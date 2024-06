DePIN aborda as indústrias mais arraigadas do mundo

Não é nenhum segredo que o nosso mundo se transformou rapidamente nas últimas décadas. O que não mudou foi o domínio das indústrias por um grupo seleto de entidades. Na verdade, pode-se argumentar que a situação está a piorar a cada ano, com os clusters de energia a conduzirem, em última análise, à inovação sufocada e à concorrência atenuada nos seus respectivos mercados.





As redes descentralizadas de infraestrutura física (DePINs) oferecem uma alternativa interessante a esse paradigma, com projetos como DIMO liderando o ataque com soluções de código aberto para áreas tradicionalmente isoladas.





Antes de mergulharmos nos benefícios da resolução descentralizada de problemas, precisamos primeiro de compreender a escala de domínio que estas empresas e instituições têm sobre os seus pares de mercado.

O núcleo impenetrável das indústrias entrincheiradas

Com a chegada da Internet de alta velocidade e da conectividade digital generalizada, a nossa forma de trabalhar mudou drasticamente. No entanto, apesar desta mudança para metodologias modernas, as antigas dinâmicas de poder permanecem firmemente em vigor.





Veja as empresas de transporte compartilhado, por exemplo. A sua criação pretendia libertar e capacitar os proprietários de automóveis, dando-lhes a liberdade de rentabilizar os seus veículos e tornarem-se seus próprios patrões. O que realmente aconteceu foi que as tarifas de táxi contornaram as empresas locais de táxi, criando um punhado de novos gigantes da tecnologia centralizados.





O caso do Rideshare é apenas um exemplo de uma indústria consolidada. Há muito mais que podemos escolher:

Os serviços críticos de telecomunicações são utilizados por inúmeras pessoas e empresas, mas apenas um pequeno número de empresas tende a operar a infra-estrutura subjacente. A AT&T e a Vodafone representam sozinhas 5 das 10 principais aquisições neste setor, com a última Aquisição da Mannesman por US$ 183 bilhões detendo o recorde de aquisição de maior valor em todos os setores.

detendo o recorde de aquisição de maior valor em todos os setores. O setor energético está inundado de empresas profundamente enraizadas. da Saudi Aramco Valor de mercado de US$ 2T ocupa o 4º lugar em uma lista predominantemente ocupada por empresas de software e tecnologia. Sinopec da China informou receita de US$ 453 bilhões em 2023. Os maiores fornecedores de energia operam muitas vezes como monopólios regulamentados nas suas regiões e podem estar estreitamente ligados aos seus respectivos governos.

ocupa o 4º lugar em uma lista predominantemente ocupada por empresas de software e tecnologia. Sinopec da China informou em 2023. Os maiores fornecedores de energia operam muitas vezes como monopólios regulamentados nas suas regiões e podem estar estreitamente ligados aos seus respectivos governos. A infra-estrutura necessária para o armazenamento na nuvem é cada vez mais dominada por um pequeno número de intervenientes, empresas que protegem efectivamente grandes porções de informação na Internet. Em 2022, estimou-se que 65% dos gastos com infraestrutura em nuvem foi direcionado para Microsoft Azure, Google Cloud e Amazon Web Services, este último respondendo por uma enorme participação de mercado de 32%.





Independentemente do setor em questão, existe uma única constante que se repete em cada modelo de negócios. Os dados estão se tornando cada vez mais isolados, acumulados e consumidos por empresas como Amazon, Google e Facebook.









Os dados são semelhantes ao petróleo digital, um recurso valioso para qualquer empresa na economia moderna. No entanto, como mostrado através de vários vazamentos e hacks de alto perfil e até mesmo do Uber multa recente de 10 milhões de euros da UE , o tratamento de dados pessoais nem sempre é a maior prioridade de uma grande empresa.





O ditado clássico é mais verdadeiro do que nunca: se você não está pagando pelo produto, você é o produto.





A pior parte é que você provavelmente está pagando e sendo usado ao mesmo tempo.

Os desafios estruturais de grandes sistemas arraigados

A dimensão dos gigantes que governam indústrias tão consolidadas torna difícil para os novos serviços competirem e recuperarem quota de mercado. Eles efetivamente constroem fossos de dinheiro em torno de suas posições, aos quais os concorrentes simplesmente não têm acesso.





Mas seu tamanho pode ser um obstáculo, já que a execução dessas operações tende a ser incrivelmente cara. E como um navio gigante que deseja mudar de rumo, mudar de tática como uma grande empresa pode ser lento e consumir muita energia. Não é de admirar que vejamos fusões e aquisições constantes em todas as grandes indústrias.





Para colocar a questão em perspectiva, se tivéssemos a ideia mais brilhante para resolver um problema premente do mundo real, ainda precisaríamos de milhões, se não milhares de milhões, em capital inicial. Quando estiver operacional, o valor das despesas necessárias para administrar seu negócio afetará sua receita de forma agressiva. Depois, leva muito tempo para inovar e reagir às mudanças do setor, com fusões e aquisições complexas apresentando-se como soluções para avançar rapidamente. E tudo isso sob o risco de se tornar um ponto de falha gigante, centralizado e único.





Sistemas profundamente enraizados e centralizados, por mais poderosos e onipotentes que sejam, podem não ser a melhor solução para resolver problemas do mundo real no nosso mundo em rápida mudança.

Como os DePINs resolvem os problemas de maneira eficiente e flexível

Os DePINs propõem uma abordagem inovadora para a resolução de problemas em grande escala, graças às suas novas estratégias operacionais e monetárias. É assim que projetos como DIMO cresceram para alcançar dezenas de milhares de colaboradores, independentemente da sua localização física ou meios financeiros.





Na sua forma mais simples, os DePINs permitem que colaboradores de todo o mundo alinhem intenções e se concentrem na resolução de problemas do mundo real com incentivos monetários transparentes para garantir o seu profissionalismo e o tempo de atividade dos seus equipamentos. É uma abordagem ascendente fascinante para resolver problemas em indústrias que aparentemente estão fora de alcance.





Os DePINs vão além, chegando exatamente onde precisam estar, não porque um conselho de administração assine, mas porque as próprias pessoas que precisam da solução fazem a coisa certa para o que é mais importante para elas. O DePIN capacita aqueles que trazem oportunidades e soluções para seus ambientes locais.



Quando construídos corretamente, os DePINs tornam-se eficientes e flexíveis:

O risco de falha única é eliminado através da descentralização do capital, do hardware e da governação.

Dados valiosos podem ser protegidos criptograficamente e armazenados de maneira redundante e distribuída.

A sua falta de burocracia corporativa permite inovações rápidas e reações mais rápidas aos desenvolvimentos da indústria.

As despesas de capital necessárias para financiar a implantação de novas infra-estruturas são partilhadas entre uma vasta gama de membros da comunidade.

O eventual sucesso do projeto é compartilhado de forma direta e transparente entre todos os colaboradores do projeto.





Os DePINs coordenam comunidades globais de pessoas com interesses comuns, abrindo novos caminhos para indústrias profundamente enraizadas. Os relatórios iniciais destacam a oportunidade para uma indústria de US$ 3,5 trilhões baseada no modelo DePIN. A empresa de análise Messari leva sua perspectiva um passo adiante, sugerindo uma efeito volante permitindo um acréscimo de US$ 10 a US$ 100 trilhões ao PIB nas próximas duas décadas.





DePINs em ação

A lista de casos de uso potenciais preparados para a inovação é vasta, e vários projetos notáveis do DePIN estão avançando com seu progresso inovador.

Desde aplicações móveis a equipamentos de sensores de formato pequeno, instalações de antenas em telhados e soluções de computação descentralizadas, os atributos físicos do lado da oferta destas redes são tão vastos quanto os problemas que pretendem resolver.





GEODNET tem como objetivo construir a maior rede cinemática descentralizada em tempo real (RTK) do mundo. Ao fazê-lo, podem melhorar enormemente a qualidade do geoposicionamento por satélite, proporcionando a precisão centimétrica necessária para os nossos modernos aparelhos e aplicações industriais.

A conectividade rural à Internet é um problema significativo, muitas vezes ignorado pelos grandes intervenientes nas telecomunicações, apesar da sua omissão, deixando as regiões em graves desvantagens económicas. Wicrypt está abordando a questão da conectividade de última milha com sua solução de compartilhamento de largura de banda ponto a ponto.

PowerPod está a incentivar a adoção adicional de veículos elétricos através da sua rede descentralizada de estações de carregamento de veículos elétricos. Os proprietários de estações podem monetizar seus equipamentos e ser recompensados por alugar seus carregadores para outros proprietários de automóveis.

O crescente mercado de VPN mostra uma fome de privacidade online, mas na prática, isto simplesmente transfere dados de um serviço centralizado para outro. Protocolo ATOR está combatendo a privacidade na Internet criando uma camada de roteamento descentralizada e criptograficamente segura para qualquer pessoa usar.



NATIX é pioneira em um gêmeo digital mundial com tecnologia de IA e crowdsourcing. Os dados coletados de câmeras inteligentes estão inaugurando uma nova onda de cidades inteligentes sofisticadas e aplicações de mobilidade.





Estes são apenas alguns exemplos específicos do progresso alcançado em vários setores no espaço DePIN, cada um deles adaptado a um usuário diferente. No entanto, existe uma indústria que parece ser universal entre todas as geografias e demografias: o sector automóvel.



A solução da DIMO para o problema dos dados do carro

De todos os setores abordados neste artigo, o setor automotivo possui práticas de dados incrivelmente isoladas. Apesar da riqueza de informações e métricas a bordo dos nossos veículos modernos, esta indústria é notoriamente cercada pelos seus fabricantes e prestadores de serviços. Como resultado, o estado atual da indústria automobilística é um tanto semelhante ao da era pré-smartphone, sem nenhuma loja de aplicativos comum disponível para os proprietários de automóveis acessarem.





DIMO está empenhada em abrir totalmente este mercado e, com mais de 75.000 carros adicionados à sua rede, a sua comunidade descentralizada está no bom caminho para criar um caso de utilização valioso para dados de veículos em tempo real. DIMO's plataforma aberta para desenvolvedores é igualmente acolhedor para os construtores de hardware e para os codificadores de software. A indústria automotiva está preparada para a inovação e poderia se beneficiar enormemente com novas aplicações independentes de marca.





A transparência de uma plataforma tão aberta beneficiaria os proprietários de veículos em todo o mundo. Além das compras iniciais, os proprietários continuam a gastar milhares de dólares por ano em serviços relacionados com automóveis, como seguros, manutenção, registo e financiamento. No entanto, inúmeros motoristas ficam sem noção quando se trata de métricas como a saúde da bateria ou o valor de mercado do carro. Quando surgem problemas inesperados, eles geralmente ficam à mercê de cotações mecânicas caras e difíceis de entender.





A solução plug-and-play simples do DIMO elimina as suposições, colocando os proprietários em contato direto com os dados automotivos valiosos e esclarecedores de seus carros. Ao fazê-lo, têm vindo a construir uma rede notável, combinando condutores de automóveis com motor DIMO com um ecossistema crescente de parceiros de serviço .









A parceria da DIMO com a Tableland permitiu a criação e manutenção de um mercado global e transparente lista de dados do veículo . Esse conjunto de dados públicos é importante para uma plataforma aberta de desenvolvedores, pois fornece-lhes as definições necessárias de veículos registrados e mantidos por fabricantes aprovados pelo DIMO.





Outro exemplo de inovação aberta é a colaboração da DIMO com a Streamr. O Tempo Firehose o fluxo patrocinado aproveita informações ambientais em tempo real dos milhares de carros conectados da DIMO. Temperatura, pressão barométrica e outros dados são facilmente acessíveis para desenvolvedores de aplicativos e sites que necessitam de dados meteorológicos para seus projetos.





A expansão da rede foi impulsionada pelo projeto Token $ DIMO , uma criptomoeda hospedada no blockchain Polygon. O token serve como incentivo financeiro que ajudou a impulsionar a rede para 75.000 veículos conectados. Os motoristas que contribuem com dados do veículo para a rede podem ganhar recompensas de maneira semelhante à coleta de pontos de fidelidade ou milhas aéreas.

Uma nova era espera

A beleza do DePIN é que qualquer pessoa pode participar e contribuir para a rede de sua escolha com pouca ou nenhuma interrupção em seus hábitos e rotinas diárias. O DIMO não é diferente, e a barreira de entrada para os proprietários de automóveis explorarem o DePIN é praticamente inexistente.





Se o seu carro puder conectar-se a um aplicativo como Tesla, FordPass ou My BMW, você poderá integrá-lo perfeitamente à rede DIMO. Como alternativa, o plug-and-play acessível do DIMO Macaron O módulo pode funcionar com carros datados de 2008.









O DePIN oferece às pessoas comuns a oportunidade de restaurar o equilíbrio de poder. Então por que não ajudar hoje juntando-se à comunidade DIMO e seja recompensado por possuir seus dados à medida que entramos em uma nova era emocionante de carros conectados.









Como redator freelance de tecnologia, Jason Glynn ajuda proprietários de empresas e fundadores de projetos a transformar tópicos complexos em histórias envolventes e insights acionáveis. Para ver mais de seu trabalho, confira: <https://jason-glynn.medium.com/ ](https://jason-glynn.medium.com/)

