Atualização das estatísticas da história do HackerNoon: leituras alimentadas pela Cloudflare

58% do público experiente em tecnologia bloqueia o Google Analytics e, portanto, usar o Google Analytics (como fazíamos anteriormente) para avaliar o interesse nos tópicos da história é problemático. A Cloudflare tem a vantagem de ser tão essencial para a forma como o conteúdo do nosso site é entregue, que seus servidores têm a chance de registrar o tráfego antes que um cliente possa bloqueá-lo. Os números de leitores das estatísticas de histórias do HackerNoon agora são alimentados pelo Cloudflare Analytics.

LEARN MORE ABOUT @RICHARDJOHNN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @RICHARDJOHNN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





Escritores, as estatísticas de sua história acabaram de melhorar! Se você publicou uma história em 20 de abril ou desde então, provavelmente verá um número maior de leituras em suas histórias. A razão para isso é que começamos a coletar dados do Cloudflare Analytics . Por que fizemos isso? Para relatórios de leitores mais precisos!





58% do público experiente em tecnologia bloqueia o Google Analytics e, portanto, usar a API do Google Analytics (como fazíamos anteriormente) para medir o número de leitores por história é problemático. A Cloudflare tem a vantagem de ser tão essencial para a forma como o conteúdo do nosso site é entregue, que seus servidores têm a chance de registrar o tráfego antes que um cliente possa bloqueá-lo. A abordagem da Cloudflare conta uma solicitação bem-sucedida para um URL que fornece conteúdo do tipo HTML. Dessa forma, obtemos uma visão direta do tráfego da história.





“Isso não significa que você pode procurar seus anunciantes e começar a exigir mais receita publicitária. Deve, no entanto, significar que agora você tem uma imagem mais precisa das demandas reais de recursos necessários para executar seu site.” - Matthew Prince de Cloudflare





Por que não? Bem, um motivo é que o Cloudflare inclui mais tráfego de bots e rastreadores em suas análises. Felizmente, podemos filtrar as visualizações de página pelo que a Cloudflare chama de botManagementDecision

de tal forma que o tráfego foi considerado de origem “provavelmente humana”. Você é um 'provável humano' lendo esta história? Então você contará para as leituras no topo desta página da história e os escritores verão isso em suas estatísticas da história . Aqui está o filtro usado na consulta GraphQL:





"pageviewsFilter": { "AND": [ { "botManagementDecision": "likely_human" }, { "datetime_geq": startDate, "datetime_leq": endDate }, { "requestSource": "eyeball" }, { "AND": [ { "edgeResponseStatus": 200, "edgeResponseContentTypeName": "html" } ] } ]





Esta foi a primeira vez que usei o GraphQL e, embora pareça haver uma espécie de documentação viva suportada, tive dificuldade em descobrir como obter os dados que queria. A maior parte de sua documentação era focada em firewalls e detecção de ameaças. Acabei abrindo a guia de rede do meu navegador para ver quais solicitações estavam sendo enviadas enquanto mudava os filtros enquanto visualizava seus gráficos em seu próprio site. Felizmente, consegui colá-los no GraphiQL , um cliente de código aberto para ajudá-lo a escrever consultas e verificar se estava obtendo as mesmas leituras de página vistas nos gráficos.





Eu realmente gosto da ideia de usar esses logs de servidor para baixar e executar o javascript no cliente. É mais eficiente e menos intrusivo. Seria bom remover o código do Google Analytics do nosso site, mas ainda dependemos dele para rastrear o tempo gasto nas páginas e alguns eventos de clique. E mantê-lo no site pode ajudar com o tráfego de pesquisa ;-) Talvez possamos lançar nosso próprio sistema lá no futuro.





Atualmente, ainda buscamos estatísticas apenas uma vez por dia, mas tentarei buscar essas estatísticas com mais frequência, portanto, fique atento a isso. Ok, então essa é a atualização, divirta-se! Você deveria estar vendo muito menos desses caras em sua história agora 🙂

Acesse https://app.hackernoon.com/stats hoje e veja por si mesmo!