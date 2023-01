“Hackers for Hire” é uma indústria em ascensão que exige considerações éticas

O custo de contratar um hacker pode chegar a milhares de dólares para um hack bem executado. Os hackers de chapéu branco de sites freelancers como Fiverr ou Upwork podem sondar sua segurança, seja em seu site ou nas credenciais que você usa online, porque a melhor maneira de se esconder ou se proteger de um criminoso é saber como eles pensam. O Facebook oferece recompensas de até US$ 40.000 para qualquer hacker inteligente o suficiente para detectar bugs. Alguns hackers autônomos tentarão invadir empresas com as quais ainda não estão trabalhando, apenas para mostrar as vulnerabilidades em seus sistemas e se oferecer para corrigi-los.

Quando você pensa em um hacker, um homem com uma máscara de Guy Fawkes vem à mente. A cara da rebelião, um rebelde trabalhando para desmantelar o capitalismo, mas o fato é que como muitas ideias perpetuadas pela mídia, os hackers não são o que você vê na TV ou exatamente como os hackers sensacionalistas dos noticiários. É verdade que muitos vazamentos de dados foram causados por hackers e eles são responsáveis por muitos crimes cibernéticos, mas os hackers também podem ser benéficos para a sociedade em geral. Na verdade, os hackers éticos têm uma demanda tão alta que o custo de contratar um hacker pode chegar a milhares de dólares por um hack bem executado.

Você também pode conseguir hackers por US$ 5 a hora, mas isso realmente depende do que se espera que o hacker faça. Os hackers de chapéu branco de sites freelancers como Fiverr ou Upwork podem sondar sua segurança, seja em seu site ou nas credenciais que você usa online, porque a melhor maneira de se esconder ou se proteger de um criminoso é saber como eles pensam.

Os hackers também são conhecidos por expor cônjuges trapaceiros, alterar suas notas na faculdade ou obter acesso ao celular pessoal de alguém.

É um negócio arriscado, mas negócios são negócios, mesmo que às vezes caiam entre as áreas cinzentas do certo e do errado.

O negro e o questionável

Existem sites de hacking que anunciam abertamente seus serviços, desde esvaziar contas bancárias até hackear a conta de mídia social de alguém. De acordo com anúncios na internet, as taxas desses serviços criminosos podem chegar a US$ 10.

O SecureWorks informou que, caso um hacker seja contratado para drenar uma conta bancária online, ele terá que pagar ao hacker uma pequena porcentagem do valor total que receber.

A obtenção de acesso não autorizado a qualquer conta de mídia social devolveria ao comprador uma média de US$ 129.

Embora contratar um hacker não seja ilegal em si, se você contratar um hacker para fazer algo ilegal, você será implicado no crime e poderá ser condenado se for pego.

O Branco e Legal

O Facebook realmente oferece recompensas de até $ 40.000 USD para qualquer hacker inteligente o suficiente para detectar bugs. Seu programa Bug Bounty é amplamente conhecido e os vencedores foram enviados para DEFCON, bem como receberam uma recompensa monetária.

Além do gigante da mídia social, existem certas empresas de antivírus, como a Kaspersky, que podem ser pagas para lançar ataques em vários sites, a fim de testar a força de sua segurança.

Os hackers também podem fazer parte da equipe de segurança de uma empresa, em que seu trabalho é simplesmente tentar invadir o mainframe da empresa e corrigir os problemas de segurança. Alguns hackers autônomos tentarão isso em empresas com as quais ainda não estão trabalhando, apenas para mostrar as vulnerabilidades em seus sistemas e se oferecer para corrigi-los - eles são chamados de hackers de chapéu cinza , em oposição aos hackers de chapéu branco que são oficialmente recrutados pela própria empresa. Mas a principal diferença entre um hacker de chapéu cinza e um hacker de chapéu preto é o fato de que eles não têm nenhuma intenção maliciosa. Se a empresa rejeitar seus serviços, eles não tentarão chantageá-los, ao contrário do que fariam os hackers de chapéu preto.

As áreas cinzentas e escuras

E se você fosse enganado e apenas um hacker pudesse rastrear o golpista ou canalizar os fundos que foram retirados de você de volta para sua conta? Isso é considerado fraude ou crime, se você estava apenas pegando de volta o que foi roubado de você?

Os hackers ajudam seus clientes a se livrar da chantagem e a recuperar o que foi roubado deles, roubando-o de volta. Embora possa não ser considerado legal, se o criminoso original não puder apresentar queixa alegando que não deseja se revelar, quem seria o mais sábio? As autoridades terão um caso a menos para se preocupar e a vítima terá recuperado o que foi perdido.

Os hackers também podem ser usados para derrubar fotos ou vídeos de forma rápida e eficaz, sem ter que passar pelos canais oficiais habituais, razão pela qual às vezes os criminosos conseguem ser mais eficientes do que as autoridades, porque simplesmente não têm nenhum oficial preto e branco regulamentos que os policiam e eles não precisam se reportar a um superior.

No final das contas, existem algumas definições claras do que é certo e do que é errado quando se trata de contratar um hacker, mas também existem algumas áreas obscuras que podem justificar o uso de seus serviços ilícitos. Embora, independentemente do motivo pelo qual você planeja contratar um hacker, isso sempre será feito por sua conta e risco, porque eles são hackers afinal de contas e, se quiserem, podem usar as informações que você forneceu e usá-las contra você. .