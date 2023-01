Sobre ativos do mundo real tokenizados (RWAs) e DeFi

Até agora, o DeFi tem sido fundamental na adoção do Web3, com diferentes blockchains, criptomoedas e tokens. Mas ainda é um mercado altamente reativo e especulativo para os tokens que são negociados nas plataformas. Então, como o DeFi pode ser menos especulativo e mais adotado globalmente? Isso é alcançado com os tokens RWAs (Real-World Assets) que representam um ativo real que pode ser negociado na cadeia (vender, comprar, usar como garantia para empréstimos e muito mais). Exemplos de RWA podem ser casas (imóveis) ou ações de uma empresa, contratos/garantias, qualquer objeto com valor significativo a ser utilizado em uma transação.

Até agora, o DeFi tem sido fundamental na adoção do Web3, com diferentes blockchains, criptomoedas e tokens. Mas ainda é um mercado altamente reativo e especulativo para os tokens que são negociados nas plataformas, principalmente porque a receita gerada de diversas plataformas é através da variação de preço por meio da especulação. Então, como o DeFi pode ser menos especulativo e mais adotado globalmente? Isso é obtido com os RWAs (Real-World Assets).





O que é RWA?

São tokens (fungíveis ou não fungíveis) que representam um ativo real que pode ser negociado na cadeia (vender, comprar, usar como garantia para empréstimos e muito mais). Exemplos de RWA podem ser casas (imóveis), ações de uma empresa, contratos/garantias, qualquer objeto com valor significativo a ser usado em uma transação e muito mais.





O mais importante é decidir o tipo de token a ser usado. Se for fungível, poderíamos tokenizar uma propriedade em 10 partes e cada pessoa poderia comprar uma parte dessa propriedade (acesso mais inclusivo a investimentos). Se decidirmos ser não fungíveis, tokenizaremos a propriedade em uma única NFT, o que representará que possuímos a propriedade e podemos usá-la para solicitar um empréstimo e garantir a NFT (com um valor real). A utilização do RWA que lhe daremos será essencial para decidir o tipo de tokenização.





O papel do RWA no DeFi

A especulação em DeFi tem sido um dos principais impulsionadores de seu uso, mesmo em mercados de baixa. Mas a integração de ativos não criptográficos nativos terá um forte impacto no novo uso do DeFi. Essa integração tornará o DeFi um concorrente em pé de igualdade com os bancos e outras instituições financeiras (até agora o DeFi é David e os bancos são Golias).





O RWA permitirá retirar as tradicionais restrições que contam muitos ativos a serem transacionados, por exemplo, uma pessoa poderia comprar uma casa em outro país com burocracia quase zero. Eles também ajudarão uma pessoa a solicitar microcréditos usando o carro como garantia, dívidas de escritórios comerciais podem ser financiadas por contratos de tokenização, entre muitos outros usos que você pode imaginar.





Imagine trocar parte do seu imóvel por um bloco de ações de uma empresa através da Uniswap, solicitar um empréstimo com essas ações na Aave, e depois gerar algum retorno com o dinheiro obtido, quitar o empréstimo e depois recuperar a parte do seu imóvel emprestada . Este é um negócio que, embora tenha riscos, será menos especulativo devido ao suporte dos ativos.





O que falta para o RWA se tornar massivo?

Existem 2 aspectos fundamentais que são críticos para o uso massivo de RWA. A primeira é a regulamentação em todos os países, até agora se fala em regulamentação de criptomoedas, mas pouco se discute sobre regulamentação da tokenização de ativos. Até que isso aconteça, é muito difícil vermos uma revolução DeFi. Além disso, há um trade-off a ser considerado, porque a tokenização de ativos reais pode envolver processos KYC e AML, algo que muitos participantes do DeFi discordariam, então a questão é como garantir que o ativo seja real e propriedade deste. negociá-lo na cadeia?





O segundo ponto é a experiência do usuário das plataformas. Para usar plataformas DeFi, você precisa de algum conhecimento técnico (saber em qual blockchain você está, conectar sua carteira, etc.). Um usuário comum deveria poder usá-lo sem entender esses detalhes (quem tem conta em banco não conhece as complexidades por trás disso, apenas uma plataforma onde pode movimentar o “seu” dinheiro).





Mas há um aspecto muito positivo.





A infraestrutura DeFi existente será preparada para esta revolução RWA, e aqueles de nós que estão participando serão pioneiros neste mundo de DeFi 2.0