Estratégias resilientes para o sucesso do marketing criptográfico em 2024: superando regulamentações e escândalos

Dependendo de quem você perguntasse sobre as perspectivas da indústria de criptografia em 2024, você teria ouvido uma resposta que variava entre o otimismo cauteloso e mais do mesmo a partir de 2023. As condições macroeconômicas pessimistas predominantes de inflação elevada e taxas de juros elevadas moderaram as expectativas.



Mesmo com o potencial para uma aprovação final do Bitcoin ETF nos EUA e o próximo halving do Bitcoin, muitos pensaram que os ventos contrários eram muito fortes e que a explosão na popularidade da IA desviaria qualquer dinheiro de capital de risco que ainda estivesse disponível.



Ao entrarmos no segundo trimestre de 2024, a maioria das pessoas fica chocada com o quão forte e resiliente a indústria está provando ser. A popularidade dos ETFs Bitcoin entre os investidores institucionais e a calma da linguagem do Federal Reserve estimularam um interesse renovado nesta classe de ativos altamente volátil.





Mas o que podemos aprender com os erros da última corrida de touros e como podemos superar os danos à reputação que os escândalos criptográficos causaram ao navegar neste novo cenário regulatório?

Como chegamos aqui

Parece uma memória distante, mas 2021 foi um ano marcante para a indústria. A maioria dos projetos de criptografia estava atingindo máximos históricos, protocolos de piquetagem e empréstimo como o Protocolo Âncora ofereceu retornos de mais de 20%, e fundadores carismáticos como Do Kwon, SBF e Alex Maschinsky foram aclamados pela grande mídia como a próxima vinda de Steve Jobs.



No entanto, havia sinais de alerta de que o sentimento do mercado estava prestes a mudar e que estes novos prodígios não passavam de vigaristas e charlatões que se aproveitavam do sentimento exagerado do mercado.



Mesmo antes da alta de 2021, os analistas destacavam as potenciais armadilhas de alguns dos projetos mais populares do último ciclo. Em abril de 2018, ex-chefe de risco da MakerDAO e analista de pesquisa da Scaler Cyrus Younessi identificado corretamente o ponto crítico de falha em Terra Luna:





“Se a Terra caísse e quebrasse a estaca, então dependeria de Luna para salvar a Terra. Mas Luna cairia enquanto os investidores entrassem em pânico, e então Terra continuaria a cair, e então cada um deles continuaria contribuindo para a morte um do outro.”





Colapsa em 2022, mercado baixista em 2023

A euforia que se fez sentir em todo o mercado em 2021 teria um fim abrupto em 2022 com a queda do primeiro de muitos dominós com o colapso da Terra Luna.

Ecossistema Terra

Em um dos colapsos mais notáveis deste período, o principal protocolo do ecossistema Terra, LUNA, e a stablecoin algorítmica (UST) perderam sua indexação ao dólar americano, fazendo com que o preço cairá para zero em questão de dias. A queda do LUNA em desgraça tornou-se ainda mais espetacular por causa do quão arrogante seu fundador Do Kwon era em promover sua força e estabilidade.

Celsius

Durante grande parte de 2021, Celsius foi considerada uma plataforma de empréstimo centralizada premium. O seu carismático fundador, Alex Maschinsky, promoveu agressivamente o seu retorno sobre o investimento de mais de 20% e tornou-se o depositário de facto dos investidores de retalho e institucionais. Contudo, o modelo tornou-se insustentável à medida que o mercado mudou e os activos subjacentes começaram a perder valor. Foi revelado que Celcius estava usando a economia Ponzi para sustentar a plataforma. Estava pedindo novos depósitos emprestados para compensar a falta de fundos para pagar os altos retornos, e toda a plataforma desabou sob o peso , levando consigo os depósitos dos investidores.

FTX

Nenhum projeto foi tão popular ou bem-sucedido durante a corrida de touros de 2021 quanto a bolsa centralizada FTX. Ganhou destaque devido à reputação de seu fundador, Sam Bankman Fried, como um operador de arbitragem dominante em sua primeira empresa, a Alameda Research. Ele era um enigma que a mídia bajulava ao abraçar o estilo de vida de um humilde bilionário, ao jorrar os benefícios do estilo de vida filosófico do altruísmo eficaz. A FTX se tornou a bolsa número um do mundo, assinando o apoio de celebridades como Larry David, Tom Brady e Steph Curry. A FTX havia se entrincheirado tão profundamente na indústria ao exigir que os projetos que apoiava mantivessem seus ativos na plataforma que quando ele desabou , impactou quase todos no espaço. A exchange outrora dominante foi finalmente prejudicada pelo fundador da Binance, CZ, depois que ele vendeu publicamente toda a participação da Binance no token utilitário FTX FTT depois que foi revelado que a SBF estava usando os depósitos dos clientes para cobrir as perdas da Alameda e usando o FTT para compensar a diferença no balanço patrimonial.

Mudança no cenário regulatório

2022 mergulhou a indústria de criptografia em um mercado em baixa, do qual estamos apenas começando a emergir hoje. A indústria foi em grande parte deixada à auto-regulação, com a SEC a intervir apenas em casos de criminalidade evidente. No entanto, as experiências de 2022 deixaram muitas pessoas criticando fortemente a abordagem da SEC, especificamente o presidente Gary Gensler e o relacionamento próximo que ele tinha com a SBF e a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison.



Numa mudança de tom, a SEC e o presidente Gensler começaram a intentar acções legais contra toda e qualquer pessoa que pudessem, numa mudança agressiva para uma política de regulação por aplicação. A mudança impactou projetos individuais como Ripple, Library e Tornado Cash. A mudança também significou atrasos constantes no adiamento das decisões regulatórias da SEC, especificamente em relação às aprovações de ETF Bitcoin, bem como visando atores de boa fé, como bolsas centralizadas__ Kraken __ e Base de moedas . Kraken e Coinbase vinham pedindo regulamentações claras há anos para operar. Por seus problemas em tentar permanecer em conformidade, a SEC ajuizou ações judiciais contra cada um por operando bolsas de segurança não registradas





Para encerrar 2023, a SEC saiu em busca de troféus e emergiu com a prisão do CEO da maior exchange de criptomoedas do mundo (Binance), CZ. CZ se declarou culpado de acusações de combate à lavagem de dinheiro e agora enfrenta mais de dez anos de prisão, enquanto a exchange foi multada em US$ 4 bilhões.





A mudança de política por parte da SEC representou um ataque direto à indústria. Ainda assim, acabou por causar mais danos ao minar a capacidade destas empresas de operar nos EUA, criando confusão e um ambiente de metas regulamentares em constante mudança.

Hacks e assaltos contínuos

Apesar da nova abordagem da SEC para a indústria, os assaltos e hacks em toda a indústria permaneceram desenfreados ao longo de 2023, totalizando mais de US$ 1,7 bilhão.





Embora 2024 esteja novamente provando ser um foco para hacks e golpes de criptografia, os primeiros três meses totalizando mais de US$ 437 milhões . Com a iminente redução do Bitcoin pela metade e a tendência histórica de estimular a próxima corrida de touros, é relativamente seguro dizer que esse problema vai piorar antes de melhorar.

Perspectivas para 2024

Então, com todo o sentimento negativo acumulado na indústria desde o último ciclo. Como podemos emergir e comercializar a indústria de uma forma positiva?



Se aprendemos alguma coisa com o último ciclo é que o produto precisa estar no centro das atenções, e não qualquer líder carismático. É fácil deixar-se levar pela excitação quando o mercado se move, mas precisamos de nos lembrar dos fundamentos do DYOR.





A responsabilização dos maus actores do último ciclo também é fundamental. Estamos começando a ver como a atividade criminosa desses fundadores prodígios não ocorreu porque eles estavam na criptografia, mas porque eram criminosos. SBF e Maschinsky cometeram peculato e crimes financeiros porque aproveitaram os fundos dos usuários, e não por algo inerente à tecnologia. Eles são mais parecidos com Bernie Madoff do que com Satoshi Nakamoto. Explicar a diferença será fundamental.