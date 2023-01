DeFi no Metaverso: Possibilidades, Armadilhas e Promessas

O termo DeFi significa Finanças Descentralizadas e é baseado no blockchain que segue a tecnologia de contabilidade distribuída. DeFi remove o controle centralizado de bancos e instituições financeiras para dar liberdade financeira a todos. O Metaverso é uma realidade digital criada pela integração de uma rede de mundos virtuais 3D para experiências aprimoradas do usuário. A verdadeira forma do Metaverso ainda não existe, pois não temos todas as infraestruturas necessárias para realizá-lo na prática, mas o progresso do desenvolvimento está acontecendo e atividades como casamento virtual, seleção de bens desejados e compra de terras digitalizadas parecem ser possível em breve.

LEARN MORE ABOUT @INDUCTION 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @INDUCTION 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Hoje em dia, se você está acompanhando as atualizações de tecnologia, o Metaverse é o tópico mais quente para discutir. Em breve, Metaverse e DeFi vão mudar a forma como interagimos com o mundo. De acordo com o ritmo da tecnologia, muitos sistemas desatualizados estão tentando se sintonizar com a implementação dessas tecnologias avançadas. O rebranding do gigante da mídia social Facebook para Meta Platforms Inc. alimentou esse conceito para inspirar os desenvolvedores a criar mais produtos e serviços.





Este artigo tenta cobrir tantos aspectos relacionados a DeFi, blockchain e Metaverse.

O que é DeFi?

O termo DeFi significa Finanças Descentralizadas e é baseado no blockchain que segue a tecnologia de contabilidade distribuída. DeFi remove o controle centralizado de bancos e instituições financeiras para dar liberdade financeira a todos. Aqui estão os principais componentes do DeFi, que são os seguintes:

moedas estáveis,

software, e

hardware

Esses três componentes ajudam a desenvolver os aplicativos relacionados ao DeFi. De fato, o DeFi ainda está em fase experimental, pois é baseado em tecnologia emergente, a mania ainda está acontecendo. Tantas plataformas DeFi estão surgindo diariamente. Alguns exemplos de projetos DeFi genuínos são Sora , MakerDAO , Uniswap , etc. Vamos ver como o DeFi funciona:

Blockchain elimina intermediários, permitindo que as pessoas realizem transações financeiras, os usuários só precisam de software e conexões de internet para acessar os serviços financeiros.

O que é Metaverso?

O metaverso é uma realidade digital criada pela integração de uma rede de mundos virtuais 3D para experiências aprimoradas do usuário. A forma mais verdadeira do Metaverso ainda não existe, pois não temos todas as infraestruturas necessárias para realizá-lo na prática, mas o progresso do desenvolvimento está acontecendo e as atividades como casar virtualmente, selecionar bens desejados e comprar terras digitalizadas são mapeadas com o endereços do mundo real, etc. parecem ser possíveis em breve. Vamos ver como o Metaverso funciona:

O Metaverse cria espaços online avançados com recursos multidimensionais que permitirão aos usuários ir além de apenas visualizar os conteúdos 2D. Simplesmente, ajudará os usuários a emergirem no universo onde a realidade virtual e a física convergem.

Funções do DeFi no Metaverso

Se imaginarmos um espaço digital totalmente descentralizado e gratuito no Metaverso, o DeFi também desempenha um papel crucial para atender às crescentes demandas dos usuários. O Metaverso precisa dos seguintes componentes:

NFTs para garantir propriedade indiscutível

aplicativos DeFi

Criptomoedas para Metafinance

Automação do local de trabalho

Compras online

Pontuação de crédito na cadeia

O sistema de processamento de linguagem natural

Inteligência artificial

Infraestrutura sólida

Dispositivos de hardware e software

Vimos que o próprio Metaverso requer um sistema financeiro confiável alimentado pelo DeFi com tecnologia blockchain apoiada. DeFi fornece acesso aberto a serviços financeiros para as diferentes atividades no Metaverso, como compras on-line, empréstimos, investimentos, ganhos, seguros, etc., sem controle centralizado.

Portanto, o DeFi seria uma ferramenta eficaz para o Metaverse porque o pagamento internacional será mais fácil devido a menos tempo e custos mínimos de transação e esses recursos do DeFi inspirariam mais projetos a entrar no mundo virtual. Algumas razões pelas quais o DeFi pode ser a melhor ferramenta financeira para a economia do Metaverso.

As plataformas DeFi já estão em operação, por isso é conveniente integrar com o Metaverse.

O DeFi pode disparar dependendo do Metaverso específico e quanta liberdade eles podem ter lá.

DeFi deixaria o sistema financeiro tradicional para trás no mundo virtual devido a seus casos de uso e tendências crescentes de adoção.

DeFi oferece a infraestrutura financeira para o Metaverso com segurança e confiabilidade avançadas.

Nos anos mais recentes, o hype da indústria em relação ao Metaverse habilitado para DeFi vem crescendo. Alguns projetos já lançaram jogos alegando que construíram seus produtos Metaverse. Aqui estão algumas razões cruciais por trás disso.

1. Pode ser o futuro da internet:

O Metaverso está ligado a conceitos emergentes como Web 3.0 e Web 5.0, por isso tem atraído tantos setores para inventar novos produtos que podem ser a nova tendência do público. Além disso, o Metaverse permitirá que os usuários interajam com objetos 3D digitalizados, de modo que a FinTech não seja uma exceção para ficar em silêncio, portanto, deve haver serviços alimentados por DeFi.

2. A maior parte do Metaverso será de código aberto:

Será a beleza porque a maioria dos projetos torna o Metaverse de código aberto para que os desenvolvedores fiquem livres para criar tantos aplicativos para atender às crescentes demandas dos usuários.

3. Pode ser o destino digital:

O Metaverso poderia permitir que interagissemos uns com os outros face a face digitalmente nas formas 3D, para que o distribuíssemos sem viajar fisicamente de um lugar para outro. Se ela conseguir ser uma alternativa de sucesso para interagir com o mundo, todos serão atraídos por ela.

4. IU (interface do usuário) fácil de usar:

O sistema alimentado por IA (Inteligência Artificial) no Metaverso com recursos de compreensão de linguagem natural ajudará os usuários a interagir facilmente com o mundo digital.

5. Economia jogar para ganhar baseada em DeFi:

Especialmente, a indústria de jogos no Metaverso pode disparar, pois pode atrair jogadores com ideias inovadoras, ou seja, jogar para ganhar. O jogo Axie Infinity já conseguiu uma grande reputação.

6. Pode impulsionar a inovação da tecnologia de hardware:

A tecnologia fundamental para o Metaverso são os computadores e smartphones a partir dos quais os usuários podem acessar facilmente a Internet onde quer que estejam. O próprio Metaverse baseado em DeFi requer um cluster de computadores ou nós para executar as operações. Portanto, pode haver possibilidades de lançar os dispositivos mais poderosos com recursos e operações aprimorados.

7. IoT e Metaverso:

Não há dúvida de que o Metaverse e sua tecnologia emergente exigem a arquitetura IoT (Internet-of-Things) mais avançada. Uma vez que o Metaverso diminuiria a distância entre os mundos virtual e físico, ele aumentaria a demanda por sensores e dispositivos vestíveis de alta qualidade, por exemplo, luvas com sensores, consoles de jogos, óculos de realidade aumentada, visores montados na cabeça, etc.

8. Dará plena liberdade:

A natureza descentralizada do Metaverse permite que os usuários tenham controle total sobre seus dados, ativos e privacidade, transformando a maneira como o mundo digital opera. O consentimento do usuário seria necessário para realizar qualquer tipo de operação no metaverso e o blockchain ajuda a oferecer segurança em vez dos servidores ou entidades centralizados.

9. Ajudará a pesquisa científica:

Os pesquisadores poderiam realizar pesquisas científicas no Metaverso reunindo os grupos-alvo, e isso reduziria os custos. Além disso, o setor médico poderia obter enormes benefícios com isso, pois os profissionais poderiam realizar diagnósticos de diferentes doenças.

O novo conceito de MetaFi:

O termo MetaFi refere-se à combinação de Meta e Finance, onde Meta é para metadados e Fi vem de DeFi.

O conceito de MetaFi está tentando padronizar aplicativos de grande escala como dAapps, Metaverse, jogos descentralizados e mídias sociais. O papel do MetaFi no Metaverse seria criar infraestrutura com metadados específicos para que os usuários possam se comunicar uns com os outros no mundo virtual com os recursos de gerenciamento de identidade ativados.

Este é outro conceito emergente, por isso também tem suas próprias limitações a serem superadas.

Desafios do metaverso:

Para realizar todo o potencial do Metaverso genuíno com seus recursos avançados, ele precisa superar vários desafios, a seguir.

A tecnologia Blockchain para lidar com o Metaverse precisaria de recursos avançados como alto rendimento, gerenciamento avançado de sharding, baixa latência, mecanismo de distribuição de armazenamento para evitar falhas de ponto único, escalabilidade infinita etc. dados dimensionados, incluindo arquivos multimídia.

Os serviços DeFi no Metaverso podem ser acessíveis a todos se houver conectividade com a Internet, mas a penetração da Internet ainda é baixa na maior parte do mundo, o que pode criar complexidades para as tendências de adoção em massa.

Questões de segurança são um dos fatores mais importantes para determinar a taxa de sucesso do Metaverse porque muitos protocolos DeFi são explorados por invasores para criar uma grande perda. Como não haverá ninguém para assumir a responsabilidade pelo sistema descentralizado, uma única falha de segurança pode gerar uma grande perda para todo o ecossistema.

A alfabetização digital é necessária para usar as funcionalidades do Metaverso, então levaria muito tempo para divulgá-lo.

Componentes de hardware avançados para usar o Metaverse não estão disponíveis nos mercados. Sensores e dispositivos vestíveis de alta qualidade são necessários em grande escala pelos preços mais baratos, para que todos possam comprá-los.

Conectividade de internet de alta velocidade é necessária para que a colaboração remota seja possível para que os usuários tenham verdadeiras experiências no Metaverso.

O DeFi não está totalmente livre da intervenção humana para várias funções, como minerar/validar as transações, e também os serviços financeiros não são totalmente automatizados, pois exigem verificações manuais na maioria dos casos. Para evitar erros humanos e atrasos extras nas operações, a IA avançada exigirá processar tudo rapidamente, mas a IA neste setor não é tão madura.

Os computadores que estão disponíveis no mercado ainda têm muitas limitações em termos de desempenho, capacidade de armazenamento de dados, etc. O Metaverse exigiria dispositivos com mais funcionalidades e recursos.

A tecnologia deve ser servida a todos, portanto, as pessoas com deficiência física também devem obter benefícios do Metaverso. Deve haver complexidades na implementação de recursos para essas pessoas.

Futuro do metaverso habilitado para DeFi:

O ser humano por natureza, sempre busca a liberdade em sua vida. Há muito se discute a liberdade financeira. É certo que as gerações futuras certamente buscarão alternativas ao sistema financeiro tradicional centralizado. Não apenas o sistema financeiro, mas o DeFi no Metaverso também permitirá que os usuários tenham controle total sobre seus dados. Agora, o conceito de Web 5.0 está sendo levantado na internet que também está ligada ao Metaverso. A Web 5.0 pode levar o DeFi para o próximo nível, permitindo que os usuários tenham controle total sobre seus dados e identidade.

No futuro, é mais provável que os computadores quânticos e a IA quântica surjam, o que poderia trazer nossa imaginação à realidade. O maior poder computacional do computador quântico pode mudar completamente todos os aspectos de nossa vida diária.

Além disso, tanto a IA quântica quanto os computadores podem permitir a alternância perfeita entre os mundos físico e digital com uma interface de usuário melhor. Essa tecnologia avançada também pode transformar totalmente o sistema educacional atual, porque os alunos obterão um mecanismo de aprendizado mais prático com objetos 3D digitalizados.

Não haverá uma única indústria para obter benefícios do Metaverso, mas quase todos estarão lá como pesquisas científicas, especialmente no setor médico e aeroespacial, com um toque extra. Produtos agrícolas, artes, produtos industriais, etc. podem ser encomendados e testados online antes de tê-los fisicamente, então não há dúvida de que o Metaverso ainda tem um longo caminho a percorrer.

Outro marco para o avanço da tecnologia Metaverse pode ser o avanço da internet, como temos internet 5G e internet de alta velocidade baseada em nuvem agora. Vários experimentos estão acontecendo para trazer até mesmo a internet 6G mais rápida para este mundo. Esse tipo de progresso rápido de inovação em novas tecnologias ajudará o mundo digital a crescer e amadurecer. Portanto, é seguro dizer que o futuro do Metaverse é brilhante.

Resumindo:

O Metaverso é uma ideia excitante que tem infinitas possibilidades de trazer mudanças. De fato, ainda há um longo caminho a percorrer, já estamos experimentando projetos semelhantes ao Metaverse, portanto, não há dúvida de que a tecnologia blockchain de próxima geração alimentará mais projetos e o DeFi estará lá para integrar as estruturas financeiras. A combinação de inovações vai transformar a forma de interagir com esse mundo no espaço virtual.