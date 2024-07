Descobrindo o preconceito de gênero na interação jornalista-político no Twitter indiano: resumo e introdução

Este artigo está disponível no arxiv sob licença CC BY-NC-ND 4.0 DEED. Autores: (1) Brisha Jain, pesquisadora independente Índia e [email protected]; (2) Mainack Mondal, IIT Kharagpur Índia e [email protected].

O preconceito de género no discurso político é um problema significativo nas redes sociais de hoje. Estudos anteriores concluíram que o género dos políticos influencia de facto o conteúdo que lhes é dirigido pelo público em geral. No entanto, estes trabalhos estão particularmente focados no norte global, que representa a cultura individualista. Além disso, não abordaram se existe preconceito de género mesmo na interacção entre jornalistas populares e políticos no sul global. Estas interações pouco estudadas entre jornalistas e políticos são importantes (mais ainda em culturas coletivistas como o Sul global), pois podem afetar significativamente o sentimento público e ajudar a estabelecer normas sociais tendenciosas em termos de género. Neste trabalho, utilizando dados em grande escala do Twitter indiano, abordamos esta lacuna de investigação.





Especificamente, selecionamos um conjunto equilibrado de gênero dos 100 jornalistas indianos mais seguidos no Twitter e dos 100 políticos mais seguidos. Em seguida, coletamos 21.188 tweets únicos postados por esses jornalistas que mencionavam esses políticos. A nossa análise revelou que existe um preconceito de género significativo – a frequência com que os jornalistas mencionam os políticos do sexo masculino versus a frequência com que mencionam as mulheres políticas é estatisticamente significativamente diferente (푝 << 0,05). Na verdade, a mediana dos tweets de jornalistas que mencionam mulheres políticas recebeu dez vezes menos gostos do que a mediana de tweets de jornalistas que mencionam políticos do sexo masculino. No entanto, quando analisamos o conteúdo dos tweets, a nossa análise de pontuação emocional e análise de modelagem de tópicos não revelou qualquer diferença significativa entre os tweets dos jornalistas que mencionavam políticos do sexo masculino e aqueles que mencionavam mulheres políticas. Finalmente, encontrámos uma razão potencial para o significativo preconceito de género: o número de políticos indianos populares do sexo masculino é quase duas vezes maior que o número de mulheres políticas indianas populares, o que pode ter resultado na popularidade dos tweets tendenciosa para os homens (e até mesmo na frequência de recebimento de tweets). Concluímos discutindo as implicações deste trabalho para a necessidade de diversidade de género no discurso político das redes sociais indianas e o futuro desenvolvimento de sistemas de recomendação para as redes sociais que possam responder a esta necessidade.

1. INTRODUÇÃO

“Como Smiriti Irani está exibindo seu talento de atuação na categoria emocional / raivoso, ela pode 'esquecer' que não está no set e começar a dançar” [1]





O tweet acima, publicado por um porta-voz masculino de um partido político nacional contra uma ministra da Índia, oferece um vislumbre da natureza endémica do preconceito de género nas conversas políticas em sites de redes sociais indianos como o Twitter [2]. Na verdade, de acordo com um estudo da Amnistia, um em cada sete tweets dirigidos a mulheres políticas na Índia é de natureza abusiva [22].





Estudos recentes examinaram o preconceito de gênero no discurso político nas redes sociais [1, 2, 18]. Estes estudos demonstraram que o género dos políticos não influencia as suas próprias publicações nas redes sociais, mas o seu género influencia o conteúdo dirigido a eles. No entanto, estes estudos apresentam duas deficiências graves.





Em primeiro lugar, muitos destes estudos analisaram exclusivamente o norte global e descontaram o sul global. No entanto, isto é particularmente preocupante em vários aspectos. Primeiro, o Sudeste Asiático tem cerca de 527 milhões de usuários ativos de mídia social, um número maior do que qualquer outra geografia contígua. Destes, cerca de 470 milhões estão na Índia. Além disso, de acordo com a literatura científica política, o Sudeste Asiático ainda não se igualou ao Hemisfério Ocidental em termos de igualdade de género. Portanto, o preconceito de género no discurso político nas redes sociais ainda não foi estudado para um grande grupo de utilizadores activos num ambiente social menos progressista. Neste estudo, concentramo-nos nas interações com políticos de um grande país do sul global – a Índia. Na Índia, o facto de as mulheres políticas enfrentarem desvantagens na sua capacidade de participar no processo democrático tem sido amplamente reconhecido. Na Índia, os legisladores procuraram resolver esta questão aprovando a lei da Reserva das Mulheres, que atribui 33% da representação às mulheres nos órgãos legislativos centrais e estatais. Embora este projeto de lei proporcione representação às mulheres, ainda não está claro se proporcionará às mulheres voz para iniciar e moldar o discurso político na Índia. Isto acontece porque o preconceito de género nas interacções nos meios de comunicação social em democracias menos progressistas como a Índia é problemático a vários níveis. Dissuade as mulheres políticas de aproveitarem o poder das redes sociais para fins políticos e, portanto, coloca-as em desvantagem em comparação com os seus pares do sexo masculino. Isto pode prejudicar a sua eficácia e perspectivas de carreira. Também marginaliza os seus pontos de vista do discurso político nas redes sociais, reduzindo assim a diversidade de opiniões disponíveis para observadores neutros. No nosso trabalho, pretendemos descobrir o potencial do preconceito de género no contexto específico das conversas digitais dirigidas aos políticos indianos.





Em segundo lugar, estudos anteriores centraram-se frequentemente nas interações entre os políticos e o público em geral. Embora esta compreensão seja bastante valiosa, notámos que não há muito trabalho sobre a interação específica entre políticos e utilizadores mais influentes das redes sociais. Estas interações são importantes porque podem afetar significativamente o sentimento público. Na verdade, um trabalho recente de Shekhawat et al. mostrou que o uso do Twitter por políticos indianos para interagir com jornais e influenciadores através das redes sociais tem crescido [23]. O facto de os políticos estarem interessados em interagir com influenciadores parece sugerir que estes influenciadores desempenham um papel significativo na formação do discurso político no Twitter na Índia. É, portanto, importante examinar se mesmo estas interacções jornalista-político sofrem de preconceitos de género. No entanto, nenhum estudo anterior verificou se mesmo a interacção entre jornalistas conhecidos e políticos populares sugere a existência de preconceitos de género.





RQ1 : Existe preconceito de género na frequência de interação e na popularidade das interações jornalista-político?





RQ2 : Existe preconceito de género no conteúdo dos tweets de jornalistas e políticos?





O estudo investiga essas questões através da curadoria de um conjunto de dados de contas do Twitter com equilíbrio de gênero (usando coleta de dados programáticos do Twitter e detecção de gênero) compreendendo centenas de políticos indianos populares (por número de seguidores no Twitter) e centenas de jornalistas indianos populares. Em seguida, este estudo coletou programaticamente todos os tweets postados pelas contas desses jornalistas que mencionavam as contas de políticos populares em nosso conjunto de dados. dividimos nossos tweets coletados em quatro categorias de acordo com o gênero dos remetentes/destinatários - tweets de jornalistas masculinos mencionando políticos masculinos ( MJ-MP ), tweets de jornalistas femininos mencionando políticos masculinos ( FJ-MP ), tweets de jornalistas masculinos mencionando políticas femininas ( MJ- FP ) e Mulheres jornalistas mencionando Mulheres Políticas ( FJ-FP ). No total, coletamos 21.188 tweets únicos nessas quatro categorias.





A nossa análise revelou um preconceito de género significativo – existem diferenças estatisticamente significativas ( p << 0,05) na frequência com que os jornalistas masculinos/femininos mencionam políticos masculinos versus a frequência com que mencionam políticas femininas. Além disso, descobrimos que os Tweets que mencionam políticos do sexo masculino são mais populares. Na verdade, em todas as métricas (retuítes, curtidas, respostas), a popularidade média das postagens que mencionam mulheres políticas é consistentemente menor do que as postagens que mencionam políticos do sexo masculino. Por exemplo, o número médio de curtidas recebidas por uma postagem no FJ-FP (ou seja, postada por uma jornalista que menciona uma mulher política) é de apenas 35, enquanto o número médio de curtidas recebidas por uma postagem no FJ-MP (ou seja, postada por mulheres jornalista mencionando político masculino) é 398 – mais de dez vezes maior. Observe que essas curtidas são dadas pelo público em geral.





No entanto, curiosamente, a análise de conteúdo não revelou qualquer preconceito – o conteúdo dos tweets reais publicados por jornalistas dirigidos a estes políticos não é tendencioso em termos de género, quer em termos de pontuações emocionais, quer em termos do tema dos tweets. Para esse fim, identificámos uma razão mais fundamental para a baixa popularidade dos tweets dirigidos a mulheres políticas – o preconceito de género inerente no Twitter indiano (e talvez reflectido na sociedade indiana), onde políticos populares do sexo masculino (por número de seguidores no Twitter) são quase o dobro. tantos em comparação com mulheres políticas populares. Concluímos este artigo discutindo as limitações do nosso estudo e identificando como as nossas descobertas sugerem a necessidade de combater o preconceito de género. Supomos que o nosso trabalho ajudará os desenvolvedores indianos de plataformas de mídia social a fazer mudanças algorítmicas sistemáticas em seus sistemas de recomendação para combater os efeitos nocivos do preconceito de gênero observados neste trabalho.





No restante do artigo, apresentamos primeiro o trabalho relacionado na Seção 2, descrevemos nossa estratégia de coleta de dados (Seção 3) e metodologia de análise (Seção 4). Em seguida, apresentamos nossos resultados e examinamos as questões de pesquisa na Seção 5. Em seguida, apresentamos as limitações do nosso estudo (Seção 6) e concluímos (Seção 7).









[1] Smriti Irani é uma política indiana. O tweet original mencionando ela está disponível em https://twitter.com/tehseenp/status/702491795079364609





[2] No momento da realização deste estudo em 2023, a plataforma chamava-se Twitter em vez de x.com. Então, chamaremos nossa plataforma de Twitter neste artigo