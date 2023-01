A política americana está ganhando as manchetes internacionais mais uma vez com as últimas notícias sobre Roe v. Wade e direitos de armas. Empresas de tecnologia, incluindo estúdios de jogos, avaliaram os desdobramentos, particularmente a decisão da Suprema Corte dos EUA de anular o direito constitucional das mulheres ao aborto. Esses desenvolvimentos afetaram as avaliações desta semana? Vamos descobrir. A Apple 👑 permaneceu em primeiro lugar nesta semana, apesar de uma queda de 12% nas tendências de interesse. O gigante da tecnologia confirmou que cobriria despesas médicas para funcionários no Texas que precisam viajar para fora do estado para fazer abortos, juntando-se a uma série de empresas que estão ajudando os trabalhadores a acessar cuidados de saúde reprodutiva à luz da decisão da Suprema Corte dos EUA.

LEARN MORE ABOUT @SHEHARYARKHAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @SHEHARYARKHAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





A política americana está ganhando as manchetes internacionais mais uma vez com as últimas notícias sobre Roe x Wade e direitos de armas .





Empresas de tecnologia, incluindo estúdios de jogos , avaliaram os acontecimentos, particularmente a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de anular o direito constitucional das mulheres ao aborto. Esses desenvolvimentos afetaram as avaliações desta semana? Vamos descobrir. 🔍





Maçã 👑 permaneceu em primeiro lugar nesta semana, apesar de uma queda de 12% nas tendências de juros. O gigante da tecnologia confirmado que seria cobrir despesas médicas para funcionários no Texas que precisam viajar para fora do estado para fazer abortos, juntando-se a um matar de empresas que estão ajudando os trabalhadores a acessar cuidados de saúde reprodutiva à luz da decisão da Suprema Corte dos EUA.





Também está na lista Amazonas 📦, que subiu para o segundo lugar esta semana. O pai de todas as coisas de comércio eletrônico, que também é o segundo maior empregador privado nos EUA, já havia informado aos funcionários em maio que pagaria até $ 4.000 em despesas de viagem anualmente para tratamentos médicos não fatais, incluindo abortos.





Na época, um vazar de um projeto de parecer da Suprema Corte indicou que a mais alta corte dos EUA derrubaria Roe v. Wade - efetivamente restringindo ou banindo serviços de aborto em mais de duas dúzias de estados dos EUA, e o memorando da Amazon provavelmente pretendia ajudar a reter e atrair talentos, apesar das mudanças legais que afetam a saúde dos funcionários.





#3 desta semana, Coinbase 🪙, foi mãe sobre o assunto. A maior bolsa de criptomoedas dos EUA já está passando por muito devido a um queda livre em mercados e problemas em vários grandes players da indústria, incluindo Três Flechas Maiúsculas e Rede Celsius , embora qualquer pessoa que esteja pensando em usar moedas digitais e/ou formar organizações autônomas descentralizadas, ou DAOs, para arrecadar fundos para o aborto e causas relacionadas possa querer considerar a leitura este excelente artigo do The New York Times detalhando como essa não é uma ideia tão boa quanto alguns podem acreditar.





Microsoft 🖥️ fez uma rota semelhante à da Amazon, informando os funcionários desde maio, que forneceria reembolso de despesas de viagem para funcionários que buscassem aborto e cuidados de afirmação de gênero em qualquer lugar do país. A empresa, listada em 4º lugar no relatório semanal de empresas de tecnologia de tendências do HackerNoon, reafirmou seu compromisso após a decisão do Supremo.





Intel 💻 encerra a classificação desta semana em 5º lugar. Embora não seja exatamente mãe sobre o assunto como a Coinbase, a posição da empresa sobre o assunto é bastante ambíguo . O fabricante de semicondutores diz ele "respeita os direitos e a privacidade de nossos funcionários para escolher o que melhor atende às suas necessidades de saúde [...] incluindo o aborto quando permitido".





Nota adicional: a privacidade será uma grande preocupação para os indivíduos que optam pelo aborto, e ainda não está claro como gigantes da tecnologia planejam processar dados e contornar os regulamentos à luz da última decisão da Suprema Corte.





Obrigado por ler o Tech Company Brief desta semana. Se você quiser acompanhar essas classificações em tempo real, sinta-se à vontade para descer aqui . Vejo vocês na próxima semana.





PAZ! ☮️