalhando e aprendendo coisas novas. Ser capaz de manter meu corpo sob controle foi uma bênção.

Resumo

Como você pode ver, eu realmente gostei do meu primeiro emprego regular. Desejo que todos tenham a chance de trabalhar em um ambiente propício ao crescimento e amigável no início de sua carreira. Se você teve uma experiência menos agradável, espero que tenha aprendido algo com a minha.





Eu ficaria feliz em ouvir suas histórias e pensamentos.