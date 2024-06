Startup romena The Connecter garante rodada de pré-semente liderada por Hatcher+ e Startupbootcamp Austrália

A startup sediada em Bucareste, The Connecter, atinge uma avaliação pós-dinheiro de US$ 1,2 milhão após seu recente apoio de duas empresas de capital de risco proeminentes: Startupbootcamp e Hatcher+.





Startupbootcamp, a aceleradora líder da Europa com uma avaliação de portfólio de US$ 5,6 bilhões, selecionou The Connecter como um dos 10 principais candidatos entre 1,8 mil candidatos para seu programa de fintech sustentável. Este reconhecimento diz muito sobre o potencial do The Connecter para revolucionar e inovar no espaço fintech. Além disso, a Hatcher+, com sede em Singapura, juntou-se à ronda de financiamento, trazendo consigo a experiência do Fundo H2. Este empreendimento em estágio inicial é especializado no licenciamento de tecnologias de construção de portfólio baseadas em IA para construir portfólios diversificados e independentes do setor, capazes de gerar retornos robustos e previsíveis para os investidores.





No mundo interligado de hoje, o acesso aos serviços financeiros não é apenas um luxo, mas uma necessidade. No entanto, mais de 1,7 mil milhões de pessoas ainda não têm acesso a ferramentas financeiras básicas, enfrentando desafios assustadores como as transações internacionais, a desvalorização monetária e os riscos de custódia. Embora as finanças descentralizadas (DeFi) prometam soluções, as suas complexidades atuais deixam muitos à margem, com uma impressionante percentagem de 70% incapazes de navegar sem erros nas aberturas de contas sem assistência. Além disso, 50% das transações dos usuários terminam em falha.





Uma visão de inclusão: a abordagem do conector

Entre no The Connecter, um superaplicativo financeiro descentralizado com a missão de democratizar o acesso à riqueza e trazer os benefícios do DeFi para o mainstream. O Connecter foi projetado para pessoas comuns, oferecendo uma combinação perfeita de facilidade de fintech Web 2 com backend Web 3. Sua visão? Para conceder aos usuários a propriedade total de ativos, moedas estáveis, maior segurança e alcance global.





“ O Connecter é realmente uma questão de conexão em todos os sentidos. É conectar tecnologias existentes para formar tecnologias maiores, é conectar pessoas para formar novas experiências e é conectar pessoas à liberdade. Existem muitos problemas no que diz respeito aos nossos sistemas económicos prevalecentes que estão actualmente em vigor. Em primeiro lugar, a quantidade de dinheiro que as pessoas têm de pagar simplesmente para ter um local seguro para guardar o seu dinheiro e, depois, para realmente o utilizar. Em segundo lugar, a pouca acessibilidade que as pessoas têm essencialmente ao seu próprio dinheiro arduamente ganho. E em terceiro lugar, as diversas violações de privacidade que ocorrem em sistemas económicos centralizados e regulamentados. O Connecter aborda e fornece soluções para todos esses problemas, permitindo que os indivíduos tenham autonomia, acessibilidade e utilização de suas próprias finanças arduamente conquistadas. Quando imagino o potencial do The Connecter, vejo-o realmente mudando a forma como nós, como humanos, interagimos e percebemos a realidade em que operamos atualmente. Vejo o The Connecter eliminando a corrupção, aumentando a liberdade individual e devolvendo o poder às pessoas. Vejo o The Connecter mudando o mundo para melhor em seu nível mais fundamental. ” - Paige Soponar, COO e cofundadora do The Connecter





Design centrado no usuário: o diferencial do conector

No centro do sucesso do The Connecter está sua abordagem centrada no usuário, apoiada pela experiência em UI baseada em evidências de seu departamento de P&D, estreitamente afiliado à Ásia-Pacífico YNBC. Com um cofundador especializado na psicologia da adoção tecnológica em massa, o The Connecter garante uma experiência de integração sem atritos que é particularmente crucial para os recém-chegados ao mundo da criptografia e do DeFi.





Definindo novos padrões: os recursos do conector

O que diferencia o The Connecter de seus concorrentes é seu compromisso com ativos do mundo real (RWA) e serviços públicos, operando dentro de uma estrutura B2B2C. Além disso, possui uma verdadeira acessibilidade global, com suporte para mais de 130 opções de pagamento diferentes, incluindo os principais cartões como Mastercard e Visa, bem como plataformas populares como Revolut e Western Union. O agregador de pagamentos do Connecter aumenta significativamente as taxas de sucesso de transações em impressionantes 80%, ao mesmo tempo que oferece aos clientes as taxas mais baixas do mercado de forma consistente.





“ A promessa do Connecter representa mais do que apenas uma solução DeFi. Incorpora um movimento em direção à inclusão e capacitação financeira, alimentado por tecnologia de ponta e apoiado por investidores de primeira linha. À medida que o The Connecter continua a preparar o caminho para um futuro financeiro mais acessível e democratizado, está preparado para revolucionar a forma como interagimos e entendemos as finanças. ” - Eduard Soponar, CEO e cofundador do The Connecter.





