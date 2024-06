Desmascarando 5 mitos comuns sobre comunicações Web3

O mercado de criptografia está emergindo de um difícil mercado em baixa à medida que entramos em 2024, com um aumento surpreendente de 90% desde sua baixa de 2023 na capitalização de mercado geral para US$ 1,7 trilhão, e o valor do Bitcoin mais que dobrou de US$ 16 mil em janeiro de 2023 para mais de US$ 73 mil em março de 2024. Esse aumento é impulsionado por fatores-chave como a aprovação do ETF Spot Bitcoin, aumento da participação institucional e desenvolvimentos em áreas como ativos do mundo real (RWAs) tokenizados, modularidade, provas de conhecimento zero, IA e infraestrutura física descentralizada (DePIN) integração.





Num cenário tão dinâmico, com o surgimento de novos participantes e fundos, espera-se que se torne cada vez mais difícil para projetos, aplicações e ecossistemas distinguirem-se no meio do crescente ruído mediático. Para superar este obstáculo, estabelecer uma forte presença nos meios de comunicação torna-se fundamental não só para a visibilidade, mas também para combater as percepções negativas associadas à Web3 e à criptografia.



Para CMOs, gerentes de comunicação e profissionais de marketing, agora é hora de criar planos de comunicação que eliminem o ruído e construam confiança no mundo em constante mudança da Web3. Dissipar os mitos de RP é o primeiro passo para moldar estratégias eficazes de RP. Vamos começar desmascarando esses equívocos.





Mito 1: Não precisamos de um plano de comunicação... ainda





No cenário competitivo de desenvolvimento de projetos, o planejamento estratégico é fundamental para sustentar o crescimento. Uma estratégia de comunicação abrangente garante clareza e transparência no envolvimento da comunidade, permitindo que os projetos tenham um melhor controlo sobre as suas narrativas. Um exemplo notável é o Fundo Educacional DeFi iniciado pela Uniswap, que enfrentou uma reação negativa significativa após uma decisão de financiamento comunitário. Apesar de alocar milhões do seu tesouro para serem usados ao longo de cinco anos, surgiu controvérsia quando foi revelou que quase metade do fundo tinha sido desembolsada de repente. Isto gerou críticas generalizadas, questionando a integridade do fundo. No entanto, esclarecimentos subsequentes revelaram uma diversificação estratégica mover-se em meio à incerteza regulatória.





A falta de um plano adequado de divulgação de informações fez com que o Fundo de Educação DeFi recebesse atenção negativa por uma decisão importante para a sustentabilidade do Fundo a longo prazo. Este episódio sublinha a importância de planos de comunicação eficazes para navegar nas percepções da comunidade e evitar mal-entendidos.





Fato: Um plano de comunicação é obrigatório

A comunicação eficaz não consiste apenas em transmitir informações; trata-se de criar uma narrativa que ressoe no público, gerando interesse e promovendo um senso de comunidade em torno do projeto. Além disso, o momento de um anúncio também é crucial para gerar uma dinâmica positiva para o lançamento de um projecto.





Mito 2: A tecnologia falará por si





Embora a tecnologia de ponta seja vital, confiar apenas nos seus méritos pode criar desafios na comunicação com um público mais vasto. Na competitiva e acelerada indústria da Web3, novos termos e ofertas de tecnologia são criados muito rapidamente, tornando difícil para os usuários acompanharem as últimas tendências. Um plano de comunicação forte pode ajudar não só a simplificar tecnologias complicadas para atingir um público mais vasto, mas também pode ajudar a diferenciar projectos, criando um espaço de nicho para eles na narrativa mediática.





Por exemplo, embora seja um projeto interessante, =nulo; Fundação tem um produto muito técnico, dificultando a compreensão das massas. Portanto, =nil; A estratégia de relações públicas da Fundação visou especificamente jornalistas com conhecimento pré-existente da tecnologia ZK para apresentá-los ao projeto e ao seu trabalho. Isso ajudou a superar o obstáculo de visibilidade do projeto, devido ao qual =nil; A Fundação acabou se tornando 'Projeto criptográfico para assistir' da CoinDesk.





Fato: Os planos de comunicação permitem que a tecnologia fale por si

Projetos de sucesso como =nil; Foundation demonstram a relação simbiótica entre tecnologia avançada e estratégia de comunicação adequada. No cenário dinâmico da Web3, onde a confiança é de suma importância, uma estratégia de comunicação bem elaborada pode melhorar significativamente a reputação de um projeto e a confiança da comunidade. Em última análise, a tecnologia é fundamental, mas sem uma estratégia de comunicação forte não pode atrair a atenção que merece.

Mito 3: Conteúdo pago e patrocínio de eventos recebem igual atenção

As histórias de primeira página obtidas através de esforços têm um valor maior e mais verdadeiro do que as campanhas de mídia paga. Base de moedas A campanha paga de no Washington Post é um exemplo flagrante de como tais campanhas fazem mais mal do que bem. A campanha incluiu anúncios no The Washington Post e no X, incentivando os usuários de criptomoedas a se envolverem com seus representantes no Congresso e defendendo a aprovação de legislação favorável à indústria criptográfica. Esta campanha recebeu uma resposta negativa do público em geral e o tiro saiu pela culatra ainda mais quando o The Washington Post publicou simultaneamente uma história com a manchete " "Crypto Skeptics rejeitam pressão de lobby público da indústria" . "





Pelo contrário, histórias como " A construção do CZ da Binance: um olhar exclusivo sobre as forças que moldaram o fundador mais poderoso da criptografia " na Fortune e " O homem por trás do Ethereum está preocupado com o futuro da criptografia "apresentando Vitalik Buterin na revista TIME, tem maior influência do que o conteúdo pago, evidente por métricas como a característica da Time de Vitalik sendo retuitado mais de quatrocentas vezes no Twitter . Essas peças genuínas são historicamente bem-sucedidas em incutir naturalmente maior confiança e credibilidade no público.





Fato: Conteúdo pago e patrocínio de eventos não significam atenção positiva

Estes exemplos destacam a importância dos meios de comunicação conquistados e a confiança inerente associada às análises conduzidas de forma independente, parecendo mais genuínas e autênticas em contraste com os esforços impulsionados exclusivamente por esforços promocionais pagos.





Mito 4: Podemos usar IA apenas para relações públicas e marketing





O conteúdo gerado por IA é rápido de produzir. No entanto, faltam-lhe as qualidades inerentes à criação de narrativas mediáticas de sucesso que afetem o público-alvo. A utilização de IA para a criação de conteúdo apresenta inúmeros desafios, que vão desde preocupações com a privacidade e falta de toque humano até o aumento do potencial de imprecisões. Além disso, o conteúdo de IA é suscetível de produzir opiniões tendenciosas com base nos dados utilizados para treinar o próprio modelo. A IA simplesmente é incapaz de fornecer o valor que uma equipe de relações públicas e marketing pode oferecer. Os profissionais de RP são adeptos de se tornarem extensões de seus clientes Web3, selecionando cuidadosamente as narrativas da mídia com base nos meandros do setor.





A seguir está um tweet gerado por IA para EthDenver2024 e um rascunho da equipe pós-YAP do Twitter para EthDenver, onde você pode ver alguns problemas inerentes:





"🚀 Notícias emocionantes! EthDenver 2024 está no horizonte! Marque em seus calendários este evento épico da Ethereum, onde inovadores, desenvolvedores e entusiastas da criptografia se reúnem para moldar o futuro do blockchain. Fique ligado nas atualizações e prepare-se para mergulhar no mundo de possibilidades descentralizadas 🔗💡 #EthDenver2024 #Blockchain #Ethereum".

Este tweet gerado por IA parece vago e sem detalhes essenciais do evento, como a data, nomes dos palestrantes principais e um toque pessoal com um apelo à ação claro.

Fato: a IA por si só não pode ser usada para relações públicas e marketing

Os profissionais de RP possuem um conhecimento profundo do projeto e, ao formar relacionamentos sólidos com os executivos, podem moldar um conteúdo de liderança inovadora que ressoe tanto com o público quanto com a equipe do projeto. Tais aspectos relacionais e matizados, que constituem a base de uma comunicação eficaz, não podem ser replicados pela IA, o que também levanta preocupações éticas/legais.





Mito 5: Marketing e RP são a mesma coisa





As práticas de marketing envolvem a promoção de produtos, serviços e iniciativas através de canais como as redes sociais, sendo o Crypto X a plataforma preferida da indústria. Por exemplo, a Coinbase Festival de verão em cadeia foi um evento de lançamento de um mês que celebrou o lançamento do Base. A Coca-Cola, junto com várias organizações, artistas e influenciadores cripto-nativos, lançou NFTs de arte digital exclusivos na Base . Esta campanha alavancou o poder das mídias sociais, resultando em mais de 700.000 NFTs sendo cunhados por mais de 268.000 carteiras exclusivas em um mês , tornando-se uma das campanhas de marketing mais icônicas do espaço.





Por outro lado, a RP centra-se no estabelecimento e manutenção de relações positivas entre uma empresa, a sua comunidade e os meios de comunicação, revelando-se um processo mais longo. CZ, o ex-CEO da Binance, exemplificou as melhores práticas de relações públicas durante sua gestão. A Binance demonstrou o poder do envolvimento consistente e ativo na Web3, como pode ser visto quando respondeu de forma rápida e eficaz às notícias de uma ação judicial da SEC no início deste ano. A Binance reconheceu prontamente o pedido, confirmou sua autenticidade e forneceu um esboço claro das próximas mudanças que impactariam a plataforma. Esta abordagem proativa tranquilizou os utilizadores e evitou um êxodo em massa. A Binance já havia se destacado em alavancar o engajamento para enfrentar desafios, como quando FTX enfrentou escrutínio ano passado. Mesmo depois que CZ deixou o cargo, ele continuou sendo altamente considerado e sentido falta por sua comunidade, pelo público e pelos usuários.





Fato: Marketing e RP NÃO são a mesma coisa

Marketing refere-se à promoção de produtos, serviços e iniciativas, enquanto RP refere-se à criação de um canal de comunicação entre a empresa, a base de usuários e a mídia. Ambas as práticas são essenciais para a implementação bem-sucedida de uma rede de comunicações forte, necessária para a sustentabilidade holística de um negócio.





Desmascarar esses mitos de RP destaca o papel crítico de um plano de comunicação robusto na formação da narrativa de um projeto Web3. Tal plano aumenta a eficácia das suas estratégias e promove um forte sentido de comunidade entre os utilizadores. Desde quebrar o jargão técnico até criar confiança genuína e adicionar um toque humano, um plano de relações públicas bem elaborado é fundamental para criar uma imagem pública autêntica e completa para o seu negócio.





Esta história foi distribuída pelo programa Business Blogging do HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui: https://business.hackernoon.com/