Homem branco

Na semana passada, descrevi como Sam Bankman-Fried era o tipo certo de garoto branco e como ele se inclinou para essa persona para convencer o estabelecimento financeiro ocidental e a indústria de criptografia a ignorar suas deficiências e não fazer muitas perguntas. Aqui está como ele descreve o que fez em suas próprias palavras para Vox :





Sim. Ele Ele. eu tinha que ser. É disso que as reputações são feitas, até certo ponto. Eu me sinto mal por aqueles caras que se fodem com isso, com esse jogo idiota que acordamos ocidentais, onde dizemos todos os shibboleths certos e então todo mundo gosta de nós.





Das consequências que começamos a ver esta semana da fraude aparentemente épica do SBF, talvez a vítima mais significativa seja a provável insolvência e potencial falência do credor cripto Genesis, que poderia ser mega o suficiente para também derrubar sua empresa-mãe, proeminente empresa de capital de risco. Grupo de Moedas Digitais (DCG). O melodrama Genesis/DCG – que também inclui a empresa irmã do Genesis, o fundo de ativos digitais Greyscale – é particularmente impactante porque afeta diretamente o maior produto de investimento em Bitcoin listado em qualquer bolsa, o GBTC. A razão pela qual o GBTC é tão importante para nós, traders de criptomoedas, é que ele contém um dos maiores estoques de Bitcoin. Se os investidores – voluntariamente ou não – tiverem permissão para resgatar ações do GBTC por BTC ou USD, isso pode desencadear a próxima queda brutal no preço fiduciário do Bitcoin e outras moedas de merda.





Agora que a imagem incomparável da SBF foi destruída, os investidores recuperaram sua capacidade de fazer contas e ler declarações públicas. Eles começaram a fazer perguntas a todos e não dão a ninguém o benefício da dúvida por causa de algum aspecto do condicionamento social que permitiu que seu cérebro racional silenciasse seu instinto ou cérebro de lagarto.





O objetivo desses ensaios é alterar seu pensamento para o futuro. Quando chega a próxima pessoa que diz as coisas “certas”, veste as roupas “certas”, frequentou as escolas “certas”, fala/tem a aparência “certa”, sai com as pessoas “certas” e é promovida pelos meios de comunicação “certos”, espero que você desconsidere tudo isso e se concentre na verdade que é evidente na matemática e nas declarações públicas apresentadas.





Neste ensaio, vou mergulhar no negócio de gerenciamento de dinheiro digital e quebrar a novela Genesis/DCG/Grayscale… GGG G-Unit! E quando o ensaio chegar ao fim, apresentarei uma rubrica para avaliar um meio potencial de lucrar com essa carnificina.





Mas primeiro, semelhante a como comecei a primeira parte desta série, vamos revisitar a Pax Americana e fazer um pouco mais de teorização racial. Barry Silbert, o homem no topo deste império DCG / Genesis / GBTC instável, é apenas uma folha para um ponto mais amplo que estou tentando fazer ao longo desta série sobre como os estereótipos impedem a capacidade dos investidores de gerenciar riscos adequadamente. Todas as informações apresentadas neste ensaio são públicas há muitos anos - mas ninguém se preocupou em fazer perguntas porque Barry Silbert se encaixa no molde como o tipo de cara em quem você confia no mundo dos negócios da Pax American (ou seja, um cara branco confiante dizendo todas as coisas certas). Para ser claro, não estou dizendo que sua brancura foi de alguma forma um condutor dos eventos reais que ocorreram com Genesis / DCG / Greyscale (GBTC). Tudo o que estou dizendo é que, por ser branco, ele parecia confiável e, como resultado, os investidores o seguiram cegamente, sem se aprofundar em como todas as peças de seu império se encaixavam. Isso não é uma acusação de ser branco – é uma acusação do sistema e sua disposição de ignorar as deficiências de alguém porque eles parecem de uma certa maneira e dizem as coisas “certas”. Não conheço o homem – nem somos conhecidos – e não tenho nenhuma exposição financeira a seu reino. Com isso, vamos começar analisando como esse sistema falido funciona e como algumas pessoas conquistam a confiança de seus colegas sem levantar mais questões.

Pepe Village precisa de um gerente de dinheiro

A menos que você queira armazenar sua riqueza em dinheiro físico ou ouro e conduzir todas as transações face a face, é impossível autocustódia de seus ativos no sistema TradFi analógico. Você simplesmente tem que confiar seus ativos a bancos e gerentes de dinheiro. Esses intermediários permitem que o dinheiro e os ativos se movam do ponto A para o ponto B.





Como sabemos, há uma quantidade significativa de confiança envolvida. Você confia que o banco não está fazendo empréstimos ruins que irão prejudicar sua capacidade de pagar seu depósito. Você confia que a pessoa ou organização que administra seu dinheiro não irá apenas roubá-lo ou enviá-lo para investimentos duvidosos.

Diante da necessidade de confiar em seus intermediários financeiros, como você escolhe qual pessoa ou organização deve administrar seu dinheiro? Vamos realizar um pequeno exercício de pensamento bobo.





Imagine que existe uma aldeia chamada Pepe Village. Os habitantes da Aldeia Pepe são criaturas do tipo homem-rã verde. Pepe Village é bastante isolada. Eles não recebem muitos visitantes humanos regulares, mas estão conectados à nossa civilização por meio da troca de memes conosco. Vender esses memes para humanos rende muito dinheiro aos Pepes, que eles querem usar para investir no futuro.





A vila, embora não seja muito visitada por humanos, assiste MUITA TV. Os shows no ar vêm da Pax Americana, então Pepe Village está muito atualizado com a cultura da Pax Americana.





Um dia, oito vendedores visitam Pepe Village. O objetivo de cada pessoa é convencer Pepe Village a permitir que eles administrem a riqueza da aldeia.





São dois vendedores, um homem e uma mulher, que a Pax Americana chama de “brancos”.





São dois vendedores, um homem e uma mulher, que a Pax Americana chama de “negros”.





São dois vendedores, um homem e uma mulher, que a Pax Americana chama de “asiáticos”.





E há dois vendedores, um homem e uma mulher, que a Pax Americana chama de “hispânicos”.





Esses apelidos seriam estranhos para os aldeões se não fosse pela grande quantidade de TV que assistem. Os aldeões assistiram à TV o suficiente para saber o que esses termos significam na Pax Americana.

O Conselho de Anciãos da Vila Pepe se reuniu para receber cada vendedor e ouvir sua proposta.





Cada arremesso foi exatamente o mesmo.





“Olá, meu nome é blá, blá, blá.”





“Eu trabalho para blá, blá, blá.”





“Você deveria confiar em mim porque estudei finanças em blá, blá, blá.”





E por último (e o mais importante):





“Eu cobro uma taxa de administração de 2% e meu histórico é blá, blá, blá.”





Apresentada a oitava pessoa, o Presidente Pepe deu início à reunião para que o conselho decidisse a quem confiar as poupanças da aldeia.





“Nossa, estou confuso”, disse o Presidente Pepe. “Além dos gêneros diferentes, todos os vendedores tinham o mesmo nome, frequentavam a mesma universidade, estudavam a mesma coisa, usavam as mesmas roupas e perdiam o mercado na mesma proporção. Até cobram o mesmo preço.”





“Espere um minuto – essas pessoas vêm de diferentes raças”, um dos outros membros do conselho, Wojak, entrou na conversa. “É assim que eles chamam na TV. A TV apresenta cada corrida de forma diferente – então, se apenas seguirmos o que a TV nos diz, certamente seremos capazes de escolher a pessoa mais confiável.”





“É uma ótima decisão, Wojak”, respondeu o presidente Pepe. “Eu sei que você assiste mais TV do que qualquer um na aldeia. Você pode nos dizer qual raça a TV diz ser mais confiável?





“Eu realmente assisto muita TV”, disse Wojak. “Normalmente, foi isso que aprendi. Os hispânicos do sexo masculino parecem estar sempre fazendo trabalhos manuais, como construção ou paisagismo. As mulheres são empregadas domésticas ou babás. Seus chefes geralmente são os brancos. Nenhuma dessas coisas para mim diz que os hispânicos sabem alguma coisa sobre como administrar dinheiro.”





“Os asiáticos parecem ser bons em matemática e ciências. Sempre os vejo interpretando papéis em que são bons alunos nessas disciplinas. E também os vejo operando muitos pequenos negócios em partes da cidade que os grandes negócios de propriedade de brancos não tocam, como os guetos negros do centro da cidade. Embora a TV diga que eles são inteligentes e trabalham duro, eu realmente não os vejo administrando o dinheiro dos outros em grande medida. Eles também são apresentados como mansos e socialmente desajeitados às vezes.”





“Os negros parecem sempre pobres. Eles estão sempre lutando em suas partes dilapidadas da cidade. Há muita violência sempre que vejo programas com os negros. Mas às vezes eu os vejo driblando ou jogando e pegando bolas e os brancos parecem gostar de vê-los fazer atividades atléticas. Mas nunca os vi administrando dinheiro ou administrando empresas grandes e importantes.”





“Os brancos parecem estar sempre no comando. Realmente não importa a circunstância - os personagens brancos estão sempre em uma posição de poder e parece que todos os admiram. Acho que eles devem saber administrar melhor o dinheiro e são os mais confiáveis.”





O presidente Pepe parecia bastante satisfeito com a análise de Wojak. "Bem, aí está. Devemos escolher o vendedor branco masculino ou feminino. Wojak, o que a TV diz sobre se homens ou mulheres são mais confiáveis?”





“Devemos definitivamente confiar mais nos homens do que nas mulheres quando se trata de finanças”, respondeu Wojak. “Eu assisto a esses canais de entretenimento financeiro e eles sempre têm mulheres atraentes entrevistando homens poderosos que parecem comandar todos os principais negócios financeiros.”





O presidente Pepe assentiu e acrescentou: “Alguém no conselho se opõe à escolha do vendedor branco para administrar nossos ativos?”





Ninguém desafiou o presidente Pepe.

ABC da gestão de ativos

Com esse pequeno experimento mental fora do caminho, deixe-me pular da minha caixa de sabão e pular para a carne de como essa situação DCG / Genesis / GBTC (a G-Unit) aconteceu.





Como é impossível autocustódia de seu patrimônio no sistema TradFi, você deve confiá-lo a um gestor de ativos. Isso significa que todos na indústria podem ser péssimos em seus empregos e ainda assim ganhar dinheiro. E como é muito mais fácil ser ruim em seu trabalho do que bom, os gerentes de ativos precisam erguer fossos em torno de seus negócios para proteger sua capacidade de continuar sendo medíocres.





É muito difícil e caro abrir um negócio de gestão de ativos. Existem muitas regras que você deve seguir e, para garantir que esteja de acordo com essas regras, você deve contratar uma ampla gama de especialistas, cada um focado em uma área específica - o que pode ser muito caro.





A única maneira de ganhar o jogo é administrar um grande conjunto de ativos. Isso porque, para quem quer contratar uma gestora de recursos, o maior diferencial tende a ser a taxa de administração – e gestoras de fundos com AUMs maiores têm muito mais flexibilidade na hora de definir suas taxas. (Como um aparte rápido, você pensaria que os históricos e o desempenho passado seriam o maior fator de diferenciação - mas a realidade é que é tão difícil superar o mercado por um longo período de tempo que os históricos dos gerentes de ativos tendem a ser muito semelhantes e difíceis de distinguir.)





Os custos para administrar o negócio não aumentam muito à medida que seus ativos sob gestão crescem. Operar um fundo com US$ 1 milhão em AUM não é significativamente mais caro do que operar um com US$ 1 trilhão em AUM.





Isso significa que quanto maior o AUM, mais um gerente pode baixar os preços e ainda ter altas margens de lucro. O resultado disso é um oligopólio natural no mercado. Como os custos são relativamente fixos, independentemente do AUM, grandes fundos podem facilmente colocar gerentes de AUM menores fora do negócio, reduzindo suas taxas a níveis abaixo do que os gerentes menores podem cobrar.





Portanto, para que os novos participantes entrem com sucesso no jogo de gerenciamento de ativos, eles precisam oferecer um produto que seus concorrentes não tocarão. Lembre-se de que apenas alguns anos atrás, a criptografia era intocável para empresas como Blackrock e Fidelity, mesmo com a demanda significativa por um produto rastreador de Bitcoin.





Na época, muitas pessoas queriam aproveitar o retorno financeiro do Bitcoin, mas não queriam realmente usar a tecnologia. Configurar uma carteira, armazenar com segurança sua chave privada e encontrar uma troca confiável para comprar Bitcoin era muito trabalhoso. Assim como a maioria das outras commodities ou moedas, esses investidores queriam um produto negociado em bolsa que pudessem simplesmente comprar com fiduciário em sua conta de corretagem. E por esse privilégio, eles estavam dispostos a pagar taxas de administração exorbitantes.





Em quem os potenciais investidores em Bitcoin devem confiar para gerenciar sua exposição ao Bitcoin? Bem, existe tal homem branco, e seu nome é Barry Silbert. Gosto de me referir a ele carinhosamente como Sr. Shillbert , porque ele é um promotor desavergonhado de si mesmo e de seus produtos financeiros. Ele conhece o ABC:





Sempre





ser





C perdendo

Em Bitcoin Nós Confiamos

Apesar de muitos esforços de muitos grupos diferentes para garantir a aprovação de um da SEC, acabou ficando claro que um fundo negociado em bolsa (ETF) - pelo qual um gerente aceita dinheiro ou Bitcoin de um investidor e o usa para criar unidades do ETF, que então negociar em uma bolsa de valores na capital da Pax Americana, na cidade de Nova York – não estava nas cartas dos investidores americanos. Reconhecendo que a falta de um ETF criou uma demanda reprimida significativa de investidores menos experientes em tecnologia que procuram entrar na ação do BTC, o Sr. Shillbert encontrou uma maneira de criar a próxima melhor coisa.





Ele desenvolveu um trust – o Greyscale Bitcoin Trust (ou GBTC) – do qual os investidores poderiam criar ações oferecendo USD ou BTC. Depois de seis a doze meses, um investidor poderia converter suas ações no fundo para um título negociado nas folhas rosa . Ah, e esqueci de mencionar – esse produto era um pouco como o Hotel California. Depois de fazer o check-in, você não pode fazer o check-out. Era (e continua sendo) impossível resgatar suas ações GBTC. Uma vez investido, a única saída é vender o GBTC a qualquer preço que ele alcance no mercado. Se não houver compradores, você está preso.





Embora não estivesse no quadro principal da NYSE, qualquer pessoa com uma conta de corretora capaz de negociar ações dos EUA poderia comprar GBTC. Com sua criação, muitos investidores que queriam colher os benefícios da visão de Lord Satoshi sem realmente acreditar em seus ensinamentos agora podiam entrar em ação.





Talvez a coisa mais importante a lembrar sobre o GBTC seja que ele carrega uma taxa de administração extremamente alta de 2,00%. Para contextualizar, o SPDR S&P 500 ETF – um dos instrumentos financeiros mais negociados no mundo – cobra 0,0945%. O Sr. Shillbert é capaz de cobrar tanto porque é um processo tão complicado, caro e demorado para configurar uma confiança desse tipo, nenhum produto Bitcoin ETF foi aprovado e nenhum gestor de ativos tradicional queria tocar no Bitcoin no começo – o que significa que nenhuma empresa maior conseguiu tirá-lo do mercado oferecendo taxas mais baixas. Resumindo, as pessoas estão dispostas a pagar a taxa porque não houve concorrência e estavam desesperadas por exposição quando o preço do Bitcoin estava se valorizando.





Como resultado, o GBTC é uma máquina de impressão de dinheiro e a joia da coroa do império criptográfico do Sr. Shillbert. As taxas cobradas pela Greyscale financiam tudo o mais que o Sr. Shillbert faz na indústria. O Sr. Shillbert construiu negócios inteiros em torno do crescimento do AUM do GBTC. Uma vez que o dinheiro entrava, não podia sair, e era hora de pagar taxas de administração ao Sr. Shillbert.

círculos

Quero agradecer à DataFinnovation por este artigo , que apresenta os pequenos jogos que o Sr. Shillbert provavelmente estava jogando com DCG, Greyscale e Genesis.





Segundo eles, assim funcionava o joguinho de fumaça e espelhos do Sr. Shillbert.





O objetivo: aumentar o AUM do GBTC e reduzir as taxas de administração de 2% sobre o capital retido.

Vamos ver o que este gráfico ilustra.





Etapa 1 - Inclua Capital no Gênesis





A Genesis e a Gemini firmaram uma parceria pela qual a Gemini emprestaria o capital de seu cliente à Genesis por uma taxa. Isso foi chamado de produto Gemini Earn. Como usuário do Gemini, você pode prometer seu BTC ou USD e receber juros do Gemini. A Gemini pegou esses fundos e os emprestou ao Genesis a uma taxa mais alta do que pagou aos usuários por meio do Earn. Agora, Genesis tinha muito capital para emprestar. Lembre-se – a Genesis está no negócio de empréstimos criptográficos.





Não sei se essa foi a única maneira pela qual a Genesis financiou sua carteira de empréstimos. O trabalho de um credor é tomar empréstimos baratos com base na força percebida de seu balanço / perspicácia de gerenciamento de risco e emprestar a uma taxa mais alta. Devo supor que a Genesis foi capaz de tomar empréstimos de outras empresas a taxas atraentes com base na percepção de que, até recentemente, era a maior e mais bem administrada empresa centralizada de empréstimos criptográficos.





Etapa 2 - Criar GBTC com dinheiro emprestado





A Genesis emprestaria Bitcoin para empresas como a agora extinta Three Arrows Capital (3AC) e BlockFi, e essas empresas dariam a volta por cima e dariam seu Bitcoin emprestado à Grayscale para criar ações GBTC. (Sabemos que a 3AC era a maior empresa a fazer esse comércio, pois detinha tantas ações que precisava declará-las à SEC.)





Captura de tela de um recorde trimestral histórico dos maiores detentores de GBTC

3AC e outros participaram desse comércio porque as ações GBTC que eles criaram eram negociadas com prêmio no mercado aberto. O GBTC negociou com um prêmio porque levou seis meses para criar ações - o que significava que, mesmo com o aumento da demanda por GBTC durante o recente mercado de alta, as únicas ações disponíveis para compra eram aquelas criadas seis meses antes. Isso levou a uma situação em que havia mais demanda para comprar GBTC do que vendedores dispostos. Como resultado, os compradores estavam preparados para pagar mais do que os ativos Bitcoin subjacentes valiam, a fim de colocar as mãos no pouco GBTC disponível e ganhar exposição, sem ter que passar pelo processo de compra do próprio Bitcoin.





Basicamente, o processo ficou assim:

3AC pega emprestado o BTC do Genesis. A 3AC entrega o BTC para a escala de cinza e cria ações GBTC para si mesma. Em seis meses, a 3AC recebe as ações do GBTC e espera vendê-las com um prêmio no mercado.





Etapa 3 - Emprestar USD contra garantia GBTC





Lembre-se de que a Genesis está emprestando dólares da Gemini e seu produto Gemini Earn. Ele está pagando uma taxa por esse dólar, então precisa encontrar alguém para emprestar o dólar para que possa obter lucro. A Genesis procurou empresas como a 3AC e disse: “Ei, obrigado por criar todas essas ações GBTC com minha empresa irmã Greyscale! Já que eles não vão gerar lucro para você até que você possa vendê-los daqui a seis meses, que tal entregá-los a nós como garantia em troca de um empréstimo em dólares?” A 3AC concordou e ficou feliz em obter liquidez imediata em dólares americanos sobre o lucro que não esperava por mais seis meses. Sabemos que a 3AC emprestou até US$ 2 bilhões usando esse método circular, gerando muitas taxas para o Genesis. O Sr. Shillbert não transa de graça.





E esses $ 2 bilhões é como Su Zhu e Kylie Davies, os princípios por trás do 3AC, conseguiram viver sua fantasia de Big Pimpin '. Infelizmente para eles, como a maioria dos sonhos, eles acordaram e faliram antes de receber o iate.





Etapa 4 - Mercado, por favor, não caia





Infelizmente, todo esse festival idiota circular foi baseado no fato de o GBTC continuar a negociar com um prêmio. Como o prêmio se transformou em um desconto em 2021, empresas como 3AC e BlockFi não podiam pagar pelos empréstimos em dólares que haviam contraído do Genesis. Como eles haviam dado o GBTC ao Genesis como garantia para seus empréstimos em USD, quando o valor do GBTC caiu, eles correram o risco de precisar colocar garantias adicionais para cobrir a perda de valor do GBTC.





Para colocar isso em termos leigos: quando você contrai um empréstimo desse tipo, você dá ao credor uma certa quantia de ativos em troca para que, se você não puder pagar o empréstimo, eles possam pelo menos reaver os ativos que você prometeu - também conhecido como sua garantia - e recupere algumas de suas perdas. Se o valor do ativo que você prometeu cair, você precisará fornecer mais para manter o valor acordado de sua garantia. Por quê? Bem, se os credores simplesmente permitissem que o valor da garantia de um mutuário continuasse caindo sem exigir que eles depositassem mais, poderia chegar a zero e anularia todo o objetivo de manter a garantia em primeiro lugar - que é ter seguro contra perdas a totalidade do dinheiro que você emprestou.





Ser obrigado a colocar mais capital dessa maneira também é conhecido como chamada de margem. Se uma entidade tomadora de empréstimo que enfrenta uma chamada de margem deixar de oferecer mais garantias, ela entrará em default em seu empréstimo.





Como o valor dos outros ativos que possuíam estava explodindo simultaneamente – veja TerraLuna – 3AC, BlockFi, etc. corriam o risco de não ter os fundos necessários para pagar uma chamada de margem.





Nos passos DCG, o dono da Greyscale e Genesis, que não queria que os 3ACs e os BlockFis do mundo fossem chamados de margem (porque então eles não seriam capazes de recuperar os fundos que haviam emprestado a essas empresas). Para evitar isso, o DCG tentou impedir que o preço do GBTC caísse ainda mais, aumentando o patrimônio e usando o caixa em seu balanço para aplicar pressão de compra e comprar o GBTC no mercado aberto. Sem surpresa, eles falharam.





Como você pode ver na captura de tela acima das participações do GBTC, o DCG é agora o maior detentor do GBTC. A postagem da DataFinnovation apresenta uma linha do tempo sobre como o DCG interveio como comprador de último recurso.





Uma questão que sempre me incomodou é como o DCG financiou suas compras de GBTC. O Sr. Shillbert é um financista experiente. E nas finanças você sempre, sempre, sempre usa o dinheiro dos outros. Agora, sabemos que o DCG pegou dinheiro emprestado do Genesis. Embora não esteja confirmado para que o DCG usou esses fundos, é possível que o DCG tenha emprestado da Genesis para que pudesse comprar o GBTC. Isso explicaria por que o DCG precisava emprestar centenas de milhões do Genesis, enquanto a Greyscale estava gastando centenas de milhões de dólares em taxas de administração.





A DCG conseguiu empréstimos baratos com base na excelente reputação da Genesis como a melhor loja de empréstimos criptográficos. Como uma empresa de investimentos, se a DCG tivesse ido ao mercado por conta própria para levantar esse capital, teria feito muito mais perguntas sobre por que precisava tomar dinheiro emprestado e, por fim, pagar uma taxa mais alta em um tamanho muito menor.





Dívida incobrável





Em uma tentativa de atrair o máximo de capital possível para o GBTC, o Sr. Shillbert e seus colaboradores destruíram efetivamente o Genesis e o DCG. Isso ocorre porque 3AC, BlockFi e muitos outros que colocaram esse comércio em default em seus empréstimos. Ficaram inadimplentes porque:

O GBTC passou de prêmio a desconto. O GBTC era a garantia subjacente a todos esses empréstimos e, quando o GBTC perdia valor, os empréstimos tornavam-se inadimplentes. O colapso do Terra afetou muitos dos tomadores de empréstimo do Genesis, de modo que qualquer outra garantia fornecida para seus empréstimos em BTC e USD também foi descartada. Lembre-se de que Bitcoin, Ether e todo o complexo de shitcoin caíram de 50% a 90% nas semanas após o colapso do ecossistema Terra. E o golpe de misericórdia foi o golpe estupendo executado com perfeição pelo benfeitor branco SBF. A Alameda também emprestou da Genesis, e não consigo imaginar que eles também não tivessem o comércio premium do GBTC.



PAUSA





Todos esses são problemas do Genesis, não problemas de DCG ou escala de cinza. Como esse contágio de crédito se metastatizou no estágio 4 do câncer de crédito e se tornou uma ameaça à vida de toda a G-Unit? O Sr. Shillbert fornece algumas pistas em uma atualização recente.

Lembrem-se, pessoal, o Sr. Shillbert é um excelente financista e contador. Aqui está o meu palpite sobre o que está acontecendo com esses empréstimos entre empresas.





Em uma crise de crédito, os empréstimos ruins só são reconhecidos como tal quando os credores param de emprestar. Os empréstimos à 3AC no balanço patrimonial da Genesis sempre foram mal subscritos. No entanto, mesmo após a falência da 3AC, ainda há chance de recuperação. Mas ninguém sabe qual será a porcentagem de recuperação - e, portanto, a porcentagem de recuperação é o que alguém está disposto a negociar. Por exemplo, se o DCG estiver disposto a comprar empréstimos 3AC ao par, e o DCG assumir um horizonte de tempo de dez anos que o 3AC será capaz de pagá-los integralmente devido a um aumento nos preços das criptomoedas. Então, a Genesis consegue vender um ativo de dívida 3AC para a DCG a 100 centavos de dólar (em vez de, digamos, 0, 10 ou 20 centavos de dólar).





O Sr. Shillbert nos disse que o DCG assumiu os empréstimos 3AC da carteira de empréstimos do Genesis – então a única pergunta é: quanto o DCG pagou por eles? Em um sentido puramente contábil, se o DCG pagar o par, o Genesis é solvente. Isso é bom... certo? No entanto, como a DCG pagou pelo ativo? O Sr. Shillbert nos disse que a Genesis emprestou à DCG o dinheiro com o qual ela comprou ativos no balanço patrimonial da Genesis, acredito, a avaliação mais favorável para a Genesis (que é o par). Este é um pouco de mão esquerda, transação fugazi mão direita. A dívida incobrável foi transferida de um membro da G-Unit para o outro. Mas se você está tentando preservar a aparência de que o Genesis é um credor sólido, a execução desse truque contábil atinge esse objetivo.





Bem, então certamente o Genesis cobraria de um membro de sua família G-Unit uma taxa de juros de mercado? Novamente, nós realmente não sabemos, porque o Sr. Shillbert não nos disse a taxa exata, ou qualquer coisa além disso, foi uma “transação de mercado”. Mas o Sr. Shillbert tem braços de T-Rex, então eu não ficaria muito confortado com essa afirmação.





Ao contrário do que acreditávamos há vários meses, o DCG não investiu nenhum dinheiro novo no Genesis. Os empréstimos 3AC radioativos foram removidos da vista e da mente até que FTX / Alameda explodiu. Genesis teve exposição lá também.





Outras dívidas do DCG incluem:

$ 575 milhões emprestados da Genesis para fazer “investimentos” e recomprar ações da DCG. Linha de crédito de US$ 375 milhões .





O DCG com certeza está acumulando muitas dívidas - cerca de US $ 2 bilhões no total. Agora, isso não é um grande problema quando sua joia da coroa GBTC está gastando $ 400 milhões por ano em taxas de administração, como estava a caminho antes da crise criptográfica do verão, quando o BTC estava em $ 30.000. Mas agora que a taxa de execução é de $ 200 milhões em BTC $ 16.000, o jogo DCG Jenga é um pouco mais instável.





Agora, Lil Wayne nos disse o que fazer em situações:





https://www.youtube.com/watch?v=WpQrAbkM3dI





Eles ficam vacilantes vacilantes, wa a vacilantes vacilantes

Wa um wobblety wobblety

Solte, solte como se estivesse quente

Obviamente, a queda adicional nas garantias de Bitcoin, Ether e shitcoin - juntamente com o que provavelmente é um buraco do tamanho de Júpiter no balanço patrimonial do Genesis após a explosão do FTX / Alameda - foi demais para Shillbert projetar financeiramente sua saída. Se fosse de qualquer outra forma, certamente o Sr. Shillbert faria o mesmo truque com a DCG comprando dívidas incobráveis do Genesis ao pedir dinheiro emprestado ao Genesis.





Estou supondo aqui - mas suspeito que quem estava fornecendo o capital para o Genesis emprestar provavelmente fechou as torneiras. E sem acesso à pólvora externa, os créditos do filme começaram a rolar na G-Unit.





Por fim, a matemática dura e fria e a alavancagem excessiva forçaram marretas socialmente condicionadas a sair dessa e se tornarem investidores perspicazes mais uma vez. Há tantas perguntas sobre o que realmente está acontecendo dentro da G-Unit. Mas eu sei de uma coisa, lendo o que li sobre a situação e usando minha cabeça, DCG e Genesis são intocáveis. E, obviamente, meus sentimentos são compartilhados, caso contrário, o Genesis não estaria à beira da falência.





O resultado de tudo isso é que o DCG tem algumas escolhas difíceis a fazer. O Sr. Shillbert permitirá que o dinheiro novo receba uma parte do fluxo de receita da taxa de administração do GBTC? O Sr. Shillbert despejará mais GBTC no mercado para levantar dinheiro para tapar buracos de capital na G-Unit? O Sr. Shillbert habilmente usou o dinheiro de outras pessoas até agora. Ele vai mergulhar em seus próprios bolsos fundos para salvar seu império?





Todos os caminhos levam ao GBTC e ao fundo Greyscale. A escala de cinza é o único ativo bom que gera muito dinheiro dentro da G-Unit. O desconto do GBTC aumentará quando o DCG for forçado a possivelmente vendê-lo? Acontecerá algo com a Greyscale que dissolveria o Trust, o que permitiria aos detentores do GBTC capitalizar o desconto de 40%?





Agora que entendemos as maquinações desse homem branco em particular, podemos ganhar algum dinheiro? A próxima seção deste ensaio será uma discussão técnica sobre como negociar esse deslocamento no mercado.

O comércio

GBTC está com desconto. Existem dois negócios aqui que devemos avaliar.





Negociação 1 (preço Bitcoin / USD neutro):

Venda USD, compre GBTC. Abra um swap perpétuo curto de Bitcoin/USD ou uma posição curta de futuros de Bitcoin/USD para proteger a exposição de Bitcoin/USD. Aguarde até que o desconto se transforme em um prêmio ou o GBTC possa ser resgatado ao par. Se GBTC oscilar para um prêmio, venda GBTC, compre USD. Em seguida, feche a posição de derivativos curtos. Se o GBTC puder ser oferecido por BTC ou USD, resgate o GBTC. Se você receber BTC, venda-o por USD. Em seguida, feche a posição de derivativos curtos.





Negociação 2 (Bitcoin longo / USD):

Venda USD, compre GBTC. Aguarde até que o desconto se transforme em um prêmio ou o GBTC possa ser resgatado ao par. Se GBTC oscilar para um prêmio, venda GBTC, compre USD. Se o GBTC puder ser oferecido por BTC ou USD, resgate o GBTC. Se você receber BTC, venda-o por USD.





Custos de Financiamento / Cobertura

O custo dos derivativos é o desconto anual obtido em 23 de novembro de 2022 do contrato futuro de Bitcoin / USD BitMEX de 30 de junho de 2023, XBTM23.





Sempre que avaliamos operações de arbitragem, devemos considerar o financiamento e o custo de oportunidade do capital.





O GBTC deve ser totalmente financiado. Seu corretor não lhe dará alavancagem. Portanto, você precisa emprestar dólares ou usar o capital em dólares que você possui. Em ambos os casos, há um custo. Vamos supor que você usaria USD que possui livre e desimpedido para comprar GBTC. Dado que posso comprar uma nota do Tesouro dos EUA de dois anos a aproximadamente 5% ao ano (PA), esse é meu custo (ou custo de oportunidade) de capital.





Em seguida, temos que considerar quanto custaria proteger nosso risco Bitcoin / USD se conduzirmos esse preço de negociação (ou delta) neutro. No momento, os swaps perpétuos e os contratos futuros estão sendo negociados em sentido inverso. Isso significa que o preço futuro é menor do que o preço à vista. Portanto, como detentor de um contrato curto, pagamos pelo privilégio de lucrar se o preço do Bitcoin/USD cair.





Infelizmente, não há muita liquidez em contratos futuros com vencimentos superiores a seis meses. Isso significa que o custo de captação de derivativos não pode ser conhecido a priori. Se demorar muito para o desconto do GBTC se transformar em um prêmio ou para o GBTC ser resgatado ao par, estaremos sujeitos ao preço de rolagem de nossos contratos futuros.





Se formos conservadores e presumirmos que levará dois anos para realizar uma saída aceitável desse comércio, a tabela acima lista os custos desse comércio. A receita é o desconto de 40% (a partir de 23 de novembro de 2022), ou qualquer que seja o seu nível executado, do GBTC no mercado. Nos níveis atuais, esse comércio tem 25% de suco (40% de receita de compra com desconto e, eventualmente, venda ao par vs. 15% de custo de financiamento e cobertura da posição).





O prêmio ou desconto do GBTC está positivamente correlacionado com a taxa de variação do preço do Bitcoin. Se o preço do Bitcoin estiver acelerando rapidamente para cima, o GBTC será negociado com um prêmio. Se o preço do Bitcoin estiver acelerando rapidamente para baixo, o GBTC será negociado com desconto. É importante entender que o preço nominal do Bitcoin não é relevante. GBTC a $ 16k Bitcoin está com desconto hoje porque o Bitcoin atingiu um pico de $ 69k. GBTC em $ 10k Bitcoin em 2020, quando o Bitcoin estava caindo de $ 3k- $ 4k, estava em alta. Esta é uma variável dependente do caminho.





Bitcoin / USD (amarelo) vs. GBTC Premium / Desconto (branco)

Portanto, se você acredita que um fundo foi atingido no preço do Bitcoin, bastaria que a direção do preço mudasse e o GBTC poderia se tornar um prêmio. Portanto, para aqueles que acreditam que estamos no fundo, esta é uma ótima maneira de estimular um longo comércio tendencioso. Isso ocorre porque você obtém o desconto extra do GBTC. Os custos de financiamento ainda são aplicáveis. Digamos que você acredite que o sentimento mudará nos próximos 6 meses, com o Bitcoin subindo rapidamente de $ 16.000 para $ 30.000 e o GBTC passando de um desconto de 40% para um pequeno prêmio.

O fato de o Bitcoin ter dobrado não é uma renda extra. Isso ocorre porque você poderia ter acabado de comprar Bitcoins físicos sem se envolver nessa estratégia. Portanto, a renda extra incremental para uma aposta longa direcional em Bitcoin é de 36,5%.





“Cryptohayes, você está fazendo algum desses negócios?”





Minha resposta? Não agora. Há outro custo de oportunidade não quantificável do risco de capital que é evidente em qualquer um dos cenários – bloquear o escasso capital em USD em uma negociação com um prazo indeterminado. Não sei quando a ação do preço do Bitcoin será revertida, nem quando, se é que alguma vez, poderei resgatar minhas ações GBTC ao par.





Estou feliz em sentar no Tesouro dos EUA com meu fiat sobressalente. Isso porque o mercado de Treasuries é o mais líquido do mundo. Se houver um ativo criptográfico seriamente em dificuldades que seja vomitado em uma dessas falências, quero estar pronto com pólvora seca. A negociação do GBTC será líquida agora, pois a volatilidade em seu preço e o desconto aumentam na queda. À medida que o inverno criptográfico se instala e a volatilidade despenca junto com os volumes de negociação, todos os tipos de criptoativos e derivativos se tornarão ilíquidos e o GBTC não será um valor atípico. Resumindo, é uma grande porta de entrada, pequena porta de saída. E como um operador experiente em ações de mercados emergentes, sei que devo evitar essas configurações de negociação.





Como sempre, essa é apenas minha opinião, não um conselho financeiro - por favor, faça sua própria pesquisa.

Como resgatar

A incapacidade de sair do motel de baratas GBTC é uma coisa boa e ruim para os mercados de capitais criptográficos. É uma coisa boa porque, se houvesse uma maneira fácil de resgatar GBTC nesses níveis com grandes descontos, isso significaria uma enorme quantidade de vendas físicas de BTC ocorreria. Os detentores do GBTC resgatariam suas ações para capturar o prêmio e depois despejar o BTC que receberam, ou o Trust despejaria o BTC em seu nome e daria aos investidores USD em troca de seu GBTC. De qualquer maneira é Bad News Bears.





Como é basicamente impossível resgatar o GBTC, esse capital é uma colheita madura para a máquina de cobrança de taxas de gerenciamento do Sr. Shillbert. Dei uma olhada detalhada no prospecto do GBTC para testar essa suposição. Aqui está o que descobri sobre os meios pelos quais o GBTC pode ser resgatado:





Caminho de resgate 1: 75% ou mais dos acionistas votam para dissolver o Trust





Este é um obstáculo muito alto para forçar um fechamento. Portanto, considero altamente improvável que um número díspar de acionistas possa ser convencido a votar para resgatar o fundo. Dado que nem todas as ações são negociadas publicamente no Trust, mesmo se você quisesse comprar todo o GBTC publicamente disponível e votar pela dissolução, você ainda não seria capaz de acumular o suficiente para atingir o limite de 75%.





Se a DCG não estivesse a bordo, uma vez que detém aproximadamente 10% das ações em circulação, você precisaria de 83,33% dos acionistas restantes para votar sim. Isso torna ainda mais difícil prevalecer.





Caminho de Resgate 2: O patrocinador decide dissolver o Trust





Em 23 de novembro de 2022, o Trust tinha ativos avaliados em aproximadamente US$ 10,2 bilhões. Isso significa que a Greyscale – e, por extensão, o Sr. Shillbert – arrecada US$ 204 milhões por ano em taxas de administração. A quantidade de trabalho necessária para receber o referido dinheiro é próxima de zero. Portanto, por que diabos você decidiria voluntariamente dissolver a confiança? Obviamente, você não faria isso.





Caminho de resgate 3: A SEC concede uma isenção do regulamento M





Essa isenção basicamente permite que os detentores de GBTC resgatem no NAV do fundo. A Greyscale está atualmente processando a SEC para obter essa isenção para o Trust. O argumento é simplesmente que, como a SEC não permitirá que o GBTC se converta em um ETF, a SEC deveria conceder uma isenção. Não posso prejudicar a probabilidade de que esse processo prevaleça, mas, de qualquer forma, não teremos mais clareza sobre o pensamento do tribunal até o primeiro trimestre de 2023. Portanto, é impossível saber a probabilidade de sucesso desse caminho e, se for bem-sucedido , quanto tempo vai demorar.





Mas, vamos supor que haja 50% de chance de sucesso no próximo ano. Isso significa que há 50% de chance de você pagar todas as taxas de financiamento e administração por um ano e poder resgatar - e, por outro lado, há 50% de chance de pagar todas as taxas de financiamento e administração por um ano e não conseguir resgatar.

Todo esse trabalho e risco por 12,45%. Isso está longe de ser um comércio slam dunk, mas pode valer a pena uma mordidela. Dito isso, eu ainda não faria esse comércio, pois meu escasso capital fiduciário ficaria bloqueado por 1 ano e incapaz de participar de outras oportunidades desconhecidas de criptografia em dificuldades.

Maturidade

Nosso garotinho branquinho mastigador de pepino é apenas um garoto porque seu golpe era muito flagrante. Como parasita, você não quer matar o hospedeiro. É melhor que o hospedeiro viva e você os sangre lentamente.





O homem branco já foi menino, mas aprendeu o valor da paciência. O esquema de taxa de administração do GBTC é uma operação muito melhor do que roubar descaradamente $ 10 bilhões de dólares do dinheiro de seus clientes. É muito melhor ganhar o pão de cada dia de participantes dispostos. O Sr. Shillbert nunca forçou ninguém a investir no GBTC. Cada proprietário deste produto o fez de bom grado. E embora eles possam gritar e gritar sobre por que é contra os melhores interesses dos investidores do GBTC retardar o processo de resgate, quando se trata disso, todos os que possuem este produto sabiam que não poderiam sair quando o compraram. Além disso, se quiserem sair, têm um mercado público ao qual podem recorrer onde há compradores, embora a um preço muito mais baixo, dispostos a comprar GBTC caso desejem vender.





Se você achar este conto um pouco vago, estranho e engraçado, boicote os mercados financeiros parasitas da TradFi que permitem esse comportamento. Se você quiser cripto, vá para sua bolsa favorita e compre Bitcoin ou outros criptos e retire-os imediatamente para sua própria carteira de hardware como um Ledger. Pare de comprar produtos financeiros fugazi como o GBTC. Não continue a habilitar operadores lisos como o Sr. Shillbert. Lord Satoshi deu a todos as ferramentas para se tornarem sua própria instituição financeira. Se você se recusar a se aquecer na luz do Senhor, não fique chateado quando tiver que jantar com o diabo.