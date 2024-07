Escapando do ciclo do trauma com o método TIPP

Um novo podcast acaba de ser lançado com o Dr. Don Wood, um visionário no campo do aprimoramento de desempenho baseado em traumas. Com um Ph.D. em Aconselhamento Clínico, dedicou sua carreira à compreensão do impacto do trauma na mente e no desempenho humano.

Como fundador e CEO do Inspired Performance Institute, o Dr. Wood desenvolveu o inovador método TIPP, uma abordagem patenteada projetada para ajudar os indivíduos a superar traumas e atingir seu pleno potencial.





Se você quiser ouvir o podcast completo, ouça em sucessostorypodcast.com ou em YouTube .

Todos nós sabemos que concussões físicas podem atrapalhar você. Você bate a cabeça, vê estrelas, tropeça. Todo mundo entende – você precisa descansar. Mas e aqueles golpes invisíveis que levamos todos os dias? Do tipo que deixa concussões emocionais?





Pense nisso:





O chefe que ataca você na frente da equipe.

O professor que te diz que você nunca chegará a nada.

O parceiro que critica constantemente suas escolhas.





Essas palavras e experiências não desaparecem simplesmente. Eles ficam com você, destruindo sua confiança, deixando para trás crenças arraigadas que minam seu potencial.





Este é o mundo das concussões emocionais – um reino de trauma que muitas vezes é descartado como "fraqueza" ou "reação exagerada". As abordagens tradicionais podem dizer para você superar isso ou tomar algumas pílulas para resolver o problema. Mas e se houver mais nessa história?





Dr. Done Wood, criador do The Inspired Performance Program (TIPP), está invertendo o roteiro. Ele está dizendo que essas concussões emocionais são tão reais, tão impactantes, quanto levar uma pancada na cabeça. Eles mexem com sua fiação em um nível profundo.





O ciclo do trauma: o pior inimigo da sua mente





Estas experiências emocionais não resolvidas não desaparecem silenciosamente. De acordo com Wood, eles criam um "ciclo de trauma" em seu subconsciente, como um disco quebrado. Este constante estresse de fundo causa estragos:





Seu corpo é atingido: Inflamação crônica, imunidade enfraquecida – você já se sentiu como se estivesse sempre doente? Esse pode ser o seu ciclo de trauma no trabalho.

Inflamação crônica, imunidade enfraquecida – você já se sentiu como se estivesse sempre doente? Esse pode ser o seu ciclo de trauma no trabalho. Seu cérebro é reconectado: Os neurotransmissores ficam confusos, então, em vez de calma e foco, você fica com ansiedade e confusão mental.





Aqui está a parte mais maluca: esse ciclo de trauma pode sabotar seus melhores esforços. Você trabalha duro, tenta fazer boas escolhas, mas algo sempre parece te derrubar. Terapia, autoajuda… às vezes ajudam um pouco, mas nunca parecem resolver o cerne do problema. Esse é o ciclo do trauma contra-atacando.





Escapando do ciclo do trauma – isso pode ser feito?





Então, seu corpo está em chamas, sua mente está uma bagunça e seus esforços parecem inúteis por causa desse implacável ciclo de trauma. Uma vida além do modo de sobrevivência é mesmo possível? Dr. Don Wood diz SIM. E a resposta pode não ser o que você espera.





A terapia tradicional geralmente se concentra na mente consciente – desvendando memórias, analisando sentimentos. Isso é bom, mas é como tentar desarmar uma bomba focando apenas no cronômetro. A abordagem TIPP do Dr. Wood vai mais fundo... muito mais fundo.





Mire na raiz: o Talk pode identificar os gatilhos, mas o TIPP visa identificar o evento original que desencadeou o ciclo do trauma. Talvez tenha sido uma humilhação de infância que moldou o seu medo do fracasso hoje.

o Talk pode identificar os gatilhos, mas o TIPP visa identificar o evento original que desencadeou o ciclo do trauma. Talvez tenha sido uma humilhação de infância que moldou o seu medo do fracasso hoje. Redefinir a fiação: o programa de Wood usa técnicas para reconectar a associação do seu cérebro com o trauma passado. O objetivo? Quebre o ciclo negativo e substitua-o por uma associação neutra ou mesmo positiva.

o programa de Wood usa técnicas para reconectar a associação do seu cérebro com o trauma passado. O objetivo? Quebre o ciclo negativo e substitua-o por uma associação neutra ou mesmo positiva. Resultados rápidos? É aqui que o TIPP fica selvagem. Dizem que essa redefinição pode acontecer em apenas QUATRO HORAS. Nem quatro semanas, nem quatro meses. Isso significa que todos os seus problemas desaparecem? Não. Mas significa potencialmente desmantelar essa sabotagem profundamente enraizada em tempo recorde.





E há ainda mais coisas alucinantes de Wood…





Espere, meus ancestrais me traumatizaram?





Acontece que os efeitos do trauma podem ser transmitidos de geração em geração – estamos falando de mudanças no seu DNA. Isso se chama epigenética e é ao mesmo tempo assustador e fortalecedor. A boa notícia é que quebrar o seu próprio ciclo traumático pode impactar positivamente seus filhos e até mesmo as gerações futuras!





Vício redefinido: não é uma doença, mas uma fuga desesperada





Dr. Wood inverte o roteiro sobre o vício. Ele diz que não se trata de fraqueza ou doença cerebral, mas sim da tentativa bem-intencionada (mas tragicamente equivocada) de sua mente de anestesiar a dor de um trauma não resolvido. Corrija os problemas subjacentes e adivinhe? O vício e os sintomas brutais de abstinência podem desaparecer.





Essas “doenças mentais” podem não ser o que pensamos





Este pode fazer barulho nas gaiolas... Dr. Wood argumenta que condições como depressão, TDAH e até esquizofrenia podem ser a reação do corpo e da mente a traumas avassaladores e não resolvidos. Não estou dizendo que os remédios não têm o seu lugar, mas e se abordar a causa raiz pudesse levar a resultados de mudança de vida?





Revidar: Pequenos Passos, Grandes Mudanças





Compreender os ciclos de trauma é enorme, mas saber o que fazer com eles é a verdadeira virada de jogo. É aqui que fica emocionante e prático:





1. Mova seu corpo (mesmo quando você não quiser)

Você já ouviu isso antes, mas desta vez é mais profundo. O exercício não envolve apenas bíceps; trata-se de interromper o ciclo do trauma. Quando você está deprimido, a última coisa que você quer fazer é se mover. Mas force-se. Por que? Porque o movimento sinaliza para o seu cérebro: "Ei, não estou mais preso. Estou quebrando o padrão." Mesmo uma curta caminhada muda o jogo.





2. Atenção plena com um toque diferente

Meditar é ótimo, mas se você está profundamente ligado ao estresse, ficar sentado quieto pode piorar a ansiedade. Tente o seguinte: quando você notar que o ciclo do trauma está acelerando – a preocupação, a raiva – não lute contra o sentimento. Reconheça: "Ok, aí está o loop..." Agora, concentre-se em seu corpo. Observe o aperto no peito, o calor no rosto. Isso interrompe a pirueta mental e o traz de volta ao presente.





3. O poder da “reenquadramento”

Seu cérebro é uma máquina de contar histórias. Eventos ruins são transformados em "Eu sou péssimo" ou "O mundo está contra mim". Hora de reescrever o roteiro. Pegue essas histórias negativas e inverta-as: “Essa foi uma experiência difícil, mas me ensinou…” ou “Sou um sobrevivente e estou ficando mais forte”. Pode parecer cafona, mas essas pequenas reformulações prejudicam o poder do ciclo do trauma.





4. Procure apoio (mas do tipo certo)

Há poder em falar. Mas nem todo mundo “entende” quando se trata de trauma. Encontre pessoas de confiança ou um terapeuta especializado em atendimento especializado em traumas. Eles validarão sua experiência, e não apenas lhe dirão para "superar isso". Sentir-se compreendido é importante.





5. Não espere pela perfeição

A cura é complicada. Alguns dias você vai acertar, outros você vai falhar. Não desista. O objetivo não é ser um mestre Zen da noite para o dia; trata-se de reduzir consistentemente o poder desse ciclo de trauma. Pequenas vitórias se somam.





Uma nota sobre a terapia TIPP…





O trabalho do Dr. Wood é fascinante, mas é adequado para você? Faça sua pesquisa! A terapia é pessoal. Se esses resultados rápidos ressoarem, procure um profissional certificado em TIPP. Se um processo mais gradual parecer melhor, isso também é válido. Não existe um tamanho único.





A grande ideia





Os ciclos de trauma são reais e podem impedi-lo muito mais do que você imagina. As soluções tradicionais muitas vezes apenas arranham a superfície. Mas você não está quebrado e não precisa viver sob esse peso invisível para sempre. Conhecimento é poder. Agora cabe a você usá-lo.





Você conseguiu isso.





