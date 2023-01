“Estes não são tokens de lavanderia” - o fim do faroeste criptográfico

LEARN MORE ABOUT @ANORMALJOURNEY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Tokens de lavanderia. Foi com isso que Gary Gensler, presidente da SEC, comparou o estado da criptomoeda.

nenhum valor em dinheiro - tecnicamente, a criptografia não tem nenhum!





O oeste selvagem da criptografia, como o conhecemos, está chegando ao fim.





Desde o início do Bitcoin em 2009, a confusão sobre se as criptomoedas eram realmente moedas ou não permaneceu no ar. Embora a intenção original fosse ter um método de pagamento sem dinheiro e sem intermediários, o tempo ditava o contrário.





Quando o Ethereum surgiu em 2014, as criptomoedas já eram tratadas mais como ativos para investimento do que como moedas para gastar. A mania da ICO em 2017 solidificou esse conceito, pois as pessoas tratavam as criptomoedas mais como ações de um novo empreendimento. Na verdade, foram essas arrecadações de fundos que acabaram chamando a atenção da SEC.





Tornou-se evidente que estes não eram mais apenas projetos de tecnologia de código aberto, mas sim operações multimilionárias que qualquer pessoa comum poderia comprar.





“Kennedy and Crypto” – uma carta escrita pelo presidente Gary Gensler na SEC detalha a necessidade de eliminar essencialmente quais projetos são classificados como títulos e quais são utilitários.

É isso mesmo - as multidões de shitcoins agora estão sendo classificadas, lançadas e regulamentadas.

A Queda das “Moedas” Criptomoedas

A criptografia sendo tratada como uma segurança não é novidade. Na verdade, a SEC está nisso há algum tempo. O que esta carta aborda é, na verdade, uma classificação adicional da criptografia como um todo:





Dos quase 10.000 tokens no mercado cripto, [2] acredito que a grande maioria são valores mobiliários. As ofertas e vendas desses milhares de tokens de segurança de criptografia são cobertas pelas leis de valores mobiliários. — “Kennedy e Criptomoedas”





A maioria das criptomoedas pode ser classificada como títulos pela única razão de que a maioria das pessoas espera algum tipo de retorno sobre seu investimento inicial na moeda. Como o conceito de “título” do Congresso dos EUA é bastante amplo, a maioria das pessoas que compra criptomoedas está tecnicamente fazendo um investimento em um título.





É seguro presumir que podemos ver algumas mudanças na forma como compramos criptomoedas - bem como quais criptomoedas podem ser registradas com sucesso como valores mobiliários.





Estes não são tokens de lavanderia: os promotores estão fazendo marketing e o público investidor está comprando a maioria desses tokens, anunciando ou antecipando lucros com base nos esforços de outros. — “Kennedy e Criptomoedas”





Chega de moedas - criptoativos aqui vamos nós!

Isso é bom ou ruim? (spoiler: ÓTIMO PARA TECNOLOGIA E WEB3)

exemplo de um aplicativo que se beneficiaria com isso





No geral, vejo isso como um grande ponto positivo neste setor. É o prego no caixão para legitimar esta tecnologia, por mais contraditório que pareça.





Embora isso possa não ser ideal para algumas das moedas, isso é enorme para a tecnologia que a alimenta - como blockchain - como disse a SEC:





Não se trata de configurar uma entidade legal como uma organização sem fins lucrativos e financiá-la com tokens. Não é se você depende de software de código aberto ou pode usar um token em algum contrato inteligente. — “Kennedy e Criptomoedas”



O que isso faz é legitimar não apenas o uso de moeda digital regulamentada, mas também a tecnologia por trás dela. Isso significa que agora a grande tecnologia pode começar a se envolver na simplificação de parte dessa tecnologia.





Essa separação de um ativo digital ser um valor mobiliário ou não é muito importante. Por exemplo, os NFTs não são usados apenas para representar valor - às vezes eles são usados para representar acesso ou algo semelhante. Isso, a longo prazo, ajudará os criadores a garantir que não estejam infringindo nenhuma regulamentação cara.

Embora este não seja o objetivo da tecnologia web3, ele permitirá uma abordagem mais convencional e uma aceitação mais ampla do conceito de web3. As empresas agora podem prosperar e inovar com blockchain e outra tecnologia web3 sem se preocupar com a área cinzenta da lei.

Conclusão

Vou chamar isso de embrulhos por enquanto! O futuro de como o valor é medido e percebido está sendo mudado diante de nossos olhos. Não apenas isso, mas a tecnologia que o impulsiona também alcançará uma adoção mais ampla depois disso.





