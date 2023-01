Fundadores e lutadores de MMA são mais parecidos do que você pensa

A vida de fundador de uma startup na Alemanha definitivamente não é o caminho certo para todos. A maioria das start-ups tem que passar por uma jornada difícil que raramente se assemelha a uma carreira no ambiente corporativo clássico. Fundador sempre tem que lidar com recursos limitados e aguentar a névoa da guerra (também conhecida como falta de processos maduros e sistemas estáveis) A questão de transformar uma ideia em produto, mesmo em uma empresa séria tem em comum com o momento em que dois lutadores treinados em frente um do outro em uma gaiola e medindo quem é o melhor em uma comparação física pode ser honestamente permitido.

E se os fundadores de startups aprendessem artes marciais mistas - ou lutadores de artes marciais mistas fundassem uma startup. . .

Um mergulho multidimensional em dois mundos diferentes - que são muito mais parecidos do que alguns podem pensar.





Uma visão do momento mais secreto e vulnerável durante uma luta de artes marciais mistas: eu deito de costas, meus braços protegendo minha cabeça, meu rosto. Sinto a força com que meu oponente desfere um soco após o outro, após uma tentativa de queda falhada e tecnicamente ruim de minha parte, idealmente sentado em cima de mim. Sinto cada vez mais socos passando pela minha guarda.





Silêncio na minha cabeça. Eu sinto minha respiração. Neste momento, sei que devo agir. Sei que tenho que escolher a estratégia certa ou vou perder essa luta agora. É incrivelmente difícil manter o foco neste momento. A situação parece desesperadora.





Devo bater? Desistir desta vez? Eu ouço a respiração do meu oponente. Disparar tantos socos é extremamente exaustivo. Ele tenta acabar comigo. Eu me forço a me concentrar.





Eu analiso. E aí está. Um momento. Eu aperto meu joelho, empurro meu quadril para cima e deslizo meu oponente sobre mim. Empurro minha cabeça sob seu corpo, agarro seu pulso, puxando seu braço em direção ao quadril.





O automatismo, o padrão aprendido e treinado durante anos, toma conta. Ponte, role e estou livre. A adrenalina bate. O gongo da rodada redime…





A questão de qual é exatamente a tarefa diária e árdua de transformar uma ideia em produto, até mesmo em uma empresa séria, acumulando dependências e responsabilidades, atendendo a um mercado com clientes reais e, assim, obtendo sucesso econômico, tem em comum com a momento em que dois lutadores treinados em frente um do outro em uma jaula e medindo quem é o melhor em uma comparação física pode ser honestamente permitido.





Mas se você olhar o esqueleto de uma luta (eu sempre me refiro à competição esportiva) em detalhes e abstrair isso, as lutas diárias pelas quais você passa como fundador não parecem tão estranhas.





A seguir, usarei vários exemplos para mostrar o que esses dois tópicos têm em comum e, principalmente, quais abordagens você pode adaptar e aplicar para avançar em ambas as situações. Como fundador de uma startup e lutador de artes marciais mistas.

Semelhança Um: Recursos Voláteis

Para ser sincero: a vida de fundador de uma startup na Alemanha definitivamente não é o caminho certo para todos. A maioria dos fundadores de startups vive bem longe do que a maioria de nós chama de “boa vida” no início de suas carreiras.





É totalmente normal ter que lidar com salários baixos (às vezes nem existentes) e longas horas enquanto trabalham duro em ideias que podem não funcionar no final após anos de compromisso e mortificação.





Além disso, os fundadores sempre precisam lidar com recursos limitados e enfrentar a névoa da guerra (também conhecida como falta de processos maduros e sistemas estáveis).





Como você pode imaginar lendo a introdução acima, na maioria das vezes, um lutador está em uma situação bastante comparável e (porque rápido) desconfortável. O tempo está se esgotando, as próprias forças diminuem e a pessoa se sente puxada para o próprio vórtice de perder, de desistir.





A verdade é bem simples: seja você um fundador ou um lutador, no momento de decidir homenagear os recursos cada vez menores e realmente desistir, no momento em que fica claro que você vai perder.





Uma briga ou um negócio.

Semelhança Dois: Contagem de Fundamentos

Existem vários fundadores que, com a ideia certa, encontraram as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa e, assim, conseguiram transformar a ideia em um sucesso. Mas isso é provavelmente mais a minoria.





A maioria das start-ups tem que passar por uma jornada difícil que raramente se assemelha a uma carreira no ambiente corporativo clássico (totalmente livre de qualquer julgamento quanto à complexidade e esforço que o caminho do meio-fio ao horizonte envolve em ambos os casos).





Conversando com os fundadores nos estágios iniciais de sua start-up, rapidamente fica claro que, por um lado, equipes diversificadas muitas vezes são capazes de atuar de forma vantajosa devido à sua ampla gama de habilidades e, por outro lado, muitos dos promissores as equipas são capazes de atuar vantajosamente em ambientes profissionais devido à sua formação ou experiência anterior.





Uma sólida base de conhecimento e um conjunto definido e aprendido de métodos e ferramentas no domínio em questão geralmente garantem uma abordagem estrategicamente correta. E é justamente aqui que, a meu ver, volta a haver uma grande sobreposição com as artes marciais.





Você conhece o boxe de parque de diversões? Aqui, os visitantes do parque de diversões entram no ringue com (muitas vezes) boxeadores semiprofissionais. Do ponto de vista de um artista marcial treinado, isso é inaceitável.





Além do altíssimo risco de lesão, a probabilidade de sucesso do lutador destreinado é quase zero (e sim, estou ciente dos milhares de golpes de sorte no Youtube ;)).





Mas depois de 17 anos de treinamento (com pausas habituais), sei exatamente o quão importante são os automatismos em ambientes de artes marciais mistas. A memória muscular e de movimento permite a escolha correta da estratégia de defesa contra uma determinada técnica de ataque e o início de um contra-ataque direto em vantagem própria em uma fração de segundo.





Isso me leva à tese de que tanto abrir um negócio quanto ir para a guerra no octógono não depende necessariamente do ensino fundamental: mas é certo que facilita os dois casos.

Semelhança três: conheça seus oponentes. Nós iremos.





Se você conhece a si mesmo e ao inimigo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, sofrerá uma derrota para cada vitória que obtiver. Se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, será derrotado em todas as batalhas. (Sun Tzu, Arte da Guerra)





Como lutador, tirei muitos rounds bem-sucedidos da habilidade central da análise. A análise é executada em um mínimo de dois níveis. Análises pré-luta e em combate. Sempre me esforcei muito para conhecer as competências, os pontos fortes, os pontos positivos e o comportamento dos meus adversários.





Você poderia me chamar de sanguessuga da informação. Vídeos, experiências de outros lutadores e até mesmo apenas fotos. Quanto mais melhor. Estou sempre bem preparado porque, na minha experiência, a preparação costuma ser menos dolorosa do que a surpresa.





A pré-luta é ideal para encontrar uma estratégia de como conduzir uma luta. MAS a estratégia é baseada apenas em suposições. Em uma competição, sempre há situações em que um lutador deve reagir de forma altamente individual e rápida. Para isso, a análise em combate é essencial.





Como meu oponente reage às minhas ações? Como ele se move? Qual de suas ações é recorrente? Os padrões são reconhecíveis e, portanto, previsíveis?





E essa abordagem pode ser aplicada 1:1 ao mundo dos fundadores. Em primeira instância, é uma questão de validar suposições.





Questões essenciais como "Quão bom é o ajuste problema-solução?" ou "Qual estratégia pode ser usada para monetizar a ideia?" e, mais tarde, talvez "O segmento de cliente certo está sendo abordado?" ou "Nosso processo de integração está perfeitamente alinhado para o grupo-alvo?" deve ser respondida por feedback constante, repetido e validador da massa de stakeholders da startup.





Em primeiro lugar, trata-se de conhecer o seu grupo de partes interessadas idealmente. Porque esse conhecimento minimiza os riscos, garante a escolha certa das medidas em cada situação e é, portanto, um ponto de partida fundamental para fazer as coisas certas.





Seria presunçoso dizer que entrevistas com clientes, testes de multidão ou qualquer outro método de validação para apoiar uma hipótese empreendedora é uma garantia de sucesso.





Mas, inversamente, é seguro dizer que a ausência desse comportamento equivale a dar o famoso "tiro de esquerda" de Conor McGregor sem cobertura.

Semelhança Quatro: Construir. A medida. Aprender.

Nunca conheci ninguém em minha carreira profissional que sempre tomasse a decisão certa desde o início. Existem muitas mentes fantásticas por aí, mas o que todas elas têm em comum é que evoluíram com o tempo.





Erros são cometidos e, na minha experiência, são essenciais para que pessoas, produtos ou serviços melhorem. A chave é incorporar um processo de melhoria contínua em seu DNA. Isso é chamado de ciclo construir-medir-aprender.





visão sem execução é ilusão. (Edição T.)





É essencial experimentar coisas em uma startup. Com base nos insights acima, as coisas sempre precisam ser validadas da melhor maneira possível. As startups precisam fazer as coisas certas e fazer as coisas direito.





Mas sempre que algo não está funcionando, precisa ser identificado (o mais cedo possível), adaptado ou interrompido.





Neste ponto, é muito fácil para mim fazer uma comparação com o Mixed Martial Arts. Porque estou muito ciente de onde tenho fraquezas em minhas "ferramentas de guerra" mesmo depois de tanto tempo de prática.





Lutar no chão não é o meu forte. E o que você não sabe fazer bem, geralmente não gosta de fazer. Sempre que enfrento meu oponente, posso atuar com confiança. Eu sei quais ações devo acionar para preparar combinações bem acertadas.





Se exatamente esse oponente estiver em cima de mim e provavelmente (na pior das hipóteses) também for um portador capaz da "faixa roxa" (e acima), corro o risco de ser rapidamente finalizado por finalização.





Bem, tanto no negócio de startups quanto no octógono, a solução é simples. Sente-se, analise seus déficits, aprenda e treine e eleve-se a um novo nível! Sim, geralmente é mais fácil dizer do que fazer. Mas no final das contas, é exatamente isso.

Semelhança Cinco: Foco.

Eu poderia fazer inúmeras comparações: tanto a fundação de uma startup e a entrada associada na economia de livre mercado quanto a competição esportiva sempre criam uma situação competitiva na qual é necessário prevalecer.





E assim, para artigos como esses, o material é múltiplo (Vá em frente. Vou adorar!).





Mas uma das razões mais essenciais pelas quais as artes marciais e especialmente as artes marciais mistas me acompanharam em minha vida por tanto tempo é o fato de que fui ensinado a manter o foco em algo.





Os pesquisadores descobriram uma vez que a acuidade mental e o foco são tão pronunciados nas artes marciais e descobriram que uma força de soco mais forte ocorreu como resultado de um melhor controle muscular no cérebro do que um aumento real na força muscular quando conduziram um estudo com especialistas em karatê.





Isso não significa que ganhar músculos não fará de você automaticamente um rebatedor forte. Em vez disso, significa que concentrar a força mental em um objetivo específico, direcionar os esforços de treinamento para esse objetivo e, em seguida, concentrar-se em alcançá-lo pode liberar um poder inimaginável.





Por que isso é assim é fácil de explicar. Em um mundo em que somos bombardeados por uma incrível enxurrada de informações, a seleção e priorização do que recebemos são essenciais. Portanto, se você realmente deseja conduzir algo à perfeição, ao sucesso, é essencial ter foco.





As perdas dispersas são o inimigo declarado de todos os jogadores em um jogo que já estão equipados com recursos finitos.





Tanto como fundador de uma startup quanto como lutador de artes marciais mistas, sempre consegui obter lucro exatamente quando estava focado.

Conclusão

Fundar uma startup é uma jornada aventureira, um desafio que traz uma quantidade incrível de novidades independente do resultado. A visão sobre recursos, valores, culturas (corporativas) e sobre a interação respeitosa com o outro experimenta um desenvolvimento que só posso atribuir a algumas outras experiências de vida.





E sempre que embarquei nessa jornada, as artes marciais sempre foram um equilíbrio ideal para mim. Conheci muitas pessoas que compartilham o mesmo conjunto de valores, tanto no meu esporte quanto na minha vida profissional.





Independentemente do fato de que qualquer tipo de esporte tenha um valor agregado positivo em nossa mente, corpo e alma, talvez seja também essa experiência que me ensinou que negócios iniciantes e artes marciais mistas não são tão diferentes.





Um ditado muito usado é: o trabalho duro supera o talento. E eu ainda acrescentaria: A qualquer hora! Tanto nos negócios quanto nos esportes.





Abraços, MB





Um ensaio de Mario Beiser, ex-fundador de startups e CEO com mais de 10 anos de experiência em artes marciais mistas.

