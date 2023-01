Escolha seu bilionário

Esta semana, a Meta se junta a uma lista crescente de empresas do Vale do Silício na imposição de demissões em massa (11.000 pessoas, ou aproximadamente 13% de sua força de trabalho). . Mas - aqui está o nosso conselho para você: *AGORA é a hora de (voltar) a escrever*!

Você sabe que foi uma semana louca de notícias quando um bilionário que colocou 11.000 pessoas no desemprego é apenas o terceiro pior bilionário da semana. Lutando pelo número 2 e 1, temos: um bilionário que estragou seu patrimônio líquido total em 94% em um único dia, ferrando com toda a indústria e forçando sua empresa à falência ; e outro bilionário que realmente não queria comprar uma empresa por US$ 44 bilhões, tanto que preferia vê-la queimar . E é só quinta 🤯





Tem alguma #opinião sobre as novidades desta semana? Informe-nos através deste modelo .





Demissões em massa de tecnologia

Então aconteceu. A bolha estourou na grande tecnologia. Grandes e pequenas empresas que contrataram demais por 2 anos durante a pandemia, agora são forçadas a fazer grandes cortes devido à diminuição da receita e à recessão iminente . Nesta semana, a Meta se junta a uma lista crescente de empresas do Vale do Silício na imposição de demissões em massa (11.000 pessoas, ou aproximadamente 13% de sua força de trabalho).





Se acontecer de você ser uma das centenas de milhares de trabalhadores de tecnologia afetados por essas demissões em massa - aqui está nosso conselho para você: AGORA é a hora de (voltar) a escrever ! Muitos de nossos escritores usam as histórias do HackerNoon como portfólios pessoais para se candidatar a um emprego ou até mesmo arrecadar fundos. Você também pode ⬇️⬇️⬇️





Reflita sobre sua jornada de carreira hoje. Use este modelo para compartilhar sua história de despedimento técnico.





Uma triste história para cripto

A maior notícia da semana vai para a queda rápida e massiva da 2ª maior bolsa de criptomoedas do mundo, FTX e seu campeão bilionário, Sam Bankman-Fried (SBF, também conhecido como ex-cripto rei), nas ( supostas ) mãos do ( sem dúvida agora) maior exchange de criptomoedas, Binance, e seu CEO CZ. No HackerNoon, publicamos alguns artigos nesta história em rápido desenvolvimento; no entanto, precisamos da SUA contribuição. O que essa história pode significar para o futuro das criptomoedas e blockchain como um todo? A queda do FTX é o Lehman Brother das criptomoedas? O CEO da Binance, CZ, orquestrou tudo isso?

Qual é a SUA opinião sobre FTX vs. Binance vs. O Futuro da Criptomoeda? Compartilhe aqui .





Twitter de Elon. Local: Inferno

Por fim, Elon Musk ataca novamente. Sim, as ações do homem mais rico do mundo esta semana realmente nos fizeram pensar por que ele se tornou tão rico em primeiro lugar e explodiu o mito de (qualquer) correlação entre talento e riqueza. Depois de relutantemente forçado a comprar o Twitter por incríveis 44 bilhões de dólares (que, aliás, CZ, o CEO da Binance, também estava no 👀), Elon marchou para o Twitter HQ com uma pia, demitiu metade de sua força de trabalho por causa de um e-mail não assinado, lançou / relançou e depois deslançou um serviço de assinatura incompleto por 8 dólares, então anunciou em uma emergência ontem que "falência não está fora de questão", o tempo todo, derrubou a avaliação da empresa de 44 bilhões para 8 bilhões em menos de 2 semanas .





Leia isso de novo. Também não nos oporíamos a você fazer uma captura de tela do parágrafo acima para motivá-lo sempre que achar que está tendo uma semana ruim. Mas sabe o que você sempre pode fazer? ⬇️⬇️⬇️





Escreva no HackerNoon hoje





Até a próxima vez - esta foi a Nota dos Escritores do HackerNoon