Efeitos de rede de jogos e seus paradoxos

O blockchain cultiva economias orgânicas de jogos neoclássicos, fornecendo segurança e valor de ativo real ao jogo, enquanto o próprio jogo aumenta a utilidade e a adoção do blockchain. Mas o crescimento do usuário, exatamente o que um novo jogo precisa para ter sucesso, pode funcionar contra jogos criados em cadeias de Camada 1 como Ethereum. O congestionamento nas cadeias da Camada 1 está levando mais comunidades criptográficas a entender a importância de possuir uma pilha de protocolo completa, como uma blockchain específica de aplicativo ou Appchain.

Antes do blockchain, os provedores de serviços gerenciavam os ativos mutáveis nos videogames, não deixando espaço para o controle do usuário. Como resultado, a negociação de ativos no jogo era rara, e os jogos que facilitavam a negociação não ofereciam realmente uma solução para os usuários possuírem seus tesouros recém-adquiridos.





A cena dos jogos dos anos 80 foi dominada pelos MUDs, também conhecidos como jogos de masmorra multiusuário. Os entusiastas de jogos de aventura babaram nos RPGs multijogador em tempo real - o rico conhecimento, as criaturas de fantasia e a mecânica atraente. Misture isso com um pouco de jogabilidade RNG e cenários P2P, e isso pintaria uma imagem muito familiar do Metaverso como o conhecemos hoje - mas pela falta de um recurso incrivelmente atraente - as economias do jogo Blockchain .

A cadeia de jogo

Desde o white paper do Bitcoin em 2008, uma inovação colossal floresceu no topo da tecnologia blockchain - a introdução do Ethereum, contratos inteligentes, DeFi, DAOs, NFTs, o Metaverse…





Desde então, testemunhamos o surgimento de jogos blockchain - o advento de CryptoKitties, EtherBots, Hashcraft - o crescimento de Axie Infinity e o nascimento de guildas de jogos como YGG ou Merit Circle - e GameFi - a encruzilhada de jogos comunitários e finanças descentralizadas .





A relação entre o jogo e a cadeia permite que os ativos flutuem livremente no registro distribuído, facilitando a transferência sem esforço entre os participantes. Além disso, a tokenização de ativos criou um terreno sólido para a germinação de uma economia de mercado equilibrada, reforçando o valor intrínseco dos ativos nos ecossistemas de jogos.





O mercado de jogos Blockchain

Apesar de uma desaceleração do mercado, eventos globais e problemas de segurança (como o hack do Ronin Bridge ), o primeiro trimestre de 2022 ainda reflete uma explosão de 2.000% nos jogos de blockchain, atraindo 1,22 milhão de carteiras ativas exclusivas (UAW) apenas em março de 2022 - 52% do atividade do setor no mês. A DappRadar estima que US$ 2,5 bilhões foram investidos em jogos em cadeia e sua infraestrutura relacionada no primeiro trimestre de 2022, colocando 2022 no caminho certo para atingir US$ 10 bilhões em investimentos anuais.





DapRaddar estima investimento anual de US$ 10 bilhões em Blockchain Games e sua infraestrutura

Os jogos Blockchain estão tendo um momento. A sinergia é palpável. Blockchains e jogos — uma simbiose perfeita!





No entanto, mesmo diante de suas atuais promessas de disrupção, a infraestrutura de jogos blockchain está apenas no início de uma trajetória mais longa. Como resultado, os jogos em blockchain têm alguns desafios a serem enfrentados antes que possam corresponder à mudança de paradigma que se espera que traga para os mercados globais de jogos.





A seguir, veremos os gargalos que limitam a escalabilidade dos jogos em blockchain, ameaçando o ponto ideal de adoção — os efeitos de rede.

O valor do jogo depende dos usuários

O valor intrínseco de um projeto de jogo está diretamente relacionado ao número de seus usuários — À medida que o número de usuários de uma plataforma aumenta, seu valor de aplicativo aumenta. A este respeito, os jogos Web3 têm uma vantagem sobre os jogos Web2 quando se trata de inicializar os efeitos de rede.





Para plataformas Web2, é difícil inicializar a partir de uma inicialização a frio porque o número de usuários e o valor do aplicativo da plataforma para esses usuários são baixos. Com a tokenização de ativos introduzida pelos jogos Web3, desde que investidores e jogadores reconheçam o valor futuro em um protocolo e seu token, os participantes são inicialmente atraídos para a plataforma porque podem ganhar tokens ao usá-la. Por sua vez, o valor da aplicação da plataforma aumenta.

Quando o dimensionamento funciona contra os jogos Blockchain

No entanto, o crescimento do usuário, exatamente o que uma nova plataforma precisa para ter sucesso, pode funcionar contra jogos criados em cadeias de camada 1, como Ethereum ou Binance - quanto mais usuários houver, menos valor para um único usuário devido à superlotação. Chamamos isso de efeito anti-rede .

O que é um efeito anti-rede?

A Octopus Network define um efeito anti-rede como um mecanismo pelo qual um aumento de usuários leva a uma diminuição na utilidade. Resumindo, os efeitos anti-rede são causados pelo congestionamento da rede.

Em comparação com as centenas de milhões de tráfego de jogadores convencionais que se aproximam rapidamente da indústria de jogos blockchain, o Ethereum pode lidar apenas com 15 a 30 transações por segundo em sua iteração atual.





Com os rápidos desenvolvimentos no Ethereum, a proliferação de transações on-chain causa sobrecarga. Altas taxas de gás e transações interrompidas são os aborrecimentos mais acordados para os usuários. As transações na cadeia podem se tornar lentas e caras.

Enquanto a onda DeFi de 2020 e o frenesi NFT de 2021 deram uma visão dos problemas de congestionamento no Ethereum, um Tweet recente do Yuga Labs diz tudo.









Tweet do Yuga Labs





Depois de uma venda de terras do metaverso altamente antecipada pelas pessoas por trás do BAYC , a plataforma pediu desculpas à comunidade Ethereum por congestionar a rede Ethereum . Alguns usuários pagaram até 5 ETH em gás por uma única transação.





O congestionamento da rede é particularmente fatal para os jogos blockchain devido ao aumento de microtransações e maior densidade de interação. Além disso, uma vez que a cadeia pública está congestionada, os jogadores provavelmente serão prejudicados primeiro em comparação com os usuários de DeFi, já que os jogadores do Play-to-Earners são mais propensos a serem sensíveis ao preço.





Para que a indústria de jogos blockchain atinja seu potencial, ela primeiro precisa remediar o problema sempre persistente de congestionamento de rede . No entanto, mesmo com o PoS do Ethereum se aproximando rapidamente , a escalabilidade ainda parece uma longa jornada.





Não queremos matar o Ethereum. Só queremos poder usá-lo!





O enigma do congestionamento levou ao desenvolvimento de outros L1s compatíveis com EVM, erroneamente denominados “ Ethereum Killers ”. A ironia desse rótulo reside no fato de que é apenas pelo valor demonstrado pelo Ethereum que essas tecnologias estão sendo desenvolvidas. Atrevo-me a dizer que ninguém realmente quer matar o Ethereum. Eles só querem ser capazes de usá-lo.





As soluções de dimensionamento Ethereum Layer2 estão dando alguma concorrência aos Ethereum Killer L1s . As soluções de dimensionamento Layer2, como rollups, também não estão interessadas em acabar com o Ethereum. Pelo contrário, eles também estão tentando melhorar o Ethereum - geralmente movendo a computação para fora da cadeia principal, realizando os cálculos e, em seguida, armazenando as provas de volta na cadeia.





As soluções Layer2 vêm em vários sabores e estão em vários estágios de desenvolvimento. Quando algo está quebrado no blockchain, isso apenas inspira mais inovação.

As limitações dos Legos — Os jogos de blockchain são mesmo divertidos?

Para a maioria dos construtores de jogos blockchain, o caminho mais fácil tem sido contratos inteligentes em uma camada de aplicativo de tamanho único. De uma perspectiva puramente arquitetônica, os contratos inteligentes são ótimos para usos muito específicos. Embora os contratos inteligentes tenham flexibilidade zero porque todos os termos do contrato são predeterminados, o recurso de composição dos contratos inteligentes, permitindo que eles se integrem uns aos outros como tantos legos, é incrivelmente conveniente.





No entanto, os contratos inteligentes sozinhos falham quando se trata de aplicativos descentralizados complexos, como jogos on-chain, devido à falta de flexibilidade, conjunto limitado de operações criptográficas, linguagens de programação imaturas e problemas de segurança. Especialmente para contratos inteligentes, o trilema do blockchain – segurança, escalabilidade e descentralização – não pode ser otimizado simultaneamente.





Por exemplo, para garantir a verificabilidade da lógica do aplicativo, os blockchains públicos geralmente não permitem que os contratos inteligentes sejam atualizados de maneira direta. Essencialmente, os projetos construídos com base em contratos inteligentes, em sua maioria, abriram mão da soberania de governança.





A capacidade de composição é ótima em teoria, mas sistemas complexos construídos em vários dApps podem sofrer significativamente durante períodos de maior uso. Talvez seja por isso que desenvolver e gerenciar experiências de jogo inovadoras, mundos complexos de histórias e economias de jogo seja uma tarefa mais simples em configurações centralizadas.





Além disso, enquanto os fenômenos GameFi “Play-to-Earn” – juntamente com a negociação, empréstimo e alavancagem de DeFi – aumentaram em popularidade, a questão de saber se um jogo é realmente “divertido” ou não geralmente é deixada de fora. a conversa em favor de um foco na economia e potencial de ganho.





Quer todos os desenvolvedores queiram ou não oferecer experiências mais fantásticas para seus usuários do que o outro cara, todos os desenvolvedores querem usuários. Eles querem que as pessoas interajam com seu dApp. E atrevo-me a dizer que querem que a sua candidatura seja apreciada. Eles querem que seu aplicativo faça o usuário dizer “Uau!” “WGMI!” “Este dApp é épico!”





Os jogadores que jogam para ganhar certamente querem jogar mais para ganhar mais. Mas isso levou à especulação de que os jogos blockchain são, na verdade, mais uma “rampa de acesso” para o blockchain do que um destino fascinante para os jogadores.

Solução de uma cadeia por jogo da Octopus Network

A Octopus Network acredita que a maneira ideal de construir um jogo blockchain é usar uma cadeia de aplicativos - uma cadeia para um jogo. A Octopus Network é uma rede multichain que lança e hospeda Appchains compatíveis com EVM baseadas em substrato.





Um Appchain é um blockchain independente usado explicitamente para um conjunto específico de aplicativos personalizados. O Substrate oferece suporte a uma infinidade de módulos que os desenvolvedores podem integrar facilmente em seu Appchain, incluindo um palete Ethereum Virtual Machine, para criar aplicativos rápidos e fáceis de usar com baixos custos de transação.





Ao contrário dos contratos inteligentes, os Appchains compatíveis com EVM permitem que os desenvolvedores personalizem seus aplicativos em termos de estrutura de governança, design econômico e algoritmo de consenso subjacente. Isso significa que toda a pilha de um Appchain, incluindo rede, protocolo de consenso, configuração de nó e assim por diante, pode ser otimizada para casos de uso específicos. E uma appchain tem auto-soberania, governada por sua própria comunidade.





Mas o benefício significativo de um Appchain para aplicativos de jogos é o uso exclusivo dos recursos de processamento da cadeia - não há necessidade de competir com outros aplicativos, e o combustível é pago com as taxas de transação mais baixas do Appchain nativo.





A capacidade dedicada de processamento de transações da Appchain compatível com Octopus Network EVM permite que ela atinja 1000 transações por segundo com finalização rápida. Assim, os jogos construídos em Appchains dedicados têm melhor desempenho e podem processar dezenas de milhões de transações por dia para suportar jogos de blockchain que atingem milhões de usuários diários.

Visão geral da rede Octopus EVM Appchain

Kits de ferramentas de código aberto, como Substrate e Cosmos SDK, tornaram a construção de uma Appchain muito mais fácil e econômica. Desde outubro de 2018, quando do zero no Substrate, centenas de projetos criptográficos foram construídos no Substrate e mais projetos Appchain devem surgir.





No entanto, embora Substrate e Cosmos SDK tenham diminuído substancialmente o custo de desenvolvimento de Appchains, a inicialização de Appchain ainda é um trabalho complexo e que consome muito capital para os desenvolvedores.





A Octopus Network resolveu esse problema de acessibilidade e tornou um Appchain muito mais fácil de lançar, fornecendo segurança flexível, suporte de infraestrutura, interoperabilidade entre cadeias, uma comunidade pronta para ser engajada e escalabilidade ilimitada.





Segurança — Inicializar a segurança do PoS é um trabalho demorado e trabalhoso. Normalmente, leva vários anos e alguns milhões de dólares para inicializar uma Appchain independente com segurança sólida. Mas Appchains na Octopus Network podem escalar sua segurança com a demanda. Isso diminui o custo de lançamento de uma Appchain em 100x e permite que as Appchains sejam lançadas em questão de meses, em vez de anos.





Infraestrutura — A infraestrutura completa da Octopus Network fornece um conjunto completo de infraestrutura para Appchains — incluindo RPC Gateway, Appchain Explorer, Appchain Indexer e Appchain Archiver. Depois que um Appchain é inicializado, os desenvolvedores precisam apenas atualizar a configuração do front-end e, em seguida, o Appchain está pronto para atender aos usuários finais.





Interoperabilidade — As cadeias de aplicativos Octopus Network desfrutam de interoperabilidade pronta para uso. Appchains na Octopus Network são interoperáveis com Ethereum, NEAR e quaisquer blockchains habilitados para Substrate IBC , como Polkadot e Cosmos.





Comunidade — A Octopus Network atua como uma metacomunidade para criar comunidades de jogos — um ponto focal dentro do ecossistema do protocolo NEAR onde as equipes de jogos Web3.0 podem exibir o mérito de suas plataformas para atrair uma variedade de apoiadores, como jogadores, investidores, Validadores, Delegadores e participantes do mercado — ativando os efeitos de rede.





Escalabilidade — O Octopus Relay, que opera o mecanismo de leasing de segurança, é construído no protocolo NEAR. O protocolo NEAR tem escalabilidade ilimitada baseada em sharding - ele pode acomodar centenas, senão milhares de redes e ativos a mais do que a camada 1 do Ethereum, tornando-o um dos hubs de Internet Blockchain mais importantes atualmente.





Com os recursos e suporte de todo o ecossistema, a NEAR está emergindo rapidamente como um formidável centro financeiro descentralizado. Os Octopus Network Appchains têm a vantagem de nascer como economias descentralizadas independentes sem depender de trocas centralizadas e podem estabelecer relações simbióticas próximas com protocolos DeFi no NEAR desde o primeiro dia.

EVM Appchains vs Ethereum Killers e Soluções Layer2

O Octopus Network Appchain fornece uma alternativa mais acessível e menos dispendiosa para resolver o paradoxo da escalabilidade Ethereum para jogos blockchain do que as atuais estratégias Layer2 e Layer1 “Eth Killer”, simplificando o processo de implantação de aplicativos descentralizados baseados em Ethereum em Substrate Appchains.





Appchains compatíveis com EVM na Octopus Network prometem o melhor dos dois mundos para construtores de jogos - a escalabilidade, soberania e flexibilidade de implantação em um blockchain autônomo, juntamente com a vantagem de migrar contratos inteligentes EVM, para que os desenvolvedores não precisem codificar de coçar, arranhão.





Os desenvolvedores podem criar projetos de código aberto no ecossistema EVM enquanto desfrutam de um substrato unificado para agrupamento de desenvolvimento em uma pilha de tecnologia agregada e obter acesso a um vasto ecossistema interoperável com fácil acesso à coleção NEAR de DeFi e dApps.





Para os usuários, as vantagens de um Appchain compatível com EVM incluem a participação em um ecossistema multicadeia interoperável, taxas de gás mais baixas, liquidação mais rápida, mesmos formatos de endereço e processo de operação mais fácil - as bases para uma melhor experiência de jogo.

O jogo final

Apesar da mania de jogos blockchain, o setor ainda é incipiente. Por trás de todo o hype do GameFi está uma questão fundamental - sem seu atual nível de lucratividade, o design do jogo é interessante o suficiente para valer a pena ser jogado?





A Octopus Network acredita que a revolução dos jogos é inevitável, uma vez que os proibitivos no centro da infraestrutura de jogos blockchain sejam resolvidos. Ao remover os gargalos de segurança, escalabilidade, personalização e capacidade de atualização, Appchains está liderando uma nova onda de inovação para jogos blockchain, desbloqueando uma experiência de jogo mais rica por meio de mecânicas mais complexas, com a capacidade de aumentar as economias do jogo - Mais poder para os construtores , mais alegria para os gamers!





