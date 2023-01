Feliz Podiversário de 1 ano, Hackers!

Amy Tom comemora o aniversário de 1 ano do The HackerNoon Podcast. Este ano marca o primeiro aniversário do primeiro episódio do podcast. Amy Tom produziu mais de 90 episódios no ano passado. Ela lista os 5 principais episódios do último 1 ano. Leia o Top 5 dos episódios que você ouviu do podcast aqui: O que é a Web 3.0 e por que precisamos dela? Leia este episódio aqui: http://www.hackernoon.com/30-30-and-what-do-need-it/

Nossa, alguém me belisca! Já sou o apresentador do podcast The HackerNoon há um ano?!

Feliz Podiversário, Hackers!

Sou eu, Amy Tom - sua apresentadora de podcast do The HackerNoon Podcast e autoproclamada melhor amiga. Desejo a vocês, meus lindos ouvintes de podcast, um maravilhoso poddiversário de 1 ano!





Há 1 ano, lancei meu primeiro episódio de podcast do The HackerNoon Podcast. 🎉





O podcast HackerNoon : como tudo começou

Alguns anos atrás, a equipe do HackerNoon iniciou o The HackerNoon Podcast. Em sua infantaria, foi hospedado por vários HackerNooners, incluindo CEO David Smooke, (ex) VP Natasha Nel, VP Utsav Jaiswal e outros.





Quando entrei no HackerNoon (como funcionário nº 16 na época 🥺), comecei como Editor.





Alguns meses depois de entrar para a equipe em dezembro de 2021, decidimos que queríamos lançar uma nova série curta no podcast e não tínhamos certeza de quem a apresentaria. Olhando para trás, não me lembro se fui convidado ou se me ofereci haha - mas de alguma forma acabei como o apresentador da série.





E em 26 de março de 2021, lancei meu primeiro episódio como apresentador do The HackerNoon Podcast. O que eu pensei que seria um projeto divertido para executar por alguns episódios se transformou em um dos maiores projetos da minha carreira como criador de conteúdo até hoje.





O que aprendi como apresentador de podcast

Pode ter sido mais fácil intitular esta seção - “ O que não aprendi como apresentador de podcast? ”





O Podcast HackerNoon, em mais de 90 episódios que produzi ao longo do ano, cresceu tanto - e eu também!





Não só aprendi sobre produção de áudio, mas também conversei com algumas pessoas MUITO LEGAIS.





Conversei com Steve Hall , o CEO da American Ultimate Disc League, e aprendi sobre os NFTs que eles criaram após o lançamento e o sucesso do Dapper Labs e do NBA's Top Shot.





Conversei com meus colegas internacionais do HackerNoon sobre a mudança de nome do Facebook para Meta antes de ser anunciado oficialmente . Na época, rimos e imaginamos que eles mudariam o nome para MetaBook . Após a mudança de nome oficial, rimos um pouco mais.





Fiz uma série onde entrevistei os fundadores das startups indicadas ao prêmio Startups of the Year da HackerNoon. Conversei com os fundadores de startups de tecnologia de todo o mundo, como Kate Bradley Chernis da Lately.ai, Jon Mux da Mux, Thierry Schellenbach da Stream, Tom Sosnoff da saborosatrade, Sean Salas da Camino Financial e muitos mais.





Durante o mês do orgulho, conversei com meus colegas de trabalho do HackerNoon sobre a arco-íris. Discutimos como parece que algumas grandes empresas exploram a comunidade LGBTQIA+ durante o mês do orgulho, oferecendo mercadorias relacionadas ao orgulho sem doar muito ou trazer mais discussão para o espaço.





E então, quem poderia esquecer a vez que conversei com um milionário Dogecoin .Garry LaChance me contou sobre investir $ 300 em Dogecoin e vê-lo crescer. Conversamos sobre Elon, Dogecoin e festas descentralizadas. Foi talvez o episódio de podcast mais estranho que já fiz.





Os 5 principais episódios de podcast do HackerNoon de 2021

Vamos fazer uma pequena retrospectiva dos 5 principais episódios do The HackerNoon Podcast no ano passado.





1. O que é Web 3.0 e por que precisamos dela?

Este é um episódio que gravei com Jaro Šatkevic, o chefe de produto da Mysterium Network, onde conversamos sobre Web3.0.





Lançamos este episódio logo após o 30º aniversário da primeira página da web, o que pareceu muito apropriado.





Ouça esse episódio aqui: https://podcast.hackernoon.com/what-is-web-30-and-why-do-we-need-it/





2. Quão descentralizados podemos ser no mundo moderno?

Este foi o primeiro episódio que lancei! Foi com Sharmini Ravindran, o CMO da Mysterium Network.





Conversamos sobre as implicações de uma internet descentralizada para o mundo, notícias mundiais e censura e muito mais. Se você ouvir novamente este, desculpe pelos nervos. Percorremos um longo caminho pessoal. 😅





Ouça esse episódio aqui: https://podcast.hackernoon.com/how-decentralized-can-we-get-in-the-modern-world/





3. Desmistificando DeFi, DEXs e AMMs com a AllianceBlock Team

Neste episódio do Podcast HackerNoon, Utsav foi o apresentador. Ele conversou com algumas pessoas super legais da AllianceBlock sobre DeFi e DEXs.





Rachid Ajaja (CEO), Houman Falakshahi (CRO) e Matthieu Mariapragassam (Chefe de Análise Quantitativa) foram os convidados deste episódio.





Ouça esse episódio aqui: https://podcast.hackernoon.com/demystifying-defi-dexs-and-amms-with-allianceblock-team/





4. Conglomerados de mídia estão dominando o mundo

Este foi um episódio do podcast onde discutimos o que rolou Esta Semana no Planeta Internet. David, Utsav e eu discutimos o mundo dos grandes conglomerados de mídia - pense no Facebook, Disney, Comcast, ATT - e como eles governam o mundo.





Esta parece ser uma discussão MUITO CHAVE novamente, agora que Elon é dono do Twitter.





Ouça esse episódio aqui: https://podcast.hackernoon.com/media-conglomerates-are-taking-over-the-world/





5. Bancos de dados de documentos vs. Bancos de Dados Relacionais

Neste episódio, conversei com Eric Bishard e Arun Vijayaraghavan do Couchbase sobre as diferenças entre um banco de dados de documentos e um banco de dados relacional.





LOL, pessoal, posso fazer uma confissão para vocês? Lembro-me claramente de gravar este episódio e assistir a um tutorial no YouTube para prepará-lo para descobrir como dizer JSON em voz alta. Mais uma vez, uau, percorremos um longo caminho 😂





Ouça esse episódio aqui: https://podcast.hackernoon.com/document-databases-vs-relational-databases/





Obrigado, obrigado, obrigado

Hackers, muito obrigado por sintonizar o The HackerNoon Podcast no ano passado. Tem sido uma explosão, e eu amei cada segundo disso.





Sou grato por ter tido a oportunidade de conversar com vocês não apenas sobre tecnologia, mas também sobre seu impacto no mundo. Tenho orgulho de ter discutido como a tecnologia se relaciona com a igualdade de gênero, relações mundiais, disparidade de riqueza e muito mais.





Mas, acima de tudo, estou muito honrado em ser seu anfitrião e amo muito vocês.





Obrigado por ouvir o Podcast HackerNoon! Até a próxima, fique esquisito, e nos vemos na internet 😉