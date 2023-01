LEARN MORE ABOUT @DRONE 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

HackerNoon ajuda os escritores a fazerem um nome para si mesmos. Ao criar novos artigos no site, milhares de pessoas podem encontrar seu trabalho. Com popularidade suficiente, suas palavras podem até ser mencionadas ou citadas fora do HackerNoon.

Como tal, a empresa oferece um novo recurso para permitir que leitores e escritores saibam o quão difundido seu conteúdo realmente é.

Seguindo os links onde “Este artigo foi apresentado em…”, é possível ver onde os artigos foram referenciados por pessoas de fora do HackerNoon.

O que é “Este artigo foi apresentado em…”?

“Este artigo foi apresentado em…” é um atributo encontrado nas histórias relacionadas de um artigo. Este recurso encontra outros sites que tenham links para o seu artigo como fonte de conhecimento. Em seguida, adiciona links para esses locais, bem como os nomes dos sites, permitindo que os escritores descubram onde seus artigos estão sendo compartilhados ou citados.

Alguns dos lugares em que um artigo pode ser apresentado incluem postagens de mídia social e até mesmo outros artigos. Enquanto um artigo pode ter muitos backlinks de mídias sociais, outro pode ter links de sites de notícias de alto nível.

O recurso usa a API do Ahrefs para coletar backlinks de toda a web. O Ahrefs usa recursos para rastrear bilhões de páginas para descobrir locais exclusivos onde um artigo foi compartilhado.

Isso permite que qualquer pessoa veja de onde alguns leitores de um artigo podem ter vindo, bem como quantos lugares diferentes fornecem um link para o artigo. “Este artigo foi apresentado em…” tem espaço para mais de 15 links diferentes. Quanto mais difundido for um artigo, maior será a probabilidade de obter inúmeras referências das principais publicações on-line em todo o mundo.

Como esse recurso beneficia escritores e leitores?

Esse recurso foi projetado especificamente para que os escritores saibam onde seus artigos estão sendo compartilhados. “Este artigo foi apresentado em…” permite que os escritores descubram - como o nome indica - quais sites apresentam o artigo como uma fonte confiável de informações. Também pode simplesmente mostrar em quais histórias os leitores estão mais interessados, já que os backlinks incluem links para mídias sociais e blogs. Ao saber quais de seus artigos estão recebendo mais atenção, os escritores podem trabalhar para direcionar seu trabalho com mais precisão para grupos e públicos específicos, aumentando ainda mais a contagem de espectadores.

Esse recurso também permite que os leitores obtenham informações sobre os artigos. Seguindo os links, os leitores podem ver quais fontes consideram um artigo no HackerNoon perspicaz ou agradável. Ver muitos desses links pode encorajar os leitores a conferir mais trabalhos do autor; afinal, se é mencionado em tantos lugares diferentes, muitas pessoas devem gostar de seu conteúdo. Os leitores podem se aprofundar no trabalho de um autor, e os escritores podem continuar direcionando seu conteúdo para os leitores interessados.

Você também pode usar esse recurso para exibir seu melhor trabalho em futuras solicitações de emprego. Mostrar a um recrutador que ambos foram publicados no HackerNoon e sua história foi citada pelo New York Times aumentará suas chances durante o processo de contratação.

Como funciona “Este artigo foi apresentado em…”

À medida que cada novo backlink é encontrado em toda a web pelo Ahrefs, ele será adicionado à lista de lugares em que um artigo foi apresentado. Não há nenhum esforço consciente necessário por parte do escritor para verificar esses links.

Tudo o que você precisa fazer é escrever histórias que valem a pena vincular.

Com tempo e esforço suficientes, um bom tópico coberto por um ótimo artigo com certeza chegará a muitos lugares na web!

Este recurso não estará disponível imediatamente para artigos compartilhados recentemente. Afinal, esses backlinks não existirão quando um artigo for publicado pela primeira vez. Mas os escritores ainda podem esperar que esses links apareçam em seus artigos, uma vez que tenha passado tempo suficiente para que sua escrita chegue a novos lugares.

A maioria dos escritores provavelmente pode esperar ver esse recurso ativo em seu artigo após uma ou duas semanas após a publicação. Observe que, se o seu artigo for bastante antigo, é possível que alguns dos links selecionados pelo recurso não estejam mais ativos.

O futuro dos artigos em destaque

Como acontece com qualquer recurso do HackerNoon, “Este artigo foi apresentado em…” continuará a melhorar com o passar do tempo. Algoritmos mais precisos serão usados para garantir que fontes confiáveis e atualizadas sejam usadas para backlinks coletados. Enquanto isso, escritores e leitores ainda podem usar o recurso quando quiserem. Ao saber onde um artigo foi apresentado, um trabalho maior pode ser colocado em publicações mais interessantes e de alta qualidade.