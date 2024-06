Estado quântico: como duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo

Há um relatório interessante da McKinsey sobre o impacto iminente da IA nos investimentos em nuvem de uma empresa.





Havia uma citação no início do artigo em que a McKinsey afirma: “Embora o possível impacto varie de acordo com o setor, a adoção da nuvem representa uma oportunidade para a empresa média aumentar a lucratividade em 20 a 30 por cento”.





Para muitos, isso seria um toque de clarim para colocar tudo na nuvem pública - mas há uma nuance significativa adicionada na próxima frase:





“Muitas empresas nativas digitais já estão aproveitando ao máximo esta oportunidade. Quase um terço do ganho de valor do EBITDA na última década no S&P 500 veio de apenas oito empresas nativas digitais que utilizaram infraestrutura semelhante à nuvem. ”





Infraestrutura semelhante à nuvem.





Não “porque usaram nuvem pública”, mas porque adotaram o modelo operacional de nuvem. O relatório é excelente e é altamente recomendável.





Há outra verdade que vemos repetidamente: ao repatriar as cargas de trabalho da nuvem, as empresas economizam em média 60%. Isso é o que vemos consistentemente nas equipes que publicaram seus números como 37Sinais , X.com , Pré-renderizar , e Ahrefs . Foi o que uma das maiores empresas de segurança empresarial (e nosso cliente) salvou (mas não publicou).





Portanto, a questão é: como aumentar a lucratividade indo para a nuvem E saindo dela?





A resposta está na adoção do modelo operacional em nuvem. A adoção do modelo operacional em nuvem muda a maneira como você pensa sobre a infraestrutura, a experiência do desenvolvedor e a eficiência técnica de ponta a ponta (da equipe de dados à TI). O treinamento, o ajuste e a implantação de modelos generativos de IA exigem proximidade com processos e dados de negócios em tempo real. O relatório da McKinsey também prevê que durante a próxima década perto de metade dos dados continuarão a ser gerados no local. Dependendo de uma série de fatores, como privacidade de dados, sistemas de ponto de venda e outros, uma organização deve considerar cuidadosamente sua arquitetura de dados local versus nuvem pública.





O modelo operacional em nuvem oferece infraestrutura como código. Isso significa software inteligente e hardware burro. Google (TPU), AWS (Graviton) e Azure (FPGA) têm seu próprio silício, mas são projetados para cargas de trabalho de uso geral. O software é o que os faz cantar. Esse é o modelo daqui para frente. Hardware barato, porém poderoso, que é francamente descartável e reutilizável. É por isso que você não encontra dispositivos na nuvem pública ou no modelo operacional de nuvem.





O modelo operacional em nuvem significa compartilhar e reutilizar ferramentas pré-configuradas e padrões de aplicativos em todas as disciplinas de desenvolvimento. Essa abordagem inclui uma camada de consumo unificada com autoatendimento para desenvolvedores e uma pilha de tecnologia padronizada para oferecer suporte à velocidade, agilidade e segurança.





O modelo operacional em nuvem também aumenta a eficiência técnica através de serviços gerenciados (bancos de dados, armazenamentos de valores-chave, segurança). Requer automação e padronização de processos de TI, como implantação, dimensionamento e gerenciamento. Facilita as práticas de CI/CD, permitindo implantações de código frequentes e automatizadas. Cada um destes (e outros) torna a organização mais eficiente.





A conclusão é que duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Você pode “ir para a nuvem” e se tornar mais lucrativo E pode “repatriar” e ser mais lucrativo. O denominador comum é o modelo. Se você quiser conversar sobre quais cargas de trabalho pertencem a onde, entre em contato conosco olá@min.io e podemos compartilhar nosso pensamento. Você nos achará extremamente honestos em nossos conselhos. Se você pertence à nuvem pública, não temos problema em dizer isso, porque se você tiver sucesso, em algum momento você vai querer voltar. É tudo uma questão de o que você otimiza.





