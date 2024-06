Dominando a serialização JSON com segurança de tipo em TypeScript

Quase todas as aplicações web requerem serialização de dados. Essa necessidade surge em situações como:





Transferência de dados pela rede (por exemplo, solicitações HTTP, WebSockets)

Incorporação de dados em HTML (para hidratação, por exemplo)

Armazenar dados em um armazenamento persistente (como LocalStorage)

Compartilhando dados entre processos (como web workers ou postMessage)





Em muitos casos, a perda ou corrupção de dados pode levar a consequências graves, tornando essencial fornecer um mecanismo de serialização conveniente e seguro que ajude a detectar o maior número possível de erros durante a fase de desenvolvimento. Para esses fins, é conveniente usar JSON como formato de transferência de dados e TypeScript para verificação de código estático durante o desenvolvimento.





TypeScript serve como um superconjunto de JavaScript, que deve permitir o uso contínuo de funções como JSON.stringify e JSON.parse , certo? Acontece que, apesar de todos os seus benefícios, o TypeScript não entende naturalmente o que é JSON e quais tipos de dados são seguros para serialização e desserialização em JSON.





Vamos ilustrar isso com um exemplo.





O problema com JSON no TypeScript

Considere, por exemplo, uma função que salva alguns dados no LocalStorage. Como o LocalStorage não pode armazenar objetos, usamos a serialização JSON aqui:





interface PostComment { authorId: string; text: string; updatedAt: Date; } function saveComment(comment: PostComment) { const serializedComment = JSON.stringify(comment); localStorage.setItem('draft', serializedComment); }





Também precisaremos de uma função para recuperar os dados do LocalStorage.





function restoreComment(): PostComment | undefined { const text = localStorage.getItem('draft'); return text ? JSON.parse(text) : undefined; }





O que há de errado com esse código? O primeiro problema é que ao restaurar o comentário, obteremos um tipo string em vez de Date para o campo updatedAt .





Isso acontece porque JSON possui apenas quatro tipos de dados primitivos ( null , string , number , boolean ), bem como arrays e objetos. Não é possível salvar um objeto Date em JSON, assim como outros objetos que se encontram em JavaScript: funções, Mapa, Conjunto, etc.





Quando JSON.stringify encontra um valor que não pode ser representado no formato JSON, ocorre a conversão de tipo. No caso de um objeto Date , obtemos uma string porque o objeto Date implementa o método toJson() , que retorna uma string em vez de um objeto Date .





const date = new Date('August 19, 1975 23:15:30 UTC'); const jsonDate = date.toJSON(); console.log(jsonDate); // Expected output: "1975-08-19T23:15:30.000Z" const isEqual = date.toJSON() === JSON.stringify(date); console.log(isEqual); // Expected output: true





O segundo problema é que a função saveComment retorna o tipo PostComment , em que o campo de data é do tipo Date . Mas já sabemos que em vez de Date , receberemos um tipo string . O TypeScript poderia nos ajudar a encontrar esse erro, mas por que não?





Acontece que, na biblioteca padrão do TypeScript, a função JSON.parse é digitada como (text: string) => any . Devido ao uso de any , a verificação de tipo está essencialmente desabilitada. Em nosso exemplo, o TypeScript simplesmente aceitou nossa palavra de que a função retornaria um PostComment contendo um objeto Date .





Esse comportamento do TypeScript é inconveniente e inseguro. Nosso aplicativo poderá travar se tentarmos tratar uma string como um objeto Date . Por exemplo, pode quebrar se chamarmos comment.updatedAt.toLocaleDateString() .





Na verdade, em nosso pequeno exemplo, poderíamos simplesmente substituir o objeto Date por um carimbo de data/hora numérico, que funciona bem para serialização JSON. No entanto, em aplicações reais, os objetos de dados podem ser extensos, os tipos podem ser definidos em vários locais e identificar tal erro durante o desenvolvimento pode ser uma tarefa desafiadora.





E se pudéssemos melhorar a compreensão do TypeScript sobre JSON?





Lidando com serialização

Para começar, vamos descobrir como fazer o TypeScript entender quais tipos de dados podem ser serializados com segurança em JSON. Suponha que queiramos criar uma função safeJsonStringify , onde o TypeScript verificará o formato dos dados de entrada para garantir que seja JSON serializável.





function safeJsonStringify(data: JSONValue) { return JSON.stringify(data); }





Nesta função, a parte mais importante é o tipo JSONValue , que representa todos os valores possíveis que podem ser representados no formato JSON. A implementação é bastante simples:





type JSONPrimitive = string | number | boolean | null | undefined; type JSONValue = JSONPrimitive | JSONValue[] | { [key: string]: JSONValue; };





Primeiro, definimos o tipo JSONPrimitive , que descreve todos os tipos de dados JSON primitivos. Também incluímos o tipo undefined com base no fato de que, quando serializadas, as chaves com valor undefined serão omitidas. Durante a desserialização, essas chaves simplesmente não aparecerão no objeto, o que na maioria dos casos é a mesma coisa.





A seguir, descrevemos o tipo JSONValue . Este tipo usa a capacidade do TypeScript para descrever tipos recursivos, que são tipos que se referem a si mesmos. Aqui, JSONValue pode ser JSONPrimitive , uma matriz de JSONValue ou um objeto onde todos os valores são do tipo JSONValue . Como resultado, uma variável deste tipo JSONValue pode conter matrizes e objetos com aninhamento ilimitado. Os valores dentro deles também serão verificados quanto à compatibilidade com o formato JSON.





Agora podemos testar nossa função safeJsonStringify usando os seguintes exemplos:





// No errors safeJsonStringify({ updatedAt: Date.now() }); // Yields an error: // Argument of type '{ updatedAt: Date; }' is not assignable to parameter of type 'JSONValue'. // Types of property 'updatedAt' are incompatible. // Type 'Date' is not assignable to type 'JSONValue'. safeJsonStringify({ updatedAt: new Date(); });





Tudo parece funcionar corretamente. A função nos permite passar a data como um número, mas gera um erro se passarmos o objeto Date .





Mas vamos considerar um exemplo mais realista, em que os dados passados para a função são armazenados em uma variável e possuem um tipo descrito.





interface PostComment { authorId: string; text: string; updatedAt: number; }; const comment: PostComment = {...}; // Yields an error: // Argument of type 'PostComment' is not assignable to parameter of type 'JSONValue'. // Type 'PostComment' is not assignable to type '{ [key: string]: JSONValue; }'. // Index signature for type 'string' is missing in type 'PostComment'. safeJsonStringify(comment);





Agora, as coisas estão ficando um pouco complicadas. O TypeScript não nos permite atribuir uma variável do tipo PostComment a um parâmetro de função do tipo JSONValue , porque "A assinatura do índice para o tipo 'string' está faltando no tipo 'PostComment'".





Então, o que é uma assinatura de índice e por que ela está faltando? Lembra como descrevemos objetos que podem ser serializados no formato JSON?





type JSONValue = { [key: string]: JSONValue; };





Neste caso, [key: string] é a assinatura do índice. Significa "este objeto pode ter quaisquer chaves na forma de strings, cujos valores possuem o tipo JSONValue ". Então, precisamos adicionar uma assinatura de índice ao tipo PostComment , certo?





interface PostComment { authorId: string; text: string; updatedAt: number; // Don't do this: [key: string]: JSONValue; };





Fazer isso implicaria que o comentário poderia conter campos arbitrários, o que normalmente não é o resultado desejado ao definir tipos de dados em um aplicativo.





A verdadeira solução para o problema com a assinatura do índice vem de Mapped Types , que permitem iterar recursivamente os campos, mesmo para tipos que não possuem uma assinatura de índice definida. Combinado com genéricos, esse recurso permite converter qualquer tipo de dados T em outro tipo JSONCompatible<T> , que seja compatível com o formato JSON.





type JSONCompatible<T> = unknown extends T ? never : { [P in keyof T]: T[P] extends JSONValue ? T[P] : T[P] extends NotAssignableToJson ? never : JSONCompatible<T[P]>; }; type NotAssignableToJson = | bigint | symbol | Function;





O tipo JSONCompatible<T> é um tipo mapeado que inspeciona se um determinado tipo T pode ser serializado com segurança em JSON. Ele faz isso iterando cada propriedade no tipo T e fazendo o seguinte:





O T[P] extends JSONValue ? T[P] : ... o tipo condicional verifica se o tipo da propriedade é compatível com o tipo JSONValue , garantindo que ela possa ser convertida para JSON com segurança. Quando for esse o caso, o tipo da propriedade permanece inalterado. O T[P] extends NotAssignableToJson ? never : ... o tipo condicional verifica se o tipo da propriedade não pode ser atribuído ao JSON. Nesse caso, o tipo da propriedade é convertido em never , filtrando efetivamente a propriedade do tipo final. Se nenhuma dessas condições for atendida, o tipo é verificado recursivamente até que uma conclusão possa ser feita. Dessa forma funciona mesmo que o tipo não possua assinatura de índice.





A unknown extends T ? never :... check no início é usado para evitar que o tipo unknown seja convertido em um tipo de objeto vazio {} , que é essencialmente equivalente ao tipo any .





Outro aspecto interessante é o tipo NotAssignableToJson . Consiste em duas primitivas TypeScript (bigint e símbolo) e o tipo Function , que descreve qualquer função possível. O tipo Function é crucial para filtrar quaisquer valores que não sejam atribuíveis ao JSON. Isso ocorre porque qualquer objeto complexo em JavaScript é baseado no tipo Object e possui pelo menos uma função em sua cadeia de protótipo (por exemplo, toString() ). O tipo JSONCompatible itera sobre todas essas funções, portanto, verificar as funções é suficiente para filtrar qualquer coisa que não seja serializável para JSON.





Agora, vamos usar este tipo na função de serialização:





function safeJsonStringify<T>(data: JSONCompatible<T>) { return JSON.stringify(data); }





Agora, a função usa um parâmetro genérico T e aceita o argumento JSONCompatible<T> . Isso significa que é necessário um argumento data do tipo T , que deve ser um tipo compatível com JSON. Agora podemos usar a função com tipos de dados sem assinatura de índice.





A função agora usa um parâmetro genérico T que se estende do tipo JSONCompatible<T> . Isso significa que ele aceita um argumento data do tipo T , que deve ser um tipo compatível com JSON. Como resultado, podemos utilizar a função com tipos de dados que não possuem assinatura de índice.





interface PostComment { authorId: string; text: string; updatedAt: number; } function saveComment(comment: PostComment) { const serializedComment = safeJsonStringify(comment); localStorage.setItem('draft', serializedComment); }





Essa abordagem pode ser usada sempre que a serialização JSON for necessária, como transferência de dados pela rede, incorporação de dados em HTML, armazenamento de dados em localStorage, transferência de dados entre trabalhadores, etc. Além disso, o auxiliar toJsonValue pode ser usado quando um objeto estritamente digitado sem uma assinatura de índice precisa ser atribuída a uma variável do tipo JSONValue .





function toJsonValue<T>(value: JSONCompatible<T>): JSONValue { return value; } const comment: PostComment = {...}; const data: JSONValue = { comment: toJsonValue(comment) };





Neste exemplo, usar toJsonValue nos permite ignorar o erro relacionado à falta de assinatura de índice no tipo PostComment .





Lidando com desserialização

Quando se trata de desserialização, o desafio é mais simples e mais complexo ao mesmo tempo porque envolve verificações de análise estática e verificações de tempo de execução para o formato dos dados recebidos.





Da perspectiva do sistema de tipos do TypeScript, o desafio é bastante simples. Vamos considerar o seguinte exemplo:





function safeJsonParse(text: string) { return JSON.parse(text) as unknown; } const data = JSON.parse(text); // ^? unknown





Neste caso, estamos substituindo o tipo de retorno any pelo tipo unknown . Por que escolher unknown ? Essencialmente, uma string JSON pode conter qualquer coisa, não apenas os dados que esperamos receber. Por exemplo, o formato dos dados pode mudar entre diferentes versões do aplicativo ou outra parte do aplicativo pode gravar dados na mesma chave LocalStorage. Portanto, unknown é a escolha mais segura e precisa.





Entretanto, trabalhar com o tipo unknown é menos conveniente do que simplesmente especificar o tipo de dados desejado. Além da conversão de tipo, existem várias maneiras de converter o tipo unknown no tipo de dados necessário. Um desses métodos é utilizar a biblioteca Superstruct para validar dados em tempo de execução e gerar erros detalhados se os dados forem inválidos.





import { create, object, number, string } from 'superstruct'; const PostComment = object({ authorId: string(), text: string(), updatedAt: number(), }); // Note: we no longer need to manually specify the return type function restoreDraft() { const text = localStorage.getItem('draft'); return text ? create(JSON.parse(text), PostComment) : undefined; }





Aqui, a função create atua como um protetor de tipo, restringindo o tipo à interface Comment desejada. Conseqüentemente, não precisamos mais especificar manualmente o tipo de retorno.





Implementar uma opção de desserialização segura é apenas metade da história. É igualmente crucial não se esquecer de usá-lo ao realizar a próxima tarefa do projeto. Isso se torna particularmente desafiador se uma equipe grande estiver trabalhando no projeto, pois pode ser difícil garantir que todos os acordos e melhores práticas sejam seguidos.





Typescript-eslint pode ajudar nesta tarefa. Esta ferramenta ajuda a identificar todos os casos de uso any . Especificamente, todos os usos de JSON.parse podem ser encontrados e pode-se garantir que o formato dos dados recebidos seja verificado. Mais sobre como se livrar de any tipo em uma base de código pode ser lido no artigo Tornando o TypeScript verdadeiramente "fortemente digitado" .





Conclusão

Aqui estão as funções e tipos de utilitários finais projetados para auxiliar na serialização e desserialização segura de JSON. Você pode testá-los no TS Playground preparado.





type JSONPrimitive = string | number | boolean | null | undefined; type JSONValue = JSONPrimitive | JSONValue[] | { [key: string]: JSONValue; }; type NotAssignableToJson = | bigint | symbol | Function; type JSONCompatible<T> = unknown extends T ? never : { [P in keyof T]: T[P] extends JSONValue ? T[P] : T[P] extends NotAssignableToJson ? never : JSONCompatible<T[P]>; }; function toJsonValue<T>(value: JSONCompatible<T>): JSONValue { return value; } function safeJsonStringify<T>(data: JSONCompatible<T>) { return JSON.stringify(data); } function safeJsonParse(text: string): unknown { return JSON.parse(text); }





Eles podem ser usados em qualquer situação em que a serialização JSON seja necessária.





Tenho usado essa estratégia em meus projetos há vários anos e ela demonstrou sua eficácia ao detectar prontamente possíveis erros durante o desenvolvimento de aplicativos.





Espero que este artigo tenha fornecido a você alguns insights novos. Obrigado por ler!

Links Úteis