Grupo misterioso tenta apagar dezenas de sites respeitáveis da pesquisa do Google

Um grupo misterioso chamado 'Video Industry Association of America' está tentando limpar as páginas iniciais de dezenas de sites respeitáveis da pesquisa do Google. Os alvos, acusados de violar a política antievasão da DMCA, incluem Verizon, Pinterest e Engadget. O Google diz que está ciente desses avisos fraudulentos, mas, até agora, eles não estão isentos de danos.





Nos últimos anos, os detentores de direitos autorais pediram ao Google para remover bilhões de links para conteúdo supostamente pirateado.





A maioria desses avisos DMCA aponta para material infrator, mas ocasionalmente erros são cometidos, o que pode causar sérios danos. Pior ainda, o DMCA também é abusado por golpistas para ganho pessoal.





Nas últimas semanas, vimos uma nova onda de pedidos de remoção suspeitos. Esses avisos não são avisos DMCA padrão, mas apontam links que supostamente contornam as restrições DRM, o que viola a política antievasão do DMCA.





O Google lida com esses avisos da 'Seção 1201' fora do sistema de remoção regular, o que significa que eles não estão listados no relatório de transparência pública. No entanto, eles são enviados para o arquivo de remoções do Lumen, onde identificamos dezenas dessas remoções duvidosas.

“Associação da Indústria de Vídeo da América”

Duas semanas atrás, vimos vários avisos que listavam o “Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos” como remetente, supostamente agindo em nome da “Associação da Indústria de Vídeo da América”. Na época, o Copyright Office confirmou que eles foram enviados por um impostor .





Nos últimos dias, vimos vários avisos semelhantes e, desta vez, a Video Industry Association of America está listada como remetente e detentora dos direitos autorais. No entanto, muitas perguntas permanecem.





Em primeiro lugar, não temos conhecimento de nenhuma organização legítima que se autodenomine "Video Industry Association of America". Mas, mesmo que acreditássemos nisso, a solicitação de remoção em si é bastante confusa, como mostra este exemplo .





A organização 'americana' inicia um pedido em russo e acha difícil construir frases adequadas em inglês. Em outro aviso, ela denuncia sites e aplicativos que burlam a proteção de direitos autorais dos serviços de streaming, classificando-os como “ cracks de software ”.





As coisas ficam ainda mais problemáticas quando olhamos para os URLs que são relatados. Embora incluam ferramentas como DVDFab e YouTube-rippers, que alguns detentores de direitos consideram problemáticos, vários sites legítimos também são visados.

Alvos incluem Verizon, The Verge e Quora

Por exemplo, este aviso inclui as páginas iniciais de provedores de Internet como Spectrum, Xfinity e Verizon, bem como os sites de notícias Wired, The Verge, USA Today e Techradar.





Em alguns casos, os avisos listam artigos que explicam como as pessoas podem baixar conteúdo de serviços de streaming como o Netflix. No entanto, eles apontam principalmente para opções legais, como este artigo da Wired sobre o recurso de visualização offline da Netflix.





Esta é apenas a ponta do iceberg. Também vimos Engadget, CNBC, CNET e muitos outros sites de notícias visados. Mesmo Quora, PureVPN e Pinterest não conseguem escapar da ira da Video Industry Association of America.





Sites legítimos removidos do Google

A boa notícia é que o Google não tomou nenhuma ação em resposta à maioria dessas solicitações de remoção. No entanto, nem todos os sites tiveram essa sorte . Os veículos de notícias menores Fossbytes.com , Techloot e Robots.net tiveram suas páginas iniciais apagadas dos resultados de pesquisa do Google .





O TorrentFreak conversou com o co-fundador da Fossbytes, Adarsh Verma, que disse que essas alegações prejudicam a reputação da publicação e levam a uma redução no tráfego.





Além da página inicial do Fossbytes, um artigo explicando como as pessoas podem baixar legalmente vídeos da Netflix também foi removido dos resultados de pesquisa do Google.

O Google está ciente do problema

A Fossbytes relatou o problema ao Google, que informou ao site que não há um processo oficial de contra-notificação para essas remoções antievasão. Como tal, os URLs permanecem desindexados por enquanto.





“Não há nenhum processo de contranotificação formal disponível sob a lei dos EUA para evasão, então não restabelecemos esses URLs”, respondeu o Google, solicitando uma explicação detalhada do site.





A resposta acima vem de um e-mail que o Fossbytes compartilhou com o TorrentFreak. Isso revela alguns detalhes interessantes que não estão disponíveis no banco de dados Lumen, incluindo o nome, endereço de e-mail e geolocalização do representante da 'Video Industry Association of America'.





Como pode ser visto acima, o remetente está localizado na Rússia e se identifica como “Wolf Fang”, que não é um nome típico, nem mesmo na Rússia. O endereço de e-mail, que não publicaremos, vem do Gmail e faz referência às presas de outro animal.

O Google está ciente do problema

Falando com o TorrentFreak, um porta-voz do Google diz que a empresa está ciente da atividade fraudulenta e está tomando medidas.





“Estamos cientes desses avisos fraudulentos. Temos vários mecanismos para detectar abusos e estamos sempre fazendo melhorias em nossa abordagem. Nossos esforços de transparência são projetados para ajudar terceiros, incluindo jornalistas, a identificar esses tipos de problemas e, quando eles vêm à tona, restabelecemos os URLs conforme apropriado”, diz o Google.





Com base na resposta do Google, parece provável que Fossbytes, Robots.net e outros sites sinalizados erroneamente possam esperar que seus links reapareçam nos resultados de pesquisa do Google eventualmente.

Por enquanto, permanece um mistério quem está por trás desses avisos. Não nos surpreenderia se a “Associação da Indústria de Vídeo da América” fosse realmente um concorrente direto das ferramentas de extração de fluxo e de evasão de DRM que são relatadas.





Esta é uma estratégia que vimos várias vezes no passado. Um concorrente segmenta URLs de aplicativos e sites concorrentes, portanto, seu próprio site terminará em primeiro lugar nos resultados de pesquisa do Google.

Nesse caso, no entanto, a pessoa em questão está chamando muita atenção, adicionando centenas de URLs perfeitamente legítimos às solicitações de remoção.