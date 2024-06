Aplicativo HackerNoon V1.9: conheça todas as atualizações

Olá hackers!





Já faz um tempo desde a nossa última grande atualização do aplicativo, mas finalmente chegou! Deixe-nos apresentar nossos novos recursos - conheça a versão 1.9 do aplicativo móvel do HackerNoon.





Baixe ou atualize o aplicativo na Apple App Store aqui e Google Store aqui .

O que está na sua tela inicial?

Se você comparar seu aplicativo antes e depois da atualização , notará algumas diferenças em sua tela inicial, ou seja, cartões de histórias maiores para histórias de tendências e todas as opções de tradução disponíveis no HackerNoon.









Se escolher um idioma, você será direcionado para uma página que apresenta histórias de tendências e uma compilação de artigos em diversas categorias de tecnologia, todos apresentados no idioma desejado.





Novos ícones pixelados no rodapé





Olhando para o rodapé do seu aplicativo, você notará novos ícones pixelados. Eles mantiveram o mesmo significado da versão original do aplicativo, exceto pelo ícone de escrita que substitui a página de histórias de tendências e direciona você para um novo painel de escrita .









Aprenda a escrever no aplicativo móvel aqui .

Oculte sua lista de reprodução

Lembra do recurso da lista de reprodução ?





Bem, agora você pode ocultar o ícone da lista de reprodução da tela principal. Basta arrastar o ícone para onde você deseja ou acessar as configurações do perfil e clicar em “ocultar ícone da lista de reprodução”.









Modo claro versus modo escuro

Nossos desenvolvedores também lançaram os modos claro e escuro de acordo com sua preferência. Basta alterar as configurações do seu telefone e você verá o aplicativo se adaptar.









Isso é tudo, pessoal!

Fique ligado para mais recursos e não se esqueça de atualizar o aplicativo !