Funcionários da MobiDev contam suas histórias sobre a guerra na Ucrânia

Em 24 de fevereiro, a Ucrânia foi atacada pela Rússia e ocupou parte do nosso território. Os funcionários da MobiDev têm suas próprias histórias para contar sobre suas experiências na guerra. As duas primeiras semanas foram as mais difíceis para a organização do trabalho, pois a situação geral era bastante imprevisível. A maioria dos funcionários foi realocada para segurança e, mesmo nos primeiros dias, 65% continuaram trabalhando. A empresa estava organizando ônibus de evacuação para mais de 70 pessoas das regiões de Kharkiv para Chernivtsi, Donetsk e Luhansk. Não é a primeira tentativa da Rússia de invadir a Ucrânia.

(*Kharkiv Regional State Administration after Russian Bombing*)





Normalmente publicamos artigos de especialistas da MobiDev sobre inovações tecnológicas e casos de uso de negócios no desenvolvimento de software, mas esta história será sobre pessoas que se viram no meio de uma guerra.





No dia 24 de fevereiro, quinta-feira, os funcionários da MobiDev acordaram às 5 da manhã — a Ucrânia foi atacada pela Rússia. Desde aquele momento, todos têm sua própria história para contar.





Histórias completas dos funcionários da MobiDev podem ser encontradas aqui .





“Com as mãos trêmulas começamos a chamar nossos parentes, deitados no chão do banheiro porque era o lugar mais seguro durante o bombardeio. Nas 24 horas seguintes, minha família e eu ficamos na estação de metrô, usando-a como abrigo antiaéreo. Estávamos dormindo no chão gelado com nossos colchões e cobertores. Depois das noites sem dormir, quando voltamos para casa, ficou claro que tínhamos que fugir ”,





— lembra Iryna Gurskaya , BA Team Leader na MobiDev.





Não é que todos começaram a evacuar imediatamente. Demorou cerca de uma semana para Danil Yaylo e sua família antes de decidirem se mudar.





“No 7º dia de guerra começaram a lançar bombas proibidas na cidade. A estrada para sair da cidade estava muito lenta por causa de um engarrafamento, mas depois de 4 horas chegamos a um local seguro ”,





— esse foi o ponto de virada para Danil quando sua família decidiu se mudar.





Por Julia Ramyalg , líder da equipe de marketing da MobiDev, aquela manhã começou com uma ansiedade inexplicável:





“Acordei meus filhos tentando falar com a maior calma possível. Liguei para minha mãe pedindo que ela viesse a minha casa. Nas horas seguintes, ficamos sentados no corredor entre duas paredes de concreto do meu apartamento, esperando por alguma coisa. ”





Julia mais tarde lembra que, depois de passar algumas horas no metrô como abrigo, havia apenas uma decisão certa - levar sua família e seu cachorro antes de fugir de Kharkiv.





As duas primeiras semanas foram as mais difíceis para a organização do trabalho, pois a situação geral era bastante imprevisível, mas a maioria dos funcionários foi realocada para segurança e mesmo nos primeiros dias, 65% continuaram trabalhando .





O pessoal da MobiDev agiu para combater o inimigo - alguns de nossos homens se juntaram às tropas, outros doaram para o Exército e muitas atividades voluntárias foram lançadas na comunidade da empresa. Por sua vez, os clientes dirigiram-se quase imediatamente aos AMs pedindo maneiras de ajudar e apoiar a Ucrânia com ações reais.





Paralelamente, no âmbito de um plano de contingência empresarial, a MobiDev organizou ônibus de evacuação de Kharkiv. Toda a equipe de profissionais de TI proporcionou uma viagem segura para mais de 70 pessoas de Kharkiv a Chernivtsi, na Ucrânia.





Ônibus de evacuação MobiDev





Infelizmente, este ataque não é a primeira tentativa da Rússia de invadir a Ucrânia. Em 2014, a Rússia atacou a Ucrânia e ocupou parte do nosso território (a Península da Crimeia e partes das regiões de Donetsk e Lugansk). Na época foi realmente inesperado, mas a Ucrânia conseguiu deter a invasão e localizar o conflito nessas regiões próximas à fronteira.





Enquanto a Rússia trava uma guerra contra a Ucrânia, a maioria dos países, empresas e pessoas comuns estão com a Ucrânia. Nana Hrytsenko , agente de marketing da MobiDev, agradece a grande resposta:





“Temos muita sorte de ter amigos em todo o mundo, que imediatamente começaram a perguntar o que está acontecendo e como podem ajudar. Na verdade, estou seguro na Polônia no momento - meus amigos me forneceram tudo de que preciso.”





Hoje, a maioria dos funcionários da MobiDev mudou-se para os escritórios da empresa em Chernivtsi e Lodz (Ucrânia e Polônia, respectivamente). Alguns foram para outros locais seguros na Ucrânia e na Europa. E eles já estão de volta ao trabalho.





MobiDev Chernivtsi Office Vibe





É apenas uma questão de tempo até que a Ucrânia vença esta guerra, mas no momento o que contribui para o sucesso da batalha ucraniana é a ajuda de outros países. Como muitas outras empresas, os guerreiros MobiDev apóiam a defesa econômica do país, fornecendo ao exército ucraniano e voluntários itens muito necessários.





Isso é possível devido à cooperação contínua e estável com nossos clientes. Essa atitude realmente elevou as equipes do MobiDev, pois, para nós, tais movimentos são um sinal de confiança e solidariedade. A nação ucraniana está unida como nunca antes e o apoio de outros países significa muito para nós!